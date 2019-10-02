КИШИНЕВ, 2 окт /ПРАЙМ/. Миссия Международного валютного фонда будет работать в Молдавии со 2 по 8 октября. Она ознакомится с состоянием экономики страны, темой для обсуждения также может стать вопрос макрофинансирования.

Это второй визит в Молдавию миссии МВФ в этом году. Предыдущий носил оценочный характер и завершился в июле. По итогам прошлого визита премьер Молдавии Майя Санду сообщила, что Кишинев сможет получить транш в размере 46,5 миллионов долларов в 2019 году.

ЭКСПЕРТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

По словам постоянного представителя МВФ в Молдавии Владимира Тулина, эксперты хотят ознакомиться с нынешним состоянием экономики, а также планируют обсудить политику властей по сохранению макроэкономической стабильности, в том числе и бюджет на 2020 год.

Двадцатого сентября исполнительный совет МВФ принял решение об открытии Молдавии доступа к траншу в размере 33,6 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ) (примерно 46,1 миллионов долларов США). Формально, республике осталось лишь подписать меморандум с МВФ, чтобы получить деньги. Для этого, как отмечают в МВФ, "крайне важно придерживаться взвешенного, хорошо скоординированного курса во внедрении макроэкономических политик и продолжать реформы, в частности, в том, что касается очистки финансового сектора, улучшения управления, укрепления институциональных рамок и обеспечения прозрачности и предсказуемости в энергетическом секторе".

Визит экспертов завершится 8 октября, они должны обсудить с властями, как именно будет достигаться макроэкономическая стабильность, которая является одним из главных условий для макрофинансирования.

Совет директоров МВФ в ноябре 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдавии. Согласно программе, власти Молдавии взамен на согласованные реформы получат от МВФ в общей сложности 176 миллионов долларов. Программа была приостановлена в 2018 году.

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ДО КОНЦА ГОДА

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина считает, что у Молдавии есть все шансы получить 46,5 миллионов долларов в этом году.

"Если правительство предоставило достаточно убедительную программу реформ, подкрепленную конкретными решениями и аргументами по ее исполнению, а также смогло продемонстрировать, что эти транши пойдут на достижение заявленных властями Молдавии целей, то есть будет подписан меморандум между МВФ и Молдавией, то, я полагаю, что деньги могут быть получены в этом году", — сказала арюшина в комментарии для РИА Новости.

По ее словам, визит миссии можно рассматривать как позитивный сигнал, поскольку он предполагает новый этап в переговорном процессе. Эксперт отметила, что приоритеты правительства Молдавии лежат в области реформ юстиции и это напрямую связно с достижением экономических целей. Ни одна экономика не может рассчитывать на макроэкономическую стабильность, не располагая, по крайней мере, хорошо работающими институтами государства, полагает Ларюшина.

"Я считаю, что нам нужен переговорный процесс с МВФ, который был бы ориентирован не просто на статистический рост, нам нужен инклюзивный рост, чтобы люди поняли, что направление реформ, осуществляемых при поддержке МВФ и других партнеров по развитию, нацелены именно на улучшение ситуации в стране, — подчеркивает эксперт.

Чтобы добиться поддержки населения в вопросах реформ, от успеха которых и зависит финансирование МФВ, Ларюшина призывает правительство проводить работу по разъяснению своих планов в области экономики.

"Общение предполагает политические консультации, в том числе с бизнесом и экспертным сообществом, это предало бы реформам динамику. У меня сложилось мнение, что мы подошли к такому этапу, когда министрам стоит осмыслить, что они на переговорах с МВФ представляют не отдельное министерство, а экономические и финансовые блоки, за которыми стоят конкретные бизнес-проекты, рабочие места и семьи", — добавила экономист.