БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов проводит встречу с вице-премьером Венесуэлы по экономике Тареком Эль —Айссами, свидетельствуют кадры гостелеканала латиноамериканской страны.

Во встрече принимают участие замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Как ранее сообщили в аппарате зампреда российского правительства, Борисов в субботу в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Мадуро ранее заявил, что во время визита российской делегации будут подписаны экономические соглашения.