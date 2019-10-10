МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Правительство России рассмотрит на заседании в четверг выделение более 3,6 миллиарда рублей Саратовской области и свыше 1 миллиарда рублей Магаданской области на социальные расходы, сообщает пресс-служба кабмина.

"О предоставлении в 2019 году из федерального бюджета бюджету Саратовской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Проектом распоряжения предусматривается предоставление средств в размере 3633,2 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства предлагается направить на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований, строительство многоквартирных домов, обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

"О предоставлении в 2019 году из федерального бюджета бюджету Магаданской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Проектом распоряжения предусматривается предоставление средств в размере 1089,07 миллиона рублей", — добавляется в сообщении.