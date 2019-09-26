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КИЕВ, 26 сен /ПРАЙМ/. Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Дании Йеппе Кофод имеют общую позицию относительно угрозы строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2", сообщила в четверг пресс-служба украинского МИД.

По данным ведомства, встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Состоялся обмен мнениями относительно строительства газопровода "Северный поток-2". Констатирована общая позиция относительно существенной угрозы этого проекта для европейской безопасности и окружающей среды", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что глава МИД Дании подтвердил неизменность позиции нового датского правительства в поддержке евроинтеграционного курса и осуществления реформ на Украине.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам в Брюсселе, что РФ ожидает положительного решения Дании относительно строительства газопровода "Северный поток-2" через свои территориальные воды, оснований не одобрить нет.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев видит угрозы энергетической безопасности Украины и всей Европы в связи со строительством "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.