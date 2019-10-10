ХАБАРОВСК, 10 окт /ПРАЙМ/. Агентство стратегических инициатив совместно с молодыми предпринимателями в июле 2020 года планирует открыть платформу для бизнесменов с 14 до 18 лет, заявила в четверг в Хабаровске руководитель представительства АСИ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Ольга Курилова.

Четвёртый Дальневосточный форум предпринимателей открылся в Хабаровске в четверг. На мероприятия форума зарегистрировалось более тысячи человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации всех регионов ДФО.

"Наша задача, чтобы комфортно было вести бизнес с 14 лет, чтобы молодые предприниматели обратились к нам. И они сами решили создать свою платформу… агентство оказывает информационную и административную поддержку. К следующему июлю мы запустим эту платформу", — сказала Курилова.

Как пояснила Курилова журналистам, платформа будет работать по принципу одного окна, все сервисы будут представлены на одной платформе.

Она уточнила, что родители несут ответственность за ребёнка до 18 лет, и они должны разрешить ему вести бизнес. Эта платформа, в том числе, поможет упростить получение юными предпринимателями возможности вести бизнес.