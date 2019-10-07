(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Двух точек здесь быть не может — Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе — После некоторого затишья ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта резко обострилась. В результате последних инцидентов один армянский военнослужащий погиб, трое получили ранения. Эскалация происходит на фоне крайне жестких заявлений лидеров двух стран. В ответ на слова Никола Пашиняна о том, что Карабах — "это Армения, и точка", Ильхам Алиев, выступая на заседании Валдайского клуба, провозгласил: "Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!" Москве становится все сложнее балансировать между Баку и Ереваном. После того как глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал слова Никола Пашиняна, в МИД Армении предупредили, что посредники должны воздерживаться от "односторонних оценок".

— Инвестквест — Дмитрий Козак предлагает оплачивать все регуляторные убытки, Минфин — только часть — Ситуация вокруг закона о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) к концу сентября осложнилась. Вице-премьер Дмитрий Козак подготовил альтернативный проект, хорошо дополняющий СЗПК и еще более радикально, чем проект Минфина, защищающий инвестиции в РФ. Конкуренция двух групп разработчиков делает реализацию одинакового механизма защиты инвестиций в России все менее вероятной — оба проекта уже сейчас выглядят как самое либеральное инвестзаконодательство в мире и могли бы полностью устранить все регуляторные риски в РФ, если бы применялись идеальным судом и идеальной исполнительной властью.

— Лишние электросети тянут средства — Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом — Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности. Сейчас, по оценке Минэнерго, в энергосистеме не используется до 65% мощности сетей более чем на 100 ГВт. Потребители оценивают свои дополнительные траты в самом пессимистическом варианте в 342 млрд руб. в год. Им предлагается предоставить переходный период, чтобы отказаться от избытка мощности. Но споры вокруг документа еще шире: не сняты критические разногласия со стороны ФАС, Минэкономики и Минстроя.

— Импорт машин стал предметом утильспора — АЕБ выступила против индексации ставок — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросила правительство отказаться от повышения ставок утильсбора, которое влечет за собой рост стоимости автомобилей. В АЕБ и локализованных концернах утверждают, что существующий барьер для импорта вполне достаточен, а индексация ведет к снижению доступности машин и сокращению темпов обновления и так устаревшего парка коммерческого транспорта. Эксперты добавляют, что ввозятся в основном премиальные модели, поэтому после роста сбора спрос вряд ли перераспределится в пользу российских игроков.

— Стройку прижало стеклянным потолком — ЦБ отмечает слабость спроса населения на жилье — Ситуация в жилищном строительстве остается непростой, признает Центробанк в опубликованной в пятницу аналитической записке. Одним из ключевых сдерживающих факторов, несмотря на высокую потребность населения в улучшении жилищных условий, остается слабый спрос, а демографическая ситуация может усугубить положение. Стимулировать спрос на жилье должна ипотека, однако есть проблемы с ее доступностью для граждан: обслуживать такие кредиты может лишь треть российских семей, поэтому охват населения ипотекой остается невысоким.

— Страховщики отделяют винты от крыльев — Тарифы по страхованию для вертолетов предложено поднять вчетверо — Страховщики оценили шестилетнюю работу закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) — с 2013 года возмещение было выплачено по 704 погибшим и 18 тыс. раненых. Самыми опасными для пассажиров страховое лобби назвало вертолетные перевозки — предлагая поднять тарифы страхования ответственности для этого сегмента сразу в четыре раза. Эксплуатанты вертолетов назвали такое предложение дискриминацией, другие участники рынка говорят о желании страховщиков поднять и без того высокие сборы с него — отмечая, что в случае необоснованного увеличения тарифов собственники вертолетов могут начать пользоваться услугами иностранных страховых компаний.

— Российский бизнес затягивает с "цифрой" — Мониторинг технологий — РФ заняла 26 место среди 32 стран в Индексе цифровизации бизнеса по итогам 2018 года – он оценивает востребованность предпринимателями ключевых цифровых технологий, рассчитывает рейтинг Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики.

— Городские депутаты сходили в гости к муниципальным — Идея объединения московской оппозиции пока воплощается в малых формах — В минувшую субботу в Москве прошел V Конгресс независимых депутатов, где представители системной и несистемной оппозиции должны были найти способы взаимодействия. Как ранее сообщал "Ъ", предполагалось даже, что речь пойдет о появлении единого координационного совета, но участники встречи решили специальный орган не создавать, а сотрудничать по конкретным вопросам в формате круглых столов или же в рамках конгресса. Между тем депутаты Мосгордумы от КПРФ не отказываются от идеи создать площадку для взаимодействия всех опозиционных сил при своей фракции.

— Линия "Фронта" смещается в регионы — ОНФ ожидает второй перезагрузки за год — "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) сменит вектор работы после назначения главой исполкома бывшего вице-губернатора Подмосковья Михаила Кузнецова: одним из ведущих направлений может вновь стать региональное, утверждают источники "Ъ". При этом место курирующего регионы заместителя главы исполкома ОНФ освободилось три месяца назад и до сих пор вакантно. Сами региональные отделения ОНФ, как выяснил "Ъ", за последние годы потеряли инициативу, срослись с местными администрациями и "новых вводных" пока не получали.

— Неблагонадежным гражданам пересчитают зарплату — Росфинмониторинг предлагает изменить правила блокировки средств лиц из перечня экстремистов — Как стало известно "Ъ", Росфинмониторинг подготовил поправку к закону о блокировке средств у граждан, попавших в так называемый "Перечень террористов и экстремистов". Сейчас фигуранты списка имеют право тратить на жизнь не более 10 тыс. руб. в месяц из полученной зарплаты. Ведомство предлагает изменить эту фиксированную сумму до величины регионального прожиточного минимума. Правозащитники указывают, что в ряде регионов сумма прожиточного минимума даже меньше, чем 10 тыс. руб. Они называют эту поправку "косметическим изменением изначально не конституционного закона", напоминая, что следователи часто включают в перечень граждан, которым еще даже не предъявили обвинение.

— Российское следствие не успело за грузинским — Дело об убийстве "авторитета" в Петербурге еще читают, а в Тбилиси скоро огласят приговор — Как стало известно "Ъ", скандалом закончилось расследование убийства азербайджанского криминального авторитета в Грузии. Местная прокуратура заочно обвинила в этом преступлении двух россиян и передала их дело в суд, а Следственный комитет России (СКР) тем временем задержал обвиняемых и начал параллельное расследование. В итоге случился международно-правовой казус: грузинский суд уже в ближайшие дни планирует вынести фигурантам заочный приговор, поэтому перед российским судом они предстанут осужденными или, наоборот, оправданными. Адвокаты в связи с этим обратились с жалобой в Генпрокуратуру, в которой обвинили следствие в некомпетентности.

— Гвардейца наказали за кильку в томате — Снабженец Росгвардии отказался перебирать 5 тонн испорченных консервов — Как стало известно "Ъ", военнослужащему управления Росгвардии по Костромской области подполковнику Михаилу Демину не удалось обжаловать дисциплинарное наказание за отказ перебирать испорченные консервы из кильки в томатном соусе, которые в количестве свыше 5 тонн он должен был принять. Московский окружной военный суд отменил решение Ярославского гарнизонного военного суда, удовлетворившего иск офицера к командованию. Выговор и снижение премии за два месяца до 5% оклада остались в силе.

— ГУЛАГ оказался бессмертным — В Москве прошли пикеты в память жертв репрессий и в знак солидарности с арестованными после митингов — 6 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла акция "Бессмертный ГУЛАГ", организаторы которой попытались связать память жертв политических репрессий в СССР и солидарность с арестованными и осужденными по уголовным делам, связанным с несанкционированными митингами в Москве летом этого года, и другим резонансным делам. Серия одиночных пикетов длилась около двух часов, в ней приняли участие около 50 человек. Люди пришли с фотографиями близких, ставших жертвами репрессий 1930–40-х годов, и с плакатами в поддержку активиста Константина Котова, историка Юрия Дмитриева и журналистки Светланы Прокопьевой.

— Доступ разрешен — Российские ученые определили оптимальное время, которое дети могут проводить онлайн — Российские ученые представили результаты исследования о том, насколько пользование сетью способствует "развитию когнитивных функций" у детей разных возрастов. Оптимальное время в сети, которое пытались выяснить исследователи, оказалось разным у дошкольников, младших школьников и подростков. При этом авторы убеждены, что у детей, пользующихся интернетом, в целом выше успеваемость по сравнению с детьми, для которых пребывание онлайн сведено к минимуму.

— Статус доставки неопределен — Курьеры Ozon в Петербурге устроили забастовку — Петербургские курьеры интернет-магазина Ozon.ru устроили забастовку, выражая недовольство перечисленной зарплатой и условиями труда. Работники ритейлера организовали профсоюз и отказались возвращаться к работе до выполнения компанией их требований. Протест сотрудников привел к срыву сроков доставки части заказов. В Ozon.ru начали переговоры с сотрудниками и обещают в ближайшее время разрешить возникшую ситуацию.

— Формулу Штайнмайера переписывают на майдане — Корреспондент "Ъ" в Киеве побывал на митинге оппозиции — В воскресенье в двух десятках украинских городов прошли акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера", с помощью которой нынешние власти Украины надеются остановить конфликт в Донбассе. Самая масштабная манифестация, собравшая около десяти тысяч человек, состоялась в центре Киева. Ее участники — а среди них был и бывший президент Украины Петр Порошенко — предупредили действующего президента Владимира Зеленского о готовности сорвать любые договоренности, способные нанести ущерб суверенитету Украины, и заявили, что не позволят осуществить объявленный главой государства план отвода войск от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. На место отводимых с фронта частей и подразделений вызвались прийти добровольцы.

— Джо Байден задвигается от демократов — Бывший вице-президент утрачивает позиции лидера партийной гонки — Безусловный лидер в борьбе за право выдвигаться от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года Джо Байден стремительно теряет позиции. Этому способствовал в первую очередь недавний "украинский скандал", в котором господин Байден выглядит небезупречно. Кроме того, скандал привлек к нему слишком много внимания, обнажив и прочие проблемы демократического кандидата, в частности, его преклонный возраст (ему без малого 77 лет) и проблемы с деньгами на избирательную кампанию. В гонке за выдвижение кандидатом от Демократической партии Джо Байдена догнала сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

— Хлорные дискуссии разбавили серой — В правительстве обсуждают качество нефти — На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака на прошлой неделе помимо вопросов, связанных с контролем "Транснефтью" пунктов приема нефти, обсуждались и другие аспекты поддержания качества нефти. По данным "Ъ", были вновь подняты темы работы мини-НПЗ, растущего содержания серы в нефти Urals и создания банка качества нефти. Однако договориться о каких-то конкретных шагах по этим направлениям так и не удалось.

— Омбудсмен уравнивает мусор — Борис Титов просит проверить нормативы ТКО для бизнеса — Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах России различаются в сотни раз, что отрицательно сказывается на стоимости товаров и услуг для потребителей. Об этом в письме в Генпрокуратуру сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, попросив ведомство разобраться с ситуацией. Нормативы в регионах рассчитывают компании, победившие на торгах по вывозу ТКО, и цифры часто "берутся с потолка", поясняют эксперты, но установить единые показатели для всей страны невозможно.

— Кредиторы обошли долговую нагрузку — Закредитованность граждан скрылась в региональных бюро — Пробелы в законодательстве позволили кредиторам занижать уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Они запрашивают данные о кредитной нагрузке у региональных бюро кредитных историй (БКИ), зачастую не обладающих информацией. Такой подход пока не запрещен, и регулятор не может наказывать за его применение. По словам экспертов, наиболее востребована уловка микрофинансистами, для которых с введением ПДН давление на капитал значительно усилилось.

— На депозитах разместилось снижение — Ставки по вкладам упали до годового минимума — Средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по рублевым вкладам в третьей декаде сентября оказалась самой низкой в этом году и за последние 12 месяцев — 6,62% годовых. При этом банкиры считают, что снижение продолжится, а значит, в ближайшее время можно ждать абсолютного минимума доходности вкладов и перетока средств в валюту и инвестиционные продукты.

— Абоненты временно доступны — Данные нескольких миллионов клиентов "Билайна" выложили в сеть — В открытом доступе обнаружена еще одна база данных, на этот раз — оператора сотовой связи "Билайн" со сведениями почти о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет. Проверка "Ъ" показала, что данные актуальны. При этом информации в базе, по словам экспертов, достаточно для атак с использованием методов социальной инженерии, а способов борьбы с мошенниками такого рода до сих пор нет.

— Пенсионные фонды держатся за базу — НПФ почти не привлекают новых клиентов — Традиционная активизация во второй половине года кампании по переводу пенсионных накоплений не привела к серьезным изменениям и остается самой слабой за последнее десятилетие. В июле—августе в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило по 40 тыс. заявлений — в несколько раз меньше, чем в прошлом, самом провальном по привлечению негосударственными пенсионными фондами (НПФ) новых клиентов за последнее время году. У большинства игроков нет аппетита к наращиванию клиентской базы, зато есть — к удержанию, что может увеличить количество граждан, решивших отказаться от смены страховщика.

— Научные суда уйдут под воду — Технику для океанологов спроектирует близкий к "Роснефти" "Лазурит" — ЦКБ "Лазурит", близкое к "Роснефти" и занимавшееся проектированием подлодок, разработает проект двух научно-исследовательских судов стоимостью 28 млрд руб. По данным "Ъ", итогами тендера недовольны в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), чье ЦМКБ "Алмаз" стало вторым, и могут пожаловаться в ФАС. Собеседники "Ъ" в отрасли и эксперты считают, что победа "Лазурита" позволит получить заказ на строительство судов верфи "Звезда", управляемой консорциумом с участием той же "Роснефти".

— Подшипники затерло грузами — Клиенты ОАО РЖД против перехода на кассеты — Клиенты железных дорог не поддерживают форсированный переход на кассетные подшипники и предлагают отложить эту меру. Как и прочие оппоненты замены типа подшипников на 90% вагонов, потребители указывают на технические и санкционные риски, оценивая стоимость перевода в 200–300 млрд руб., а его смысл называя спорным. Владельцы вагонов и грузоотправители просят отдельно оценить экономический эффект меры, и если для них он есть, директив о переходе не понадобится. А если он есть только для ОАО РЖД, то монополия должна поделиться, предоставив скидки.

— Россияне доплатили за картинку — Продажи мониторов уходят в высокий ценовой сегмент — Продажи компьютерных мониторов низкого ценового сегмента в России упали почти на треть, тогда как более дорогие устройства, напротив, демонстрируют рост, следует из данных GfK и Samsung. Экономсегмент уходит на вторичный рынок, а в рознице покупатели готовы доплачивать за разницу в качестве картинки, уверены эксперты. На фоне стагнации рынка персональных компьютеров спрос продолжит уходить в сегменты устройств с высоким разрешением и большой диагональю, прогнозируют аналитики.

— Пируэт на экспорт — Российский "Балет с двух лет" выходит в Европу — На фоне снижения доходов россиян и роста конкуренции на внутреннем рынке образования и развлечений, его участники ищут новые возможности за рубежом. Сеть школ "Балет с двух лет", развивающая в России и странах СНГ около 50 заведений, начнет работать в Европе. Первая школа по франшизе откроется в Швейцарии. Участники рынка отмечают, что европейский рынок выглядит менее переполненным, особенно в области балетных школ, но выход на него потребует внимания к маркетингу.

— "Орион" показался в "Сколково" — Спутниковый оператор разработает облачную платформу — ГК "Орион", развивающая одного из крупнейших российских спутниковых операторов, выходит на рынок облачных платформ для производителей контента. На фоне стагнации рынка традиционного платного ТВ компания рассчитывает на спрос со стороны медиахолдингов и интернет-сервисов. Подобные решения интересны, скорее, небольшим производителям контента, у которых нет собственной инфраструктуры, говорят участники рынка.

— Турецкий девелопер лишается "Ауры" — Renaissance избавляется от своих торгцентров — Renaissance Development уходит с российского рынка торговой недвижимости и продает свои торгцентры "Аура" в Ярославле и Сургуте девелоперу MallTech. Сделка позволит турецкой компании сосредоточиться на реализации бизнес-центров и апартаментов: в частности, Renaissance Development строит 79-этажный небоскреб в "Москва-Сити".

— "Вымпелком" присмотрит за сетью — Оператор внедрит софт для мониторинга качества сервисов — "Вымпелком" заключил пятилетнее соглашение с израильской IT-компанией Radcom на установку программного обеспечения для мониторинга качества сервисов. Аналогичные решения других брендов уже используют МТС и "МегаФон". Помимо изучения лояльности пользователей оператора, уровень которой, по данным источников "Ъ", в последнее время снижался, партнерство поможет "Вымпелкому" контролировать результаты действий подрядчиков, занятых в обслуживании сети, полагают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения — Использование этой технологии нарушает конституционное право на частную жизнь, считает заявительница — Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде. Обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции России).

— Военный союз Москвы и Пекина может превратиться из формального в реальный — Об этом свидетельствует помощь России Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении — Россия действительно помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), о чем заявил президент Владимир Путин в четверг на сессии дискуссионного клуба "Валдай".

— Власти могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых — Силуанов считает, что может потребоваться список разрешенных для самозанятых профессий — "Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать", – высказался первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов о налоговом режиме для самозанятых. По его мнению, это должно быть условием эксперимента для всех регионов страны.

— Доступ зрителей к развлекательному ТВ может оплатить государство — Деньги за вещание каналов нашли в "Цифровой экономике" — Развлекательные каналы уже в этом году могут получить субсидию из федерального бюджета, чтобы их смотрели жители всей страны, а не только крупных городов, рассказали сотрудник крупной медиакомпании и руководитель телехолдинга. Для этого Минфин может выделить телекомпаниям деньги на оплату вещания внутри так называемого второго мультиплекса. Это один из двух пакетов частот, по которому государственный оператор РТРС передает цифровой сигнал 10 телеканалов.

— Иранцы ищут на фондовом рынке спасения от экономического кризиса — Он показал максимальный рост в мире за последний год — Находящийся под американскими санкциями Иран переживает самый тяжелый кризис за последние десятилетия. Инфляция достигла в сентябре почти 43%, а ВВП по итогам года может сократиться на 9%. Однако местный фондовый рынок уверенно растет вопреки всему.

— Винодел Валерий Захарьин: "Мы должны создать бренд "русское вино" — Крымский предприниматель – о том, почему бренд в виноделии важнее собственного винзавода, как купил компанию "Инкерман" и зачем возрождает виноградники с местными сортами — Кадровый офицер Валерий Захарьин оказался смелым человеком и отличным маркетологом. Выйдя в отставку, он начал торговать крымскими винами, следом разбил виноградники, а затем не испугался выпустить вино под собственной фамилией. Создав бизнес с годовыми продажами более 400 млн руб., этой весной Захарьин еще раз удивил рынок, объявив о покупке одного из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма – "Инкермана". В интервью "Ведомостям" предприниматель рассказал, как он пришел в виноделие и почему верит в перспективы русского вина.

— Продажи автомобилей в этом году сократятся после двух лет бурного роста — До сих пор Ассоциация европейского бизнеса надеялась на слабый, но все же рост рынка — Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пересмотрел прогноз продаж автомобилей на российском рынке с позитивного на слабо негативный. По итогам года может быть продано не более 1,76 млн машин, сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Это на 2,3% меньше, чем в 2018 г., и на 5,8% хуже прогноза начала года. Тогда ассоциация ожидала небольшого роста рынка – на 3,6%, или до 1,87 млн шт.

— Россия хочет занять четверть мирового рынка угля — Помешать планам могут нехватка инфраструктуры, экологические программы, рост экспорта газа — К 2024 г. добыча угля в России вырастет на 9,3–20,7% до 480–530 млн т по сравнению с уровнем 2018 г., а к 2035 г. – еще на 14,6–26% до 550–668 млн т, следует из проекта Энергетической стратегии России до 2035 г. ("Ведомости" ознакомились с копией, содержание документа подтвердили три источника в топливно-энергетических компаниях). Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).

— Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате — Фильм "Тайна печати дракона" собрал за три недели 316 млн рублей — Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" за три недели проката собрал 316 млн руб., следует из данных Единой информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) по состоянию на вечер воскресенья. Это много меньше 2 млрд руб., на которые рассчитывали продюсеры.

— Суд счел положения страхового закона неконституционными — ЦБ злоупотребил нормами права при отзыве лицензии у страховщика "Респект" — "Наделение Банка России полномочием действовать властно – обязывающим образом правомерно в той степени, в какой такие действия не отменяют и не умаляют права добросовестных участников", – говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы о признании недействительными приказов ЦБ об отзыве лицензий у страховой компании "Респект" и назначении там временной администрации. Решение по иску владельца "Респекта", "Русстройпроекта", суд вынес 13 сентября. ЦБ оспорит это решение, указал его представитель и других комментариев не дал.

— 26% крупнейшей небанковской МФО выставлены на продажу — Основной владелец "Мигкредита" – сын Александра Мамута — 25,61% акций кипрской Migcredit Holdings – единственного владельца крупнейшей небанковской микрофинансовой компании "Мигкредит" – продаются в ходе банкротства их владельца, ООО "Инвестпро". Информация о торгах размещена в ресурсе "Электронные системы Поволжья". Электронные торги в июне и августе не состоялись из-за отсутствия заявок. Следующий шаг – публичные торги (начальная цена – 3,4 млрд руб., шаг снижения – 1,5 млн руб.), дата которых пока не назначена, сообщил представитель "Инвестпро".

— Ozon начал сам кредитовать своих покупателей — Но банки считают, что они сделают это лучше онлайн-ритейлера — Один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров – Ozon 3 октября начал тестовую продажу товаров в рассрочку, рассказал вице-президент по цифровым финансовым сервисам компании Никита Сайгутин. По его словам, Ozon самостоятельно предоставляет услугу покупки товаров с отсрочкой платежа.

— Что не так с льготами для офисных сотрудников — Работодатели не скупятся на льготы вроде йоги на работе, игровых зон и бесплатных закусок. Но есть ли польза?— Идея проявлять заботу о здоровье работников не нова, но сегодня она превратилась в отрасль на $8 млрд в год, в которой оплаченные работодателем абонементы на фитнес, уроки медитации и программы питания стали нормой.

— Третьяковка начинает проект для людей "третьего возраста" — Он называется "Музейный стартрек" и пока что выглядит дополнением к городской программе "Московское долголетие" — У Третьяковки есть несколько прекрасных проектов для детей всех возрастов, и работа с пожилыми, или людьми "третьего возраста" (а именно это – цель новой инициативы), кажется следующим важным этапом.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Окна роста — Прогноз Минэкономразвития: самый успешный регион — Чукотка, аутсайдер – Сахалин — В двенадцати регионах в ближайшую пятилетку темпы роста экономики будут гораздо выше среднероссийских — от 4 до 8,8 процента ежегодно.

— Пешеходы на колесах — Электросамокаты и гироскутеры пропишут в правилах — В Правила дорожного движения предложено добавить нового участника — того, кто передвигается на "средствах индивидуальной мобильности". Под этим понятием будут скрываться электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, а также роликовые коньки, скейтборды и обычные самокаты.

— Даже дрон не проскочит — Полеты беспилотников-нарушителей смогут блокировать специальные устройства — До 27 октября, согласно недавно вступившему в силу правительственному постановлению, все владельцы беспилотников (кроме совсем легких игрушек весом менее 250 граммов) должны поставить своих "птичек" на учет.

— Ушу по-русски — Спецназ Росгвардии тренируется с бойцами из Китая — Случай невиданный — начальник сверхсекретного боевого управления анонсирует совместные учения с не менее секретными подразделениями сопредельного государства. И ладно бы речь шла о масштабных маневрах с участием тысяч бойцов и сотнях танков и самолетов. То есть о действиях, достойных внимания международных наблюдателей.

— "Брекзит" — запах риска и цунами — Прилетит "черный лебедь" или нет? Тот самый "брекзит" (Brexit)? Случится ли он вот-вот — 31 октября? Или же Европейский союз, понимая все риски, даст еще одну отсрочку? А Великобритания попытается сделать "брекзит" управляемым и успеет хоть как-то договориться с ЕС? На эти вопросы нет ответа. В конце октября пока — "черная дыра".

— Лифт не "по звонку" — Владимир Путин: В России создана система поиска и поддержки талантливой молодежи — Социальные лифты не должны работать "по звонку", заявил президент Владимир Путин на первом заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" в Сочи.

— Шито двумя нитками — Миэнерго оценило шансы на отказ Дании от возведения "Северного потока-2" — Сроки выдачи Данией разрешения на прокладку газопровода "Северный поток-2" в ее исключительной экономической зоне прошли, однако шансы на получение такого разрешения все равно сохраняются, считают в российском Минэнерго. Полный уход Дании в отказ увеличит как сроки строительства газопровода, так и его стоимость.

— С доставкой по морю — Президент осмотрел грузовой порт на Таманском полуострове — Владимир Путин посетил Таманский полуостров, где побывал в портово-индустриальном парке. Масштабный проект, в который были вложены исключительно частные средства, может стать модельным для всей России, считают в Кремле.

— Две стороны одной бумаги — Водители смогут совместить ОСАГО со страховкой от несчастного случая — В России могут появиться полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с дополнительной защитой водителя от несчастных случаев. Требования Банка России к такому продукту вступают в силу 7 октября.

— В доход бюджета — Валентина Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах — Эксперимент в четырех регионах по налогообложению самозанятых дал хорошие результаты, со следующего года эту практику следует распространить на всю Россию, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Урок всему миру — Дмитрий Медведев с Острова свободы раскритиковал методы США — Санкции, применяемые США и странами Запада, являются способом вмешательства во внутренние дела других государств, указал премьер-министр Дмитрий Медведев. Россия, не первый год живущая под санкциями, не намерена поддаваться давлению извне.

— Точка удивления — "Учитель года России" — о двойках, мобильниках и зарплатах — Абсолютным победителем конкурса "Учитель года — 2019" стала учитель русского языка и литературы 29-летняя Лариса Арачашвили. Главная награда — большой хрустальный пеликан — теперь "пропишется" в волгоградской средней школе № 55 "Долина знаний", где Лариса Гивиевна преподает. О том, как увлечь ребенка чтением, о мобильниках, "двойках" и зарплатах учителей она рассказала корреспонденту "Российской газеты".

— Горячая линия — 8 октября с 12 до 14 часов по московскому времени — Стартовала масштабная судебная реформа: созданы отдельные суды, чьей задачей является выявление судебных ошибок. Для того, чтобы судьи оставались действительно над схваткой, юрисдикция новых судов распространяется сразу на несколько регионов. С 1 октября начали действовать 5 апелляционных судов общей юрисдикции и 9 кассационных судов общей юрисдикции.

— Обошлось без хакеров — Сбербанк обнаружил виновного в утечке данных клиентов — Сбербанк провел расследование по факту крупной утечки персональных данных клиентов и сообщил, что виновник найден. Им оказался 27-летний сотрудник финансовой организации. Он имел доступ к клиентской базе данных и решил на этом подзаработать.

— Делиться надо — Выбрасываемой в России едой можно кормить 30 миллионов человек — Из четырех походов в магазин три заканчиваются покупкой продуктов, которые в принципе нам совсем не нужны и через какое-то время просто отправляются на помойку.

— Точно в десятку — Минкомсвязь предложила субсидировать развлекательные телеканалы — Развлекательным телеканалам, входящим в состав второго мультиплекса, дадут субсидии из федерального бюджета, чтобы они не прекращали вещание в небольших населенных пунктах.

— Мажорный аккорд — Суд арестовал очередного лихача за неповиновение сотрудникам полиции — Головинский суд Москвы арестовал на 10 суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Однако это не самый значительный эпизод в череде опасных для граждан нарушений, совершенных этим сыном выдающегося родителя. Тут и управление в нетрезвом виде, без прав, грубые нарушения правил, а также использование подложных регистрационных знаков. В общем, довольно богатый букет.

— Меню, как доктор прописал — Как питание в первые три года жизни может сказаться на здоровье детей и взрослых — В Екатеринбурге состоялся четвертый конгресс педиатров Урала, на который собралось более 2000 специалистов. В его рамках прошел "круглый стол", посвященный теме формирования правильных пищевых привычек у детей, начиная с раннего возраста.

— Дожили до "черного понедельника" — Авторов скандального розыгрыша в Интернете вычислит уголовный розыск — Гром грянул в понедельник. В соцсети, где неформально общаются старшеклассники, появилась скабрезная картинка с подписью: "Восьмиклассники поспорили, что займутся сексом с завучем". Выйдя за пределы школьного паблика, оскорбительный ролик несколько дней блуждал по Сети.

— Скользкий пол — Американского учителя уволили за неправильное обращение к учащемуся — Американский учитель Питер Влэминг собрался в "крестовый поход" против засилья либеральных ценностей, а именно — против школы, уволившей его за отказ политкорректно обращаться к учащемуся-трансгендеру. В судебном иске, который был подан от имени преподавателя, он требует запретить наказания для учителей в подобных обстоятельствах.

— Потеряли берега?— Агент ФБР допросил депутата Госдумы России в американском аэропорту — Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент и Федеральное бюро расследований (ФБР) после того, как депутат Государственной Думы ФС РФ Инга Юмашева, направлявшаяся для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка и допрошена агентом американских спецслужб.

— Киев гонит язык — Министры Зеленского продолжат насильственную украинизацию школ — Государственная политика насильственной украинизации будет продолжена при президенте Владимире Зеленском. Это следует из последних заявлений министров гуманитарного блока в новом украинском правительстве.

— Лариса ждет сюрприз — США создадут новые военные базы в Греции — Госсекретарь США Майк Помпео в ходе двухдневного визита в Афины подписал новое, более выгодное Вашингтону соглашение об оборонном сотрудничестве с Грецией. По данным греческих СМИ, оно предусматривает существенное расширение возможностей уже существующих американских военных баз на территории Эллады, а также создание в этой южноевропейской стране новых военных объектов США.

— Голландия ушла в небытие — Неожиданное решение приняли власти Нидерландов: до конца года королевство должно избавиться от второго привычного названия — Голландия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на МИД страны.

— Джонсон пакует чемоданы — Неназванные источники в правительстве Великобритании сообщили местным СМИ, что премьер Борис Джонсон не собирается сдаваться и не сложит добровольно свои полномочия. Отставку Джонсону прочат не только его противники, но и ряд соратников. По их мнению, если Евросоюз не согласится с новыми британскими предложениями по Brexit, а глава правительства попытается все-таки "протащить" выход из единой Европы без сделки, то на его премьерстве можно будет ставить крест.

— Старый новый ГОСТ — Алексей Абрамов: К созданию стандартов мы будем привлекать потребителей — Какие товары лучше: сделанные по современным ГОСТам или по советским? Почему Росстандарт отменил сразу после принятия ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных? Все это в интервью "Российской газете" разъяснил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

— Огонь без пожара — Выжигать траву теперь будут по новому закону — С 6 октября вступили в силу правила выжигания сухой травы, хвороста, лишайников и других горючих материалов на землях лесного фонда. Их вводит приказ Минприроды.

— Золотая снежная осень — В Москве открылся осенний фестиваль — В Москву съехались фермеры из разных регионов страны, захватив с собой вкусные рыбу, мясо и сыры. Попробовать и купить к столу натуральные продукты, а заодно поучаствовать в мастер-классах и послушать музыкантов, можно на площадках фестиваля "Золотая осень". Колорита ему добавил выпавший в столице первый снег.

— Уколоться и забыть — Прививку от гриппа можно без проблем сделать российской вакциной — Прививочная кампания против гриппа стартовала в этом сезоне с 1 сентября. И сейчас любой человек без проблем может сделать бесплатную прививку в своей поликлинике. Но привиться можно только отечественной вакциной — обычно предлагают "Гриппол+", "Ультрикс", "Совигрипп", — их выпускают разные российские производители. Поставки французской вакцины "Ваксигрип" в Россию в этом году запоздали, в компании-производителе пояснили, что вакцина будет, но только в ноябре.

— В каких деньгах счастье — В России нужно 160 тысяч в месяц на достойную жизнь — Среднестатистическому россиянину нужно 161 тысячу рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым человеком.

— Хорошо взлетели — ФАС выявила опережающий рост цен на авиабилеты по ряду направлений — Цены на авиабилеты эконом-класса по направлениям внутри страны в январе-августе выросли на 5,9% к аналогичному периоду 2018 года, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) со ссылкой на данные мониторинга.

— Facebook против — Социальные сети вредят успешной жизни — Пользователи социальных сетей жертвуют собственным счастьем, частью дохода, отказываются от правильного питания и в большей степени подвержены депрессиям, чем те, кто предпочитает виртуальному миру реальный. Такие выводы сделала группа исследователей под руководством экономиста Роберто Москера из Университета Лас Америкас в Эквадоре, сообщает Daily Mail.

— За службу и храбрость — В Приморье привезли ордена Петра l и маршала Рокоссовского — В Приморском государственном музее имени Арсеньева открылась уникальная выставка орденов "За службу и храбрость. Награды России". Коллекцию привезли из сокровищницы Музеев Московского Кремля.

— 500 ракет на радаре — В 2022 году введут в строй новые радиолокационные станции под Воркутой и Мурманском — В Минобороны РФ сообщили, что строительство двух новых радиолокационных станций "Воронеж" национальной системы предупреждения о ракетном нападении под Воркутой (Республика Коми) и Мурманском завершится в 2022 году.

— Приговор чужому — В УПК пропишут, когда снимать арест с имущества близких осужденного — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в УПК, обязывающих снимать арест с имущества, не принадлежащего осужденным.

— Защита для школы — Николай Патрушев сообщил о недопущенных терактах — В этом году в Центральной России было предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре теракта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

— Пожать руку Арни — Шварценеггер исполнил мечту инвалида из деревни Ленобласти — Арнольд Шварценеггер встретился с ментальным инвалидом Сергеем Еремичевым. О том, чтобы лично познакомиться с "железным Арни", он мечтал всю жизнь.

— Ушла, чтобы остаться — Фестиваль "Кунаки" открылся в Нальчике премьерой фильма "Сулиета" — В Кабардино-Балкарии проходит XIII Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки". Выросший из народной инициативы в сочинском поселке Лазаревский, он сначала собирался на Кубани, а потом отправился в свободное плавание. В разные годы "Кунаки" встречались в Черкесске, трижды — в Сухуми, затем в Махачкале, а на этот раз в Нальчике, где очередной творческий форум посвящен памяти его бессменного лидера и первого президента Сулиеты Кусовой-Чухо. Он открылся фильмом "Сулиета", которую единомышленники называли "Матерью Кавказа".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Страховка с ушами: ОСАГО подсунет "жучка" и подорожает на 82% — Уже в 2020 году в бедных городах ОСАГО может подорожать до 9 тыс. рублей — Страховые компании смогут по своему решению устанавливать тариф ОСАГО автомобилистам, если те откажутся устанавливать в собственных автомобилях элементы "умного" страхования — телематический датчик, сообщающий страховщикам о скорости и географии передвижения клиента. С помощью информации, полученной с датчика, коммерсанты хотят определять индивидуальный тариф россиянам. При этом тарифный коридор ОСАГО предлагается уже в следующем году расширить: в богатой Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах дороже на 82%.

— Компенсация для счастливчиков: Минфин снова обязали заплатить за пропавший клад — Сколько можно заработать на старинных находках и нужно ли ими делиться с государством — Минфин пытается обжаловать решение суда, который обязал ведомство выплатить больше 2 млн рублей семье из Курска. Во время ремонта у них обнаружился клад с золотыми монетами, который при спорных обстоятельствах попал в руки полиции, а затем испарился в неизвестном направлении.

— По образу и подобию: как нас обманывают сайты-двойники — Мошенники копируют сайты банков, отелей, ведомств, страховщиков и многих известных компаний — Фейковые вакансии шагают по интернет-простору. В ловушку попадают те, кто хочет заработать удаленно. Мошенники рассылают веером предложения поработать диспетчером такси. Прошел по ссылке — попал на сайт, который на первый взгляд кажется вполне официальным. Далее просят внести данные, пройти в личный кабинет, где уже скопились заказы и, ах да, можно получить деньги — только добавьте своих 240 рублей. И адье! Вы теряете немного, но в масштабах всего предприятия, вероятно, цифра выглядит солидно.

— Премьерный ущерб: что вменяют бывшему главе правительства Дагестана — Гособвинитель запросил для Абдусамада Гамидова 7 лет строгого режима — Близится к развязке очередной эпизод резонансного антикоррупционного расследования в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана. Во время прений сторон по делу экс-премьера республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о многомиллионном хищении государственный обвинитель запросил для них 7 и 6 лет колонии соответственно, причем не общего, как ожидала защита, а строгого режима.

— Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов — Перевозчики предложили кабмину новый вариант сдерживания цен на билеты — Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей. Эти предложения, которые направила в кабмин Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, уже поддержал Минтранс. По итогам года отрасль может получить рекордный убыток, который за шесть месяцев уже составил почти 52 млрд рублей, –– больше, чем за весь прошлый год.

— Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — Госдума внесет предложения по развитию НПО в план законотворческой работы — В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.

— "Любая страна в Совете Европы может стать мальчиком для битья" — Глава делегации России в ПАСЕ — об итогах первой сессии и дружбе с Верховной радой — Пока в Совете Европы существуют двойные стандарты, риски сохраняются для любой страны – участницы ПАСЕ. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Подводя итоги завершившейся в Страсбурге сессии, которая впервые за последние пять лет прошла с полноценным участием нашей делегации, он подчеркнул: задача россиян в ассамблее — положить конец кампании лжи и клеветы в адрес Москвы.

— Альпийский рок: когда горнолыжные курорты останутся без снега — Ученые торопятся исследовать оставшиеся ледники — Европейские ученые-гляциологи торопятся изучить альпийские ледники и их содержимое, пока они полностью не исчезли.

— Маски в сторону: запрет скрывать лицо разозлил Гонконг — Протесты в специальном районе КНР могут привести к силовому разгону демонстрантов — Запрет на ношение скрывающих лицо масок, введенный властями Гонконга в минувший уикенд, не дал результата, на который рассчитывали власти. Они полагали, что угроза быть опознанным и арестованным усмирит большинство участников многомесячных антиправительственных протестов. На деле новое постановление лишь еще больше обозлило местную молодежь: в выходные десятки тысяч человек — демонстративно в масках — снова вышли на улицы автономии. Всё большая радикализация протестных акций, сопровождающихся актами вандализма, свидетельствует о том, что мирного решения в нынешнем кризисе ждать не стоит.

— "Русская нобелевка": самые успешные учёные с точки зрения библиометрии — "Известия" представляют лучших представителей отечественной науки — В день начала Нобелевской недели "Известия" публикуют список отечественных ученых, которые считаются самыми успешными представителями своей профессии с точки зрения библиометрии. Показатели официально предоставлены Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). Рейтинг включает победителей в трех номинациях: физике, химии, а также физиологии и медицине.

— История запроса: банки ведут незаконный поиск клиентов — Они без разрешения запрашивают риск-профили граждан, которые затем подвергаются спам-атакам с просьбой взять кредит — Центробанк за три квартала 2019 года вынес финансовым организациям 47 штрафов за незаконный запрос кредитной истории граждан. Об этом говорится в информации на сайте регулятора, которую проанализировали "Известия".

— Ни пуха, ни Перу: почему президент и парламент отстранили друг друга — Политический кризис в республике может отразиться на планах по расширению экономического присутствия РФ в этой стране — Конфликт между президентом и законодательной властью Перу, переросший в многотысячные протесты, ставит под сомнение планы по расширению экономического присутствия России в этой латиноамериканской стране.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Светлане Прокопьевой инкриминируют нейтральность на грани позитива — Что заключила экспертиза по делу псковской журналистки об оправдании терроризма — Псковской журналистке Светлане Прокопьевой грозит до семи лет колонии за комментарий о самоподрыве школьника в архангельском управлении ФСБ. РБК ознакомился с экспертизами лингвистов и психологов, которые легли в основу ее дела.

— Санкции берут в разведке — Какую роль американские спецслужбы играют в разработке мер воздействия на Россию — Счетная палата США опубликовала доклад о ходе исполнения и об эффективности санкций против третьих стран. Для разработки ограничений против России Госдеп привлек спецслужбы, следует из документа.

— Северный Кавказ дорого заплатил за прибыль — Эксперты FinExpertiza проанализировали успешность бизнеса в российских регионах — Совокупные расходы компаний Ростовской области и республик Северного Кавказа в первом полугодии 2019 года превысили их доходы. В то же время это не помешало Ингушетии, Дагестану и Чечне возглавить рейтинг регионов с наибольшей долей прибыльного бизнеса.

— Борт iFly за один рейс подешевел втрое — Счетная палата сообщила о коррупционных рисках в работе таможенной службы аэропорта Внуково — Счетная палата обнаружила схему уклонения от таможенных платежей при авиализинге и указала на коррупционные риски на внуковской таможне. Авиакомпанией из отчета аудиторов является iFly, выяснил РБК.

— Субсидии приравняют второй мультиплекс к первому — Минкомсвязь предложила вдвое увеличить число общедоступных телеканалов — Минкомсвязь подготовила законопроект, который позволит еще десяти телеканалам — СТС, ТНТ, "Пятнице", "Муз ТВ" и другим — получать госсубсидии на вещание в небольших населенных пунктах. Окупить его за счет рекламы каналы не могут.

— QIWI возлагает на гильотину последнюю надежду — Ассоциация "Финтех" представила ЦБ предложения по отмене ряда регуляторных норм — Платежные системы не смирились с ограничениями, которые запрещают анонимное пополнение электронных кошельков. Ассоциация "Финтех" передала ЦБ предложение QIWI отправить эти ограничения под "регуляторную гильотину".

— Смола удачи — Провайдеры китайских платежных систем обнародовали данные о расходах их клиентов в России — Янтарь наряду с косметикой является одним из самых популярных товаров, которые китайцы покупают в России. У экспертов есть несколько версий, почему окаменевшая смола так популярна именно у туристов из Китая.

— Российский покупатель дает задний ход — АЕБ прогнозирует спад продаж легковых машин в 2019 году — Продажи новых автомобилей в России в 2019 году упадут более чем на 2%, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса. Это станет первым падением с 2016 года, когда отечественный рынок просел на 11%.