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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Курт Волкер выпал в отставку — Увольнение спецпредставителя США по Украине создало новую неопределенность в Вашингтоне, Москве и Киеве — Конфликт вокруг президента США Дональда Трампа, разгоревшийся после обнародования его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, унес первую жертву: в отставку подал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

— Данные очистят от отчетности — Одобрена концепция Росстата по цифровой реформе статистического наблюдения — Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию на своем заседании в субботу одобрил подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) предоставления статистических данных.

— "Эфир" испарился из нацпрограммы — Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов — Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".

— iPhone неплохо вышел в цвет — Самые дорогие модели в России сразу стали самыми дефицитными — Компания Apple полностью распродала в России iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, доставка этих устройств из официального интернет-магазина корпорации займет от двух до четырех недель.

— Первые лекарства по страховке в бюджете — Регионы получат субсидию для выдачи их пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — Правительство впервые заложило в проект федерального бюджета субсидию на компенсацию лекарственных расходов пациентам, перенесшим инсульты и инфаркты.

— Ипотека не оправдала ожиданий — Выросшие ставки тормозят выполнение жилищного нацпроекта — Минстрой и Минфин готовят проект доклада Владимиру Путину о необходимости корректировки показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" — в части ипотечного кредитования.

— Налоговики стареют и выравнивают гендерный баланс — Мониторинг кадров — Среднестатистическим налоговым работником в развитых и развивающихся странах мира является женщина-аудитор среднего возраста, следует из исследования налоговых администраций, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

— "Мы как-то привыкли, что 30 суток ареста стали обычной вещью" — В Москве прошел митинг с требованием свободы заключенным по делам, связанным с протестами — В воскресенье в Москве на проспекте Сахарова прошел разрешенный митинг "Отпускай!" с требованием освободить фигурантов уголовных дел, связанных с летними протестами.

— Послания президента вписали в бюджет — Для их заслушивания в парламенте дополнительно выделяется 217,5 млн рублей на три года — Послания президента Федеральному собранию в ближайшие три года обойдутся бюджету РФ в дополнительные 217,5 млн рублей, следует из пояснительной записки к бюджету РФ на 2020–2022 годы.

— У генерала подслушали застольную — Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ — Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.

— Шпионское дело разделили по медицинским показаниям — Виктора Кудрявцева отпустили под подписку, его ученику продлили арест — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд (МГС) признал законным продление до начала ноября срока ареста сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в "Роскосмос") Романа Ковалева.

— Миллиард не дошел до домов — Бывшего охранника Тельмана Исмаилова судят за растрату средств дольщиков — Как стало известно "Ъ", в Истринском горсуде Подмосковья началось рассмотрение по существу уголовного дела об обмане дольщиков строительства шести жилых домов на сумму почти 1 млрд руб.

— Эмманюэль Макрон иммигрирует вправо — Французский парламент займется "понаехавшими" — Законопроект об иммиграции, точнее о ее ограничении, начнет обсуждаться в понедельник в Национальной ассамблее, а 2 октября будет передан в Сенат.

— Это анархиважно — На "Валдае" расскажут, как жить в условиях тотального троллинга — 30 сентября в Сочи откроется ежегодный форум международного дискуссионного клуба "Валдай".

— Подрядчик вышел из поезда — Сменился владелец "Спецтрансстроя" — Бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян, владевший одним из крупнейших подрядчиков ОАО РЖД "Спецтрансстроем", а через него — "Трансюжстроем", перестал быть их собственником.

— Арендаторы съезжают из центра — На торговых улицах Москвы стало больше пустующих помещений — Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов не продлевать договоры.

— Водный транспорт не усидел на двух стульях — У Росморречфлота появится отдельный руководитель — Должности замминистра транспорта и руководителя Росморречфлота могут быть разделены.

— Убытки вышли на связь — Дочерний банк ВЭБа поставил антирекорд — ВЭБ.РФ продолжает готовить дочерний Связь-банк к передаче на баланс Промсвязьбанка.

— Фонды узнали об отказниках — ПФР с задержкой начал информировать НПФ о несостоявшихся переходах — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали получать информацию о том, кто подал заявление на переход, но в итоге отказался от этой идеи.

— Российские акции взлетели на дронах — Международные инвесторы меняют предпочтения — Сентябрь стал первым за год успешным месяцем с точки зрения притока иностранных инвестиций в Россию.

— Брокеры гнутся под грузом отчетов — Компании терпят убытки из-за роста регуляторной нагрузки — Рентабельность брокерского бизнеса падает, несмотря на рост числа клиентов.

— Золоту приоткроют границу — Добывающим компаниям облегчат экспорт драгметаллов — Золотодобывающие компании и аффинажные заводы могут получить право оформлять генеральные лицензии на экспорт слитков золота и серебра вместо разовых — соответствующие поправки подготовил Минпромторг.

— "Квадру" оштрафуют в рассрочку — Компания растянула платежи за срыв ввода ТЭС — Как стало известно "Ъ", "Квадра" согласовала с "Советом рынка" (регулятор энергорынков) схему рассрочки выплаты штрафов за задержку вводов новых энергоблоков.

— Финансисты поддержали инвесторов — Предложив свою версию их квалификации — Финансисты выступили против нового проекта закона о категоризации инвесторов.

— "Зарубежнефть" может залезть в Оман — Компания претендует на небольшой шельфовый блок в стране — Как стало известно "Ъ", "Зарубежнефть" ведет переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, в том числе в морской блок 8.

— Минкульт отчитается за кино — Государство раскроет данные о господдержке фильмов — Минкульт и Фонд кино запустят открытую базу данных с информацией об объемах государственных инвестиций в производство фильмов и их успешности в прокате.

— BAT не уйти от налогов — Минфин поддержал ФНС в споре с табачниками — У третьего производителя сигарет в России British American Tobacco (BAT) мало шансов оспорить претензии Федеральной налоговой службы (ФНС) на рекордные 46,5 млрд рублей.

— "Основа" поделила MainStreet — Группа нашла соинвестора для нового проекта — Пытаясь сократить банковское кредитование в своих девелоперских проектах, группа "Основа" Александра Ручьева продолжает привлекать средства сторонних инвесторов

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Популярность воскресной акции в Москве не позволяет говорить о конце протестов — Любой неверный ход властей может снова взорвать ситуацию, считает эксперт — Воскресная акция "Отпускай!" в поддержку фигурантов "московского дела", по данным проекта "Белый счетчик", собрала на проспекте Сахарова 25 200 человек.

— ООН попросили разобраться с "конвейерным правосудием" в Москве — Ход рассмотрения дел о летних протестах подтвердил зависимость судов от власти, считают правозащитники — Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к спецдокладчику ООН по вопросу независимости судей и адвокатов в связи с судебными решениями, вынесенными в отношении участников мирных демонстраций в Москве в июле – августе 2019 года.

— Депутаты попросят МИД лишить Deutsche Welle аккредитации в России — Спецкомиссия пришла к выводу, что агентство могло призывать граждан к протестам — Комиссия Госдумы попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении немецкого информационного агентства Deutsche Welle аккредитации в России.

— Минэкономразвития обсудит с экспертами декриминализацию — Предложения касаются статей по резонансным делам — В понедельник, 30 сентября, Минэкономразвития обсудит с экспертами, как поменять Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК), чтобы вести бизнес в России стало менее рискованно.

— Чиновники придумали, как снизить ставку ипотеки — Минфин, ЦБ, Минэкономразвития и Дом.РФ разработали дорожную карту рынка ипотечных облигаций — Минфин, ЦБ, Минэкономразвития и Дом.РФ завершили работу над дорожной картой рынка ипотечных облигаций – в ней 14 пунктов, пройти их нужно до конца 2020 года 20 сентября ее утвердил первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов.

Однокурсник Путина может быть привлечен к субсидиарной ответственности за банк — Требования связаны с рухнувшим "ОФК банком" и могут достичь 30 млрд рублей — Один из кредиторов признанного банкротом банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК) – мордовское ООО "Регионстройинком" (РСИ) – подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николая Егорова.

— Руководящий BP 10 лет Боб Дадли может покинуть свой пост — За это время компании удалось оправиться от кризиса в Мексиканском заливе и войти в капитал "Роснефти". Уход Дадли не изменит статус-кво в госкомпании, говорят эксперты — Боб Дадли, гендиректор BP, готовится уйти в отставку, сообщает Sky News.

— Wildberries потратит 200 млн евро на логистический центр в Европе — Компания начнет выход на европейский рынок со Словакии — Онлайн-ритейлер Wildberries планирует построить логистический центр в Словакии для выхода на рынки европейских стран, рассказали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, передало "РИА Новости".

— Минсельхоз предлагает сжигать конфискованные сигареты — Так министерство хочет очистить от них рынок — Минсельхоз предлагает уничтожать всю конфискованную табачную продукцию.

— "Фридом финанс" может купить еще одного брокера — Она подала заявку на приобретение "Церих кэпитал". В 2018 году она присоединила "Нэттрэйдер" — Инвестиционная компания "Фридом финанс" подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера "Церих" 20 сентября, сообщается на сайте службы.

— Чиновники и автопром не договорились о принципах распределения 300 млрд рублей — Они спорят о компенсации утилизационного сбора на автомобили — Правительство не спешит менять принцип компенсации утилизационного сбора на автомобили.

— Европейские страны отказываются от угля в пользу других источников энергии — Это приведет к дальнейшему сокращению российского экспорта угля на Запад — Запасы энергетического угля в крупнейших портах Европы растут, так как потребители отдают предпочтение более чистому газу, сообщило агентство Bloomberg 27 сентября.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ячейки – обществу — Что ждет банковских клиентов, если в России введут отрицательные ставки по валютным вкладам — Дискуссия о введении в России отрицательных ставок по валютным вкладам выходит на новый виток. Идею поддержал замминистра финансов Алексей Моисеев.

— Просим не выражаться — МВД предлагает ввести ответственность за оскорбления полицейских в интернете — В Закон "О полиции" планируется внести поправки, направленные на защиту сотрудников и МВД в целом от распространения "порочащих сведений" в интернете.

— Школе добавят этаж — Минстрой изменил правила проектирования социальных объектов — Минстрой внес изменения в своды правил, касающиеся проектирования социальных объектов. Отныне появилась возможность строить пятиэтажные школы.

— Кого согреет Арктика — Совбез России предлагает возобновить военный канал связи между приарктическими странами — О чем России и США удалось сегодня договориться по арктической проблематике. Будет ли возобновлено взаимодействие между генштабами приарктических стран.

— Детки в сетке — Сериал "#Dетки" поможет найти общий язык представителям разных поколений — Проект #Dетки выделялся из всей программы второго фестиваля сериалов "Пилот", где несколько дней назад состоялась его российская премьера.

— Проекты по графику — Вячеслав Володин встретился с избирателями в Саратовской области — Спикер Госдумы Вячеслав Володин встречался с жителями своего избирательного округа в Саратовской области и проинспектировал строительство социальных объектов.

— Заря Востока и мир — В Сочи открывается XVI заседание "Валдая" — По-прежнему ли западная цивилизация является законодателем мировых тенденций? Или, может быть, такая ее роль теперь уходит в прошлое под давлением набирающего влияние Востока? Эти и многие другие вопросы предстоит обсудить экспертам в рамках XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", открывшегося в Сочи.

— Берлин заволновался — В Госдуме призвали лишить Deutsche Welle аккредитации в РФ — Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ установила, что немецкая медиакомпания Deutsche Welle действительно нарушила законодательство РФ. Это подтвердила лингвистическая экспертиза.

— Найти свое дело — Дмитрий Медведев: Малый бизнес способен обеспечить работой 50 процентов россиян — Малый бизнес должен обеспечивать работой половину занятого населения страны, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Поправка на цифру — Умные сервисы внедряют в ЖКХ — В Казани завершился всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Конкурс попал в Книгу рекордов Гиннеса.

— Без лишних бумаг — Подтверждать стаж документами с 2020 года не придется — Со следующего года россиянам не придется предоставлять при обращении за оказанием госуслуг бумажные документы о трудовой деятельности и трудовом стаже. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

— Вмешались в чистом виде — Участники конференции по безопасности осудили задержание русофила Малинова — На международной конференции по безопасности и сотрудничеству в Калининграде с участием тридцати государств — членов ОБСЕ было принято обращение, осуждающее задержание в Болгарии общественного деятеля и председателя Национального движения "Русофилы" Николая Малинова по обвинению в шпионаже.

— Окна почты — Нормативы размещения почтовых отделений пересмотрят впервые почти за сорок лет — В России собираются отказаться от правил размещения почтовых отделений, принятых в ХХ веке.

— СНИЛС сменил формат — Изменился список документов для устройства на работу — Бумажный СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) заменил электронный документ.

— Леса потушим вместе — Пожары вышли на глобальный уровень — Вся экологическая информация должна быть аккумулирована в одном месте, чтобы этими данными мог воспользоваться любой желающий, а правила разных стран не отличались друг от друга. Иного пути в век глобализации быть не может, полагают экологи.

— Штраф без автомата — ГАИ не рассматривает нарушения, выявленные с помощью "Помощника Москвы" — Госавтоинспекция не выносит штрафы в автоматическом режиме за нарушения, которые выявили граждане и направили с помощью программы для смартфонов "Помощник Москвы".

— На пару с "пятеркой" — Тяжелый беспилотник "Охотник" впервые испытали в тандеме с истребителем пятого поколения Су-57 — Новейший военный тяжелый беспилотный летательный аппарат "Охотник" выполнил первый совместный испытательный рейд в небе с самолетом-лидером Су-57.

— С новой строчки — В Калужской области открылась современная швейная фабрика — Посадка черешневого сада под проливным дождем и только после этого — торжественное разрезание символической ленточки. И все в сопровождении изысканной музыки в исполнении оркестра Бутмана, что как бы подчеркивает: здесь все класса люкс. Именно таким было открытие в индустриальном парке "Калуга-Юг" современного высокотехнологичного производственного комплекса "Мануфактуры Bosco".

— Эр-Рияд раздает визы — Саудовская Аравия открывается для туристов — Саудовская Аравия впервые начала выдавать туристические визы.

— Кому идут монеты от Греты?— Почему западные лидеры побаиваются критиковать 16-летнюю активистку — Одним из самых ярких символов отгремевшей в Нью-Йорке 74-й сессии Генассамблеи ООН стали не политики, а 16-летняя Грета Тунберг.

— Яблоки для Ширака — Франция прощается с экс-президентом — К дому на улице Турнон, что рядом с Люксембургским садом, где последние годы жил бывший французский президент Жак Ширак с семьей, то и дело подходят парижане, и не только.

— Офицеры на все руки — 30 молодых военных обучат навыкам спецназовцев — Снайперски поражать цели из всех видов современного вооружения, с легкостью преодолевать любые преграды, будь то горные или водные, а также управлять не только автомобилем, но и квадроциклом, и моторной лодкой, и боевой техникой решили обучить российских офицеров.

— Испытание природой — "Лосиный остров" ждет гостей — В национальном парке "Лосиный остров", имеющем особый природоохранный статус, пустят экскурсионный автобус и откроют необычную экологическую тропу для хождения босиком.

— Дымите, но осторожно — Курить на балконах с 1 октября не запретят — В МЧС России официально подтвердили, что с 1 октября курить на балконах запрещать не станут.

— Военный билет в шапито — Солдат будут пускать в цирк бесплатно — Достаточно необычный проект сейчас прорабатывают в Минобороны России и Росгосцирке. Они собираются заключить договор, по которому военное ведомство поможет восстанавливать региональные досуговые центры, а в благодарность за это военнослужащим разрешат посещать цирки бесплатно.

— С радостью! — Большинство клириков западноевропейских приходов русской традиции присоединились к РПЦ — В субботу стало известно, что к РПЦ хотят присоединиться абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, которые раньше находились в юрисдикции Константинопольского патриархата.

— Полосатый день — Проект "Амурский тигр" дал новую жизнь удэгейским селам. Теперь тут есть почта, больница, пекарня, дом быта, на очереди – детсад — В воскресенье на Дальнем Востоке в 20-й раз с размахом отметили День тигра.

— Спонсором будешь?— Следственный комитет разбирается с финансистами терроризма — Сотрудники СК по Москве возбудили и расследуют уголовное дело преступной группы, которая занималась финансированием терроризма.

— С любовью к Москве — Александр Кузьмин: в самые тяжелые времена москвичи не потеряли город — Здания могут стать памятниками через 40 лет после их постройки

— Что подскажет онлайн-гид — В следующем году в Москве планируют запустить городское приложение для самостоятельного туризма — Как заявил мэр Сергей Собянин, это будет онлайн-платформа, которая поможет гостям спланировать путешествие, сэкономив на турфирмах и гидах.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Валдайский кворум — Клуб готовит рекомендации руководству страны — "Заря Востока и мировое политическое устройство" станут ключевыми темами ежегодного, 16-го заседания Валдайского клуба, которое пройдёт в Сочи с 30 сентября по 3 октября.

— Счастливы в месте — Ереван собирает лидеров ЕАЭС и друзей союза — Ереване 1 октября открывается заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.

— Что ПАСЕешь — РФ рассчитывает на сотрудничество с Советом Европы — Москва рассчитывает на конструктивный диалог в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и намерена "работать в интересах общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока". С таким настроем на осеннюю сессию ПАСЕ едут российские парламентарии.

— "Приезд Дутерте в Россию и моё освобождение не связаны между собой" — Оправданный на Филиппинах Юрий Кирдюшкин — о трёх годах в тюрьме, наркомафии и помощи заключённым из РФ — Российский гражданин Юрий Кирдюшкин, оправданный на Филиппинах по обвинению в перевозке крупной партии кокаина, вышел из тюрьмы.

— Карты, деньги и смартфон — Банки массово тестируют новый способ платежей — Скоро таксистам, курьерам, официантам кафе и ресторанов не понадобятся POS-терминалы — они смогут принимать платежи от клиентов на смартфоны или планшеты.

— Крыночная стоимость — Молоко может подорожать на 10% уже в ноябре — Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%.

— Знал бы откуп — ЦБ планирует отдать свою версию SWIFT на аутсорсинг — Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

— "Суть исторического развития — в том, что мы сближаемся" — Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян — о крупных цифровых проектах ЕАЭС и неизбежности дальнейшей интеграции — Заседание Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване станет юбилейным — интеграционное объединение России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии отмечает в этом году пятилетие.

— "Со стороны ЦЕРН санкций против России нет" — Глава Европейской организации ядерных исследований Фабиола Джанотти — о сотрудничестве с РФ и крупных контрактах — Санкции не затрагивают участие российских физиков в новых проектах Европейской организации ядерных исследований, сообщила в интервью "Известиям" генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

— Прочнее стал — Учёные создали электрический "алмаз" — Впервые в мире российским учёным удалось разработать технологию создания качественно новых сверхтвёрдых материалов. Раньше

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Протест с музыкальным уклоном – Митинг в поддержку фигурантов "Московского дела" собрал десятки тысяч человек – В Москве прошла согласованная акция в поддержку фигурантов "Московского дела". В ней приняли участие около 20 тысяч человек.

— Сергея Левченко пускают в ротацию – Губернатор Иркутской области может осенью уйти в отставку – Уход Сергея Левченко, на рейтингах которого сказалась ситуация с паводком, может произойти осенью в ходе очередной ротации глав регионов.

— "Арго" как ответ Dragon – Частная российская компания займется созданием многоразового космического корабля – Компания МТКС в партнерстве с "Роскосмосом" разработает многоразовый космический корабль, который по техническим характеристикам будет близок к Dragon Илона Маска.

— Субъективная бедность опередила прожиточный минимум — Левада-центр исследовал представления россиян о нормальной жизни — В восприятии россиян семья живет в бедности, если средний доход одного члена не превышает 12,5 тысяч рублей, показало исследование Левада-центра. 40% респондентов сообщили, что их доходы ниже этой субъективной границы.

— На столичную Фемиду легла тень юриста – Глава московского УФСБ сообщил о возможном взаимодействии рейдеров и судейского корпуса – Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев направил прокурору Подмосковья Сергею Забатурину письмо о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и "отдельных руководителей" Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество юриста Кантемира Карамзина.

— Цифры вошли в противоречие с картами — Андрей Белоусов поручил доработать механизм финансирования федерального проекта "Цифровые технологии" — Помощник президента Андрей Белоусов поручил Минкомсвязи дополнительно обосновать, как будут тратиться деньги на развитие технологий в рамках "Цифровой экономики".

— Коммуналка плюсуется к чеку – Сбербанк запускает сервис оплаты ЖКУ и услуг связи в магазинах — Сбербанк планирует осенью начать принимать квартплату, платежи за связь и коммунальные услуги на кассах магазинов.

— ПСБ получил звание международного коллектора – Специальный оборонный банк станет агентом по исполнения другими странами обязательств перед Россией – Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета 2020-2022 годы, который разработал Минфин.

— "Курорты Крыма" перешли в закрытый паевой режим – Бывший главком ракетных войск вышел из подсанкционных активов – "Крымтелекомом" и сетью санаториев в Крыму, принадлежавших ранее экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому, теперь владеет не раскрывающий учредителей паевой фонд. Из-за этих активов Зарицкий попал под санкции.

— Школы готовят детей к работе, которой уже не будет – Развитие технологий создает новые социальные проблемы, но не решает старых – О том, как использовать прогресс в интересах людей, а не только корпораций, рассказал известный европейский технофутуролог Руди Де Вейле.