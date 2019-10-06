СТАВРОПОЛЬ, 6 окт /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Один из крупнейших российских производителей парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке "Арнест" из Ставропольского края намерен в текущем году отправить на экспорт порядка 30 миллионов единиц продукции, практически удвоив экспорт, сообщил РИА Новости гендиректор компании Сергей Попов в рамках пресс-тура федеральных СМИ по Ставрополью.

По его информации, в 2018 году компания произвела 210 миллионов готовых изделий, из них на экспорт пошло чуть менее 7%.

"В этом году у нас будет произведено порядка 230 миллионов штук изделий, на экспорт пойдет около 13%", — сказал он, отметив, что в следующем году экспорт будет увеличен еще в два раза.

"Увеличение планируется за счет расширения ассортиментной матрицы в странах нашего присутствия и за счет открытия новых регионов", — пояснил Попов. Он уточнил, что в настоящее время на экспорт идет пять брендов, планируется расширение ассортимента до 7-8 брендов. Основную долю составляют антиперспиранты.

Экспорт ведется в страны Персидского залива и Израиль. "В этом году уже начали проект по поставкам в Сингапур и Индонезию… Планируем развивать направление юго-восточной Азии", — уточнил Попов.

АО "Арнест" — крупнейший производитель хозяйственно-бытовой и парфюмерно-косметической продукции. Компания является основным участником промышленного кластера "Национальный аэрозольный кластер".