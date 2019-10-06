МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") расследует инцидент с распространением в интернете базы с данными абонентов фиксированного интернета (ШПД) от 2017 года, значительная часть которой устарела, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В минувшую пятницу на одном из анонимных интернет-ресурсов появилась информация о якобы "утечке 8 миллионов данных абонентов проводного интернета "Билайн".

Как рассказали в пресс-службе "Вымпелкома", в компании был незамедлительно создан оперативный штаб для расследования ситуации. "В результате внутренних проверок было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета, однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна", — сказали в компании.

Там рассказали, что в конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц. Тогда были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности.

В компании также отметили, что база клиентов ШПД "Билайн" на конец второго квартала 2019 года составляет 2,5 миллиона абонентов, а не 8 миллионов, как заявляют злоумышленники.

В компании заверили, что прилагают все усилия, чтобы подобное не повторялось. "Билайн" делает все для немедленного удаления из сети интернет любой информации, связанной с персональными данными наших клиентов. Мы обратились во все файлообменные ресурсы, на которых была размешена информация о клиентах. Многие из них сразу же согласились удалить ее", — сказали в "Вымпелкоме".

"Однако мы фиксируем повторные целенаправленные действия киберпреступников по публикации этих данных, что не только нарушает законы Российской Федерации, но и свидетельствует о намерении целенаправленно дискредитировать компанию", — добавили в пресс-службе.

"Наша служба безопасности расследует этот инцидент, мы будем признательны за любую информацию, которая поможет этой работе — как со стороны наших клиентов, так и со стороны наших коллег по рынку", — заявили в пресс-службе.

Там также сообщили, что компания действует в тесном контакте с компетентными органами и ведомствами для предотвращения раскрытия персональных данных не только своих клиентов, но и клиентов всех операторов связи.

В компании заверяют, что у посторонних лиц нет возможности осуществлять операции со счетами и тарифами их клиентов.