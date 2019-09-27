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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Мошенники заняли телефоны — Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров — Как выяснил "Ъ", масштаб проблемы мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации стремительно расширяется. По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. Операторы связи утверждают, что ситуация еще серьезнее, чем представляется Банку России, который знает лишь о "капле в море" мошенничеств. Участники рынка ждут от регулятора "единого решения". Пока его нет, но в ЦБ обещают начать борьбу по нескольким направлениям, включая создание актуальной базы телефонных номеров операторов связи.

— С чувством массовой справедливости — Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло — Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Алексея Миняйло — волонтера штаба юриста ФБК Любови Соболь. Господин Миняйло, напомним, провел два месяца в СИЗО по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212) 27 июля в Москве. Однако Басманный суд, рассматривая в четверг ходатайство СКР о продлении волонтеру ареста до 27 декабря, не нашел в деле свидетельств его участия в массовых беспорядках.

— Тарифы почуяли воздух свободы — Пулково сможет менять их для рейсов в Москву и за рубеж — Вопрос о дерегулировании тарифов в аэропорту Пулково, которому правительство собирается предоставить статус "открытого неба", будет решен к декабрю, следует из протокола совещания у вице-премьера Максима Акимова. Предлагается дерегулировать тарифы на международные перевозки и прямые рейсы Москва—Петербург. По мнению экспертов, эффект от этой меры будет зависеть от политики Пулково: если компания слишком повысит расценки, пассажиропоток сместится в сторону Московского авиаузла или железной дороги.

— "Почта России" выйдет из дверей в окна — Нормативы по числу отделений изменят впервые со времен СССР — "Почта России" впервые за 38 лет обновит нормативы по размещению отделений. Новые параметры, разработанные Минкомсвязью, гораздо менее обязывающие, а при расчете численности обслуживаемых граждан фактически приравнивают к числу отделений число окон в них. Потенциально это создает возможность сокращения сети, но ее осложняет еще один новый закон — об акционировании "Почты России".

— Поддержка уже придуманного — Минэкономики инвестирует в коммерциализацию инновационных разработок МСП — Минэкономики завершило очередные этапы конкурсов по новым программам Фонда содействия инновациям. Распределена большая часть средств на поддержку инновационного малого и среднего предпринимательства (МСП) — в 2019 году в рамках профильного нацпроекта на это выделено 4,5 млрд руб. Масштабы государственной поддержки инновационного МСП в этом году расширяются существенно — поток средств от Минэкономики в рамках проводимой ведомством кластерной политики вырастет в несколько раз.

— На две строчки ближе к будущему — Россия продвинулась в рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD — Россия поднялась на две позиции, до 38-го места из 63 возможных, в новом рейтинге цифровой конкурентоспособности крупных экономик, составленном швейцарской бизнес-школой IMD. Лидером рейтинга остались США. Китай впервые опередил Японию, поднявшись за год сразу на восемь позиций, до 22-го места. Высокие баллы Россия получила за уровень образования, низкие — по части финансирования технологий, а также адаптивности компаний и их открытости к глобализации.

— Чиновников научат цифру любить — Руководители получат пособие по гибкому управлению — Руководящий состав федеральных и региональных министерств и ведомств получит детальное пособие по управлению цифровыми проектами. Руководство, разработанное центром подготовки руководителей цифровой трансформации и Минцифры, должно помочь обучению чиновников гибкому agile-подходу в госуправлении. Это нужно для того, чтобы подтолкнуть ход исполнения приоритетного для властей нацпроекта "Цифровая экономика", реализацию которого тормозит отсутствие у чиновников единого понимания смысла и методов цифровой трансформации.

— Банк России не ждет роста инвестиций — Мониторинг макроэкономики — В опубликованном вчера комментарии ЦБ об экономике регулятор заметно снизил прогноз роста инвестиций в основной капитал в третьем квартале: с 0,5–1% до 0,3–0,8%. Такие же цифры фиксировались в первом и втором кварталах 2019 года. "Как и в предыдущие месяцы, опережающие индикаторы инвестиционной активности в августе 2019 года указывали на то, что рост вложений в основной капитал оставался невысоким. Производство и импорт инвестиционных товаров были близки к уровням соответствующего месяца предыдущего года",— фиксируют в ЦБ.

— Google и Facebook не подключаются к Госдуме — Их представители не придут на заседание комиссии по борьбе с иностранным вмешательством — Представители Google и Facebook, которых в России обвиняют в распространении политической рекламы в день выборов, не придут на сегодняшнее заседание думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством, сообщили "Ъ" в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

— Спецназу запретили далеко стрелять — Полигон Росгвардии признали опасным для окружающих — Как стало известно "Ъ", бойцам лучшего отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью. После судебного разбирательства под запрет попало использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Таким образом, гвардейцы могут тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров.

— Шишкану собрали преступное сообщество — Арестованы подозреваемые в особо тяжких преступлениях — Басманный суд Москвы арестовал четверых предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое в Подмосковье несколько лет назад создал и возглавил влиятельный вор в законе Олег Медведев (Шишкан). Они подозреваются Следственным комитетом России (СКР) в причастности к целому ряду особо тяжких преступлений, в том числе похищению и убийству в 2012 году раменского депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи за отказ отдать ОПС земли принадлежавшего женщине племзавода.

— Онкопрепарат приняли нелегально — ФСБ, МВД и СКР пресекли незаконную продажу лекарства "Китруда" — Сотрудники ФСБ и МВД провели операцию, направленную на противодействие серым поставкам препаратов для онкобольных. Коммерсанты попались на контрольной закупке достаточно дорогого препарата "Китруда" (Keytruda) — противоопухолевого средства для неоперабельных пациентов. Защита обвиняемых, двое из которых по решению суда отправлены в СИЗО, заявила "Ъ", что вся их вина заключается в том, что упаковка и инструкция к препарату не были русифицированы.

— На балконах не дают курить и жарить — Правительство РФ изменило противопожарные нормы — На балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах запрещается "использование открытого огня". Соответствующие поправки в противопожарные нормы по требованию МЧС внесло правительство РФ. Под запрет может попасть не только жарка шашлыков на лоджии, но и курение.

— Грузин по осени встречают — Отношения Москвы и Тбилиси вступили в период улучшения после летнего обострения — Российско-грузинские отношения, сильно ухудшившиеся в начале лета, восстанавливаются быстрыми темпами. В Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, в четверг состоялась первая после войны 2008 года встреча глав МИДов двух стран. Москва уже дала понять, что может быть восстановлено прерванное авиасообщение, и не исключила в будущем отмену визового режима для грузинских граждан.

— Россия и Германия помянули военнопленных — Данные полумиллиона жертв войны будут обнародованы онлайн — Как стало известно "Ъ", в четверг в Берлине было подписано соглашение между германскими и российскими архивными учреждениями. Оно позволит получить электронные копии документов о советских военнопленных из архивов Германии и создать поисковую базу данных. Таким образом, удастся уточнить судьбу примерно 500 тыс. советских участников Второй мировой войны.

— У политиков раззвонилось воображение — Стенограмма телефонной беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского сыграла на руку их противникам — В США и на Украине не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Господин Трамп в четверг дал понять, что повода для импичмента нет, так как обвинения со стороны демократов не имеют под собой оснований. Те, однако, отступать не намерены. Тем временем украинские оппозиционеры нашли повод для атаки на президента Зеленского. Они потребовали от генпрокурора страны Руслана Рябошапки, которого президент назвал "стопроцентно своим человеком", отчитаться перед парламентом. Депутаты сомневаются в том, что господин Рябошапка руководствуется в работе законами, а не указаниями главы государства.

— Химиков поддержат за счет нефтяников — Обратный акциз на СУГ возьмут из повышенного НДПИ — Минэнерго разработало новую схему поддержки переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Компаниям предлагается давать обратный акциз в 7,3 тыс. руб. на тонну СУГ, чтобы уравнять условия для этого сырья с переработкой нафты и стимулировать инвестиции. Общие расходы на эти цели могут составить 55–60 млрд руб. в год — Минэнерго предлагает брать их из тех 350 млрд руб., которые Минфин получит за счет бессрочного продления повышенного НПДИ для нефтяников.

— "Пеппелл" просыпался на маркировку — В продаже появились сигареты с поддельными цифровыми кодами — Некоторые производители начали пытаться обходить запрет на выпуск в России с 1 июля сигарет без цифровых кодов Data Matrix. Первой может быть крымская фабрика "Пеппелл" Валерия Хоменко, которого связывают с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Подделка кодов может свидетельствовать о неуплате акцизов, что позволяет компании держать низкую цену на сигареты.

— РосНИИРОС съехал с IP-адреса — Старейший в России регистратор сократит полномочия — Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС) прекращает деятельность по распределению IP-адресов. Созданный на заре рунета РосНИИРОС некогда был монополистом этого рынка, но постепенно терял полномочия. Так, за IP-адресами в последние годы стало выгоднее обращаться напрямую к вышестоящему региональному регистратору. РосНИИРОС же сосредоточится на поддержании домена.su, созданного еще в СССР.

— Чиновники не оценили сервис — ФАС вынесла предупреждение "Газпромнефти—Корпоративным продажам" — Как и предполагал "Ъ", дочерняя структура "Газпром нефти" "Газпромнефть—Корпоративные продажи" получила предупреждение ФАС за введение сервисных сборов по топливным картам корпоративных клиентов. Сборы были установлены в условиях соглашения нефтяников и правительства о заморозке цен на топливо. Оно уже отменено, а сборы сохранились, и компания просит отсрочку для выполнения требований — до 15 октября.

— Вагоны пошли по портфелям — НПФ "Открытие" продал сам себе акции ОВК — НПФ "Открытие" продал акции Объединенной вагонной компании (ОВК) сам себе: бумаги перешли из одного портфеля фонда в другой через биржу. Таким образом НПФ частично устранил одно из имевшихся в его деятельности нарушений. В августе НПФ избавился еще от одного нарушения — аффилированности с управляющей компанией (УК), через которую инвестирует пенсионные накопления.

— Промсвязьбанк получил секретный убыток — Такой вывод следует из восстановления его отчетности в августе — Промсвязьбанк (ПСБ), на базе которого создается опорный банк российской оборонки, полностью засекретил свою финансовую отечность за август. Он не раскрыл ни одной бухгалтерской формы на 1 сентября 2019 года. "Ъ" удалось частично восстановить показатели. Как выяснилось, банк постепенно избавляется от крупной партии золота, увеличил депозиты юрлиц, а также получил убыток, который эксперты связывают с созданием резервов по проблемным активам.

— ЮИТ обрастает "Брусникой" — Структуры создают совместное предприятие — Финский строительный концерн YIT нашел способ безболезненно и постепенно уйти из российского рынка. Компания решила создать СП с группой "Брусника", принадлежащей экс-депутату городской думы Тюмени Алексею Круковскому. Стоимость объединенной компании оценивается в 10 млрд руб.

— "Розовый сад" достался швейцарцам — Фонд EPH купил цветоводческий комплекс — Структура швейцарского инвестфонда Eastern Property Holdings (EPH), владеющего, в частности, коммерческой недвижимостью и девелоперскими проектами в Европе и России, стала совладельцем цветоводческого комплекса в Калужской области. Там можно выращивать до 35 млн цветов в год. Актив достался компании по низкой цене, что связано со снижением объема российского рынка и трудностями с логистикой и продажей цветов. Но нижняя точка падения достигнута, считают аналитики. Инвестиции в 581 млн руб. могут окупиться в течение трех лет.

— Свинка Пеппа издала иск — Правообладатели персонажа нашли в России его копию — Владелец прав на популярного анимационного персонажа свинку Пеппу британская Entertainment One UK предъявила претензии к одному из крупнейших российских производителей игрушек — компании "Симбат". Как заявляет британская сторона, "Симбат" использовал в своих конструкторах изображение свинки, которую больше половины опрошенных россиян приняли за Пеппу. За использование ее образа истец требует около 33 млн руб.

— Сказка о рыбаке и верфи — "Ъ" разобрался, как обновляется рыболовный флот в РФ — Российские верфи, 40 лет почти не строившие рыбопромысловые суда, получили массовый приток заказов. Рыбопромышленники теперь обязаны покупать новые суда в РФ, чтобы получить часть квот на вылов, и законтрактовали 43 судна в целом на 160 млрд руб. Но, по данным "Ъ", соблюдать сроки строительства не удается почти никому из-за нехватки опыта, необходимости адаптировать иностранную документацию под российские требования и санкций. Уже затянулись проекты как минимум у "Янтаря", Выборгского судостроительного завода и "Вымпела". Источники "Ъ" ждут повторения ситуации и с краболовами, которые придется заказать победителям назначенных на октябрь аукционов.

— "Столкнулись с ситуацией, когда целые секции отправляются в металлолом" — Гендиректор Выборгского завода Александр Соловьев — О проблемах при строительстве рыбопромысловых судов в России "Ъ" рассказал гендиректор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев.

— "Преимуществом наших верфей является только то, что они российские" — Исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов — О проблемах при строительстве рыбопромысловых судов "Ъ" рассказал представитель одного из заказчиков — исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость — Минфин уверяет, что этого не произойдет — Бизнес опасается роста налоговой нагрузки на свою недвижимость из-за поправок в Налоговый кодекс, одобренных Госдумой в трех чтениях и на прошлой неделе отправленных в Совет Федерации. Перечень объектов, налог с которых будет рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости, становится открытым, делают вывод аналитики PwC.

— Освобождение Алексея Миняйло – еще один шаг к полному развалу "московского дела" — Его обвинение было последним шансом раскрутить дело о массовых беспорядках, считают эксперты — Басманный суд Москвы в четверг освободил из-под стражи Алексея Миняйло – волонтера штаба экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, обвинявшегося в участии в массовых беспорядках по ст. 212 УК. А спустя несколько часов Следственный комитет (СКР) закрыл и возбужденное в отношении его дело, сообщил адвокат Миняйло Алан Гамазов.

— Совет Европы: Россия исполнила решение ЕСПЧ о праве голоса для заключенных — Ранее Конституционный суд указывал, что исполнить это решение в России невозможно — Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) признал исполненным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Анчугов и Гладков против России", сообщается на сайте Совета Европы. Вынесенное еще в 2013 г. решение, из которого вытекало требование предоставить право голоса заключенным, привело к одному из самых серьезных конфликтов между позицией ЕСПЧ и национальным правом. Оно же стало первым, невозможность исполнения которого в России признал Конституционный суд.

— Почему в Аргентине снова экономический кризис — Страна на протяжении десятилетий не может решить экономические проблемы — Президент Аргентины Маурисио Макри обещал покончить с экономическим кризисом, придя к власти в 2015 г. Но спустя четыре года и за месяц до новых президентских выборов страна снова находится на пороге дефолта, ее ВВП снижается, цены стремительно растут, а население скупает доллары, пытаясь сохранить ­сбережения.

— В России началась трансформация гипермаркетов — Более половины сети "Карусель" закроется или превратится в супермаркеты — Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group сообщил о будущем сети "Карусель": 91 входящий в нее гипермаркет ждет трансформация, она займет два года.

— Telesport запускает видеосервис для показа футбола и гимнастики — Зарабатывать компания будет на рекламе и подписке — В октябре 2019 г. начнет работу видеосервис Telesport, где будут транслироваться крупные спортивные события, сообщил "Ведомостям" генеральный продюсер Telesport Group Илья Рустамов.

— Правительство готово утроить субсидии на перевозку автомобилей Mazda — В следующем году компания может получить 1,5 млрд рублей, в этом году субсидии составят лишь 500 млн рублей — Правительство может продлить на 2020 г. выплату субсидий для компенсации части расходов на перевозку железной дорогой автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, в другие регионы. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020–2022 гг. Причем выплаты могут увеличиться: если в 2019 г. на эти цели в бюджете выделено 500 млн руб., то в 2020 г. сумма может вырасти до 1,5 млрд руб.

— Инвесторы просят ЦБ проверить сделку структур USM Усманова и Сбербанка — Она может повлечь принудительный выкуп акций Михайловского ГОКа по заниженной цене, опасаются миноритарии — Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) 23 августа пожаловалась в ЦБ на сделку кипрской Sberbank Investments Limited (структура Сбербанка) по приобретению 10% акций Михайловского ГОКа "Металлоинвеста" в августе 2018 г. "Ведомости" ознакомились с копией письма.

— Единым измерителем телерекламы хочет быть Mediascope и еще три компании — С победителем конкурса Роскомнадзора будет заключен контракт на три года — Заявку на конкурс, на котором будет выбран единый измеритель рекламы на телевидении, подали четыре компании, рассказал "Ведомостям" представитель Роскомнадзора: Mediascope (эта компания сейчас меряет рекламу), Media Hills, "Ромир панель" и "Агентство 2", партнер "Триколор ТВ".

— Люксовая гостиница Kempinski Grand Hotel в Геленджике выставлена на продажу — Из-за долга в 27 млрд рублей и банкротства ее владельца она вряд ли будет интересна инвесторам — 24 октября состоятся торги по продаже 100% акций ЗАО "Инвестгрупп", следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Стартовая цена – 661,5 млн руб. Компания, согласно ЕГРЮЛу, владеет рядом фирм, которым принадлежат Kempinski Grand Hotel (379 номеров) и апарт-комплекс "Сады морей" на 262 квартиры в Геленджике.

— Россияне инвестируют в недвижимость малыми порциями — Интерес к зарубежным фондам недвижимости за год вырос в разы — Опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показывает: 44% граждан считают недвижимость самым надежным способом вложений средств, 37% – еще и самым выгодным. По этим свойствам квадратные метры опережают и банковские вклады, и валюту.

— Как недоучившийся математик из Москвы сделал бизнес на чужой репутации — Он начинал с рейтинга одноклассниц, а сейчас зарабатывает миллионы на рейтингах веб-студий и digital-агентств — Первый рейтинг 37-летний Андрей Терехов составил еще в школе. В 10-м классе он предложил старшеклассникам оценить девочек из их школы. Вместе с товарищем Терехов сделал урну для голосования из банки от чипсов и подвесил ее в мужском туалете. Выставить девушкам балл мог любой мальчик с 8-го по 11-й класс.

— Российскую туриндустрию оценили — В рэнкинге туристической конкурентоспособности Россия поднялась на 39-е место — Глобальная туристическая индустрия становится все более важной отраслью экономики, пишут эксперты ВЭФа в исследовании The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. В 2018 г. количество международных туристических прибытий по миру достигло 1,4 млрд, по данным Всемирной туристической организации. Рост экспорта туризма (+4%) седьмой год подряд превышает рост экспорта товаров (+3%). В 2018 г. туризм обеспечил 10,4% мирового ВВП и аналогичную долю занятости. В ближайшее десятилетие можно ожидать, что вклад туризма в ВВП вырастет почти на 50%, считают авторы исследования.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Няня с острова Борнео — Россиянам дадут возможность нанимать работников из дальнего зарубежья на законных основаниях — Россиянам разрешат на законных основаниях привлекать на работу нянечек, садовников, домработниц и других помощников по дому из дальнего зарубежья, например, из Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки.

— Штаты рвут напополам — Стенограмма разговора Зеленского и Трампа взбудоражила Америку и обидела Европу — Попытки президента Дональда Трампа пресечь начало расследования по импичменту, которое инициируют его противники из Демократической партии, не дают результата. Во вторник вечером Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Того самого, который грозит спровоцировать всего лишь четвертую в истории США процедуру импичмента.

— Окончательный диагноз — Раскрыта сеть фальшивых медцентров, где людей шантажировали страшными болезнями — Новый громкий скандал назревает вокруг сети коммерческих медицинских центров, которые были на самом деле совсем не медицинскими. Следственный комитет РФ, который ими сейчас занимается в плотную уверяет — липовые медицинские учреждения организовали преступные группы. В фиктивных медцентрах гражданам диагностировали очень серьезные, практически смертельные заболевания и убеждали взять кредиты на лечение.

— Аварийный трап — Специалисты выясняют, из-за чего загорелся самолет в аэропорту Барнаула — У следователей две основные версии причин ЧП в барнаульском аэропорту имени Германа Титова, которое случилось вечером 25 сентября: ошибка пилотирования или техническая неисправность загоревшегося шасси. Выбрать приоритетную и определить виновных — экипаж или технические службы — удастся только после проведения экспертиз.

— В списках значатся — Какие олимпиады дадут льготу при поступлении в вуз — Министерство науки и высшего образования утвердило перечень школьных олимпиад на 2019/2020 учебный год.

— Без срывов и проблем — Владимиру Путину доложили о готовности российской "оборонки" к новым возможным санкциям — О предложениях по укреплению обороноспособности в рамках импортозамещения, которые можно будет реализовать в случае новых санкций со стороны Запада, шла речь на встрече президента с вице-премьером Юрием Борисовым. Также обсуждались новые шаги по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

— Час правительства у президента — Владимир Путин: Зарплату бюджетникам — увеличить, темпы роста экономики — ускорить, подать тепло в дома — как можно быстрее — На совещании президента с членами правительства кабинет министров отчитался о полной готовности к двухэтапному повышению доходов отдельных категорий граждан. Средства в бюджете заложены, заверил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

— Правительство запретило жарить шашлыки на балконах — Правительство России внесло изменения в правила противопожарного режима. Как сообщили в МЧС, инициировавшем поправки, теперь правилами запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

— Лето без сюрпризов — Госдума приняла закон о качественном детском отдыхе — Родители, собирающиеся отправить ребенка в лагерь, смогут заранее удостовериться, что отдых не будет испорчен. Закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.

— Конец "водяного перемирия" — США вышлют иранских и венесуэльских участников Генассамблеи — Лучшей иллюстрацией тому, на каком временном отрезке находится Генассамблея ООН, служит поведение ее охраны. В зените, когда все мировые лидеры съезжаются на это "политическое шоу", можно наблюдать верх тревожности: толпы полицейских, согнанных со всего Нью-Йорка, агенты в форме и штатском, стоящие в каждой манхэттенской подворотне, бесконечная многоголосица раций, длительные досмотры и проверки любого багажа — от дамской сумочки до рюкзачка.

— Цены ушли в расход — Минфин заложил в бюджет рекордно низкую инфляцию — Минфин перед внесением в Госдуму опубликовал для общественного обсуждения проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Главным изменением в его макропараметрах стал новый прогноз по инфляции: теперь ожидается, что в следующем году она составит только три, а не четыре процента. В остальном конструкция и направленность бюджета не поменялись, он остается профицитным и по планам минфина должен будет простимулировать экономический рост.

— Контракт на контроль — Госзакупки с единственным поставщиком поставят на проверки — Контракт с единственным участником конкурса на госзакупку будет проходить одобрение в Федеральной антимонопольной службе.

— Неформальному сектору — неформальный налог — Эксперимент по введению специального режима для самозанятых, возможно, будет расширен. Как заявил недавно заместитель министра финансов Илья Трунин, его можно было бы распространить на центры экономической активности — в первую очередь на "регионы-доноры и те субъекты Федерации, где находятся города-миллионники". Сейчас дотации не получают Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Калужская, Самарская, Свердловская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Всего же в России 16 городов-миллионников.

— Права руля — Водителям такси заведут цифровые профили — В России хотят создать цифровые профили водителей такси. Таксопаркам и агрегаторам это позволит не допускать к работе водителей, которым в пассажирских перевозках не место.

— Икра навылет — Канал поставок браконьерской рыбопродукции с Дальнего Востока могут прикрыть — Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки лососевой икры в личном багаже. И назвал лимит — не более десяти килограммов на пассажира. Идея, озвученная на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, всколыхнула прежде всего Камчатку. Именно с полуострова текут самые полноводные реки нелегальной икры, и доставляют ее на "материк" нередко совершенно легальными путями.

— Доходность места не определяется на глазок — Группа ОНЭКСИМ успешно разрешила крупный налоговый спор — В начале сентября Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу группы ОНЭКСИМ и отменил наложенный на нее ранее штраф. Проигрыш в судах означал бы для группы ОНЭКСИМ и всего бизнеса возникновение крайне неприятного прецедента. Внимательно следившие за пертурбациями этого дела российские предприниматели и эксперты облегченно вздохнули — спустя три года суд финальной инстанции не стал прибегать к вольному толкованию норм законодательства, а учел все аргументы и в конечном итоге вынес справедливое решение, которое должно положительно повлиять на настроение бизнес-сообщества. Ведь судебная система продемонстрировала высокий уровень компетентности при рассмотрении конфликтов.

— Во главе угля — Польша не готова отказаться от черного золота — Польша в пилюле — так называют местные политики Силезское воеводство. А еще говорят: "Кто выигрывает выборы в Силезии, побеждает по всей стране". В регионе, по численности населения занимающем второе место в Польше, добывают уголь, и правительство партии "Право и справедливость" не замечает призывов Брюсселя отказаться от этого топлива.

— Лекарств хватит всем — Препараты для детей с хроническими недугами завезут в октябре — Семьи, которым необходимы незарегистрированные в России лекарства для лечения детей с хроническими заболеваниями, сопровождающимися судорожными синдромами, начнут их получать в октябре, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В Россию будут ввезены 11 тысяч упаковок иностранных психотропных препаратов. Первая закупка будет проведена из расчета на год.

— Бревно покатят на биржу — В лесной отрасли введут обязательные аукционные механизмы — Введение обязательных биржевых механизмов станет ключевым звеном в борьбе с нелегалами в лесной отрасли, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в Красноярске на выездном совещании Коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросам законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования.

— Бой-машина — На 201-й российской военной базе в Таджикистане завершились учения, где впервые были применены мобильные группы, оснащенные модернизированным вариантом бронеавтомобиля "Урал".

— Криминальный контроль — СК, ФСБ и МВД задержали членов подмосковной банды — В четверг Следственный комитет объявил, что задержаны сразу восемь человек по обвинению в самых тяжких статьях Уголовного кодекса. Это члены страшной банды, которая в 2010 году смогла установить криминальный контроль на территории Раменского района Московской области.

— Ехали медведи на велосипеде — Правительство утвердило перечень случаев, допускающих использование животных в культурно-зрелищных целях — Правительством РФ утвержден перечень случаев, при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях.

— За город быстро — Автобусы опередили электрички по популярности — Стоимость проезда не является ключевым критерием для россиян при выборе пригородного транспорта, показал опрос Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) (есть в распоряжении "РГ"). Ключевым критерием при выборе вида транспорта для пригородной поездки является время в пути, а стоимость проезда по значимости занимает только четвертое место.

— Батальон СС под статьей — СК завел дело за реабилитацию нацизма — Центральный аппарат Следственного комитета официально объявил о возбуждении уголовного дела против гражданина Латвии, ветерана Латышского легиона СС.

— Вы принимаете славянский шкаф?— Петербуржцы смогут сдавать старую мебель на переработку — Компания IKEA анонсировала открытие в Петербурге пункта по приему старой мебели. Предполагается, что принимать будут старые шкафы и диваны любого производства. Как сообщили "РГ" в самой компании, Петербург выбран в качестве пилотного города благодаря близкому расположению предприятия-партнера, на котором планируется измельчать собранную мебель и предприятия корпорации в Великом Новгороде, где из полученного сырья будут производить новую продукцию.

— Визит со взломом — Главный судебный пристав пропишет, как защитить имущество должников после принудительного захода в квартиры по решению суда — В Министерстве юстиции России детально прояснили подробности резонансной инициативы, разрешающей приставам ломать двери квартир граждан для проверки перепланировки или газового оборудования.

— Служба разоблачений — Президент РАН предложил разработать фильтры для научных фейков — Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал изучать законы развития медиапространства и выстроить систему фильтрации недостоверной информации, так называемых фейков.

— Слежка с высоты — Самолеты-разведчики США вновь замечены у границ России — На этой неделе американские воздушные разведчики заметно активизировали свою деятельность у границ России. Замечены они и поблизости от военных объектов РФ в Сирии.

— Вспомнили про видео — Прокуратура настаивает на наказании Устинова без лишения свободы — Мосгорсуд в четверг приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии за то, что он оказал сопротивление росгвардейцу в ходе несанкционированного митинга.

— Попытка навести мосты — Британский парламентарий Йен Пейсли о "брекзите", премьере Борисе Джонсоне и отношениях между Лондоном и Москвой — Приятный сухощавый блондин сам подошел ко мне во время приема: "Рад приветствовать в Северной Ирландии. Мы вас ждали, и хорошо, что вы до нас доехали". Неужели это и есть член британского парламента Йен Пейсли? А когда я, представившись и вовсе не напугав парламентария принадлежностью к "Российской газете", попросил о беседе, сразу же согласился: "Отлично, но только сегодня вечером после приема. Завтра в пять утра уезжаю".

— Сам себе закон — Борис Джонсон не намерен просить отсрочки по "брекзиту" — Борис Джонсон в спешке вернулся в Лондон из Нью-Йорка, где сейчас проходит сессия Генассамблеи ООН. Премьер, явно недовольный и, как думала оппозиция, уязвленный решением Верховного суда о том, что его попытка приостановить работу парламента была незаконной, прямо из аэропорта направился к депутатам и пошел в новую атаку. У Джонсона спросили, будет ли он, как того требует недавно принятый закон, просить ЕС дать Великобритании очередную отсрочку по "брекзиту", если стороны не смогут договориться об условиях выхода. "Нет", — решительно ответил глава кабмина.

— Только не уходи — Академик РАН Владимир Поляков: Для нас нет разницы, где живет больной ребенок — Люди по-разному приходят в профессию. Студент педиатрического факультета Второго московского медицинского института Владимир Поляков поначалу собирался стать детским хирургом. Но судьба распорядилась так, что попал он в ординатуру по детской оториноларингологии. И здесь все складывалось вполне успешно.

— Какого цвета ожирение — В регуляции массы тела участвуют более 60 гормонов — На III Всемирном конгрессе по питанию и профилактике ожирения в Валенсии доцент кафедры биохимии Приволжского исследовательского медуниверситета Павел Загоскин удивил коллег результатами своих исследований: оказывается, желчные кислоты (важнейшие компоненты желчи) могут активно участвовать в регуляции массы тела, управляя неспецифическими энерготратами нашего организма.

— Зазеркалье Ангелины — Робот спас необычную пациентку — Единственный в России робот Stereotaxis помог новосибирским кардиохирургам избавить пациентку от аритмии.

— Будем летать — Республика Саха набрала высокий темп экономического развития — Якутия — самый крупный, динамично развивающийся регион страны. Ровно год назад республику возглавил Айсен Николаев. О том, с какими вызовами пришлось столкнуться за этот период, каких положительных перемен удалось достичь и что предстоит сделать, он рассказал в интервью "РГ".

— От газет до конфет — Владимир Путин допустил расширение ассортимента киосков с периодикой — Ассортимент газетных киосков может быть расширен за счет прохладительных напитков и кондитерских изделий. Продумать такую возможность глава государства поручил по итогам встречи с руководителями российских печатных СМИ. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

— Мама онлайн — В Нижнем Новгороде создали мобильное приложение для общения молодых мам — Любая женщина, ставшая мамой, знает, насколько падает в первые месяцы декрета уровень общения. Ребенок погружает ее в информационный вакуум, и не всегда такая оторванность от мира идет во благо настроению. В Нижнем Новгороде группа энтузиастов решила помочь молодым мамам наладить контакты с внешним миром, пройти эмоциональную адаптацию к новой жизни и создала мобильное приложение для их знакомств между собой. Один из авторов проекта Алексей Пережогин говорит, что идея пришла к нему, когда родился его собственный сын.

— Ученики ждут перемен — Прокуратура признала незаконным школьное правило "звонок звенит для учителя" — В одиннадцати школах Маслянинского района Новосибирской области локальными актами были закреплены нормы, противоречащие федеральному законодательству об образовании. Руководство закрепляло на бумаге негласное правило, знакомое всем со школьной скамьи: звонок — это для учителя. Кроме того, в школе были закреплены трудовые обязанности учащихся, не предусмотренные образовательной программой, — ученики должны убирать классы и столовые. При этом соответствующие согласия у несовершеннолетних и их родителей получены не были, что тоже нарушает законодательство. Пришлось вмешаться прокуратуре, которая отменила эту норму.

— Скидка на полет — Жителям дальних уголков Поморья будут компенсировать стоимость авиабилетов — В Архангельской области ввели компенсацию расходов на авиабилеты для отдельных категорий жителей труднодоступных территорий, до которых можно добраться только самолетом.

— Гигант политической жизни — Ушел из жизни бывший президент Франции Жак Ширак — В полдень Агентство Франс Пресс принесло трагическую весть: на 87-году жизни скончался экс-президент Франции Жак Ширак. "Он угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно", — такие слова Фредерика Сала-Бару, зятя Ширака, мужа его дочери Клод, привело агентство.

ИЗВЕСТИЯ

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— Незалежная Прибалтика: почему Эстония разочаровалась в украинцах — Таллин призвал к отмене безвиза Евросоюза с Украиной — Отношения прибалтийских республик и Украины претерпели серьезные изменения. Таллин прекратил выдачу бесплатных долгосрочных виз украинцам. Глава МВД призвал отменить безвизовый режим ЕС с Украиной. Хотя совсем недавно Эстония вместе с Латвией и Литвой были главными лоббистами интересов Киева в Евросоюзе. "Известия" разбирались в причинах внешнеполитических колебаний.

— Настоятельное желание: самого многодетного священника подозревают в педофилии — Преуспевающего настоятеля Николая Стремского обвинили в растлении семерых приемных детей — В Оренбуржье разгорелся скандал с участием высокопоставленного представителя духовенства — по подозрению в педофилии арестован настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский. На воспитании у священника находились несовершеннолетние из детских домов. Впрочем, шокирующее подозрение не первое темное пятно в биографии священнослужителя. Подробности — в материале "Известий".

— Фарш-бросок: заменит ли искусственное мясо натуральное — Котлеты уже выращивают в пробирках и производят из растений — В Москве на одном из предприятий впервые в стране вырастили мясо из мышечной ткани теленка. Идеальный вариант для тех, кто хочет и мясо съесть, и животных спасти от бойни. Цель благородная — накормить планету, снизить количество выбросов парниковых газов, которыми сопровождается традиционное производство. Так уж всё идеально или есть в чем-то подвох? Например, в цене — эксперимент обошелся почти в 1 млн рублей. О том, как производят мясные заменители, в чем польза, вред и стоит ли беспокоиться мясной промышленности из-за новых конкурентов, — читайте в материале "Известий".

— Инклюзивный перевертыш: в Подмосковье воюют за интернат для слабовидящих — Как в Московской области и других регионах борются за остатки коррекционных школ — Остатки системы коррекционного образования под угрозой уничтожения, не первый год бьют тревогу дефектологи, общественники и ряд политиков. В Подмосковье, несмотря на реформу образования, пока что сохранились все специализированные школы. Однако в этом году родителям пришлось бороться за школу-интернат для слабовидящих, которую подумывали объединить с коррекционным учреждением для детей с интеллектуальными особенностями. Так будет хуже всем, предупредили эксперты, — чиновники отказались от идеи реорганизации. Но на этом проблемы не закончились.

— Три года ждал: Юрий Кирдюшкин выйдет из тюрьмы в ближайшие дни — Адвокат россиянина, оправданного по обвинению в перевозке кокаина, не исключает, что приговор филиппинского суда будет обжалован — Дату освобождения инженера Юрия Кирдюшкина, которого в 2016 году арестовали на Филиппинах по обвинению в перевозке крупной партии кокаина, назовут в ближайшие дни. Об этом "Известиям" сообщил его адвокат Александр Бойков. Защитник не исключил, что прокуратура будет обжаловать вердикт филиппинского суда, вынесшего россиянину оправдательный приговор.

— Век бы видеть: большинство россиян планирует прожить не меньше 87 лет — Ради долголетия 64% граждан уже сейчас занимаются спортом или сидят на диетах — Россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. Это показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда "Сбербанка", с которыми ознакомились "Известия". Как выяснилось, дольше всех — около 92 лет — планируют прожить москвичи и севастопольцы.

— Дайте добавки: россияне стали покупать на 10% больше БАДов — На добавки переключаются в том числе те, кому не хватает денег на лекарства — О росте продаж биологически активных добавок (БАД) свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились "Известия". На фоне снижения реальных доходов граждане могли начать отдавать предпочтение добавкам, отказываясь от настоящих лекарств из-за более высоких цен на них, говорят эксперты. С другой стороны, всё чаще ориентированные на здоровый образ жизни обеспеченные люди покупают дорогие витамины. Отчасти из-за этого выручка аптек от продажи БАДов выросла на четверть.

— Сверхновая звезда: Китай открыл крупнейший в мире аэропорт — Здание, спроектированное Захой Хадид, приняло первых пассажиров накануне 70-й годовщины образования КНР — В столице Китая открылся новый международный аэропорт Дасин. На его строительство ушло 5 лет и 450 миллиардов юаней. Здание в виде шестиконечной звезды, построенное по проекту Захи Хадид, стало крупнейшим терминалом в мире — оно имеет площадь 700 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность составляет 45 миллионов человек в год.

— Другом меньше: ушел из жизни Жак Ширак — В России экс-президента Франции вспоминают как исключительно мудрого и взвешенного политика — Во Франции 30 сентября объявлено днём национального траура в связи с уходом экс-президента страны Жака Ширака. Один из самых знаковых политиков XX века скончался 26 сентября в Париже в возрасте 86 лет. Его политическая карьера была долгой и неоднозначной, взгляды и курс — не всегда последовательны. Но несмотря ни на что, он оставался одним из самых популярных президентов Франции. Любили Жака Ширака и в России.

— Выдох-взлет: аэропортам позволят открыть лишь по две курилки — Минздрав предлагает ограничить их количество — В аэропортах может появиться не более двух курилок в "чистой зоне". Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани. Документ готовят к рассмотрению Госдумой во втором чтении. Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году. До этого их количество законодательно не регулировалось, каждая воздушная гавань самостоятельно решала этот вопрос.

— Убыльный бизнес: в шести регионах комиссия за эквайринг обогнала доход — Диалог между бизнесом, банками и платежными системами привел к снижению тарифов только в некоторых сферах — В шести регионах России чистая прибыль бизнеса ниже максимальных ставок по эквайрингу, говорится в исследовании общественной организации "Деловая Россия" (есть в распоряжении "Известий"). Неоправданно высокие тарифы ведут к отказу от безналичного расчета в некоторых предприятиях, а также к уменьшению ассортимента товаров, сообщают в торговых ассоциациях АКИТ и АКОРТ. Банки перекладывают ответственность за тарифы на платежные системы. А в ЦБ полагают, что уровень ставки по эквайрингу должен определяться только в диалоге между участниками рынка. Удешевить расчеты в ближайшее время призвана система быстрых платежей.

— Абонентская расплата: данные плательщиков ЖКУ соберут в единую базу — Это упростит управляющим компаниям подачу исков в суд против должников — Должников по ЖКХ станет проще привлечь к ответственности. В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы, сообщили "Известиям" в ведомстве. В систему могут попасть паспортные данные, СНИЛС, ИНН — список сейчас обсуждается. Сегодня у структур ЖКХ нет полной информации о жильцах, а без нее они в скором времени уже не смогут подать в суд на неплательщиков.

— Польше денег: Варшава вновь потребовала репарации от Берлина — Германия считает эту тему закрытой — Варшава продолжит требовать репарации от Берлина, пока ФРГ не выплатит всю сумму. Об этом "Известиям" заявили в МИД Польши. Там пояснили: ущерб, нанесенный полякам в годы Второй мировой войны, не был возмещен нападавшей стороной, поэтому Варшава не считает вопрос о репарациях закрытым, как на том настаивает руководство Германии. Между тем в МИД ФРГ "Известиям" рассказали, что считают вопрос репараций окончательно урегулированным, но признают моральную и политическую ответственность за преступления нацистов в Польше. Дальнейшее углубление этой темы подорвет и без того небезупречные отношения двух стран, заявили "Известиям" в бундестаге.

— Мовы тон: телефонные мошенники перебираются на Украину — Содержать колл-центр на территории соседней страны экономически выгоднее — Часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине. Об этом "Известиям" рассказал близкий к ЦБ источник. Информацию подтвердили на условиях анонимности сотрудники службы безопасности нескольких кредитных организаций. Они уверены, что злоумышленники перебираются на территорию соседнего государства, поскольку расходы на содержание команды операторов там ниже, а для российских правоохранительных органов они менее доступны. Впрочем, напоминают юристы, шансы вернуть отданные мошенникам деньги крайне малы вне зависимости от расположения колл-центра.

— Ни мысли о срыве: президента заверили в выполнении гособоронзаказа — Вице-премьер Юрий Борисов рассказал Владимиру Путину о реализации программ импортозамещения и диверсификации ОПК — Срывов гособоронзаказа в связи с санкциями и отказом в поставках комплектующих из стран НАТО, ЕС и Украины в оборонно-промышленном комплексе нет. Об этом Владимиру Путину во время рабочей встречи сообщил вице-премьер правительства Юрий Борисов. По его словам, также неплохо ОПК справляется с задачами по диверсификации. Вице-премьер представил главе государства дополнительные предложения по скорейшему выполнению поставленных целей. Эксперты отмечают, что за последние годы российский ОПК стал более конкурентоспособен, а портфель заказов на мировом рынке значительно вырос.

РБК daily

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— Избранная трехходовка — Как Элла Памфилова предлагает реформировать систему голосования в России — Глава Центризбиркома подготовила предложения по изменению избирательного законодательства. Среди них—отмена досрочного голосования и ограничение муниципального фильтра 0,5% голосов на выборах законодательных собраний.

— Рестораторов закормили проверками — Правительство займется пересмотром санпинов для общепита — Изменение санитарно-эпидемиологических требований к предприятиям общепита взял на контроль премьер-министр. До этого ни один из вариантов, ни от министерств, ни от бизнеса, согласован не был.

— Демократы не приняли расшифровку — Обнародование стенограммы телефонного разговора с Владимиром Зеленским не остановило процедуру импичмента Дональда Трампа — Обнародование стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского ничего не меняет, считают демократы: факты дают основание полагать, что Трамп нарушил президентскую присягу, поэтому процедура импичмента будет продолжена.

— Рашид Исмаилов подключается к "суверенному Рунету" — Как будут работать позволяющие блокировать Telegram технологии — Курировать установку систем для закона о "суверенном рунете" будет компания, которую возглавил Рашид Исмаилов — экс-замминистра связи и бывший глава Nokia в России.

— Дмитрий Козак сделал свой вклад в инвестиции — Чем представленный вице-премьером вариант законопроекта о защите капиталовложений отличается от варианта минфина — Вице-премьер Дмитрий Козак разработал свой вариант законопроекта о защите инвестиций. Ранее он раскритиковал версию, подготовленную Минфином. Основной акцент законопроекта Дмитрия Козака— на публичности предоставления льгот.

— Минфин на первый-второй рассчитал – Ведомство Антона Силуанова предложило увеличить субсидии крупнейшим телеканалам — В 2020 году "Первый канал" может получить 6,5 млрд руб. из бюджета на производство и закупку контента. На финансирование ВГТРК Минфин предлагает выделить 24,2 млрд руб.