ЛОНДОН, 30 сен — ПРАЙМ. Американская сеть коворкингов WeWork, на протяжении трех лет терпящая убытки, отложила IPO на неопределенное время, чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса, сообщили в понедельник руководители компании Арти Минсон и Себастьян Ганнингем.

"Команда руководителей и наш совет директоров решили сделать шаг назад, чтобы оценить, где мы находимся, как компания… Сейчас мы сосредоточены на улучшении нашего основного бизнеса, на балансировке расширения (бизнеса) с акцентом на прибыльность", — заявили руководители в письме, разосланном сотрудниками компании.

"У нас есть планы управлять WeWork в качестве публичной компании, и мы с нетерпением ждем выхода на рынки акционерного капитала в будущем", — подчеркнули они.

Компания намеревалась провести IPO до конца года, планируя привлечь порядка 1 миллиарда долларов. В начале текущего года оценка WeWork составляла 47 миллиардов долларов. Однако из-за скептицизма инвесторов оценка компании в сентябре упала до 10 миллиардов долларов.

WeWork основана в Нью-Йорке в 2010 году Адамом Нойманом, который покинул компанию в сентябре 2019 года, и Мигелем Маккелви. В настоящее время сеть насчитывает более 280 коворкингов в 23 странах общей площадью около 1 миллиона квадратных метров.