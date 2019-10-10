ХАБАРОВСК, 10 окт /ПРАЙМ/. Предприниматели из моногородов Дальнего Востока недостаточно информированы о мерах поддержки и не обращались в Фонд развития моногородов за займами под 0% годовых, сообщила журналистам в четверг заместитель гендиректора фонда Ольга Макаева.

Четвертый Дальневосточный форум предпринимателей открылся в Хабаровске в четверг. На мероприятия форума зарегистрировалось более тысячи человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации всех регионов ДФО.

"Мы активно доводим до предпринимателей из моногородов возможность получения поддержки получения займа под 0% на срок до 15 лет. К сожалению, на Дальнем Востоке не было ни одного займа. Это связано в том числе с удаленностью, поэтому важно местным и региональным агентствам инвестиционного развития популяризировать эти меры поддержки", — сказала Макаева.

По ее словам, всего в ДФО 37 моногородов, из них два — в Хабаровском крае.

Она уточнила, что из других регионов России в фонд поступили заявки на 6 миллиардов рублей, одобрены заявки на 1,5 миллиарда. К концу года это показатель предполагается удвоить.