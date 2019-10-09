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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Почту удаляют в папку "Запрещенные" — У российских властей могут появиться новые основания для блокировок в интернете. Вечером 8 октября группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации. Предполагается, что это будут делать по запросу властей сами интернет-сервисы под угрозой штрафов до 1 млн руб.

— Тени исчезают в цифре — Усилившиеся информационные возможности Федеральной налоговой службы (ФНС) позволяют ей начать новую кампанию по борьбе с уклонением от социальных платежей на уровне всей страны. О такой работе вчера на совещании в Саратове объявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук. Принципы выявления объектов будущих проверок объявлены: служба ориентируется на разрывы между динамикой фонда оплаты труда и агрегированными показателями на уровне регионов (рентабельности бизнеса, инвестиций, частного спроса и динамики ритейла, активности кредита).

— Нефть очищают деньгами — Зарубежные потребители, до которых из России весной дошла загрязненная хлорорганикой нефть, начали получать компенсации за форс-мажор на нефтепроводе "Дружба". Так, польской PKN Orlen пришла часть выплаты за недопоставку нефти. По данным "Ъ", деньги может скоро получить и венгерская MOL. Но основной объем требований нефтяники, скорее всего, получат к концу года, когда потребители закончат расчеты, а потом перевыставят их "Транснефти".

— Евро закрыли депозит — Уже половина из первой десятки российских банков отказались от приема вкладов граждан в евро – 8 октября об этом объявил ВТБ. Еще пять банков предлагают депозиты в евро в основном с символической доходностью — 0,01% годовых. По мнению экспертов, это реакция на заявление ЦБ о неготовности вводить отрицательные ставки по валютным депозитам физлиц. Компенсировать убытки по накопительным и текущим счетам в евро банки могут комиссиями, но для депозитов это запрещено законодательно.

— Сертификаты вышли из доверия — Реформа центров сертификации, которая призвана обелить этот рынок и упорядочить процедуры испытаний, сократила их количество. Сертификаты, выданные утратившими лицензию организациями, признаются недействительными, но компании зачастую узнают об этом, лишь когда сталкиваются с задержкой товаров на таможне. Получить же новый сертификат оперативно стало крайне трудно, сетует бизнес.

— Миграции прописана либерализация — Эксперты Всемирного банка предлагают российским властям перейти к более гибкому регулированию миграционных потоков — вместо ограничений правительству РФ следовало бы вводить меры для адаптации национального рынка труда к растущей конкуренции за рабочие места. Финансировать переобучение и переезд специалистов предлагается за счет дополнительных сборов с мигрантов и их работодателей.

— Граждане России не чувствуют руку Запада — Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России представила доклад мониторинговой группы, которая работала с 30 мая по 12 сентября — в период проведения российских региональных избирательных кампаний. Итогом работы стали запросы в Следственный комитет России и Генпрокуратуру, а также констатация печального для комиссии факта: россияне не верят в иностранное вмешательство.

— Из другого контекста сделаны — На форуме по безопасности "Минский диалог" обозначился новый тренд. Если раньше политики и эксперты с Востока и Запада предпочитали обвинять друг друга в разрушении мирового порядка, то теперь — по крайней мере, так было на этот раз — даже оппоненты приглашали к диалогу и предлагали варианты если не решения проблем, то минимизации рисков.

— Сдавшего чекистов тоже сдали — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд во вторник в очередной раз продлил срок содержания в СИЗО бывшему гендиректору относящегося к управделами президента издательства "Известия" Эрасту Галумову. Уголовное дело по обвинению его в двух эпизодах хищения средств сейчас находится на утверждении в Генпрокуратуре. Сам господин Галумов настаивает на своей невиновности, напоминая, что в ходе следствия у него и его сына следователи ФСБ вымогали крупную взятку.

— Пытки оградили от правозащитников — В новый состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Санкт-Петербурге не вошли известные правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская. Они известны, в частности, тем, что первыми сообщили о физическом давлении на фигуранта дела "Сети" Виктора Филинкова, критиковали ФСИН, а в прошлом году подготовили доклад, в котором обобщили все жалобы на пытки и противозаконное насилие со стороны сотрудников управления ФСБ по Санкт-Петербургу.

— Обвиняемых в хищении в банке "Восточный" оставили без прогулок — Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство Следственного комитета России (СКР), продлил срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Capital Partners Майклу Калви и его партнеру Филиппу Дельпалю, обвиняемым в хищении средств банка "Восточный". Адвокаты просили отпустить подзащитных под залог 5 млн руб. либо применить меру пресечения в виде запрета определенных действий.

— Тюремщиков меняют на чекистов — Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю. Вместе с генерал-лейтенантом Калашниковым тюремное ведомство ждут нашествие чекистов, проверки и новые уголовные дела.

— Борцы с коррупцией "Энергии" раскаялись на МКС — Как стало известно "Ъ", осуждены первые фигуранты уголовного дела о десятипроцентных откатах, которые требовало у своих подрядчиков руководство ракетно-космической корпорации "Энергия". Начальник службы внутренних расследований РКК Илья Шендерей и главный специалист по противодействию коррупции корпорации Олег Пыльнев были приговорены к условным наказаниям.

— С пострадавших спросили прописку — Как стало известно "Ъ", в Центральном районном суде Челябинска началось разбирательство по иску сына супругов, погибших во время взрыва дома №164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. Виктор Анашкевич судится с властями, так как из-за отсутствия прописки не может получить компенсацию за утраченное при обрушении подъезда имущество. С аналогичными исками в суд обратились еще восемь жителей пострадавшего дома.

— Оппозиционерам прислали счет за услуги Росгвардии — В Черемушкинском районном суде во вторник сообщили детали иска Московской прокуратуры к Алексею Навальному и его сторонникам за проведение акций протеста 27 июля и 3 августа: по смыслу он схож с аналогичными исками ГУ МВД по Москве, о которых "Ъ" сообщал накануне. Прокуратура намерена взыскать с оппозиционеров почти 5 млн руб. за то, что Росгвардии пришлось выделять дополнительные силы и средства на обеспечение порядка во время несогласованных массовых мероприятий.

— Еще один фигурант дела "Нового величия" отпущен домой — Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела о "Новом величии" Павлу Ребровскому, отпустив его под подписку о невыезде. Ранее господин Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, после чего Люблинский суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима за организацию экстремистского сообщества. С ходатайством о пересмотре приговора обратилась прокуратура Москвы, сославшаяся на нарушение господином Ребровским соглашения со следствием.

— Экс-сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России — Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который устанавливает для всех бывших сотрудников ФСБ запрет сроком до пяти лет на выезд из страны. Сегодня такие нормы действуют для тех, кто в период службы имел доступ к секретной информации. Один из авторов законопроекта, депутат Эрнест Валеев сообщил, что инициативу предложила сама ФСБ. По словам авторов законопроекта, норма призвана защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от необоснованных задержаний и уголовной ответственности.

— Конституционный суд обратился к посмертным правам граждан — Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу на отказ врачей выдавать медицинские документы умерших пациентов их родственникам. Жалобу подала россиянка, подозревающая, что ее муж скончался в больнице из-за неправильного лечения, но проверить эту версию она так и не смогла, поскольку медучреждение не предоставило ей нужные бумаги, сославшись на врачебную тайну. Юристы подтвердили "Ъ", что проблема широко распространена, причем врачи действуют в соответствии с требованиями закона "Об основах охраны здоровья граждан".

— Дональд Трамп бежит от союзников — Турция подвергла бомбардировкам позиции курдских формирований на севере Сирии и объявила о готовности к наземной операции по созданию зоны безопасности на восточном берегу Евфрата. Это стало возможным после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона больше нет перед курдами никаких обязательств, и приказал вывести американский контингент из Сирии. В отличие от Европы Москва отреагировала на эти события сдержанно, что связано с ее нежеланием занять однозначную позицию в поддержку одной из сторон конфликта — Вашингтона, Анкары, Дамаска или курдов.

— Договор дороже неба — 8 октября стало известно, что США могут выйти из Договора по открытому небу (ДОН) — важного соглашения, позволяющего им, России и еще 32 странам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга. В администрации Дональда Трампа хотят отказаться от выполнения этого договора под предлогом его нарушений со стороны России.

— Дальневосточные верфи проплыли мимо бюджета — Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), остались без денег на докапитализацию. Минфин отказался включать необходимые на это 8,6 млрд руб. в проект бюджета. В Минпромторге рассчитывают, что предприятия удержатся на плаву за счет заказов на строительство краболовов, хотя в отрасли отмечают, что этого недостаточно.

— Поставщики продуктов правят договоры — Договорившись с ритейлом по некоторым вопросам, например о допустимом уровне исполнения заказа в 95% и размере штрафов, поставщики хотят зафиксировать нормы. Они предложили Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) дополнить договоры соглашениями с этими условиями. Но в успех инициативы даже среди поставщиков верят не все: это обяжет сети работать с контрагентами всех уровней одинаково, на что ритейл пойти не готов.

— Биржу лома отложили на весну — Правительство отказалось от идеи открыть экспорт лома через биржевые торги уже с 1 января 2020 года и продлевает переходный период до 1 апреля. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Против ограничений выступают ломозаготовители, работающие сейчас в условиях низких цен и квотирования экспорта. Аналитики считают, что в результате изменений рынок ломозаготовки ждет консолидация и с него уйдут небольшие компании, которые при выходе из тени потеряют в маржинальности.

— Частным инвесторам добавляют инструментов — Профессиональные участники фондового рынка направили в Банк России и Госдуму письмо с новыми предложениями по категоризации инвесторов. Предложения касаются расширения списка финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам без тестирования и без деления на категории. В Банке России обещали изучить предложения рынка.

— Первый раз в средний класс — Группа "Открытие" переформатирует работу своего брокера, сделав акцент на его большую интеграцию со структурами группы. Планируется сделать ставку на работу со средним классом, которому будет предложена особая программа обслуживания. По пути диверсификации своих продуктов уже давно идут и другие крупные игроки — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф. Таким образом, новая стратегия "Открытия" позволит сохранить клиентскую базу, которая может уйти к конкурентам с развитой продуктовой линейкой.

— Сети готовят к 5G — Подконтрольный МТС интернет-провайдер МГТС планирует потратить до 1 млрд руб. на увеличение пропускной способности сети, чтобы подготовить ее к росту числа устройств интернета вещей и запуску сетей 5G. Интерес к тендеру проявляли структуры МТС и китайской Huawei. Модернизацией сетей заняты все операторы, их подготовка к запуску 5G может занять до пяти лет.

— "Инфраструктура никогда не будет готова" — В августе ВТБ закрыл сделку по приобретению 50% плюс 1 акции крупного железнодорожного оператора ГК РТК. Остальные акции остались у основателей группы, сохранивших управление. О взаимодействии с госбанком, проблемах в транспортировке зерна, непрозрачных автоперевозках и рейдовой перевалке рассказал один из основателей и акционеров ГК РТК Константин Синцов.

— Учредители пилят "Технониколь" — Совладельцы российского производителя стройматериалов корпорации "Технониколь" Игорь Рыбаков и Сергей Колесников меняют структуру владения бизнесом. Если российскими активами партнеры владеют поровну, то заводы корпорации в Европе на две трети отойдут господину Колесникову. Сегодня "Технониколь" намерена сосредоточиться на работе за рубежом и вложить в развитие европейских предприятий $1 млрд.

— "Нанолек" вывезет лекарства — На фоне падения динамики роста фармацевтического рынка в России местные производители препаратов начинают экспортные программы. Так, компания "Нанолек" Владимира Христенко выходит на рынки стран СНГ, зарегистрировав в Азербайджане три розничных препарата против аллергии и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

— У "Союзмультфильма" нарисовался ребрендинг — Студия "Союзмультфильм" проводит ребрендинг, в ходе которого впервые получит единый логотип, новые слоганы и шрифты. Компания надеется в результате увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом. Эксперты считают решение логичным, но предупреждают, что обновление старых брендов нередко сопровождается негативом, а на рост продаж оно повлияет, если будет поддержано новым контентом.

— "Есть настороженное отношение к российской анимации" — Блицинтервью. Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева рассказала "Ъ" о планах киностудии.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Плохой инвестклимат не дает России подняться в рейтинге конкурентоспособности стран — Российская экономика перестала расти в рейтинге мировой конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). Как и в прошлом исследовании, страна заняла 43-е место, хотя и увеличила общий балл с 65,6 до 66,7.

— Эксперты и чиновники раскритиковали идею блокировать пользователей email и мессенджеров — Группа сенаторов во главе с председателем конституционного комитета Андреем Клишасом (один из инициаторов закона о "суверенном интернете") во вторник внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной информации. Сейчас блокировать аккаунты пользователей могут только сами сервисы за нарушение правил сообщества.

— Более трети россиян считают приговоры по "московскому делу" политически мотивированными — Приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми и политически мотивированными 38% россиян, следует из данных опроса "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости". О справедливости приговоров говорят 24%, а 28% ничего об этих судебных процессах не слышали.

— Берлин отверг предложения Лондона по соглашению о выходе из Евросоюза — Правительство Великобритании после телефонного разговора премьер-министра Бориса Джонсона с канцлером Германии Ангелой Меркель больше не надеется на заключение сделки по выходу страны из Европейского союза (ЕС). Меркель сказала Джонсону, что сделка "крайне маловероятна", если Северная Ирландия не останется в составе Таможенного союза ЕС, рассказали представители британского правительства журналистам BBC News и Sky News.

— Индия может закупить у России истребители на $2,5 млрд — Индия намерена в ближайшее время приступить к модернизации парка состоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ, сообщила индийская газета The Times of India со ссылкой на главкома ВВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадаурья. Кроме этого, по информации издания, в Дели также намерены приобрести дополнительную партию из 21 истребителя МиГ-29.

— Законопроект о защите инвестиций до конца октября окажется в Госдуме — Спустя больше чем год после начала разработки законопроекта о защите инвестиций он может оказаться в Госдуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил внести "проект закона о защите и поощрении капитальных вложений, развитии инвестиционной деятельности" в правительство к четвергу.

— Собянин и бизнес просят не ужесточать наказание за картели — Законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС), усиливающий наказания за картели, будет обсуждаться на совещании у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова в пятницу, рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и участник предстоящего совещания. Руководитель ФАС Игорь Артемьев собирается на совещание, подтвердил представитель службы.

— Сможет ли глава администрации Гонконга подавить протесты — За первые шесть дней октября экономика Гонконга потеряла из-за протестов против властей минимум $356 млн, оценила South China Morning Post. В частности, из-за вандализма в субботу гонконгский метрополитен был закрыт впервые за 40 лет своего существования.

— Сбербанк за месяц потерял 0,5% рынка вкладов — Доля Сбербанка на рынке вкладов физлиц за август снизилась на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 43,8%, говорится в отчетности банка по российским стандартам. Доля госбанка снижается давно, но столь резкого снижения в этом году еще не было. На начало 2019 г. в Сбербанке, по его данным, хранилось 45,1% вкладов россиян.

— Калви раскрыл новые подробности не понравившейся силовикам сделки — Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, выступая 8 октября в Басманном суде, рассказал новые подробности сделки, из-за которой его, четырех сотрудников фонда и предправления банка "Восточный" арестовали в феврале. Банк "Восточный", на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял пакет акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб., который был выдан Первому коллекторскому бюро (ПКБ), также принадлежащему фонду.

— В России продается все меньше ноутбуков — За первые восемь месяцев 2019 г. продажи ноутбуков упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., согласно данным исследовательской компании GFK. Если с января по август 2018 г. было продано 1,56 млн ноутбуков, то за аналогичный период 2019 г. – только 1,37 млн. Денежные потери производителей ноутбуков еще больше: в прошлом году выручка от продажи ноутбуков выросла на 19,4% и составила $875 000, а в 2019 г. упала на 13% до $761 000.

— Финская Fortum снова пытается стать контролирующим акционером немецкой Uniper —Во вторник финская Fortum заключила соглашение с инвестиционными фондами Elliott и Knight Vinke о покупке около 20,5% немецкой Uniper за 2,3 млрд евро, после чего ее доля в холдинге вырастет с 49,99 до 70,5%, а общие инвестиции в Uniper составят примерно 6,2 млрд евро. Сделка будет финансироваться за счет собственных средств Fortum и привлеченных кредитов от Barclays Bank PLC, сообщила компания.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— За чем стоим?— 17 октября открывается выставка Василия Поленова. Почему нет смысла сравнивать его с Ильей Репиным, а также о том, как будет выглядеть Новая Третьяковка после реконструкции, рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

— Со спутником дешевле — Перед принятием поправок в закон об ОСАГО некоторые эксперты предрекли резкий рост стоимости этой услуги. Единственной защитой от этого они назвали установку телематических устройств. Соответствует ли это действительности, разбиралась "РГ".

— Табло не вынесло улицы — Привычные табло с курсами обмена валюты исчезнут с улиц. Согласно новому требованию ЦБ, такие стенды будут размещаться так, чтобы их нельзя было увидеть в окно. Таким образом регулятор намерен бороться с нелегальными обменниками.

— Цены переменного тока — В большинстве регионов России тарифы на электроэнергию в первом полугодии останутся прежними или вырастут совсем незначительно, следует из проекта приказа ФАС. При этом рост показателей во втором полугодии ожидается в районе 5 процентов.

— Целям нужен темп — "Это не должно быть просто повторением нацпроектов и госпрограмм", — заявил премьер-министр на специальном совещании, посвященном плану по ускорению роста экономики. "Нет задачи просто во что бы то ни стало натягивать красивые цифры", — подчеркнул он.

— Профессия управлять — В новом сезоне конкурса "Лидеры России" впервые будут отдельно отбирать управленцев среди ученых, врачей и финансистов. Организаторы проекта приняли решение запустить несколько профессиональных направлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Сегодня и в этих сферах существует огромный запрос на кадры, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

— Денежное подспорье — Негосударственную пенсию можно будет получить досрочно — женщинам с 55-ти и мужчинам — с 60-ти. Соответствующий законопроект принят в I чтении. В еще более раннем возрасте негосударственная пенсия может быть назначена для инвалидов и работников Крайнего Севера.

— Право пайщиков — Не только обманутые дольщики, но и участники жилищно-строительных кооперативов, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, смогут получить компенсации. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

— 5G со скидкой — Минкомсвязь РФ предложила новую методику расчета начальной цены лота на аукционе по распределению частот для развертывания сетей 5G в диапазоне 25,25-27,5 ГГц в городах-миллионниках. Если она будет принята, расходы операторов снизятся в среднем в 4-6 раз.

— Добро пожаловаться — В Санкт-Петербурге начал работу Третий кассационный суд общей юрисдикции. Пересмотр судебных актов по гражданским, административным и уголовным делам теперь ведется в историческом здании Воронцовского дворца, который ранее занимало Суворовское училище.

— Ракеты пошли с ускорением — Выпуск ракет, танков, комплексов ПВО, другого арсенала идет с опережением графика. При сохранении этой динамики к концу декабря доля современного оружия в войсках увеличится до 68 процентов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Вот такое кино — В системе поддержки национального кинематографа есть пробелы, она непрозрачна, считают в Счетной палате. Аудиторы предлагают поменять принципы его поддержки за счет бюджета.

— Гражданин начальник — Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова новым главой ФСИН. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Зарплата в тени — Обеление экономики идет медленными темпами, заявила замруководителя ФНС Светлана Бондарчук на совещании в Саратове. Налоговые органы, применяя новые технологии администрирования, могут оказать влияние на эту динамику, считает она.

— Лево руля — На долю "серых" перевозок в настоящее время приходится не менее 12 процентов общего объема рынка такси. Также широко распространены схемы ухода компаний от налогов через оформление водителей в качестве ИП.

— На рис остались квоты — Япония и США подписали два новых торговых соглашения, охватывающих товары примерно на 55 миллиардов долларов. Свои автографы на документах поставили американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер и посол Японии в Вашингтоне Синсукэ Сугияма. Президент Дональд Трамп ожидал, что это произойдет еще в мае, но переговоры затянулись до конца сентября.

— Умные и лежачие — Лежачих полицейских заставят опускаться перед теми, кто соблюдает скоростной режим. Ввести новинку планируют в 2021 году. Правда, уверенности в том, что она заработает в суровом российском климате, пока нет.

— Столица в кольце — Строительство третьего пускового комплекса ЦКАД в Подмосковье планируется завершить к октябрю 2020 года. Тогда же откроется движение по мосту через канал имени Москвы, пообещал руководитель проекта ЦКАД?3 Виталий Шмаров.

— Бегут от дома — Отопительный сезон начался в 61 регионе РФ. Но это не помешало управляющим компаниям во многих субъектах отказаться от обслуживания ветхих домов. Причина — низкие тарифы: за деньги, которые собирают с жильцов, невозможно содержать дома. "РГ" разобралась в ситуации.

— Шпионы у наших границ — Американских воздушных разведчиков вновь засекли у границ России. Причем, пожалуй, впервые, к шпионской миссии у наших рубежей Пентагон привлек самолет дальнего боевого управления и целеуказания E8C Joint Stars.

— Храм на участке — Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела, которое затрагивает не только право частной собственности, но и свободу вероисповедания. Вопрос о том, можно ли использовать жилой дом для проведения церковных собраний, перед высшей юридической инстанцией страны поставила жительница Ростовской области Ольга Гламоздинова.

— На сдачу — только лицензии — Количество региональных банков будет сокращаться и дальше, показали исследования. Им сложно выдерживать конкуренцию с федеральными игроками. Большинству необходимо переходить со старой модели развития на новые, но на это нет средств.

— Вход свободный — С 1 января туалеты на вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех без исключения граждан, а не только для пассажиров. Об этом "РГ" рассказали в дирекции железнодорожных вокзалов.

— К скалистым берегам — Для субмарин нового поколения в Авачинской бухте строят пирсы-крепости. Вилючинск — закрытый город, через залив от Петропавловска-Камчатского. Камчадалы привычно называют его столицей подводников.

— Жить с семьей не разрешили — Басманный суд продлил домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви до 13 января. На тот же срок продлен домашний арест и советнику фонда, гражданину Франции Филиппу Дельпалю. Калви и Дельпаля, а также других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

— В прицеле — пять рублей — Крылатую фразу "бей в яблочко" военные Восточного военного округа переиначили как "бей в пятак", имея в виду монету в 5 рублей. Стрельбу именно по таким необычным мишеням — шарам для настольного тенниса и монетам — осваивают две сотни снайперов общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае.

— Наведут мосты — На российском полигоне "Мулино" стартовали учения "Эшелон-2019" государств — членов ОДКБ. Такие учения проводятся впервые. Основная задача первого этапа — создание совместной системы материально-технического обеспечения войск

— Можно было спасти — Следственный комитет отправил в прокуратуру на утверждение обвинительное заключение по резонансному уголовному делу против директора реабилитационного центра, в котором находился актер Дмитрий Марьянов.

— Всем оставаться на местах — В июне вступили в силу новые поправки в Уголовный кодекс. Теперь пьяному, как и сбежавшему с места ДТП виновнику аварии, грозит уже до 15 лет, а не административная ответственность. Ужесточение связано с тем, что виновники часто покидают места ДТП.

— Бой за "личку" — Около 86% молодежи в возрасте от 8 до 23 лет подвергались травле в интернете, показывают исследования. Главная причина тому — безнаказанность. По мнению экспертов, бороться с буллингом в Сети нужно двумя методами: кнута и пряника.

— Работа над ошибками — Эксперты АЮР рассказали нашим читателям о новациях в судебной системе. 8 октября в "Российской газете" прошла "прямая линия" с читателями. Звонки принимали представители Ассоциации юристов России Ксения Дитяткина и Сергей Сенчушкин.

— Корабль-призрак не оставляет след — США разрабатывают "невероятные новые вооружения, которые никто даже не может себе представить", сообщил Дональд Трамп. Правда, огромные средства, вложенные в их разработку, могут и не принести желаемого эффекта. Почему — объясняет обозреватель "РГ".

— Гвардия молодых — 8 октября поздравить воспитанников детского дома "Молодая гвардия" приехали многочисленные шефы. В том числе члены Общественного совета при ФСБ России. Они приехали к ребятам не с пустыми руками, подарив в том числе самый главный подарок — школьный автобус.

— Прокурор был прав — Мосгорсуд во вторник признал незаконным возврат в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. На незаконности этого решения настаивала прокуратура. На заседании прокурор указал на ошибку суда нижестоящей инстанции.

— Без паспорта не примут — Во вторник стало известно, какое решение вынес суд по резонансному делу в отношении 47-летней москвички Ирины Гаращенко. Это дело, напомним, прогремело на всю страну, после того, как все увидели, в каких условиях жила 5-летняя девочка в московской квартире.

— Террорист пошел на таран — Наезд сирийца на легковые автомобили в центре немецкого города Лимбург мог быть терактом. Правоохранители федеральной земли Гессен считают эту версию приоритетной, однако пока в местной прокуратуре не спешат говорить о ней вслух.

— Премия за твит — Дональд Трамп сначала написал, что стране необходимо "выбраться из нелепых бесконечных войн". Однако затем сообщил, что США хотят воевать только там, где им выгодно, и воевать до победы. Правда, забыл уточнить, где именно и с кем так отважно американцы собираются воевать.

— Турция готовит место для переселения сирийских беженцев — Анкара умело держит мир в напряжении. Каждый день президент Турции Тайип Эрдоган говорит, что войсковая операция "Источник мира" на севере Сирии к востоку от Евфрата вот-вот начнется. Однако не стоит исключать, что широкомасштабной операции вообще не будет.

— Ленин бежал — На фоне набирающих силу протестов президент Эквадора Ленин Морено принял решение вывезти правительство из Кито и разместить его в городе Гуаякиль, расположенном в чуть более чем 400 километрах от столицы. Тем самым, утверждают местные эксперты, власти фактически признали, что неспособны более контролировать ситуацию.

— Зеленый демарш — В странах Европы арестованы сотни активистов набирающего популярность движения "Восстание против вымирания". По словам организаторов акций против уничтожающих экосистему Земли политиков, выступления усилятся в ближайшие недели.

— Игра не стоит "свечек" — Эксперты и застройщики спорят, нужны ли высотки провинциальному городу. В Калуге скандал — на улице Белинского заложили дом в 25 этажей. Депутат городской Думы Татьяна Коняхина по поводу строительства дома выразилась резко: "Позорище!"

— Бородино. 1941 — В Бородине в выходные опять состоится урок живой истории. В Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике пройдет фестиваль "Москва за нами. 1941 год". На легендарном поле будут реконструированы октябрьские события первого года Великой Отечественной. Место выбрано не случайно. В 1941 году здесь проходила Можайская линия обороны Москвы.

— Тротуар дороже люкса — Во Франции бездомных могут начать штрафовать за ночевку на улице. Французские активисты бьют тревогу: во вторник на рассмотрение сенаторов Пятой Республики был представлен новый законопроект, расширяющий полномочия мэров.

— Кому спасать памятник — Глубокой ночью в Архангельске жительница дома по проспекту Советских космонавтов услышала громкий треск. Выглянула в окно — а у соседней деревянной двухэтажки буквально едет крыша: ее обломки падают на козырек подъезда.

— То, что робот прописал — Калининградские студенты создали нейросеть, которая поможет работодателям анализировать кандидатов на трудоустройство. Умный программный комплекс изучает всю информацию, содержащуюся о человеке в интернете. А затем сопоставляет эти сведения с резюме соискателя. Разработка, названная "Роскандидат", получила грант Фонда содействия инновациям.

— Болезненный лист — Решение Орджоникидзевского районного суда Перми еще не вступило в законную силу, но вряд ли его станут обжаловать. Скандальная ситуация уже разрешилась, правда, с материальным уроном для работника предприятия.

— Снова на мели — Крымские власти объявили третий по счету тендер для закупки судна экипажу сейнера "Норд", захваченного Украиной в марте 2018 года в нейтральных водах Азовского моря. Прежние две конкурсные процедуры признаны несостоявшимися. Рыбаки и чиновники крымского правительства в их срыве винят друг друга.

— Цены в разы ниже — Первый государственный пункт проката необходимых инвалидам аксессуаров открылся в Тамбове. Трости, ходунки, кресла на колесах, ортопедические матрацы, биотуалеты, тонометры и другие полезные устройства здесь выдают за символическую плату, а то и вовсе бесплатно.

— Проверят тормоза — 3994 автомобиля вынужден отозвать АвтоВАЗ. Причина — возможные проблемы с тормозной системой. Производитель проверит работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

— Охотники за экзопланетами — Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор, Дидье Кело — за работы в области астрономии и астрофизики. "Эти открытия навсегда изменили наше видение мира", — пишет Twitter премии.

— В гостях у Менделеева — В Москве открывается фестиваль NAUKA 0+. С 11 по 13 октября вас ждут более 300 различных городских площадок, где пройдет около 6 тысяч лекций, шоу, экскурсий и других мероприятий. Категория "0+" означает: на научный праздник можно идти всей семьей, будет масса интересного для всех возрастов.

— Билет в будущее — Всемирный потоп, падение астероида, перемена полюсов… Катастрофические сценарии, которые в последнее время "выдают" вполне серьезные ученые, зашкаливают. Скажем, в новом докладе экспертов ООН заявлено, что к концу века из-за глобального потепления уровень океана поднимется на 1,1 метра.

— Не убежать — Нюх на допинг у прибора в 1000 раз выше, чем у аналогов. Но, без преувеличения, настоящим технологическим прорывом стала совместная разработка Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова РАН, а также Университета Экс-Марселя (Франция) и Университета Манчестера (Великобритания).

— Молекула стала киллером — Более 20 лет наука пытается победить ВИЧ. Борьбу ведут самые авторитетные лаборатории мира, вкладываются многие миллионы долларов, но безуспешно. И вот только что ученые России и США объявили о прорыве. О сути исследования корреспонденту "РГ" рассказал доктор фармацевтических наук, заведующий лабораторией ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим Макаров.

— Бой на новом поле — При нынешних темпах развития китайская технологическая индустрия через 5-10 лет догонит по объемам американскую. Этот стремительный рост обеспечит миллионы китайских граждан рабочими местами и создаст огромную добавленную стоимость внутри страны.

— Принять на свой счет — Страховки банковских карт набирают баллы народной популярности. Кажется, все закономерно — активность злоумышленников, покушающихся на деньги граждан, растет непрерывно. Гражданам надо как-то защищаться, и банки им помогают, предлагая перестраховаться.

— Полоса невыдач — Портфель микрофинансовых организаций в 2020 году будет расти быстрее, чем выдачи, прогнозируют аналитики. Рынок серьезно охладит регуляторное ограничение ставки по микрозаймам одним процентом в день, и часть игроков уйдут с рынка.

— Интеллект для чайника — Потребители выбирают "умную" технику. Оборот глобального рынка бытовой техники и электроники к концу 2019 года может превысить триллион евро, показали данные аналитической компании GfK, представленные на М.Видео Electronics Show.

— Ставка на год — Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Это следует из приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год составит для единого налога на вмененный доход (ЕНВД) — 2,009, для патентной системы — 1,592, для торгового сбора — 1,382.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сбор слива — Источник новостей о массовых утечках данных мог иметь коммерческий интерес, заявили "Известиям" в крупнейших финансовых организациях. В Альфа-банке, "Открытии" и Тинькофф Банке рассказали, что сообщения о компрометации персональных данных из их систем появились в прессе, после того как они отклонили предложение компании DeviceLock. Именно эта организация обращала внимание СМИ на объявления о продаже персональной информации банковских клиентов в большинстве громких публикаций этого года.

— Стоп, кран — Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме "Опоры России" министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у "Известий"). Проблемы с поставками из-за появления системы могут возникнуть и у отечественных производителей, отмечают представители бизнеса. Они также заявили о возможном повышении цен на воду.

— Вскрыли крипту — В России появился способ определять официальную стоимость криптовалют. Его разработали профильная ассоциация и участники рынка. В течение суток каждые 30 секунд запрашивается курс биткоина у нескольких бирж, полученные данные анализируются и на 23.59.40 по московскому времени фиксируется средневзвешенное значение. Затем высчитывается кросс-курс к доллару и рублю.

— "Мы будем строже относиться к визовым запросам США" — Россия ассиметрично ответит на недопуск части делегации на сессию Генассамблеи ООН. Более того, Москва считает вполне осуществимым перенос комитета организации по разоружению за пределы США. Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

— Кадры зовут — Проект социального лифта для лучших управленцев страны — это возможность самореализоваться "вне зависимости от связей и блата" и большой вызов для россиян. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвящённой третьему сезону конкурса "Лидеры России". Проиграть можно только в одном случае — если побояться принять участие, уверен он.

— Без резких движений — Всем сторонам важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии. Об этом было сказано 8 октября на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Участники обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны.

— Охотники за невидимками — Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные "Ниобий-СВ". Как сообщили источники "Известий" в Минобороны, "охотники за невидимками" поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года. Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты.

— У первой звезды — Открытие первой экзопланеты у звезды солнечного типа и теория, которая помогла обнаружить тёмную материю, удостоились Нобелевской премии по физике. Одну часть престижного приза — за открытия в физической космологии — получил канадский космолог-теоретик Джеймс Пиблз. Другую — за открытую экзопланету — поделят швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело. Это уже третья в истории Нобелевская премия, которая вручена за астрономические исследования.

— Разговор по средствам — Депутаты попросят главу Минэкономразвития Максима Орешкина выделить 4,5 млрд рублей на формирование венчурного фонда для поддержки исследований в области фармацевтики. Предполагалось, что эти средства будут заложены в бюджет и фонд начнёт работу в нынешнем году, Почему этого так и не произошло, министр сможет рассказать лично. Как выяснили "Известия", глава ведомства приглашён на закрытое заседание комитета по экономической политике, которое пройдёт 9 октября.

— "Точка" обсчёта — Зафиксированы первые пострадавшие от утечки персональных данных абонентов домашнего интернета сотового оператора "Билайн". Ими стали 10 клиентов банка "Точка", узнали "Известия". Кредитная организация разослала всем пользователям своих услуг сообщение (есть у "Известий") с просьбой срочно поменять пароль от интернет-банка и мобильного приложения. В пресс-службе "Точки" подтвердили факт кражи денег со счетов из-за слива базы "Билайна" и заявили, что ведут расследование совместно с правоохранительными органами, ЦБ и сотовым оператором.

— Дистанционный смотритель — В России создали технологию дистанционного мониторинга эмоций человека. Для этого с помощью большой подборки интернет-видео были обучены нейросети с целью "вытащить" из роликов наибольшее количество параметров внутреннего состояния человека. В результате алгоритмы смогли определить и проанализировать эмоции, пульс, частоту дыхательных движений и жестикуляцию людей на видео.

— Свернуть смартфон — Разработка российских учёных позволит создать сверхгибкие смартфоны, которые будут намного тоньше, чем современные Samsung и Huawei и сравнимы с последней классической моделью iPhone 11. Таких результатов исследователи добились благодаря уникальной технологии производства и нанесения токопроводящих нанотрубок на полимерную основу.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Сезон торжествующего одобрения — За последний год Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей избирателей превратились в "заверителей"— к такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.

— Фармпроизводители с трудом поддаются кодированию — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с письмами, в которых заявляет о неготовности системы маркировки лекарств к внедрению 1 января 2020 года. Оба письма (есть у РБК) подписаны президентом РСПП Александром Шохиным, подлинность писем подтвердил источник РБК, близкий к РСПП.

— Обвинения вернулись к пострадавшему — Идею сделки, которая стала причиной уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, предложил миноритарий банка "Восточный" Шерзод Юсупов, позднее написавший заявление на Калви и его партнеров в ФСБ. Такое заявление сделал сам Калви во вторник, 8 октября, в ходе заседания Басманного суда, рассматривавшего вопрос о продлении ему меры пресечения—теперь он останется под домашним арестом до 13 января 2020 года.

— "Седьмая студия" набирает новый состав — Московский городской суд отменил решение районного суда о возврате в прокуратуру дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова для устранения нарушений. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

— Когда назначать единовременную выплату накопительной пенсии — Использование прожиточного минимума пенсионера для определения схемы выплаты накопительной пенсии выглядит нарушением базовых принципов пенсионной системы. А вот индивидуальный расчет срока дожития кажется вполне обоснованным.

— Обманутые дольщиками — На состоявшемся в пятницу, 4 октября, совещании с вице-премьером Виталием Мутко застройщики высказали свои предложения, как сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах. Об этом РБК рассказали участники встречи. В аппарате Мутко подтвердили, что на совещании обсуждались споры строителей с дольщиками.

— Лира сыграет в унисон с рублем — Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах— рублях и лирах. С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер— министр финансов Антон Силуанов, с турецкой—министр казначейства и финансов республики Берат Албайрак, сообщила пресс-служба российского Минфина.

— Ольге Наумовой вручен пакет на доставку — Ольга Наумова, покинувшая пост гендиректора ретейлера "Магнит" в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров "Соллерса" и основной владелец этой компании Вадим Швецов. Об этом говорится в сообщении "Соллерса", поступившем в РБК.

— Большая безопасная энциклопедия — Российский аналог "Википедии" будет рассчитан на 15 млн пользователей в день, что в пять раз больше текущих показателей Wikipedia в России. РБК изучил концепцию проекта, на реализацию которого заложено почти 2 млрд руб.

— Забот полон род — Во многих странах мира семейный бизнес—основа национальной экономики. По данным Европейской федерации семейного бизнеса, в различных странах Европы семейные предприятия составляют от 65 до 80% всех компаний и создают 40–50% рабочих мест в частном секторе.