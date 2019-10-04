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КОММЕРСАНТ

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— Родриго Дутерте за словом в петлю не полезет — 3 октября в Сочи президент России вместе с лидерами еще четырех государств принял участие в заседании Валдайского клуба, посвященном на первый взгляд проблемам Азии. Между тем, рассказывает специальный корреспондент "Ъ", хотя Владимир Путин озвучил на встрече такие сенсационные новости, как та, что Россия, оказывается, помогает Китаю строить систему предупреждения о ракетном нападении, главным героем пленарного заседания Валдайского клуба стал, без сомнения, президент Филиппин Родриго Дутерте.

— Искусственному интеллекту подыскивают занятие — Как стало известно "Ъ", курировать федеральный проект по искусственному интеллекту (ИИ), который станет седьмым направлением цифрового нацпроекта, будет Минэкономики. Цифровое направление в министерстве усилит его замглавы Оксана Тарасенко, отвечающая за стратегическое развитие и инновации, в том числе она будет курировать создание специального правового режима для развития технологий ИИ на территории Москвы.

— Сжиженный газ не переваливается в бюджет — Проект НОВАТЭКа по созданию морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке остался без 28 млрд руб. бюджетного финансирования. Источники "Ъ" говорят, что Минфин не включил эти средства, необходимые для создания федеральной инфраструктуры, в проект бюджета на 2020–2022 годы. Кроме того, терминал не попал и в профильный нацпроект — комплексный план магистральной инфраструктуры.

— Компенсации повисли в воздухе — Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня. Поданным "Ъ", такое письмо в Минтранс подготовила "Победа", а в целом недополученная прибыль отрасли из-за ограничительных мер превышает 1 млрд руб. В Белом доме обещают вернуться к вопросу после того, как в середине октября Минтранс подготовит методику расчета убытков авиакомпаний. Но собеседники "Ъ" в отрасли в получение компенсаций уже не верят.

— Медленное восстановление после всех революций — По итогам нескольких месяцев переговоров Россия активизирует выполнение экономических договоренностей с Кубой пятилетней давности: в Гаване подписаны соглашения в том числе с АО РЖД и группой РЭЦ, позволяющие реализовать их на практике. Очень быстрого восстановления экономики Кубы в текущих условиях не ожидается, но российские инфраструктурные вложения способны поддержать долгосрочные цели в Латинской Америке в целом.

— Американские пошлины пересекли Атлантику — США с 18 октября введут 10-процентные пошлины на самолеты Airbus и 25-процентные — на отдельные виды продовольствия и промтоваров из Евросоюза, суммарно на $7,5 млрд. Основанием для этого стало решение панели арбитров ВТО о невыполнении ЕС ранее вынесенного заключения о незаконном субсидировании европейского авиаконцерна.

— Кабардино-Балкария ценит постоянство и ждет перемен — Депутаты законодательного собрания Кабардино-Балкарии выбрали главой республики врио Казбека Кокова — сына первого президента КБР Валерия Кокова и однофамильца прежнего главы Юрия Кокова. При вступлении в должность господин Коков заявил, что готов к сотрудничеству со всеми политическими силами ради улучшения качества жизни народа.

— Системная оппозиция посоветуется с несистемной — В субботу руководители фракций КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" в Мосгордуме, а также несистемные оппозиционеры обсудят создание координационного совета оппозиции, заявил "Ъ" председатель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Обсуждение пройдет в рамках конгресса независимых муниципальных депутатов, на котором, как предполагается, выступят как избранные депутаты МГД, так и не допущенные до выборов кандидаты несистемной оппозиции.

— Дагестанскому премьеру запросили строгий режим — Как стало известно "Ъ", в завершающую стадию вступил процесс по громкому уголовному делу бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. В прениях сторон для обвиняемых в хищении бюджетных средств прокуроры потребовали семь и шесть лет строгого режима соответственно. Заседания проходят под усиленной охраной вооруженного спецназа, после того как один из адвокатов был арестован по обвинению в оказании давления на свидетелей.

— Россию понял только сербский радикал — В четверг в Парламентской ассамблее Совета Европы прошли дебаты, посвященные летним протестам в Москве. Резолюция по их итогам не составлялась, однако сам факт такой дискуссии вызвал серьезное недовольство российской стороны. Парламентарии из других стран обвиняли Москву в нарушении демократических стандартов, некоторые даже сожалели о возвращении российской делегации в Страсбург.

— Перетягивание импичмента — Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сегодня дает показания в Конгрессе в рамках начинающегося расследования по вопросу об импичменте Дональда Трампа, а 11 октября законодатели ждут у себя экс-посла США в Киеве Мари Йованович. В ходе слушаний с участием сотрудников Госдепа и Белого дома законодатели намерены выяснить, есть ли основания для вотума недоверия президенту.

— Квартиры выселяют из апартаментов — Привычный вид сайтов систем онлайн-бронирования гостиниц может серьезно измениться. Минэкономики предлагает им перестать называть апартаментами квартиры в жилых домах, которые сейчас сдаются в посуточную аренду. После того как 1 октября 2019 года вступил в силу запрет на размещение гостиниц в жилых домах, выдача таких предложений в поиске вместе с обычными отелями может спровоцировать штраф в размере до 500 тыс. руб. или 4% от годового оборота сервиса бронирования.

— К "Россиуму" пришли "Партнерство" и "Объединение" — Среди акционеров "МКБ-Капитал" — компании-бенефициара концерна "Россиум" — появились три закрытых паевых инвестиционных фонда. Ранее группа компаний (ГК) "Регион" и "Россиум" заявили о предстоящем объединении активов. Теперь "Регион" может войти в капитал концерна через приобретение паев этих ЗПИФов. Такое структурирование сделки позволяет не привлекать излишнего внимания к бенефициарам объединенного холдинга.

— Пиратам вернули меморандум — Источники "Ъ" в медиахолдингах и интернет-компаниях полагают, что споры вокруг антипиратских поправок в законодательство возобновятся после их внесения в Госдуму. Между тем согласование документа уже и так затянулось, вынудив участников рынка во второй раз изменить условия антипиратского меморандума.

— Рубль подвел нефть — Рублевая цена российской нефти Urals опустилась к минимальной отметке с конца прошлого года — 3,625 тыс. руб. за баррель. За неполные три недели цена упала на 16% на фоне сопоставимого падения долларовых цен и небольшого снижения курса рубля. В сложившейся ситуации до конца года российский бюджет может недополучить до 250 млрд руб. нефтегазовых доходов.

— Консультации по стандарту — Комитет Банка России одобрил последний основной документ по инвестиционным советникам — базовый стандарт. Он более четко определяет работу советника, отделяя его от менеджера по продажам. Также он позволяет советнику снизить риски судебных разбирательств с клиентом при предоставлении ему аналитики, а не рекомендации.

— Металлурги въезжают в депо — ОАО РЖД наконец удалось продать вагоноремонтный актив. 100% минус одна акция ВРК-3 после многолетних неудачных попыток ушли за 8,65 млрд руб.— с премией в 23% к стартовой цене. Покупателем стало ООО "БизнесОптима", по информации "Ъ", аффилированное с Анатолием Седых. Выксунский метзавод (ВМЗ), входящий в принадлежащую ему Объединенную металлургическую компанию,— основной российский производитель железнодорожных колес, которые уже не первый год в остром дефиците.

— "Авроре" подберут "железо" — "Ростелеком" объявил тендер на закупку около 360 тыс. планшетов с отечественной мобильной операционной системой (ОС) для Всероссийской переписи населения 2020 года. Контракт на общую сумму до 11,52 млрд руб. предусматривает участие двух поставщиков. Сам "Ростелеком", владеющий правами на подходящую для закупки ОС "Аврора", сможет выручить 1,4 млрд руб. на ее лицензировании. Интерес оператора к возврату инвестиций в "Аврору" через госконтракты логичен, считают аналитики.

— Nestle заняла место соседа — Nestle может приобрести в Перми, где концерн уже выпускает продукцию под брендом KitKat, еще одну площадку для расширения производства. Этот актив его владелец —пивоваренная компания Sun InBev — пытался безуспешно реализовать в течение нескольких лет. В последний раз производитель выставил лот на продажу за 900 млн руб. через сервис бесплатных объявлений.

— "Сафмар" разыгралась — Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложит в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.

— "Самсон-фарма" нашла путь на госзакупки — Одна из старейших московских аптечных сетей — "Самсон-фарма", сменившая в прошлом году владельца, вышла на рынок госзакупок лекарств. Компания подала уже две заявки на участие в аукционах на поставку препаратов для нужд Генпрокуратуры, общая сумма которых превышает 200 млн руб. При этом "Самсон-фарма" участвует только в тех тендерах, куда подает заявки и "Эркафарм". Две эти компании могут быть аффилированы.

— Инвесторы разошлись по коворкингам — Рынок гибких офисных пространств, который начал бурно расти на фоне наступившего в кризис профицита качественных площадей в бизнес-центрах, столкнулся с первыми сложностями. Небольшие и даже крупные управляющие компании начинают проигрывать конкурентную борьбу в Москве девелоперам коммерческой недвижимости, которые вынуждены создавать коворкинги, чтобы получить хотя бы минимальную доходность с невостребованных помещений.

ВЕДОМОСТИ

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— Прокуроры не считают решение КС помехой для посадки митингующих — В возражениях на апелляционные жалобы защиты по уголовному делу программиста Константина Котова прокуратура объяснила, почему считает преодолимым запрет Конституционного суда наказывать по ст. 212.2 Уголовного кодекса лишением свободы за неоднократное участие в несогласованных акциях ("Ведомости" ознакомились с копией документа, подлинность содержания подтвердили адвокаты Котова).

— ФАС хочет заставить инвесторов вкладывать больше своих денег в госпроекты — Поправки в законодательстве о государственно-частном партнерстве (ГЧП), которые должны четко отделить концессии от госзакупок, будут обсуждаться 10 октября на совещании у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. Это "Ведомостям" рассказали два участника обсуждений и подтвердил федеральный чиновник.

— Подавление московских протестов стало новым поводом для критики России в ПАСЕ — Российской делегации, вернувшейся в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после пятилетнего перерыва, в четверг пришлось оправдываться за недопуск оппозиционеров к выборам в Мосгордуму и подавление протестных акций. Обсуждение прошло в формате дебатов по текущим вопросам на пленарном заседании.

— Премьер Великобритании представил новые поправки в соглашение о Brexit — Британский парламент в четверг начал обсуждение поправки к соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, предложенные днем ранее премьер-министром Борисом Джонсоном. В письме главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру Джонсон предложил изменить предусмотренный соглашением режим ирландской границы. Юнкер пообещал внимательно изучить предложения Джонсона, но сразу отметил, что в нем есть "проблемные пункты".

— Треть нефти в России добывать невыгодно — Роснедра завершили инвентаризацию крупных российских нефтяных месторождений – действующих и еще не осваиваемых, сообщил замруководителя агентства Орест Каспаров. Она проводилась по поручению курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака, чтобы оценить эффективность имеющихся налоговых льгот и понять, как стимулировать добычу.

— РСПП предлагает не спешить с переводом вагонов на кассетные подшипники — РСПП предлагает приостановить принятие решения о переводе грузовых вагонов на использование кассетных подшипников вместо более распространенных роликовых. Предполагается, что процедура будет обязательной для всех российских вагонов с 2021 г. при прохождении капитального ремонта с заменой колес.

— США введут пошлины на товары из ЕС — Вашингтон планирует обложить пошлинами европейские самолеты, вина, сыры и другие товары на сумму $7,5 млрд. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ему сделать это в ответ на госсубсидии, получаемые Airbus от Евросоюза и нарушающие правила организации. Таким образом, давний спор между американским Boeing и европейским Airbus может открыть новый фронт в торговой войне США с другими странами.

— Дом.РФ смягчил требования к застройщикам при проектном кредитовании — Банк Дом.РФ снял одно из ключевых требований к заемщику при проектном кредитовании – требование о наличии собственных средств в размере 15% стоимости проекта, рассказали "Ведомостям" несколько участников рынка. По их словам, для получения кредита в этом банке теперь достаточно земельного участка с разрешением на строительство.

— Игорь Плетнев из Х5 займется проектом "Мегаполиса" с ГК "Дикси" — Бывший директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев стал топ-менеджером крупнейшего табачного дистрибутора России – компании "Мегаполис". Об этом "Ведомостям" рассказали два знакомых Плетнева, два человека, знакомых с акционерами "Мегаполиса", и подтвердил сам Плетнев.

— Сбербанк создал штаб для расследования утечки данных — Сбербанк начал расследование утечки данных клиентов уральского филиала, рассказал представитель банка. Рабочий штаб возглавил первый зампред правления Александр Ведяхин. О возможной утечке банк узнал так. 2 октября служба кибербезопасности получила файл с данными, где предположительно содержались сведения о 200 клиентах, рассказывает представитель Сбербанка.

— О1 Properties создает сеть гибких офисов в Москве — O1 Properties планирует создать сеть гибких офисов под брендом Space 1, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с ней. По их словам, компания планирует под эти цели арендовать площади как в своих, так и в чужих бизнес-центрах в хороших местах и делать там готовые офисы с переговорными, конференц-залами, зонами отдыха и т. д. Затем она будет сдавать их средним и крупным компаниям.

— Загорский трубный завод начнет производство бесшовных труб на деньги ВТБ — Загорский трубный завод (ЗТЗ) за 35 млрд руб. построит предприятие по производству бесшовных труб. Деньги даст ВТБ. Планируемая мощность завода – 400 000–450 000 т труб в год, ее планируется достичь в 2022 г., сообщил ЗТЗ.

— "Вымпелком" начнет продавать компьютерные игры по подписке — "Вымпелком" объявил о намерении до конца осени запустить в продажу игровые приставки под названием Beeline Gaming, рассказал вице-президент по новому и цифровому бизнесу компании Джордж Хелд на выставке "Игромир". Приставка будет стоить 9990 руб., а ежемесячная абонентская плата составит 990 руб. Пользователь получит доступ к 100 играм более чем из 500 имеющихся на платформе, добавил представитель "Вымпелкома".

— Как выгодно инвестировать деньги в оставшуюся часть 2019 года — На результаты инвестиций в III квартале в значительной степени повлияли действия регуляторов. Центральные банки – ФРС США, ЕЦБ, ЦБ РФ – перешли от слов к делу и понизили учетные ставки, чтобы предотвратить замедление национальных экономик. Российская ключевая ставка упала на 0,5 п. п. до 7% годовых, европейская – на 0,1 п. п. до минус 0,5%, американские – на 0,5 п. п. до 1,75–2%.

— Как международники из Ижевска открывали антикафе — В 2010 г. писатель Иван Митин открыл первое в России антикафе "Дом на дереве" в мансарде дома на Покровке. Гости не заказывали по прайс-листу, а оставляли добровольные пожертвования в обмен на чай, снеки и гостеприимство. Их можно было брать в неограниченных количествах. Чтобы окупить аренду, гости должны были оставлять 100–200 руб. Многие оставляли гораздо меньше, рассказывал Митин в интервью.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Приставлены и усилены — Служба судебных приставов становится полноценной силовой структурой. Ее сотрудники получат офицерские звания и соцпакет, как в других правоохранительных органах. "РГ" публикует закон, который значительно повышает статус судебных приставов.

— Час министра — За что ставить "двойку"? Зачем оставаться на связи с родителями в режиме "24/7"? Чему школьник может научить учителя? Пять суперфиналистов конкурса "Учитель года России-2019" получили уникальную возможность поговорить и даже в чем-то поспорить с министром просвещения Ольгой Васильевой.

— Вот тебе квест — Прокуратура вплотную занялась новым видом бизнеса — организацией квестов. Зачастую они проходят на заброшенных стройках, в затопленных подвалах, а сами игры подталкивают участников к совершению преступлений и опасны для детской психики.

— Приговор за хамство — 25 тысяч рублей в доход государства заплатит микрофинансовая компания, унизившая честь и достоинство заемщицы. Суд признал незаконными методы, используемые в процессе деятельности по возврату долгов. "РГ" рассказывает, в каких случаях необходимо писать жалобы на МФО.

— Мини-бары закроют?— В Госдуме рассматривается законопроект, который призывает ограничить розничную торговлю алкоголем в жилых домах. Документ предусматривает, что власти в регионах должны самостоятельно разработать механизм ограничений. Как решается проблема "наливаек" в регионах — читайте в материале "РГ".

— Пистолет не выстрелит — МВД России разработало законопроект, запрещающий распространение в интернете и в СМИ инструкций по изготовлению огнестрельного оружия в кустарных условиях. За последние несколько лет возросло количество подпольных оружейных цехов.

— Большой Восток — Тема Востока стала главной на заседании дискуссионного клуба "Валдай", где выступили с программными речами лидеры пяти государств. Владимир Путин заявил, что сирийское урегулирование может стать моделью решения кризисов, а также предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе.

— Гости "Валдая" — На полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Владимир Путин провел ряд отдельных встреч с коллегами — президентами Азербайджана, Казахстана, Филиппин и королем Иордании. Все эти лидеры приехали принять участие в дискуссиях клуба.

— Горячая линия — Стартовала масштабная судебная реформа: созданы отдельные суды, чьей задачей является выявление судебных ошибок. Для того, чтобы судьи оставались действительно над схваткой, юрисдикция новых судов распространяется сразу на несколько регионов. С 1 октября начали действовать 5 апелляционных судов общей юрисдикции и 9 кассационных судов общей юрисдикции.

— Качается, но умеренно — Спрос на нефть на мировом рынке в этом году замедлится, считают в Минэнерго. Это связано с тревожными сигналами в мировой экономике и обострениями торговых войн. Но общее самочувствие нефтяного рынка пока можно назвать сбалансированным и не требующим быстрых действий со стороны крупных экспортеров.

— Трудные вопросы — В Москве на международной конференции, посвященной началу Второй мировой войны, присутствуют директора институтов истории постсоветского пространства. Они рассказали, как в их странах будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и есть ли в учебниках национальной истории такая война.

— Ждет переезд — Госдума временно переедет в здание Дома союзов на Большой Дмитровке. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин. Переезд депутатов и работников аппарата нижней палаты будет связан с ремонтом, который необходим зданию на Охотном ряду.

— Зарплата в белом халате — Владимир Путин призвал не допускать фокусов, которые могли бы привести к снижению доплат медикам. Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала президенту на совещании в Кремле о новой системе зарплат врачей и мерах по борьбе с кадровым дефицитом.

— Для свободы острова — В последнее время между Россией и Кубой наблюдается стабильный рост двусторонней торговли, и, несмотря на санкции, он продолжает расти. Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел на остров для укрепления партнерства двух государств.

— Сократить и приумножить — Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих. Об этом в интервью РИА Новости рассказала на днях замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, с 2020 года в России начнется реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению госаппарата и повышению зарплат оставшихся.

— Выйти из сумрака — Сотрудники ГИБДД, оформляя штраф за излишнюю тонировку автомобиля, могут потребовать снять ее. Правда, срок для этого должен быть установлен разумный — как минимум сутки. Требование устранить ее прямо на месте не совсем законно.

— Цифры на столе — Банк России разослал по банкам и МФО письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки. Чем выше этот показатель, тем дороже окажется кредит для конкретного клиента.

— Европа заплатит сполна?— С 18 октября США вводят дополнительные пошлины на товары из Евросоюза. Формальной причиной стало решение ВТО, а неформальной — робкая критика американской политики. Этот шаг Трампа может сыграть на руку России. Почему — размышляет колумнист "РГ".

— Гудбай, "американец"?— Банкиры предложили отказаться от доллара при оплате ввозных таможенных пошлин на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициатором идеи выступил Евразийский банк развития (ЕАБР). Он же готов стать посредником в этих расчетах, сообщили "Российской газете" в кредитной организации.

— Не долгом думая — Количество физических лиц, объявивших себя банкротами, выросло в 1,5 раза с прошлого года. За время действия закона — с 1 октября 2015 года — возможностью легально избавиться от долгов воспользовались 140,1 тысячи человек.

— Классная буква закона — В "РГ" представили одну из самых важных и полезных книг для всех участников школьной жизни: "Учителя и ученики: права и обязанности". Ее автор зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина ответила на острые вопросы про образование.

— База сданных — Сбербанк начал внутреннее расследование утечки записей по кредитным картам. "Основная версия — преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора", — сообщили в банке.

— Бои без правил после уроков — Сообщения о подростковой преступности переполнили криминальную хронику четверга. Самое резонансное из них — в одной из столичных школ старшеклассники якобы заставляли мальчишек из 5-6 классов драться между собой за деньги.

— Мимо пробок — В последние годы столица активно расширяет сеть выделенных полос для общественного транспорта. Только в 2018-м их протяженность увеличилась почти на 37%. "Выделенки" есть уже практически на всех крупных улицах и магистралях. Но места для их организации еще остались. Так, с понедельника в Москве заработают еще четыре таких полосы.

— Не наше дело — Россияне не рвутся в бизнес, показали исследования. Только 4,3% граждан, которые могли бы открыть свое дело, действительно собираются это сделать. Основные причины — отсутствие средств, высокие налоги и необходимость оформлять большой объем документов.

— Собянин наградил 40 лучших педагогов Москвы — Накануне Дня учителя мэр Москвы Сергей Собянин присвоил почетные звания 40 педагогам столичных школ. В числе лауреатов — преподаватели иностранных языков, литературы, химии, биологии и других предметов.

— Со смартфоном вход запрещен — Призывников предупредили о запрете использования гаджетов в воинских частях. Если солдат фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях и выкладывает эти снимки в интернет, то за это ему придется отвечать.

— Градус остался прежним — Московский городской суд оставил под домашним арестом генерального директора "Алкогольной сибирской группы" Игоря Савельева. Он фигурант уголовного дела о мошенничестве. Мосгорсуд оставил без изменения постановление Тверского районного суда столицы о продлении домашнего ареста Савельеву до 16 ноября 2019 года.

— Интриги, подарки, понимание — Чтобы понять ту атмосферу, перечитайте "Смерть Вазир-Мухтара" Юрия Тынянова, — советует директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, открывший вместе с Сергеем Степашиным всероссийскую научную конференцию "200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке: история создания и деятельности Азиатского департамента МИД Российской империи".

— Генерала позвали на процесс — Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника столичного главка СКР генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова и еще двух фигурантов.

— За 14 дней — 700 000 руб. — В баварском Мюнхене полным ходом готовятся к празднику пива Октоберфест. 16 дней народных гуляний создадут примерно 13 тысяч рабочих мест, претендуют на которые не только студенты. "РГ" выяснила, почему офисные работники и даже боссы подаются в официанты.

— Удачно сложилось — Samsung официально начинает продажи на российском рынке многострадального смартфона Galaxy Fold с большим экраном, который помещен в складной корпус. Он может закрываться и раскрываться наподобие книги.

— Американский занавес — Легенда мировой оперной сцены Пласидо Доминго подал в отставку с поста гендиректора Оперы Лос-Анджелеса и снялся со всех будущих спектаклей. Это произошло после многочисленных обвинений со стороны женщин в сексуальных домогательствах.

— Долетел до статьи — Следственный комитет предъявил обвинение командиру воздушного судна RRJ-95B, сгоревшего в аэропорту Шереметьево 5 мая этого года. По версии следствия, Денис Евдокимов "осуществил грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу.

— Полиция зажигает — Во Франции на смену "желтым жилетам" пришли новые протесты. На этот раз на улицы вышли полицейские, недовольные растущей нагрузкой, нехваткой обмундирования, условиями труда и планами властей реформировать пенсионную систему.

— Под вечным майданом — Украине грозит новый майдан. В среду активисты блокировали администрацию президента и пообещали в воскресенье устроить "народное вече на майдане" под общим лозунгом "Нет капитуляции". Впереди, по словам организаторов, импичмент Зеленскому.

— Трамп поднял ставки — Дискуссия в экспертных кругах США по вопросам контроля над стратегическими вооружениями приобретает все более алармистский характер из-за начатых Вашингтоном политических игрищ вокруг продления российско-американского договора СНВ-3. Соглашение истекает в начале 2021 года.

— Facebook как инструмент ФБР — Американские контрразведчики решили заняться вербовкой в соцсетях. ФБР с сентября запустило со своей официальной учетной записи в Facebook несколько платных рекламных объявлений на русском, призывающих "поделиться интересной информацией" с властями США.

— Сколько стоит воздух — Польский актер и режиссер Ежи Штур выиграл у государства судебный иск из-за постоянного загрязнения воздуха в Кракове и Варшаве, нарушающего его права. Вердикт не имеет юридической силы, но уже стал прецедентом. Хотя эксперты считают, что суд слишком много на себя берет.

— Учитель и родители, обедать не хотите ли?— Необычная акция проходит в Казани. Родителям в учебное время предлагают пообедать в столовых, поставить блюдам оценки в специальной анкете и пообщаться с диетологом. А что думают о таком нововведении директора школ, учителя и родители в других регионах?

— Без лишних букв — В Северной столице внедрили новый принцип оплаты патентов. Теперь трудовым мигрантам можно не вводить данные через банкоматы, а отсканировать индивидуальный QR-код и произвести платеж. Соответствующее программное обеспечение разработали в ассоциации содействия международной трудовой миграции.

— Набил шишек — Более четырех суток понадобилось спасателям и волонтерам в Республике Тыва, чтобы найти заблудившегося в тайге 12-летнего мальчика. Подростка нашли живым. Как получилось так, что взрослые потеряли ребенка в лесу, еще предстоит разобраться следственным органам.

— Прибыль на ощупь — Архангельское учебно-производственное предприятие, на котором работают люди с инвалидностью, в том числе полностью незрячие, получило современный автоматический комплекс по производству коробок из гофрокартона. Он позволит наносить на выпускаемую продукцию многоцветную объемную печать.

— Мирный месседж — Более двух десятков народных дипломатов из ЕС и США, что сейчас находятся в Крыму, по возвращении домой расскажут о мирной жизни на полуострове. Об этом они заявили на встрече с депутатами Госсовета республики.

— Три года без налога — С тех пор как в России начали с помощью налоговых вычетов подталкивать население к долгосрочному инвестированию в ценные бумаги, прошло более четырех лет. Корреспондент "РГ" на личном опыте протестировал новый способ приумножения капитала, используя индивидуальный инвестиционный счет.

— Врача вызвали — Со 2 октября минимальный срок работы в России, дающий квалифицированным иностранным работникам право на упрощенный прием в российское гражданство, сократился до одного года. Минтруд расширил список профессий, представители которых могут получить гражданство в ускоренном порядке.

— Неисчерпаемый ресурс — 5 октября исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Евдокимовича Щербины — человека, превратившего Тюмень в основной нефтегазовый регион СССР и России, главного ликвидатора последствий Чернобыльской аварии и Спитакского землетрясения.

— Россия обошла Европу по картам — С 2010 года число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз, подсчитали эксперты. Они ожидают в нашей стране в два раза более высоких темпов роста, чем в среднем в Европе вплоть до 2028 года.

— Китайцы полетят на Луну — Китай разрабатывает космический корабль нового поколения, предназначенный для пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос. Создание межпланетного корабля подтверждает фотография, опубликованная Академией космических технологий КНР (CAST).

— Учат грабить банки и бежать из тюрьмы — Прокуратура Архангельска решила проверить, что же происходит в ставших не так давно широко популярными в городе квест-комнатах. В этих помещениях, если кто не знает, организаторы нового вида развлечений моделируют различного рода экстремальные ситуации, выпутаться из которых предлагается посетителям. Кстати, за достаточно высокую плату.

— Пять лет прокурора — Владимир Путин подписал указ о назначении Константина ­Букреева на должность московского межрегионального транспортного прокурора на пятилетний срок. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, Букреев служит в органах прокуратуры с ноября 2000 года.

— Тюрьме поменяют начальника — В четверг был освобожден от занимаемой должности директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. О грядущей отставке руководителя ФСИН СМИ сообщили еще 1 октября.

— Надзор за бывшими заключенными усилен — "РГ" публикует закон, обязывающий вчерашних заключенных заранее уведомлять полицию о своих передвижениях по стране. Новация распространяется на тех осужденных, кому суд после освобождения из колонии назначил административный надзор.

— Земля зовет — Ипотекой под два процента в ДФО смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе "Дальневосточный гектар", рассказали в Минвостокразвития. Условия будут одинаковы во всех субъектах округа без исключений.

ИЗВЕСТИЯ

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— Шок, уходи — Минфин подсчитал урон для бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках, следует из материалов к проекту казны на 2020–2022 годы. В самом крайнем случае, если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на этом уровне на протяжении десяти лет, от продажи энергоресурсов бюджет недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2018-го он достиг 103 трлн рублей. Впрочем, эксперты уверены: сценарии с падением цен на нефть даже до $40 маловероятны.

— Новое из Дании — У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в её исключительной экономической зоне газопровода "Северный поток-2". Теперь процесс урегулирования носит чисто административный характер. В этом "Известия" заверили несколько собеседников, знакомых с ходом реализации проекта. Дания — единственная страна, по-прежнему не давшая зелёный свет на строительство газопровода, который готов уже на 80%.

— Финансы на грамотность — Расходы консолидированных бюджетов российских регионов на образование растут. Только в 2018 году они увеличились на 11%. В пересчёте на душу населения больше всего на просвещение тратится в Ненецком автономном округе, на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и Якутии — из-за суровых условий жизни и особенностей инфраструктуры цена бюджетных услуг здесь дороже, чем в остальных субъектах страны. Дешевле всего образование обходится Кабардино-Балкарии и Ставропольскому краю. Это показало исследование аналитической компании "Эксперт Бизнес-Решения", подготовленное специально для "Известий".

— Тбилиссимо — В Тбилиси увидели позитивный сигнал к возобновлению авиасообщения с РФ. Об этом "Известиям" заявил спецпредставитель грузинского премьера по отношениям с Россией Зураб Абашидзе. Как сообщил "Известиям" информированный правительственный источник, Москва в целом считает, что ситуация в государстве стабилизировалась. поэтому в скором времени запрет на полеты может быть снят.

— Азы дипломатии — Россия призывает другие страны к совместному сотрудничеству на основе уважения национальных интересов. Только общими силами возможно противостоять международному терроризму и другим глобальным угрозам, заявил президент РФ на пленарной сессии XVI Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. В частности, Владимир Путин предложил создать новую международную организацию для решения проблем в Персидском заливе. При этом он выступил против появления блоков наподобие НАТО.

— Не снять Асада — Великобритания больше не настаивает на смене власти в Дамаске и уходе президента Башара Асада, отметили источники "Известий" в Форин-офисе. Более того, как заявили в МИД Соединённого Королевства, там поддерживают мирный политический транзит в Сирии и выступают за проведение честных президентских выборов под наблюдением ООН. В Форин-офисе подчеркнули необходимость вовлечения всех сирийцев в этот процесс.

— Анти-QR — В Национальной системе платёжных карт (НСПК) нашли способ упростить оплату покупок в интернете с гаджетов через систему быстрых платежей (СБП). Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе клирингового центра (выступает оператором системы). Раньше предполагалось, что пользователю, как и в обычном магазине, придётся сканировать QR-код при оформлении заказа. Но в онлайн-магазине появится кнопка "оплатить через СБП", после нажатия которой клиента "перебросит" в приложение его мобильного банка. Новый механизм может появиться уже в ноябре.

— Перелётные тонны — В России создадут систему госконтроля за качеством авиатоплива — аналогичную той, которая действует для бензина. Сейчас обязанность проведения полного цикла лабораторных испытаний горючего перед заправкой воздушных судов фактически отсутствует, сообщили "Известиям" в Росстандарте. Кроме того, в стране не хватает профильного оборудования и лабораторий.

— Без злого промысла — Согласно проекту приказа, подготовленного Министерством природных ресурсов и экологии, пересматривается подход к определению квот добычи некоторых, в основном копытных, животных. Это позволит охотпользователям, обеспечившим наиболее высокую плотность зверей на закреплённых за ними угодьях, рассчитывать на наибольший процент их изъятия без ущерба для популяций. В хозяйствах с низкой численностью животных этот процент, наоборот, будет минимальным.

РБК daily

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— Сахалин один — Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным—не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета.

— Тюрьмы отправляют на гражданку — Федеральная служба исполнения наказаний должна быть преобразована из милитаризованного ведомства в гражданское. Такое предложение содержится в докладе Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) о модернизации системы российских тюрем, с которым ознакомился РБК.

— Страсбургские споры о "московском деле" — Российская делегация в ПАСЕ поспорила с европейскими коллегами о конкурентности прошедших в Москве ВЫБОРОВ и законности сопровождавших их ПРОТЕСТНЫХ акций. Какие аргументы использовали стороны—в материале РБК.

— Второй шанс на съедение — Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании "ТИАР-Центр" подсчитали, сколько граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают продуктов. По их оценке, основанной на данных Высшей школы экономики и Росстата, на помойку уходит около 17 млн т продуктов.

— Реальные доходы подвели весь класс — Средний класс современной России насчитывает 38,2% населения, однако его внутренний состав неоднороден и абсолютно всем характеристикам среднего класса соответствуют только 7% населения, следует из доклада "Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика" (есть у РБК), представленного в рамках российско-французской конференции в Высшей школе экономики 3 октября.

— Сбербанк частично раскрыл карты — Сбербанк признал утечку данных 200 своих клиентов—данные держателей его кредитных карт оказались выложеныв интернет. Записи содержат подробную персональную и финансовую информацию, например лимиты по выпущенным кредиткам, дату предстоящего платежа и его сумму.

— Беспилотники уходят в рейсы — Во вторник, 1 октября, на заседании межведомственной рабочей группы под руководством помощника президента Андрея Белоусова и вице-премьера Максима Акимова был утвержден проект организации воздушного движения для беспилотных авиационных систем—дронов—под названием RUTM (Russian Unmanned aircraft system Traffic Management). Об этом РБК рассказали эксперт ICAO (International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации) Андрей Яблоков и глава рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению "Аэронет" Сергей Жуков.

— "Мечелу" нужны деньги на Новый год — У "Мечела" Игоря Зюзина есть еще четыре месяца на выкуп 34% Эльгинского проекта в Якутии у Газпромбанка, дедлайн—20 января 2020 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Компания, которой уже принадлежит 51% Эльги, действительно получила 120 дней на приобретение этого пакета с момента, как акцептовала оферту Газпромбанка. Срок истечет в районе 20 января, сообщили РБК два источника, близких к разным сторонам переговоров.

— Игра столов — Когда компания "Мосигра" после двух лет разработки выпустила в продажу новую версию популярной игры "Шакал", сотрудница опубликовала на внутреннем портале текст: "Коллеги, на склад поступила игра "Шакал Архипелаг", но пока я писала этот релиз, она закончилась. Следующая поставка через две недели". И это в 2017 году, когда население распоряжалось доходами далеко не так вольготно, как в 2008-м, во времена триумфа первого "Шакала".