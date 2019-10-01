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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ширак стоит мессы — Как с великим французским президентом прощались Франция и Владимир Путин — 30 сентября президент России Владимир Путин прилетел в Париж, чтобы проститься с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

— Российский СПГ атаковали рикошетом — Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота — Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".

— "Всегда и во всем где-то есть виноватые" — Глава ОАО РЖД Олег Белозеров о тарифах, стройках и квантах.

— Застройщиков ждет снос — Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила — Реформа финансирования жилищного строительства в России стартовала не слишком гладко.

— 70 тысяч одних недостроек — Счетная палата отчиталась о походе по котлованам — Количество объектов незавершенного строительства в РФ достигло 71,3 тыс.— объем вложенных в них средств оценивается в 5,3 трлн руб.

— Автостопом по муниципальной галактике — АСИ готовит предложения по реформе публичных слушаний и общественных обсуждений — Агентство стратегических инициатив (АСИ) осенью 2019 года сформулирует предложения по изменению института публичных слушаний и общественных обсуждений.

— Сингапур добавит ЕАЭС свободы — Страны "пятерки" подпишут новое соглашение о беспошлинной торговле — Страны ЕАЭС подпишут сегодня с Сингапуром соглашение о создании зоны свободной торговли товарами.

— ЦБ уловил осеннее обострение потребления — Мониторинг опросов.

— У кого что лоббит — "Трансперенси Интернешнл" опубликовала исследование о лоббизме в Госдуме — Автономная некоммерческая организация "Трансперенси Интернешнл — Россия" опубликовала интерактивную карту связей между различными группами интересов и депутатами Госдумы.

— Срок по плечу — Суд смягчил приговор Павлу Устинову с трех с половиной лет колонии до одного года условно — Актер Павел Устинов все же виновен в применении насилия к представителю власти, определил в понедельник Московский городской суд.

— Банкира Александра Мазанова не стали арестовывать ни по делу о махинациях, ни за дачу взятки офицеру ФСБ

— Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке — Раскрыты подробности сотрудничества чекиста Кирилла Черкалина с банкирами.

— Миллиарды обналичили под пиво — В столице закрыта крупнейшая площадка финансовых теневиков — В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку. За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд руб.

— Казна ответит за ошибку следствия — Бывшие обвиняемые в обстреле спасателей получат компенсацию за три года ареста — Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы удовлетворил иски выходцев из Чечни братьев Саида-Магомеда и Хусейна Цитиевых, а также Хамида Ражапова о возмещении морального ущерба за незаконное уголовное преследование.

— Подсудимых пересадят за стекло — Законопроект об отмене клеток в судах поправят ко второму чтению — Законопроект о запрете клеток в судах поправят ко второму чтению в соответствии с замечаниями правительства.

— Мелким авариям повысили цену — Вступили в силу новые правила оформления ДТП европротоколом — С 1 октября расширяются возможности оформления мелких аварий без участия ГИБДД. Максимальный размер компенсации ущерба поврежденному автомобилю теперь может достигать 400 тыс. руб.

— Не допустили до сессии — Европарламент отклонил кандидатуры двух комиссаров от Румынии и Венгрии — На этой неделе в Европарламенте начались слушания кандидатов в еврокомиссары.

— США вмешались в дела Евгения Пригожина — Вашингтон расширил санкции против его окружения — 30 сентября США ввели новые санкции против компаний и физлиц, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

— На Украину не давят, но она сопротивляется — В Киеве не видят оснований для расследования деятельности Джозефа Байдена и его сына — Власти Украины дают понять, что оснований для расследования ими деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера нет.

— Турбины раскрутят на всех — Правительство отказалось от создания ТЭС для их обкатки — Правительство может либерализовать доступ к базовому заказу для поставщиков газовых турбин большой мощности, в том числе для локализованных машин GE и Siemens.

— Банки теряют маржу — Закредитованность заемщиков и конкуренция за них снижают рентабельность — Рентабельность российского банковского сектора по итогам 2019 года снизится, несмотря на двукратное уменьшение стоимости риска.

— К утилизации подтянули покупателей — Производители предрекают рост цен — Повышение нормативов утилизации до 100% приведет к затратам производителей потребительских товаров, предупредили компании Минпромторг.

— СБП недополучила системной значимости — Платежи юрлицам ожидают клиентов Сбербанка — В части переводов между физическими лицами Система быстрых платежей за семь месяцев показала свою состоятельность.

— Аудиторы почти всех объединяются — На рынке появился союз топ-30 игроков — Крупные аудиторские организации создали совет российских аудиторских организаций. В него объединились 30 крупнейших компаний, чтобы не допустить промедления в вопросе объединения двух действующих саморегулируемых организаций (СРО) на рынке.

— Рекордный валютный заем — Корпоративные клиенты разместились по низким ставкам — Столь успешного месяца, как сентябрь, на рынке внешнего заимствования российских корпораций не было два с половиной года.

— "Русал" возьмет с энергетиков скидкой — Компания урегулировала претензии с "Юнипро" — По данным "Ъ", "Русал" и "Юнипро" договорились о прямых поставках электроэнергии с дисконтом к рынку, чтобы урегулировать судебный спор вокруг сгоревшего энергоблока на Березовской ГРЭС.

— Прессе спишут тиражи — Правительство предложит поддержку издателям — Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по поддержке печатных СМИ.

— AliExpress прошла огранку — Онлайн-площадка начала продажу ювелирных изделий — Китайская AliExpress выходит в сегмент ювелирных изделий, ее первыми партнерами стали ритейлеры Sunlight и Sokolov.

— S.Oliver пошагает в Россию — Немецкая сеть возвращается через офлайн-торговлю — Немецкий ритейлер S.Oliver Shoes, вынужденный после закрытия в России 14 лет назад традиционных магазинов продавать свою продукцию через онлайн-площадки, вновь решил развивать формат офлайн-торговли.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки — Ставки выданных кредитов опустились ниже 10%, а предложения ипотеки – ниже 9%.

— "Единая Россия" начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму — Судьбу этой кампании решат крупные города, прогнозируют эксперты.

— Приговор Павлу Устинову выглядит как результат компромисса силовиков и политических менеджеров — Полное оправдание актера означало бы для правоохранителей потерю лица, считает эксперт.

— Курц получил новый шанс возглавить правительство Австрии после скандала — Его Австрийская народная партия уверенно выиграла досрочные парламентские выборы.

— Минобороны требует с корпорации "Энергия" через суд 5 млрд рублей — Общая сумма претензий к космической промышленности может быть в 30 раз больше.

— Бизнес не готов платить за недостаточное сокращение выбросов парниковых газов — Отраслевые министерства тоже раскритиковали предложения Минэкономразвития.

— В 2020 году правительство сможет начать тратить накопленное в ФНБ — Но как распорядиться этими деньгами, власти еще не решили.

— Зачем миллионеру Питеру Фанкхаузеру нужна работа — Гендиректор Thomas Cook не сумел спасти от банкротства одну из крупнейших в Европе турфирм, но хочет продолжить трудиться в отрасли.

— "Мечел" может купить у Газпромбанка часть доли в Эльгинском месторождении угля — Компания уведомила банк о желании приобрести 34% из 49% крупнейшего в России месторождения коксующихся углей.

— "Яндекс.Драйв" запустил аренду электрокаров в Москве — Заряжать электромобили сервис будет сам.

— Владелец ГК "Регион" Сергей Судариков возглавил концерн "Россиум" — Это первый этап начала объединения двух структур на базе "Россиума".

— "Мегафон" может перевести штаб-квартиру в "Москва-сити" — Компания купит или арендует около 60 000 кв. м у Алишера Усманова и Олега Малиса.

— "Спортмастер" купил польскую сеть спортивных магазинов Go Sport — Для компании это первый опыт на европейском рынке.

— Иркутская нефтяная компания построит завод полимеров за 168 млрд рублей — Одним из ключевых рынков сбыта станет Китай.

— Федор Бондарчук и создатель Prisma Алексей Моисеенков инвестировали в Must — Это приложение – сервис рекомендаций фильмов и сериалов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Мест нет. И не будет — С 1 октября в квартирах нельзя открывать хостелы — С 1 октября 2019 года в квартирах можно устраивать гостиницы только в случае, если помещение переведено в категорию "нежилого".

— Полиция идет на поправки — Полицейские должны будут сообщать гражданам, в какую беду попали их близкие — Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в Закон "О полиции": новые нормы в том числе обяжут правоохранителей сообщать гражданам, в какую больницу попали их пострадавшие родственники.

— Процент не снимут — Некоторые доходы россиян освободили от НДФЛ — Президент России Владимир Путин подписал блок поправок в Налоговый кодекс, которые освобождают от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) несколько категорий граждан.

— Рассудят трижды — Суды примут все жалобы на вступившие в силу приговоры — С 1 октября стартует масштабная судебная реформа: создана сеть отдельных судов, в чьи задачи входит исключительно проверка принятых судебных решений.

— Франция скорбит — Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с экс-президентом Жаком Шираком — Понедельник во Франции был объявлен днем национального траура в память о выдающемся политике и государственном деятеле Жаке Шираке, который скончался на 87-м году жизни в минувший четверг.

— Водитель со второй попытки — Экзамен в ГАИ можно будет оспорить — Кандидат в водители сможет обжаловать результат экзаменов в ГИБДД, если оценку "не сдал" он получил в результате каких-либо неправомерных действий инспектора-экзаменатора.

— Средства для целей — В Госдуму внесен проект бюджета — Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

— Питание под ключ — Валентина Матвиенко: Власть и общество должны вместе заботиться о детях — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что внесенный членами обеих палат парламента законопроект о стандартах питания в детских образовательных учреждениях может быть принят в осеннюю сессию, то есть до конца текущего года.

— Стены отстают от сметы — Дмитрий Медведев обсудил с Алексеем Кудриным проблемы незавершенного строительства — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проанализировать актуальность применения инструмента Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).

— Статьи для бизнеса — В Госдуму внесен проект о запрете применения к бизнесу 210-й статьи УК — В Государственную думу все-таки внесен законопроект о запрете применения статьи 210 Уголовного кодекса РФ в случае совершения некоторых "экономических" преступлений.

— Трампа толкают от войны — Саудовская Аравия предложила договориться с Ираном — Эр-Рияд предупреждает о беспрецедентном росте цен на нефть в случае вооруженного конфликта с Ираном.

— Учет по клику — Перепись населения пройдет с использованием современных технологий — Всероссийская перепись населения в 2020 году будет проходить с использованием цифровых возможностей.

— Люди с чувством долга — Что ждет с октября заемщиков без белых доходов или с высокой долговой нагрузкой — Если у заемщика низкие доходы или уже есть долги, то, скорее всего, банк предложит ему более высокую ставку или вовсе откажет в новом кредите.

— Подъедут незаметно — Армию планируют оснастить бесшумными электромобилями — Министерство обороны России планирует создать и использовать для нужд армии электромобили.

— Автовладелец получит в четыре раза больше — Максимальная выплата при оформлении аварии по Европротоколу будет доступна во всех регионах — С 1 октября вступает в силу очередная поправка в закон об ОСАГО. Лимит выплат при простом оформлении аварии без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, увеличится до максимальной выплаты по ОСАГО.

— Смартфон заплатит за все — Магазины и кафе перейдут на быстрые платежи — Тысячи точек продаж — сетевые магазины, кафе, рестораны, телеком-компании и другие — уже в октябре-ноябре предложат клиентам новый способ оплаты товаров и услуг — смартфоном по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

— Фрукты, пальма, самолет — Как изменится налог на добавленную стоимость — С октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которые касаются налога на добавленную стоимость (НДС).

— Автобусам дали ремня — Изменились правила перевозки детей — Экскурсионные поездки детей на автобусах должны стать безопаснее. С 1 октября вступают в силу поправки в Правила организованной перевозки группы детей автобусами.

— Плюс 4,3 процента — Бюджетникам повысят зарплату — Заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами президента, повысится с 1 октября на 4,3%.

— Новобранцы — от 20 и старше — Число призывников в армию снова сокращается — На дворе октябрь, а это значит, что тысячам молодых россиян пора служить в армии. В понедельник начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский рассказал об особенностях нынешнего призыва в военный строй.

— Ищут картины — Приставов в музей не пустили — В понедельник Арбитражный суд Москвы не разрешил судебным приставам вскрывать помещения частного музея "Институт русского реалистического искусства".

— Пятое поколение станет последним — Пентагон уже 1 октября планирует пересмотреть свою же программу истребителя будущего, известную как Next Generation Air Dominance. Похоже, четкого деления на поколения уже не будет.

— Привезли на пробу — Мошенники переправили в Москву из Якутии 26 килограммов золота — Кражу драгметаллов в таких масштабах в России не помнят со времен исчезновения пресловутого "золотого эшелона" Колчака.

— Денежный взрыв — В Москве обчистили банкомат на 11 миллионов рублей — В Москве на улице Бутырской, 86 б, в 5 утра прогремел взрыв. Взорвали банкомат, из которого извлекли сразу 11 миллионов рублей.

— Номер занят — Санаторно-курортный туризм набирает популярность — Объем санаторно-курортного туризма в России в ближайшие годы будет расти на 10% ежегодно. С таким прогнозом выступил Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии (РСТ).

— Условно виновен, но свободен — Мосгорсуд смягчил приговор актеру Павлу Устинову — Мосгорсуд в понедельник закончил рассматривать апелляционную жалобу на приговор актеру Павлу Устинову.

— Аварии как не было — Отремонтированная машина — не повод для отказа в выплате страховки — Если в страховую компанию на осмотр представили уже отремонтированную машину, это вовсе не означает, что невозможно установить наступление страхового случая, а также установить размер причиненного ущерба.

— Не все включено — Суд взыскал с жильцов компенсацию за разгром арендованной квартиры — Суд в Вологодской области обязал нерадивых жильцов заплатить за все то зло, что они причинили арендованной квартире.

— Жене — деньги, себе — долги — Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует — Возвращать долги мало кто любит, и такие граждане придумывают самые разнообразные схемы, чтобы не отдавать то, что задолжали.

— Привет, Алиса! — За что школьники получили премию в сто тысяч рублей — Стать программистом в 16 лет? Самому зарабатывать, не "проседая" по учебе? Создавать мобильные приложения и параллельно готовиться к ЕГЭ? Почему бы и нет: старшеклассники из Пензы — Леша Медведев и Саша Харламов — такие задачки решают на "раз-два".

— Нагрузку снизят — Готовится новый мониторинг — Минобрнауки решило сделать мониторинг эффективности деятельности вузов "полегче". Напомним, с 2012 года мониторинг — ключевой инструмент оценки университетов. Что же изменится?

— Родитель — не учитель?— Кому доверяют педагоги — Ученые ФИРО РАНХиГС провели масштабное исследование уровня доверия в школах. В его основе — опрос 18 594 российских учителей из всех федеральных округов страны.

— Будь в курсе — Все желающие смогут оценить уровень своей экономической грамотности и знания в области экономической истории, поучаствовав 9 октября в образовательной акции "Всероссийский экономический диктант".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Выход платный — На сокращение чиновников потратят пять миллиардов — На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.

— Доход конём — Россиянам предсказали рост благосостояния на 6,1% за четыре года — Реальные располагаемые доходы граждан в предстоящие четыре года увеличатся на 6,1%.

— Полноценная бумага — Киев согласился подписать "формулу Штайнмайера" — Киев дал устное согласие на подписание плана Штайнмайера в ближайшее время.

— Авто на сдачу — Продажи подержанных машин по схеме трейд-ин заметно увеличились — В России резко вырос объём сделок по трейд-ин — сегодня уже как минимум каждая третья машина продаётся по такой схеме.

— Париж слезам верит — Как прошло прощание с Жаком Шираком.

— Протестные построения — Каталонцы напомнят Мадриду о независимости — В годовщину референдума о независимости Каталонии — 1 октября — в регионе снова пройдут митинги.

— Летать не вредно — На исследование авиапромышленности потратят 117 миллионов — Минпромторг в течение трёх лет потратит 117 млн рублей на исследования по созданию конкурентной на мировом рынке отечественной авиации.

— Пороховая палатка — Чиновники вступились за спреи от комаров в детских кемпингах — Минпросвещения предложило оставить в палаточных лагерях аэрозоли от насекомых и газовые баллоны для приготовления пищи.

— Объект излучения — Запущенный 20 лет назад уникальный Курчатовский синхротрон выходит на новый исследовательский уровень — 1 октября исполняется 20 лет со дня запуска легендарного Курчатовского синхротрона.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Видеодоказательства не подтвердили вину — Суд апелляционной инстанции назначил актеру Павлу Устинову условное наказание — Мосгорсуд изменил на условный приговор актеру Павлу Устинову, осужденному за применение насилия к бойцу ОМОН во время протестных митингов в столице.

— Ротация дошла до партячеек — "Единая Россия" начинает готовиться к думским выборам 2021 года — "Единая Россия" проведет ротацию глав региональных отделений перед ноябрьским съездом, на котором будет дан старт кампании по выборам в Госдуму. Всего планируется сменить до 20 глав отделений, часть из них— под задачи 2021 года.

— Гавана повышает степень сотрудничества — Что будет обсуждаться в ходе визита Дмитрия Медведева на Кубу — Дмитрий Медведев впервые с 2013 года посетит Кубу. В состав делегации входит его заместитель, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов. О чем они могут договориться с Гаваной, разбирался РБК.

— Премьер опять опережает президента — Абдулла Абдулла объявил о победе на выборах главы Афганистана — Премьер Афганистана Абдулла Абдулла заявил о своей победе на прошедших 28 сентября президентских выборах. Официальные итоги будут оглашены позже, и, если Абдулла победит, вывод войск США из страны может быть ускорен.

— Ставка на жилье рядом с нацпроектом — Банковский сектор смягчает условия выдачи ипотечных кредитов — Банк "ДОМ.РФ" первым снижает базовую ставку по ипотеке на первичном рынке жилья ниже 9%. Он приближается к рекордам прошлого года и целевому показателю нацпроекта, но другие банки могут за ним не последовать, считают аналитики.

— Вот в таком разрезе — "Мечел" объявил о намерении выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском угольном месторождении — "Мечел" Игоря Зюзина решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении более чем за 30 млрд руб. Сделка может привести к банкротству "дочки" "Мечела"—компании "Якутуголь", предупредил член ее совета директоров.

— Публичность оказалась не по карману — Почему контролируемые государством компании меняют юридический статус — Публичных акционерных обществ (ПАО) с госучастием становится все меньше— за 2,5 года (с начала ведения такой статистики) их число сократилось почти вдвое. Одновременно на четверть выросло количество непубличных акционерных обществ (АО), акциями которых владеет государство.

— Заемщик встает под нагрузку — Пять вопросов о новых правилах выдачи необеспеченных кредитов — С 1 октября в России вступают в силу новые правила ЦБ по выдаче потребительских ссуд. Кредиторы теперь обязаны учитывать долговую нагрузку граждан. Число отказов клиентам может увеличиться.

— Минсельхоз сокращает словарный запас — Роскачество предложило ужесточить правила размещения информации на этикетках — Вице-премьер Алексей Гордеев поручил убрать из законодательства лазейки, которые позволяют вводить покупателей в заблуждение о свойствах и происхождении продуктов, например писать "родниковая" на этикетке воды не из родника.