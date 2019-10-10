ХАБАРОВСК, 10 окт /ПРАЙМ/. Более одной тысячи экспертов, представителей бизнеса и власти примут участие в IV Дальневосточном форуме предпринимателей, который открывается в четверг в Хабаровске, сообщает краевое правительство.

"В Хабаровске стартует IV Дальневосточный форум предпринимателей. На мероприятия форума зарегистрировалось более тысячи человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях примут делегации всех регионов ДФО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день форума пройдет пленарное заседание, где будет обсуждаться роль бизнеса в реализации национальных проектов. Запланированы сессии по вопросам экспорта и специальных режимов на Дальнем Востоке, улучшения инвестиционного климата, развития социального предпринимательства, заседание финансового клуба и круглый стол "Стартапы и новые технологии в бизнесе".

"Впервые на форуме предпринимателей пройдет конференция моногородов Дальнего Востока. Участие в ней примут представители Минэкономразвития России, Фонда развития моногородов, Корпорации малого и среднего предпринимательства, главы дальневосточных моногородов", — говорится в сообщении. Уточняется, что в Хабаровском крае к этой категории относятся два поселка — Эльбан и Чегдомын.