КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— От совместного информбюро — Россия, Украина, Германия и Франция заявили о готовности к саммиту в Париже — В урегулировании конфликта на востоке Украины произошел первый серьезный сдвиг с момента подписания в 2015 году Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу 1 октября договорилась о единой редакции "формулы Штайнмайера" и согласовала разведение сил конфликтующих сторон.

— Glencore удаляется от нефти — Его место в контракте с "Роснефтью" занял российский трейдер — Как стало известно "Ъ", трейдинговая структура QHG Trading, получившая пятилетний контракт на поставку нефти от "Роснефти" в ходе ее приватизации и до недавнего времени принадлежавшая Glencore, сменила владельца. Теперь на поставках сырья "Роснефти" может заработать "Инвестнефтетрейд" Сергея Невского.

— "Ростех" рисует авиалинии — Госкорпорация ищет пути развития авиапрома — "Ъ" выяснил, какие варианты развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) обсуждает "Ростех". Все они включают госсубсидии на 350 млрд руб. для погашения безнадежных долгов.

— Долговая нагрузка легла на ставки — Кредиты начали дорожать на фоне ужесточения регулирования — С 1 октября для банков начали действовать повышенные коэффициенты риска в зависимости от предельной долговой нагрузки физических лиц. Это должно ограничить выдачу ссуд закредитованным гражданам.

— Мировая торговля растеряла темп — Развитые страны умерили экспорт, а развивающиеся — импорт — Действие пошлин и замедление глобальной экономики привели к резкому снижению темпов роста мировой торговли товарами — прогноз Всемирной торговой организации на этот год был снижен более чем вдвое, до 1,2%.

— "Вашингтонский консенсус" живее всех живых — Экономисты отмечают долгосрочный рост ВВП в странах, следующих его рекомендациям — Один из самых известных экономистов мира, Уильям Истерли из Университета Нью-Йорка, в статье для серии публикаций Американской ассоциации экономических исследований (NBER) констатирует, что дискуссию о "смерти "Вашингтонского консенсуса", в которой немалая часть экономистов признала неработающими рекомендации МВФ и Всемирного банка развивающимся странам по устойчивому росту ВВП, нет смысла закрывать.

— ЦБ меняет валюту — Регулятор продолжает перекладываться из доллара в евро и юани — За год с апреля 2018-го по апрель 2019 года Банк России сократил долю долларовых активов в структуре резервов почти вдвое: с 43,7% до 23,6%, а непосредственно американских — втрое, c 29,2% до 9,2%, следует из опубликованного вчера обзора деятельности ЦБ по управлению активами.

— МСП не хватило кредитов — Мониторинг финансовых услуг — Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в странах со средним и низким доходом по-прежнему ограничены в доступе к банковскому кредитованию, хотя они генерируют до 40% национального дохода и создают 70-95% новых рабочих мест, говорится в свежем выпуске обзора МВФ о доступе к финансовым услугам.

— Беглый министр укрылся в российском СИЗО — Закончено расследование дела о нападении на дипмиссию в Киеве — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Украины, депутата Верховной рады Николая Рудьковского. Попав под следствие на родине, Николай Рудьковский бежал в Россию, где его обвинили в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году.

— Облачно с пояснениями — ГИБДД разъяснила, как непогода связана со штрафами — Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса. Соответствующее указание, как выяснил "Ъ", направила в регионы ГИБДД России.

— Белорусские налоги пересчитали в Москве — За налоговые махинации арестовали управляющую минских клубов — Как стало известно "Ъ", в Москве для экстрадиции в Белоруссию была арестована Виктория Аверьянова, гендиректор ЗАО "Интек", владеющего популярными клубами в Минске. Следственный комитет Белоруссии обвиняет женщину в уклонении от уплаты налогов, то есть в преступлении, которое не является арестным в России.

— Протестующих отправят не в одно место — Вместо ограничения числа площадок для митингов парламентарии теперь предлагают увеличивать число "гайд-парков" — Как выяснил "Ъ", в обеих палатах Федерального собрания передумали разрабатывать анонсированный в августе законопроект, который позволил бы закреплять в городах конкретные места для проведения общественных и политических акций.

— В сирийскую конституцию не вписывается согласие — В успех работы Конституционного комитета мало кто верит — Не успел спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявить дату первого заседания сирийского Конституционного комитета в Женеве, как стали очевидны разногласия, раздирающие этот только что созданный орган. Очевидно, что господину Педерсену предстоит приложить немало сил, чтобы первая встреча комитета не закончилась провалом.

— Плюс Россия, минус Украина — Оппоненты Москвы образовали альянс в ПАСЕ — На открывшуюся на этой неделе осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российская делегация вновь прибыла в статусе полноправного участника, и это понравилось не всем.

— Сети дотянули до правительства — Минэнерго внесло в Белый дом дифференциацию тарифа ФСК — По данным "Ъ", Минэнерго внесло в правительство одну из своих наиболее спорных инициатив — повышение тарифа для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК) на 50% в течение семи лет.

— "Суверенный рунет" удержали за провода — Минэкономики раскритиковало идею сертификации кабелей и муфт — Минэкономики выступило против обязательной сертификации оптических кабелей связи и муфт для их монтажа, предложенной Минкомсвязи для реализации закона о "суверенном рунете".

— Автокредиты докатились до рисков — Высокая доля ссуд с низким первоначальным взносом тревожит рынок — Получение автокредитов с нулевым или низким первоначальным взносом является очень популярным у заемщиков. На них в этом году приходилось до 40% новых выдач. Однако эта практика может обернуться для банков серьезными проблемами.

— Пенсионный рынок останется без "Согласия" — Объединение "Региона" и "Россиума" начинается с НПФ — В объединенный НПФ "Эволюция", помимо пенсионных фондов группы компаний (ГК) "Регион", войдет и принадлежащий концерну "Россиум" НПФ "Согласие". Это станет первой сделкой двух финансовых групп после объявления ими о консолидации активов.

— Utair придерживает активы — Продажа дочерней UTG затягивается — Сделка по продаже доли Utair в хендлинговой компании UTG структурам Виталия Ванцева затягивается и может быть заключена к концу года, говорят источники "Ъ" в отрасли.

— Авторам соберут на пенсию — РАО изменило порядок сборов — Российское авторское общество (РАО) решило покрыть долг перед Пенсионным фондом России (ПФР) за счет части вознаграждений правообладателям. Оно повысило ставки отчислений, в том числе для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

— Золото наполняет активы — Вложения в благородный металл стремятся к рекорду — Международные инвесторы активно наращивают вложения в защитные активы. Суммарные активы фондов, инвестирующих в золото, обновили максимум с начала 2013 года, поднявшись до отметки 2,52 тыс. тонн.

— Дальневосточным верфям протянули краба — Юрий Трутнев предлагает ввести для них субсидии — Правительство прорабатывает новый механизм субсидирования строительства краболовов на Дальнем Востоке. Согласно идее вице-премьера Юрия Трутнева, субсидия должна нивелировать существующую разницу в стоимости строительства судов по сравнению с верфями Северо-Запада, ее общий размер может достичь 10 млрд руб.

— Частным приставам подготовили проект — Бизнес предлагает вновь вернуться к идее смешанного взыскания — Подготовленный в недрах Торгово-промышленной палаты (ТПП) законопроект о частных судебных приставах вызвал бурные дебаты у экспертного сообщества. С одной стороны, введение в России подобного института даст новые возможности для развития коллекторского рынка и бизнеса юридических компаний.

— Wildberries пришла к самозанятым — Ритейлер пошел по пути AliExpress — Интернет-ритейлер Wildberries готов продавать на своей площадке товары самозанятых россиян. В первую очередь речь идет о производителях одежды, обуви, аксессуаров и сувениров. По такому же принципу работает китайский маркетплейс AliExpress.

— "МегаФон" вступает в игру — Оператор стал партнером Blizzard Entertainment — "МегаФон" стал партнером американского производителя и издателя видеоигр Blizzard Entertainment. Стороны планируют привлекать клиентов в том числе бесплатным трафиком на мобильные игры, но эксперты не ожидают от проекта значительных финансовых результатов. Другие операторы пока не открывают магазины игр, но активно вовлекаются в киберспорт.

— "Катрен" позвал коллекторов — Фармдистрибутор требует долги с АСНА — Увеличение на рынке фармацевтического ритейла доли ассоциации АСНА, объединяющей почти 9 тыс. аптек по всей стране, вызывает недовольство других игроков.

— Superdry не прижился в России — Его третий франчайзи задержан в Индии — Британскому бренду Superdry снова не повезло с развитием бизнеса в России. В Индии полицией задержан Рави Навлани — президент Surya Group, ставшей третьим франчайзи английской сети.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Деловая активность российских производителей упала до 10-летнего минимума — Росту мешает слабый спрос — В сентябре индекс PMI обрабатывающих отраслей (рассчитывается IHS Markit на основе опроса менеджеров по закупкам) рухнул до минимума с мая 2009 г. Он опустился до 46,3 пункта с 49,1 пункта в августе, т. е. существенно ниже черты в 50, которая отделяет рост деловой активности от спада.

— Сергею Чемезову присвоено звание Героя России — Так президент отметил вклад гендиректора "Ростеха" в развитие оборонного комплекса — Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову звание Героя России, рассказали "Ведомостям" несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации.

— Призывы к организации несанкционированных митингов обходятся все дороже — С восьми оппозиционеров суд взыскал 3,4 млн рублей за поврежденные кусты и газоны —?Коптевский суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги", которое требовало от девяти оппозиционеров возмещения 11,4 млн руб. убытков, понесенных ­из-за несогласованных акций 27 июля.

— Одобрение формулы Штайнмайера приближает первую встречу Путина и Зеленского — Но считать это прорывом в урегулировании конфликта в Донбассе пока рано, предупреждает эксперт — Члены трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе во вторник подписали формулу Штайнмайера, определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

— Мировую торговлю ждет худший год со времен кризиса — От этого могут пострадать рабочие места и инвестиции, предупредила ВТО — Всемирная торговая организация (ВТО) сильно ухудшила прогноз роста мировой торговли в этом году. В апреле она ожидала его на уровне 2,6%, а теперь – 1,2%, что может стать худшим результатом с 2009 г.

— Правообладатели лишатся более половины вознаграждения — Российское авторское общество решило за их счет расплатиться с Пенсионным фондом — В сентябре Российское авторское общество (РАО) повысило ставки отчислений с авторского вознаграждения, говорится в письме РАО, направленном правообладателям ("Ведомости" ознакомились с документом).

— Как Томас Риардон создает гаджеты, управляемые силой мысли — Марк Цукерберг может заплатить до $1 млрд за его стартап — У человека будет хвост. Хвост будет механический, но управлять им мы будем силой мысли – так же как сейчас управляем нашими родными руками и ногами. Не хотите хвост – можете завести третью руку, вещь в хозяйстве полезную.

— Россияне потянулись в банки за ипотечными каникулами — Об отсрочке выплат попросили более 5000 человек, но получили ее не все — "Ведомости" опросили топ-15 ипотечных банков, пользуются ли их клиенты ипотечными каникулами, право на которые получили два месяца назад. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с 1 августа могут требовать у банка приостановки или снижения платежей по кредиту на срок до шести месяцев, даже если ипотека была выдана до вступления закона в силу.

— ЦБ может стать одним из крупнейших землевладельцев России — Санируемый им МИнБ получит земли бывшего крупнейшего в Казахстане зернотрейдера — Принадлежащий Центробанку Московский индустриальный банк (МИнБ) в августе и сентябре подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайства о приобретении долей в 11 компаниях в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае, следует из данных на сайте службы.

— Легендарный триатлон Ironman приходит в Россию — Соревнования могут состояться летом следующего года в Санкт-Петербурге — В июле 2020 г. в Санкт Петербурге состоятся соревнования Ironman 70.3 Russia, говорится на сайте городской администрации. До сих пор соревнования под эгидой Ironman в России не проводились.

— "Лукойл" начинает новый выкуп акций на $3 млрд — Компания планирует завершить скупку бумаг с рынка до 30 декабря 2022 года — Вторая по величине нефтяная компания в России – "Лукойл" вновь объявил о скупке акций на открытом рынке. Сумма выкупа – $3 млрд, "Лукойл" намерен завершить выкуп 5,1% от капитала до 30 декабря 2022 г., сообщила компания.

— Правительство создаст новый холдинг с оборотом свыше 50 млрд рублей — В Корпорацию морского приборостроения войдут два десятка предприятий — Минпромторг разработал проект указа президента о создании Корпорации морского приборостроения, он размещен на портале regulation.gov. Согласно документу, корпорация будет учреждена в Санкт-Петербурге в течение шести месяцев после подписания указа, 100% ее акций будет в собственности Росимущества.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Минфин исправляет ошибку резидента — Как изменится налогообложение богатых россиян — Минфин намерен ужесточить правила уплаты налогов для богатых россиян. Делается это, чтобы вернуть удачливых российских бизнесменов и их доходы на родину.

— От тюремной посылки не зарекайся — Вес передач для заключенных ограничат двадцатью килограммами — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, ограничивающий вес посылок и передач для осужденных. Теперь осужденный сможет получить не больше двадцати килограммов в одни руки за раз.

— Не зевай, тебе говорю — Смартфон сможет предотвратить аварии на дороге — Неожиданный вариант помощи водителям предложили ученые Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики. Доверить слежку за водителем они решили… смартфону. Достоинство очевидно: он есть у каждого, а значит, в кабине не надо устанавливать никакие дополнительные устройства. Достаточно скачать бесплатное приложение.

— Не течет Волга — Река принимает почти половину грязных сточных вод по стране — В Волгу поступает 40% всех загрязненных сточных вод в России, но даже если их сократить, это несильно поправит здоровье реки. Как помочь ее экосистеме, "РГ" рассказал директор Института водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН), доктор физико-математических наук, ученый-гидролог Александр Гельфан.

— Союз плюс — Лидеры стран ЕАЭС обсудили дальнейшее устранение барьеров в торговле — Президент России приехал в столицу Армении на заседание Высшего Евразийского экономического совета и призвал и дальше устранять барьеры в торговле товарами и услугами. Были подписаны важные документы, в частности, по общему финансовому рынку Союза и соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

— Начальник проверит — После скандала с журналистом Голуновым в полиции взяли под особый контроль дела о наркоторговле — Уголовное дело, когда журналист Иван Голунов необоснованно преследовался за незаконный оборот наркотиков, вызвало не только широкий общественный резонанс, но и резкую реакцию главы государства. Напомним, по итогам прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам до 1 октября разработать меры по совершенствованию контроля за ведением дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и проанализировать правоприменительную практику.

— Временно не призовут — Иркутских парней могут освободить от осеннего набора в армию — В России могут ужесточить материальную ответственность за неявку в военкомат по повестке. Административное наказание за это правонарушение, то есть штраф, вполне возможно, вырастет в шесть раз. Во всяком случае, такой вопрос сейчас прорабатывается.

— Требуются рабочие — В России вводят новые условия для мигрантов — Минимальная зарплата для высококвалифицированных иностранных специалистов в России может снизиться почти вдвое. А возможностей получить гражданство нашей страны станет больше.

— Евро остается в плюсе — Банк России: отрицательные ставки не затронут вклады физлиц — Банк России отреагировал на резонанс, вызванный перспективой легализации в РФ отрицательных ставок на депозиты в иностранной валюте.

— Заправим полный бак — Дмитрию Медведеву рассказали о работе "Роснефти" — Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который отчитался об исполнении обязательств по поставкам топлива на внутренний рынок и налоговым платежам в бюджет.

— Суд за стеклом — Кабмин представил замечания к законопроекту о запрете "клеток" в судах — Правительство дало в целом положительный отзыв на резонансный законопроект о запрете оградительных конструкций в судах. Однако при этом представило ряд ключевых замечаний, в соответствии с которым считает необходимым скорректировать инициативу. С ходу принимать законопроект депутаты Госдумы точно не будут — предстоят серьезные консультации с правоохранительными органами и минфином, рассказал "РГ" глава профильного комитета Павел Крашенинников.

— Граждан учтут по-новому — Перепись населения обойдется в 33 миллиарда рублей — Общий бюджет всех мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения и обработке ее результатов составит 33 миллиарда рублей, сообщил руководитель Росстата Павел Малков. Он дал официальный старт подготовке к переписи — до ее начала остался ровно год.

— Письмо попало в общество — "Почта России" превратилась в АО — "Почта России" завершила масштабный процесс реорганизации и стала акционерным обществом со стопроцентным участием государства. Это многое меняет для самого предприятия. Для граждан все остается в силе: они и дальше будут получать услуги, к которым привыкли. В планах почты — дальнейшее расширение сервисов и повышение качества обслуживания клиентов, сообщил генеральный директор предприятия Николай Подгузов.

— Платежное поручение — ЦБ потребовал от Сбербанка подключиться к Системе быстрых платежей — Банк России направит предписание Сбербанку с требованием подключиться к Системе быстрых платежей. Как и ожидалось, Сбербанк оказался единственным крупным банком, который не подключился к новой системе в обозначенный Банком России срок. Он об этом предупреждал.

— Казус Пушкарева — Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на 15-летний приговор экс-мэру Владивостока — Мосгорсуд 3 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор, ранее вынесенный экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву — 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Решение, которое многие назвали беспрецедентным (меньшие сроки нередко дают убийцам), принял Тверской райсуд.

— Что ждет сланец?— В США предсказали мрачное будущее американской нефти — Американские СМИ сообщили о замедлении роста добычи сланцевой нефти и скором достижении пиковых показателей в этой сфере (к 2030 году).

— Бонус за профессию — Студентам-инвалидам оплатят учебу в техникумах и колледжах — Власти Ненецкого автономного округа будут компенсировать студентам с инвалидностью затраты на платное обучение в учреждениях среднего профессионального образования.

— Считаные копейки — Нацбанк Украины увеличивает номинал монет — С сегодняшнего дня на Украине нельзя будет рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек: Нацбанк (НБУ) изымает их из обращения, оставляя в обороте монеты крупного номинала — 10, 25, 50 копеек и 1 гривна. Впрочем, первые две также будут постепенно выводиться из оборота, и отправляться на переплавку. Не исключено, что из этого металла позже будут сделаны монеты номиналом 5 гривен, о планах введения которой также говорят в НБУ.

— У больниц — бесплатно — Депутаты предлагают запретить платные парковки около клиник и школ — С важной инициативой выступили депутаты Госдумы. Они предлагают запретить платные парковки у социально значимых объектов. Таких, как больницы, школы, детские сады, поликлиники и даже около стадионов и музеев.

— Бот сообщит оценку — Школьник придумал свой электронный дневник в соцсети — Ученик череповецкой школы №32 Максим Павлов разработал собственный электронный дневник, который подключается к официальному школьному электронному документу через соцсеть. Его проект дублирует все функции электронного дневника, но более удобен для использования.

— Темная ночь — Нарышкин: Историческая культура европейских политиков деградирует — Дефицит честных историков, чья сфера профессиональных интересов — трагические события XX века.

— Дроны летят на охоту — Беспилотники посчитают зверей — Следить за дикими животными и помогать определять их поголовье будут беспилотники.

— Деньги удержат на выходе — Минимальный доход должника могут защитить — Должникам, скорее всего, будет гарантирована защита от взыскания средств в пределах прожиточного минимума. Об этом напомнил министр экономического развития Максим Орешкин, добавив, что правительство доработало предложенный ранее депутатами законопроект на эту тему.

— Диагноз для доктора — Маленькие пациенты без лечения не останутся — Напомним, несколько детских онкологов Онкоцентра имени Блохина 30 сентября опубликовали в YouTube видеоролик, который вызвал общественный резонанс. Да и как иначе! Врачи пригрозили массовым увольнением, если их не перестанет "травить" новое руководство, не начнет прозрачно начислять зарплату.

— "Шашечки" и ехать — Россияне стали чаще пользоваться услугами такси — На такси регулярно ездят две три жителей российских городов. При этом спрос на услуги этого вида транспорта постоянно растет, выяснили в ходе опроса аналитики "Левада-центра". О том, что за последние два года стали ездить на такси чаще, заявили 33 процента респондентов.

— А вас, мадам Мюллер, просят заплатить — Парижский трибунал поставил на место родоначальницу французского варианта Me Too — Надо полагать, что вердикт, который на днях вынес Суд высшей инстанции Парижа, станет важной вехой не только во французской, но и в мировой юриспруденции. Дело в том, что он осудил основательницу радикального феминистского движения "BalanceTonPorc" ("Заложи свою свинью"), аналога американского Me Too, Сандру Мюллер за клевету и оговор мужчины, которого она ранее обвиняла в сексуальных домогательствах.

— Удар ножом в спину — Офицера Следственного комитета РФ зарезали у проходной — Во вторник в центре Москвы в разгар рабочего дня погиб офицер Следственного комитета РФ. Преступление произошло прямо у главного здания СК в Техническом переулке. Офицер находился на проходной "при исполнении" — он занимался организацией приема граждан.

— Примут зачет — Экспертный центр АЮР подключится к государственным проверкам юридических вузов — Председатель правления экспертного центра Ассоциации юристов России Жунус Джакупов рассказал "РГ", как эксперты АЮР будут участвовать в проведении государственной аккредитации юридических вузов.

— Взятки выросли — Рост преступности в 2019 году зафиксирован сразу в 49 регионах страны — Генеральная прокуратура опубликовала свежие статистические данные о преступности в стране. Охвачен период в 8 прошедших в этом году месяцев — с января по август включительно. За это время всего было зарегистрировано 1 млн 355 тысяч 475 преступлений. Это на 25 610 больше, чем было зафиксировано за аналогичный период в 2018 году. Если брать в процентах, то рост преступности составил 1,9 процента.

— Лишние должности — ГАИ снова сократят — Во вторник все СМИ облетела новость о том, что сотрудникам ГИБДД вновь готовят сокращение. Не столь существенное, как годом ранее, но все равно довольно ощутимое. А именно предлагается сократить численность региональных управлений на две тысячи сотрудников.

— В полицию по объявлению — В МВД приглашают на конкурс в кадровый резерв — Хотите устроиться на работу в подмосковный полицейский главк? Участвуйте в конкурсе на включение в кадровый резерв ГУ МВД по "старшей" группе должностей. Соответствующее объявление появилось на сайте ГУ МВД по Московской области. В нем говорится, что приглашение действует до 21 октября.

— Заколдованная Грета — Доедет ли шведская "мессия экологии" до России — Этим летом она закончила 9-й класс, после чего объявила, что бросает школу для того, чтобы защищать климат. Новость об очередном недоучившемся Митрофанушке стопроцентно осталась бы никем не замеченной, если бы автора сообщения не звали Грета Тунберг.

— Показали оружие — В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия создания Китайской Народной Республики — В связи с 70-летием создания Китайской Народной Республики в Пекине состоялся военный парад, который, как отметили иностранные наблюдатели, отразил растущую военную и экономическую мощь страны. Некоторые из показанных китайскими военными образцов, включая гиперзвуковые ракеты и истребители-невидимки, демонстрировались впервые.

— Тайны уходят по-английски — Очередной план премьера Британии Бориса Джонсона по Brexit попал в СМИ — Ирландская телекомпания опубликовала утечку из "неофициальных документов", направленных правительством Бориса Джонсона в Брюссель, из которых можно сделать вывод, что премьер намерен разместить в нескольких километрах по обе стороны от границы между двумя Ирландиями таможенные зоны.

— Рубил людей мечом — Студент устроил бойню в финском колледже — Громкое происшествие взорвало размеренную жизнь тихого финского города Куопио на востоке страны: во вторник средь бела дня в местном бизнес-колледже устроил бойню злоумышленник, вооруженный мечом.

— Дресс-код для чиновника — Тема с исполнительным директором Национальной ассоциации специалистов по протоколу Гиланой Михайловой — Российские чиновники и политики, возможно, научатся наконец правильно одеваться. Помочь им в этом призван единый документ под названием "Дресс-код. Рекомендации для государственных служащих".

— Отсудила красоту — Виновник ДТП оплатил пострадавшей пластическую операцию — Жительница Новгородской области, пострадавшая в ДТП, отсудила расходы на пластическую операцию. После происшествия женщине потребовалось восстановление внешности. Суд посчитал, что оплатить эти медицинские манипуляции должен виновник аварии.

— Хищнику назвали цену — Власти Коми будут платить охотникам за отстрел волков и медведей — Охотникам Республики Коми не нужно будет покупать лицензию на отстрел волков и медведей. Более того, региональные власти готовы за каждого убитого хищника платить.

— Доходная переправа — Движение грузовиков по Крымскому мосту сэкономило транспортным компаниям 14 миллиардов рублей — За год с момента открытия Крымского моста для грузового транспорта по нему проехали 723 тысячи машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. А их владельцы — транспортные компании — сэкономили за счет упрощения логистики более 14 миллиардов рублей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

— Одна. И не дома — Карельская пенсионерка проживает в заброшенном санатории без отопления — 80-летняя пенсионерка из города Сортавала Римма Квашникова живет одна в заброшенном санатории "Ладога" без отопления и нормальных бытовых условий. Обитает здесь почти полвека и 46 лет стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Выиграла даже суд. Но все безрезультатно.

— Заполнили вакансии — В Крыму назначили премьера, а в Севастополе сформировали правительство — В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК. Теперь организовывать работу регионального правительства будет новоназначенный премьер Юрий Гоцанюк. Глава Крыма Сергей Аксенов сконцентрируется на решении стратегических задач.

— Роковой "Максим" — Погорельцы из торгового центра во Владивостоке подсчитывают убытки — Неделя после пожара во владивостокском торговом центре "Максим" для предпринимателей-погорельцев выдалась тяжелой. Когда первый шок прошел, стало ясно, что предстоит много бумажной работы: собрать справки для налоговой, провести оценку имущества или доказать, что оно там вообще было, чтобы иметь возможность возместить ущерб через суд.

— Пейзаж на этаже — Женщина расписала стены в подъездах своего дома, чтобы он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый красивый в России — Художница из Алапаевска расписала стены в подъездах, чтобы дом попал в книгу рекордов Гиннесса как самый красивый в России.

— "Бластером" — по астероидам — Самарские ученые создали новый тип лазера — Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева совместно с коллегами из самарского филиала ФИАН и университета Эмори (США) разработали и испытали лазер, который, по утверждению авторов, может стать основой глобальной системы противоастероидной защиты Земли.

— Возрастом не вышли — Срок появления жизни отодвинут на 600 миллионов лет —Момент зарождения жизни на Земле — один из самых волнующих моментов эволюции. Неудивительно, что ученые давно и упорно ищут следы появления первой жизни. Мировой сенсацией стали обнаруженные в горячих источниках Австралии почти 40 лет назад окаменелости возрастом 3,5 миллиарда лет.

— Нагреет холодом — Эксперты ООН предрекают катастрофу — Один страшней другого сценарии климата выдают в последнее время разные группы ученых. Оппоненты пытаются возражать, но их голос тонет на фоне, прямо скажем, набата катастрофистов. И вот, наконец, появился официальный документ ООН. Это новый доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) о состоянии Земли. По их мнению, оно критическое.

— Перехитрить бактерию — Российские ученые открыли новый класс антибиотиков — Вести с "фармафронта" звучат как сюжет научно-фантастического фильма. Обычный порез на пальце может стать смертельно опасным. Даже самые простые операции — удаление аппендикса и гланд — могут заставить человека из последних сил бороться за свою жизнь. И эти "ужастики" рисуют не фантасты, а Всемирная организация здравоохранения.

— Сэкономят немало — Пострадавшие от стихийных бедствий одобрительно отнеслись к поправкам в Налоговый кодекс — Президент России Владимир Путин подписал ряд поправок в Налоговый кодекс, которые освобождают от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пострадавших от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. НДФЛ не будут облагаться доходы, полученные ими в виде материальной выгоды, а также в денежной или натуральной формах: компенсации, пожертвования, жилищные сертификаты и т.п.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Система небыстрых комиссий: введение тарифов за переводы откладывается — Давно ожидаемое подключения к СБП Сбербанка также затягивается — Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы между физлицами, сообщили "Известиям" в Промсвязьбанке и Ак Барс Банке, которые планировали установить тарифы с 1 октября.

— Замена фильтра: "Единая Россия" выступить за снижение барьера на выборах — В ЦИК готовят реформу избирательного законодательства — "Единая Россия" поддержала изменения параметров муниципального фильтра на губернаторских выборах, если это будет общим решением всех парламентских партий. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе партии власти накануне экспертного совета ЦИК, который 2 октября намерен обсудить предложения по реформе избирательного законодательства.

— Смерть на входе: что известно об убийстве офицера СК в Москве — Психически нездоровый мужчина напал с ножом на полковника во время приема граждан — Во вторник житель Санкт-Петербурга нанес смертельное ножевое ранение полковнику Владиславу Капустину. Таким образом мужчина пытался отомстить за отказ сотрудников Следственного комитета принять его заявление. В ближайшее время подозреваемого проверят на вменяемость, но уже известно, что он состоит на учете у психиатра.

— Долговая отгрузка: заемщикам с "серой" зарплатой продолжат давать ссуды — Выдача крупных займов осложнится для жителей регионов с невысоким среднедушевым доходом — Россияне с теневыми доходами смогут брать новые займы, несмотря на введение с 1 октября показателя долговой нагрузки. Но их размеры во многих случаях будут ограничены, особенно для жителей небогатых регионов, сообщили "Известиям" представители крупнейших кредитных организаций.

— С формулой намаялись: что ждет Донбасс после подписания плана Штайнмайера — В ДНР и ЛНР рассчитывают на изменение конституции Украины — Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в конституцию Украины, чтобы на практике выполнить подписанную 1 октября "формулу Штайнмайера". Об этом "Известиям" сообщили в руководстве ДНР и ЛНР.

— Не барное дело: общепит в жилых домах отдадут на откуп властям регионов — Рестораны на первых этажах предложили закрывать, не спрашивая мнения жителей — Региональные власти могут получить право единолично регулировать время работы баров, расположенных в жилых домах. В том числе — закрывать на ночь либо вообще препятствовать их открытию, не спрашивая мнения местных жителей. Это предложение будет внесено ко второму чтению законопроекта, запрещающего продажу алкоголя в таких заведениях, если их площадь меньше 20 кв. м. Об этом "Известиям" рассказали соавторы документа, депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Ильдар Гильмутдинов.

— "Культура — главный источник российской мягкой силы" — Профессор Гарварда Джозеф Най-младший — о новой холодной войне и месте РФ в современном миропорядке — Главный инструмент российской мягкой силы — традиционная культура нашей страны, именно ее самобытность привлекает к РФ внимание. Об этом в интервью "Известиям" заявил автор концепции мягкой силы (Soft Power) в мировой политике, заслуженный профессор факультета госуправления Гарвардского университета Джозеф Най-младший.

— Заграничная торговля: ЕАЭС расширит сотрудничество с третьими странами — На саммите в Ереване было подписано соглашение о ЗСТ с Сингапуром, на очереди — Индия — Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен продолжить работу по устранению барьеров в торговле. Объединению также необходимо сосредоточиться на укреплении сотрудничества в области энергетики и в сфере цифровой экономики. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на прошедшем 1 октября саммите в Ереване.

— Окно из Европы: электронные визы позволят Питеру заработать 1 млрд — Турпоток в Северную столицу увеличится почти в полтора раза — Введение электронных виз в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может дополнительно привлечь в экономику региона более 1 млрд рублей. Об этом "Известиям" рассказали в Госдуме и в Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО).

— Сдадут за счет: обманутых дольщиков может стать вдвое больше — В зоне риска — более 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья — Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в "Опоре России". В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета. Сейчас в неопределенной ситуации находится более 600 компаний, по оценкам бизнеса, они строят дома для 200 тыс. дольщиков. В Минстрое "Известиям" заявили, что окончательная аналитика по таким девелоперам будет готова к декабрю.

— Прежним Курцем: отношения Москвы и Вены не изменятся — Сейчас приоритет Австрийской народной партии — определиться с составом нового правительства — Перестановки в австрийском кабмине не повлияют на отношения Москвы и Вены, поскольку внешнеполитическое направление будет контролировать будущий канцлер страны Себастьян Курц. К такому выводу после парламентских выборов пришли опрошенные "Известиями" эксперты.

— Порт прибавки: Севастополю предсказали наибольший рост зарплат — Оплата труда в южном городе может увеличиться на 65% за пять лет — Самые низкие темпы роста зарплат ожидаются в Якутии. Регионом-лидером по номинальному размеру оплаты труда в 2024 году останется Чукотка. Наименьшие трудовые доходы сохранятся у жителей Ингушетии. Эти и другие прогнозы будущих зарплат в регионах содержатся в документе Минэкономразвития, подготовленном по заказу Федерального фонда ОМС.

— Скандал в терминальной стадии — Почему из онкоцентра имени Блохина уходят врачи — Детские онкологи из центра имени Блохина подали заявления об уходе в знак протеста против невыносимых условий работы. Медики жалуются на уменьшение зарплат и другие способы давления. Конфликт перешёл в открытую стадию: 27 врачей готовы положить заявления на стол директора. О требованиях медиков узнали в Кремле и поручили Минздраву разобраться. Что привело к масштабному конфликту и как его разрешить, разбирались "Известия".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Онкоцентру поставили спорный диагноз — В крупнейшем российском онкоцентре произошел скандал – детские онкологи пригрозили увольнением из-за проблем с зарплатами и плесени в лечебных боксах. В чем причины конфликта в Центре им. Блохина, разбирался РБК.

— "Формулу Штайнмайера" одобрили все ее компоненты — В Минске после почти четырех лет обсуждений согласована формула введения особого статуса для неконтролируемых сейчас Киевом территорий Донбасса. Это делает возможным встречу лидеров "нормандской четверки".

— Нет смысла подозревать Беларусь в попытках уйти на Запад — Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал РБК о планах Минска нормализовать отношения с Вашингтоном, о том, что войдет в "дорожную карту" по интеграции России и Белоруссии и чего в ней точно не будет.

— Каракас сменил валюту — Из-за американских санкций Венесуэле, занявшей у России в долларах США, пришлось впервые провести платеж по долгу в рублях. Российскую валюту Венесуэла могла получить в обмен на золото или нефть, предполагают эксперты.

— Хостелы остались дома — Запрет на гостиничные услуги в жилых домах пока никак не отразился на стоимости размещения в хостелах, апартаментах и мини-отелях Москвы и Петербурга. Большинство этих объектов по-прежнему работает.

— Взыскание в частном исполнении — Бизнес разработал собственную концепцию института частных судебных приставов, который не раз пытался создать Минюст. Если проект одобрят, частные приставы получат право взыскивать задолженность только по коммерческим спорам.

— Нефтяники сохраняют верность традиции — Несколько госкомпаний, в том числе "Роснефтегаз" и "Зарубежнефть", не планируют открывать налоговикам онлайн-доступ к своим данным. Возможность перехода на этот формат взаимодействия с ФНС поручал проработать глава правительства.

— Лукойл вложился в основных акционеров — Лукойл объявил о запуске нового этапа обратного выкупа своих акций на бирже объемом до $3 млрд. С учетом предыдущего этапа компания может выкупить около 10% бумаг на $6 млрд до конца 2022 года.

— Иностранные бумаги переводят на Русский — Санкт-Петербургская биржа, торгующая акциями Apple и Google, задумалась о переезде в офшор на Дальнем Востоке, на остров Русский. Но законодательство не дает ей возможности воспользоваться льготами офшорных резидентов.

— Строительная десятина — Себестоимость строительства жилого дома в Москве по итогам первого полугодия, по подсчетам PwC, равнялась в среднем 79,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Если ориентироваться на данные риелторов, это около 36% от его конечной стоимости.

— Серверный завоз — При строительстве сетей мобильной связи 5G операторы должны использовать серверы российской разработки с отечественной доверенной электроникой, следует из материалов "Цифровой экономики". Пока таких решений в России не существует.