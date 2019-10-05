ПОВТОР - Вице-премьер РФ Борисов проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы по экономике
Добавлен третий абзац, уточняется должность Эль-Айссами в заголовке и лиде (верно — вице-президент)
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы по экономике Тареком Эль-Айссами, свидетельствуют кадры гостелеканала латиноамериканской страны.
Во встрече принимают участие замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
"Мы продемонстрировали, что несмотря на сложности можем двигаться вперёд, и это возможно только на основе уважения и двустороннего сотрудничества", — приводит слова вице-президента гостелеканал.
Как ранее сообщили в аппарате зампреда российского правительства, Борисов в субботу в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Мадуро ранее заявил, что во время визита российской делегации будут подписаны экономические соглашения.
https://1prime.ru/News/20191005/830384413.html