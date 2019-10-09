МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал, что президент России Владимир Путин согласился поддержать специальную ипотечную программу для жителей Дальнего Востока глубокой ночью по местному времени.

Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых. Сообщалось, что данная программа будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Позднее Путин поручил правительству до 15 декабря продумать субсидирование такой ипотеки.

"По результатам работы Госсовета было принято несколько важных решений социального характера. Одно из самых значимых касается ипотеки. Президент России, внимательно выслушав наш доклад, принял очень нужное решение: снизить ставку ипотеки для дальневосточников возрастом до 35 лет до двух процентов годовых. Это историческое для региона событие случилось в половине третьего ночи по владивостокскому времени", — рассказал Козлов в интервью "Российской газете".

"Помню, что тогда Владимир Владимирович освободился очень поздно. Он внимательнейшим образом выслушал наше предложение. Пообщавшись с профильными министрами, президент заявил о 2-процентной ипотеке. Я от эмоций зааплодировал. За этим решением был большой коллективный труд. Оно, бесспорно, прорывное", — добавил он.

Глава Минвостокразвития считает, что ежемесячный ипотечный взнос со ставкой 2% соизмерим с той суммой, которую молодые люди обычно тратят на аренду жилья.

"Но, снимая квартиру, ты отдаешь деньги дяде Ване, а благодаря снижению процентной ставки те же деньги можешь вложить в свое жилье! И постепенно выкупаешь его в собственность. Мы доказали, что ипотека на Дальнем Востоке для многих была затруднительна. Потому что банковские ипотечные предложения, которые действовали в регионе, в среднем начинались от 9,1%. И для того чтобы молодые люди могли получить и в дальнейшем выплатить эту ипотеку, доходы на семью должны составлять не меньше 70 тысяч. Многие просто не могли воспользоваться этими кредитными продуктами. Нет у них такого заработка. Если мы не можем обеспечить заработок, значит, должны снизить кредитный порог. Что и сделали", — объяснил Козлов.

Он добавил, что министерство уже работает с крупными российскими компаниями-застройщиками, которые готовы зайти на Дальний Восток и строить дома под эту ипотеку.

Ранее сообщалось, что льготная ипотека будет доступна молодым семьям и получателям земли по программе "Дальневосточный гектар". Ее без ограничений будут предоставлять во всех регионах Дальневосточного федерального округа. Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов рублей включительно. Выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут на протяжении пяти лет.