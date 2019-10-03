ГАВАНА, 3 окт /ПРАЙМ/. Стартовое совещание российско-американского делового совета при наличии политической воли можно провести достаточно быстро, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

О создании делового консультативного совета представителей бизнес-сообщества двух стран президенты России и США Владимир Путин и Дональд м Трамп договорились на встрече в Хельсинки.

"При наличии политической воли и готовности организовать такое заседание инаугурационное, стартовое, можно достаточно быстро. Мы хотели бы, чтобы это именно так и произошло", — сказал дипломат.