БАКУ, 5 окт /ПРАЙМ/. Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по нарастающей динамике, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Обмен визитами на высоком уровне между двумя странами, в особенности многочисленные встречи на уровне президентов вносят большой вклад в еще большее развитие партнерских, дружеских и добрососедских отношений между нашими странами. Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются по нарастающей динамике. Для Азербайджана Россия является партнером номер один в импорте. В то же время, Россия является партнером номер один по экспорту продуктов нашего ненефтяного сектора", — сказала Абдуллаева.

По её словам, отношения между Азербайджаном и Россией широко развиваются в сфере реализации инвестиционных проектов, а также транспорта, туризма, в гуманитарной, культурной и других областях.

"Наши страны также взаимовыгодно сотрудничают на международной арене, по ряду вопросов повестки глобальной безопасности. В связи с этим следует подчеркнуть сотрудничество и координацию в борьбе с терроризмом и экстремизмом", — резюмировала она.

По итогам прошлого года объем торговли между Азербайджаном и Россией составил 2,5 миллиарда долларов при росте на 15%, по итогам 2019 года Баку ожидает рост товарооборота порядка 20%, а объем почти 3 миллиарда долларов.