Добавлен третий абзац, уточняется должность Эль-Айссами в заголовке и лиде (верно — вице-президент)

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы по экономике Тареком Эль-Айссами, свидетельствуют кадры гостелеканала латиноамериканской страны.

Во встрече принимают участие замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Мы продемонстрировали, что несмотря на сложности можем двигаться вперёд, и это возможно только на основе уважения и двустороннего сотрудничества", — приводит слова вице-президента гостелеканал.

Как ранее сообщили в аппарате зампреда российского правительства, Борисов в субботу в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Мадуро ранее заявил, что во время визита российской делегации будут подписаны экономические соглашения.