МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что необходимо разработать конкретный план деятельности институтов развития вместо приостановки их финансирования.

Ранее комитет Госдумы по экономполитике в своем заключении на проект федерального бюджета на 2020-22 годы предложил приостановить бюджетное финансирование неэффективных институтов развития. К соответствующим институтам развития он отнес фонд "Сколково", ОАО "Роснано", Фонд развития Дальнего Востока Байкальского региона, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и другие.

"Институты развития — это широкий набор структур, начиная со всевозможных "зон" и заканчивая конкретными структурами", — сказал Калашников РИА Новости в четверг.

По мнению сенатора, "никаких оснований для прекращения финансирования их работы нет без разработки конкретного плана их дальнейшей деятельности". Чтобы приостановить чью-то работу, много не надо, но "а что дальше?", добавил Калашников.