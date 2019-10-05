БАКУ, 5 окт /ПРАЙМ/. Россия является лидером по количеству туристов, приезжающих в Азербайджан, в прошлом году республику посетили 880 тысяч российских туристов, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Россия является лидером по количеству туристов, приезжающих в Азербайджан. В прошлом году число туристов, приехавших из России в Азербайджан, составило 880 тысяч человек. Рост продолжается и в этом году. Так, число российских туристов увеличилось на 2,5% в первой половине 2019 года", — сказал Мустафаев журналистам.

По его словам, из Азербайджана в разные города России выполняется более 100 прямых рейсов в неделю.

"С 2018 года в Москве действует представительство Азербайджанского бюро по туризму. Предусматривается подписание программы сотрудничества между двумя странами на ближайшие три года для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере туризма. В результате этой работы ожидается увеличение количества туристов между Азербайджаном и Россией", — заключил он.