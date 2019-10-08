ЕРЕВАН, 8 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи во вторник с гендиректором группы компаний "Яндекс" Аркадием Воложем заявил, что Ереван заинтересован в успешной работе в стране этой российской компании, сообщили в правительственной пресс-службе.

Волож прибыл в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям.

"Мы заинтересованы в том, чтобы "Яндекс" успешно работал и делал новые инвестиции в нашей стране, особенно в области искусственного интеллекта, о чем мы говорили в Санкт-Петербурге", — цитирует пресс-служба слова Пашиняна. Он добавил, что в июне в Санкт-Петербурге обсудил с руководством "Яндекса" возможные совместные проекты.

В сообщении отмечается, что глава кабмина предложил начать более предметные обсуждения в формате рабочей группы и дал соответствующее поручение министерству высокотехнологической промышленности относительно дальнейших шагов.

"Волож отметил, что группа компаний "Яндекс" считает эффективными инвестиции в Армению, особенно в сфере услуг такси, и заинтересована в реализации новых проектов в этой и других областях, представляющих взаимный интерес областях. В частности, он представил опыт и статистику "Яндекса" по внедрению инновационных технологий беспилотных такси в ряде стран, посчитав его успешным", — заявили в пресс-службе.