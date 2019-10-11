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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— В ожидании похолодания потепления — ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику до прихода в экономику бюджетных денег — Банк России перед заседанием совета директоров 25октября опубликует уточненный прогноз по инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина вчера фактически подтвердила, что впервой части— прогнозе инфляции до конца 2019 года— прогноз будет снижен, что позволяет аналитикам ожидать почти автоматического снижения ключевой ставки в октябре. Точка зрения ЦБ на ­вторую часть прогноза— инфляции 2020 года— пока неизвестна: Банк России ждет значительного влияния бюджетных расходов на уровень цен, и второе, декабрьское, снижение ключевой ставки пока остается под вопросом.

— Штраф к вашим допуслугам — Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании — Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита. Эту позицию поддерживает ЦБ, считая, что такое регулирование позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике. Участники рынка указывают, что давно не пользуются такой практикой. Правозащитники же видят основную проблему в неэффективности страховых продуктов.

— Visa в рассрочку — Международные платежные системы тестируют новый сервис — Платежная система Visa представила новый сервис — рассрочка по кредитной карте, которая может существенно удлинить беспроцентный период. Собственный "пилот" с рассрочкой по кредитным картам проводит и главный конкурент Visa — платежная система MasterCard. Однако большинство банков, которые уже имеют собственные программы рассрочки, смотрят на идеи партнеров настороженно.

— Ветви власти США отрешительно настроены — Противостояние демократов и республиканцев грозит вылиться в конституционный кризис — Расследование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу оказалось под угрозой срыва: администрация Трампа отказалась от сотрудничества с Палатой представителей Конгресса США и запретила дипломатам и сотрудникам Белого дома участвовать в слушаниях. После этого вероятный демократический кандидат на выборах 2020 года Джо Байден призвал к отстранению Дональда Трампа от власти, а демократы в Конгрессе объявили о том, что президент "предал демократию".

— Нефтяники тянут добычу на себя — "Газпром нефть" просит смягчить сделку ОПЕК+ — "Газпром нефть" может стремительно нарастить добычу на 5%, до 66 млн тонн, в 2020 году в случае отмены ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Все российские нефтяники признают, что соглашение, рассчитанное до апреля следующего года, мешает их планам по увеличению производства. Поэтому "Газпром нефть" предлагает "донастройку" механизма соглашения, которая даст возможность наращивать добычу. Однако, по мнению экспертов, такое развитие событий маловероятно.

— Кадастровую оценку обещают приблизить к гражданам — Правительство одобрило законопроект о ее совершенствовании — Правительство одобрило законопроект о совершенствовании механизмов государственной кадастровой оценки. Он призван упростить для граждан процедуру оспаривания кадастровой стоимости, если она превышает рыночную — этого в прошлогоднем послании Федеральному собранию требовал президент Владимир Путин,— а также устранить накопленные ошибки и повысить прозрачность процедуры оценки.

— Десяти регионам прописали планы — В правительстве обсудили поддержку наиболее проблемных территорий — На решение наиболее острых проблем десяти российских регионов "со сложной социально-экономической ситуацией" за пять лет может быть выделено 100 млрд руб.

— Правдозащитная деятельность — СПЧ собирается оградить избирателей от фейков на выборах — В распоряжении "Ъ" оказался проект отчета региональной мониторинговой рабочей группы по выборам в Москве Совета по правам человека при президенте РФ, в котором общественники просят законодателей "предусмотреть правовые механизмы ограничения потока фейковой информации" во время выборов. Инициативу поддержали не все члены СПЧ, расценив ее как "проявление политической цензуры".

— Будущее СНГ усмотрели в прошлом — МИД РФ предлагает членам Содружества создать комиссию историков — Как стало известно "Ъ", в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) может быть создана комиссия историков. С инициативой запуска такого механизма выступила Россия. Целью комиссии должно стать объединение усилий постсоветских стран в противодействии попыткам искажения исторических фактов. Впрочем, пока едва ли не единственной темой, которая не вызывает разногласий у стран содружества, остается Великая Отечественная война.

— Водителей проверят на хронический алкоголизм — "Ъ" выяснил подробности новой процедуры прохождения водительской медкомиссии — Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ, как выяснил "Ъ", принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте. Помимо этого, кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ "употребления психоактивных веществ": опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата.

— Полковник установил цену покровительству — Чекисты осуждены за мошенничество — Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшим заместителю начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергею Гудованому, начальнику отдела "М" региональной спецслужбы Павлу Чермашенцеву, их коллеге из центрального аппарата ФСБ Александру Переточкину, а также двум бизнесменам. Самарские силовики признаны виновными в мошенничестве, а их столичный коллега и предприниматели — в посредничестве при совершении этого преступления.

— Контрразведчика засекли с включенным телефоном — Из ФСБ увольняют за сотовую связь — Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин. Сначала офицеру за нарушение объявили строгий выговор, а затем отказались продлевать с ним контракт. Попытка господина Самохина в суде опротестовать наложенное на него дисциплинарное взыскание успехом не увенчалась.

— Вагоны привезли к заочному аресту — Бывших топ-менеджеров РТХ обвиняют в крупном хищении — Тверской суд столицы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО "РТХ-Логистик" Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании "ВЭБ-лизинг" (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб., не поставив ей вагоны на эту сумму. По данным следственного департамента (СД) МВД РФ, оба фигуранта находятся на Украине.

— Строительство "Звезды" вписали в приговор — По делу о хищении 7,5 млрд рублей бизнесмен получил шесть лет — В Приморье вступил в силу приговор по уголовному делу бывшего исполнительного директора холдинга "Владивосток девелопмент" Алексея Бойцова. Он получил шесть лет колонии общего режима за участие в легализации денежных средств, похищенных при строительстве верфи "Звезда" в городе Большой Камень. По версии следствия, всего было похищено 7,5 млрд руб., а руководителем преступного сообщества являлся экс-директор ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Игорь Борбот. В настоящее время он находится в США.

— Владимир Зеленский дал пищу для размышлений — Президент Украины пригласил журналистов в фудмаркет — Президент Украины Владимир Зеленский вчера провел свою первую пресс-конференцию, в ходе которой в течение девяти часов подряд отвечал на вопросы журналистов, сменявших друг друга за столом популярного фуд-корта Kyiv Food Market. Общение со СМИ, проходившее в формате пресс-марафона, было призвано устранить дефицит общения президента с прессой, которым воспользовались его оппоненты, обвинившие Владимира Зеленского в предательстве национальных интересов.

— Аэропортам разрешают инфраструктурный сбор — Авиакомпании добиваются его запрета — Как выяснил "Ъ", Федеральная антимонопольная служба собирается поддержать аэропорты в вопросе взимания инфраструктурного сбора с хендлинговых компаний. Его объем может составлять €50–75 млн в год. Авиакомпании, многие из которых владеют хендлинговым бизнесом, требуют убрать его, так как считают проявлением монополизма.

— Покупки до востребования — "Почта России" запустила доставку в пункты выдачи и постаматы — "Почта России" предложит интернет-магазинам сервис по пересылке покупок в свои отделения, а также собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Тариф на доставку внутри одного города составит 95 руб. При такой цене сервис может оказаться убыточным, но "Почта России" потенциально способна компенсировать издержки за счет масштаба, говорят участники логистического рынка.

— С банков снимают региональный процент — Комиссии за внутренние переводы дошли до премьера — Правительство должно устранить комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, потребовал премьер Дмитрий Медведев. Среди крупнейших игроков эту практику сейчас применяет только Сбербанк. На него приходится более 90% всех денежных переводов, и, несмотря на обещания в начале года, комиссии продолжают взиматься. Законопроект об их отмене согласован, но, уверены эксперты, его можно легко обойти.

— Сбербанк подержит краба — Он вошел в капитал сахалинской компании — Интерес к аукционам на крабовые квоты и высокая стоимость лотов вынуждает профильных игроков привлекать в партнеры банки. Сбербанк стал совладельцем сахалинской компании "Островной-краб", которая может за его счет принять участие в торгах. Если бизнес окажется удачным, банк выиграет и от продажи своей доли.

— "Уралкалий" пообещал вернуться на биржу — Акционеры ищут варианты для снижения долгов — Один из крупнейших мировых производителей калия "Уралкалий", недавно завершивший делистинг, может снова вернуться на биржу, чтобы снизить долговую нагрузку своих акционеров — Дмитрия Мазепина и Дмитрия Лобяка. В ближайшее время компания может погасить 56,2% квазиказначейских акций, после чего акционеры продадут часть своих пакетов.

— Телеканалам перепишут рейтинги — Рынок готовится к росту аудитории за счет малых городов — Телеканалы начали давать первые оценки того, как изменятся их рейтинги и доли смотрения в связи с включением в данные Mediascope информации об аудитории в малых городах и селах. На СТС, "Домашнем" и канале Disney ожидают роста показателей на двузначные числа в процентах.

— Попкорн добавят в онлайн — "Рамблер-Касса" начнет продавать продукцию кинобаров — Принадлежащий Rambler Group сервис "Рамблер-Касса" добавил возможность приобрести вместе с кинобилетом напитки и еду. Такой сервис уже предлагает и другая крупнейшая киносеть "Каро". До сих пор рост продаж билетов в онлайне сокращал выручку кинобаров, а дистанционная продажа еды и напитков позволит восстановить показатели, надеются участники рынка.

— К еде подошли рационально — "Азбука вкуса" начала доставлять готовые наборы блюд — Продуктовая сеть "Азбука вкуса" начала тестировать доставку готовых рационов. Пока услуга доступна только для москвичей. У ритейлера есть собственное производство кулинарной продукции, но сейчас оно загружено не полностью. Запуск нового сервиса может стать решением этой проблемы.

— Capital Group покоптит — Девелопер застроит промзону на севере Москвы — Capital Group Павла Те может застроить промзону в районе Коптево на севере Москвы. Ее структура приобрела 50% долей в компании, владеющей 3,2 га в Старокоптевском переулке. Часть будущего жилья может пойти под реновацию, не исключают эксперты.

— Игрушка для абонента — Зачем операторы связи инвестируют в гейминг — Российские сотовые операторы ищут новые ниши для роста выручки на фоне снижающихся доходов от традиционных услуг и грядущих масштабных расходов на запуск нового стандарта 5G. Считается, что на первом этапе новое поколение связи окажется наиболее востребовано для крупных инфраструктурных проектов, а вот обычным мобильным абонентам оценить его будет непросто: для передачи данных, прослушивания музыки и просмотра видео текущих скоростей и так достаточно.

— "В целом я не вижу ниши для этого в России" — Гаджи Махтиев, основатель "Канобу" и Rawg — Почему в России аудитория стриминговых игровых сервисов сильно ограниченна, "Ъ" рассказал основатель порталов "Канобу" и Rawg Гаджи Махтиев.

— Цена вопроса — Директор PwC Александр Кардаш об облачном гейминге в России — Интерес к сегменту облачного гейминга во многом определяется стремительным ростом игровой индустрии. За последние пять лет она в России удвоилась и достигла почти $2 млрд. Немаловажен фактор смены поколений и особенностей экономического поведения поколения Z, активно потребляющего подписочные модели и участвующего в sharing economy.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Роспотребнадзор разработал новые санитарные рекомендации для ресторанов — В них вошли нормы из действующего СанПиНа, которые возмущают бизнес — "Ведомости" ознакомились с копиями проекта Методических рекомендаций к организации общественного питания населения и иллюстрированного Пособия по пищевой безопасности в общественном питании – эти документы подготовил Роспотребнадзор.

— Турецкая операция в Сирии вызвала протесты ЕС и Ирана — Россия занимает более осторожную позицию — Сухопутные войска Турции при поддержке авиации и артиллерии вошли в четверг на территорию северной Сирии в рамках объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира". Поддержку им оказывают отряды созданной несколько недель назад Сирийской национальной армии – коалиции из нескольких группировок, поддерживаемых Турцией.

— СПЧ считает, что Тверской суд не доказал преступление активиста Константина Котова — Уголовная статья о наказании за неоднократное участие в незаконных митингах вообще не нужна, считают эксперты — Тверской районный суд Москвы не проделал необходимой работы по доказыванию обстоятельств преступления, совершенного Константином Котовым, и проигнорировал требования, которые предъявляются к приговору, его содержанию и структуре. Об этом говорится в заключении комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте по научно-правовой экспертизе на приговор Тверского суда от 5 сентября.

— Центробанк готов быстрее смягчать денежно-кредитную политику — Рынок ждет агрессивного снижения ключевой ставки — "Мы сейчас видим, что уже фактическая инфляция и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше", – сказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина журналистам на форуме Finopolis в Сочи (цитаты по "Интерфаксу").

— Правительство хочет ужесточить механизм оспаривания кадастровой стоимости — Чтобы оценку пересматривали сами государственные оценщики — Ошибка, которая была допущена при установлении кадастровой стоимости, теперь будет исправляться в пользу владельца недвижимости. Если пересмотренная стоимость оказалась ниже первоначальной, она будет ретроспективно применяться за весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Резиденты российских офшоров смогут не раскрывать данные о собственниках — Минэкономразвития считает, что эта мера может защитить компании от санкций — Обществам с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированным в специальных административных районах (САР) и на территориях опережающего развития (ТОР), разрешат передавать регистраторам учет прав на доли в компании. Такие поправки в закон об ООО и Гражданский кодекс подготовило и опубликовало Минэкономразвития.

— Ставки по вкладам населения в евро могут стать отрицательными — ЦБ обсудит это с банками. Он поддерживает такую меру для депозитов компаний — Центробанк обсудит с участниками рынка возможность введения отрицательных ставок по вкладам граждан в евро, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы обсудим, что делать, в том числе какую дать возможность гражданам, которые хотят сохранять свои сбережения в евро – допустим, несмотря даже на отрицательные ставки. Мы должны обсудить это, это важно и для граждан, и для бизнеса", – сообщила она, призвав, впрочем, не делать "скоропалительных выводов".

— Сервис доставки еды на каждый день с инвестициями Mail.ru Group хочет стать лидером рынка — Performance Group запускает комбинат за 320 млн руб. — Performance Group откроет производственную площадку на Юго-Западе Москвы, она будет обслуживать клиентов столицы и области, рассказал основатель компании Артур Зеленый. Тестовый запуск планируется на конец октября, ввод в эксплуатацию – в начале ноября.

— На владельца водочной компании завели уголовное дело по жалобе однокурсника Путина — Бенефициара "Кристалл-Лефортово" подозревают в мошенничестве на 2,66 млрд рублей — Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны и неустановленной группы лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), говорится в постановлении о возбуждении дела, с копией которого ознакомились "Ведомости".

— Бизнес вынужден уходить на собственную генерацию — Потери промышленности из-за нерыночных надбавок к стоимости электроэнергии могут превысить 11 трлн рублей — В 2020–2030 гг. бизнес заплатит более 11 трлн руб. за различные программы развития энергетики и перекрестное субсидирование. К таким выводам пришли аналитики Vygon Consulting, с исследованием которых ознакомились "Ведомости".

— "Вертолеты России" объединят легендарные конструкторские бюро Миля и Камова — Это повысит их эффективность — Холдинг "Вертолеты России" (единственный в России разработчик и производитель вертолетной техники) объединит два своих ведущих конструкторских бюро (КБ) – Миля и Камова, сообщил "Ведомостям" заместитель гендиректора "Вертолетов России" Михаил Короткевич через представителя.

— Сделки, займы, эсэмэски. За что еще брокеры берут плату с частных инвесторов — За инвестиции люди должны платить независимо от их результата — Низкие ставки по вкладам, активная реклама инвестиционных приложений от крупных банков и брокеров, утверждающая: "Инвестиции – это просто", манят на фондовый рынок все больше граждан. По данным Московской биржи, с начала года их число выросло в 1,5 раза до 3,1 млн человек. Однако в погоне за более высоким (по сравнению с банковскими вкладами) доходом новички, возможно, забывают, что инвестиции небесплатны.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Врачи прилетели?— Приехавшие на работу в Россию медики уже через год могут получить гражданство — Чтобы уменьшить нехватку врачей в стране, в Минтруде предложили расширить список профессий, дающих право на упрощенное получение российского гражданства, включив в него более десятка медицинских специальностей. В Минздраве считают, что этот шаг поможет привлечь в страну специалистов-медиков, но закрыть весь кадровый дефицит приезжие, конечно, не смогут, понадобятся и другие шаги.

— Служба у довольствия — Владимир Шаманов предложил увеличить жалованье военным с января 2020-го — Комитет Госдумы по обороне инициирует пересмотр заложенных в проект бюджета-2020 сроков и размера роста денежного довольствия военных и пенсий отставников, а также графика повышения зарплат гражданскому персоналу силовых ведомств.

— Копеечное дело — Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, почему в магазинах неохотно принимают мелочь — Несколько дней интернет пестрел сообщениями СМИ, что у россиян не принимают в магазинах мелочь по 5, 10 и 50 копеек. За это время корреспонденты "Российской газеты" в десяти регионах страны прошлись с такими деньгами по магазинам, ларькам, аптекам, прокатились в маршрутках и заглянули в банки.

— Этот номер не пройдет — Работникам преступных кол-центров готовят наказание — Ответственность за киберпреступления в России должна быть ужесточена, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме FINOPOLIS.

— "Пальма" станет чище — Растительные масла предложили проверять на канцерогены — Импортные растительные масла, в том числе пальмовое и оливковое, будут проверять на канцерогенные вещества. Этого добивается Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обратившись к правительству России.

— Спорт на равных — Владимир Путин заявил о сотрудничестве России с ВАДА — Россия активно сотрудничает с ВАДА и заинтересована в том, чтобы недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом и чтобы никто не подвергался дискриминации по политическим мотивам. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на международном форуме "Россия — спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

— Пройти процедуру — Президент высоко оценил работу ЦИК — Все спорные дела избирательной кампании ЦИК разрешал профессионально и объективно. Об этом заявил президент в Кремле на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

— Врач в нацпроекте — Владимир Путин: Оплата труда медиков должна быть справедливой — Владимир Путин обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения. По поручению президента правительство подготовило предложения.

— Важнее справок — КС РФ разъяснил порядок постановки граждан на учет в качестве безработных — Центры занятости населения не вправе требовать от соискателей предоставления исключительного полного пакета бумаг и справок. В четверг КС РФ вынес постановление, в котором подчеркивается: перечень необходимых документов обусловлен желанием оказать скорейшую помощь в трудоустройстве гражданина, а не препятствовать ему в реализации права на труд и защиту от безработицы.

— Идем на Восток — Президент РФ посетит Туркмению, Саудовскую Аравию и ОАЭ — Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде (Туркменистан), а в начале следующей недели посетит с государственными визитами Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. О планах президента рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Не дороже рынка — Государство усилит контроль за кадастровой оценкой недвижимости — Руководители организаций, проводящих кадастровую оценку недвижимости, будут нести персональную ответственность за качество проводимой работы. Правительство обещает гражданам трактовать все ошибки в их пользу.

— Помогут финансово — Самые слабые регионы получат 100 миллиардов рублей — Десятка наименее экономически развитых регионов страны дополнительно получит в следующие пять лет около 100 миллиардов рублей на решение самых острых проблем. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал их кураторов из правительства переходить от анализа ситуации к практической работе.

— Другие, чужие — Снова стали расти ксенофобские настроения. По данным "Левада-центра", доля тех, кто хотел бы ограничить проживание в России какой-то этнической группы, поднялась с 54 до 71 процента. В частности, доля выступающих за ограничение проживания цыган выросла с 17 до 40 процентов, китайцев — с 15 до 39, выходцев из Средней Азии — с 19 до 32, уроженцев Кавказа — с 22 до 31, украинцев — с 8 до 18, евреев — с 4 до 17. Каждый второй россиянин поддерживает лозунг "Россия для русских".

— Загранпаспорт для скрипки — Правительство одобрило поправки в закон о вывозе ценных музыкальных инструментов — Вывоз из страны музыкальных инструментов, представляющих собой культурную ценность, может быть упрощен — соответствующие поправки к проекту закона "О внесении изменений в Закон РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей" утвердило правительство для внесения в Госдуму. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский — проект был внесен по инициативе ведомства.

— Углубить гласность — Михаил Горбачев признан самым упоминаемым политиком прошлого — Фонд "Петербургская политика" представил рейтинг присутствия политиков-ветеранов в текущей повестке. Некоторым "ветеранам" удается избежать медийного и политического "забвения", но это, скорее, исключения, сделали вывод в фонде. Рейтинг возглавил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

— Выше инфляции — В ПФР рассказали о прибавках к пенсиям — Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тысячи рублей в следующем году. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Расчетами он поделился на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

— Депутата встретит дипломат — Госдума приостановила визиты депутатов в США, но не оборвала контакты с конгрессом — Госдума сделала выводы из инцидента с допросом депутата Инги Юмашевой, которая направлялась на официальное мероприятие в США и была допрошена ФБР в аэропорту. В ответ на недружественные действия и "циничную провокацию" депутаты приостановили визиты в США, но только на время. В перспективе официальные поездки в Штаты будут прорабатываться тщательнее: Дума предлагает, чтобы дипломаты встречали депутатов в аэропортах. В целом российские парламентарии не собираются рвать отношения с американскими коллегами и рассчитывают привлечь их к поиску выхода из ситуации.

— Деньги вышли в чат — Банковскую карту можно будет оформить по новой схеме — Дебетовую банковскую карту можно будет оформить в виртуальном виде через мессенджер. Идентификация клиента будет проходить через сотового оператора.

— Проветрили и спасли — За год в шахтах произошло 17 аварийных ситуаций — С начала года горноспасательные подразделения МЧС России ликвидировали 17 аварий на различных шахтах по всей стране. К счастью, ни одна из них не привела к человеческим жертвам.

— КАСКО разогрелось — Финомбудсмен вынес решение о рекордной выплате — Финансовый уполномоченный принял решение о взыскании со страховой компании в пользу автовладельца почти 300 тысяч рублей. Пока это рекордная сумма возмещения по добровольному автострахованию (КАСКО) за все время его работы, рассказал "РГ" представитель уполномоченного.

— СМИ по акции — Льготная подписка продолжается — Льготная декада подписки на печатные издания в октябре продлена еще на неделю с сохранением скидок. Она будет действовать до 20 октября. В это время на подписке можно сэкономить до 40%, сообщила "Почта России".

— Душа команды — Не стало Евгения Манаенкова — Журналисты пишут в газету. Евгений Манаенков, а для нас просто Женя, свой парень, коллега, ее издавал. Во многом благодаря ему "Российская газета" в строго обозначенное время доставлялась в города и веси, в регионы и края.

— ОСАГО со скидкой — дороже — Только благодаря "письмам счастья" автовладельцы узнали о том, что не застрахованы — Неожиданный эффект дало использование камер фотовидеофиксации для выявления тех, кто не застрахован по ОСАГО. Оказалось, что половина собственников автомобилей даже не знали о том, что страховка у них "липовая". Благо, что штрафы в автоматическом режиме пока за это не выносят.

— Деньги из дыма — МВД одобрило предложение штрафовать родителей за курящих детей — В топе новостей прозвучало сообщение, что в МВД предложили привлекать родителей к административной ответственности и штрафам за курящих детей.

— ЕАЭС подводит итоги — В Москве представили книгу "Евразийский экономический союз — 25: от горизонта к горизонту" — На нашу долю выпало быть участниками и действующими лицами огромных исторических перемен. Но история эта не взялась из ниоткуда: создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — это как хорошая пьеса с точно продуманным сюжетом. И сюжет этой пьесы в движении, не застыл на месте. Хотя в театральных кругах не принято вызывать на сцену автора посреди спектакля, все мы, так или иначе причастные к рождению ЕАЭС, должны отдать — и отдадим — дань нашего уважения ее авторам. И Главному, напишем с заглавной буквы, автору — Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, первому президенту Республики Казахстан.

— В балаклавах — В Москве представили книгу о преследовании УПЦ — "Человек тридцать было чужих… В черном, в балаклавах… Около 12 часов ночи… сзади церкви, с сада зашли, как разбойники, начали резать болгарками, сваркой замки… Побили наших женщин, выкинули хлопцев…" Это одна из историй, представленных в новой книге "Преследования украинской православной церкви в ходе конфликта на Украине, 2016-2018 годы".

— Чужая родня — Во Франции не признают родство родителей и ребенка, рожденного от суррогатной матери — Франция замерла в ожидании: вот уже какую неделю парламент обсуждает новую версию закона о биоэтике, который на данный момент запрещает суррогатное материнство на территории Пятой республики и не признает родство родителей и детей, рожденных в результате такой процедуры за границей. У

— За обидные слова не накажут — Правоохранителям разъяснили, в каких случаях надо заводить дела по статье об оскорблении власти и госсимволов, а в каких — нет — Во все региональные управления МВД России разослана методичка о правоприменении вступившей в силу в марте этого года статьи Кодекса об административных правонарушениях об интернет-оскорблениях в адрес госвласти. Как выяснилось, не все сотрудники МВД правильно поняли, в каких именно случаях следует привлекать интернет-пользователей к ответственности по новой статье. Проще говоря, не обошлось без перегибов.

— Накоротке не судят — Применение особого порядка в судах предлагается сократить — Председатель Совета судей России Виктор Момотов поддержал предложение сократить применение процедуры особого порядка рассмотрения уголовных дел.

— Догонит и собьет — Новейшие комплексы управления стали поступать в войска ПВО — Отличительная особенность комплексов в том, что они могут управлять зенитно-ракетными системами как семейства С-300, так и С-400. А это должно значительно повысить боевую эффективность противовоздушной обороны.

— Наказали США и Россию — Евросоюз ввел дополнительные пошлины на сельхозудобрения — Евросоюз не стал дожидаться, когда президент США выполнит обещание и введет пошлины против европейских товаров на 7,5 миллиарда евро. Брюссель проявил несвойственную ему расторопность и нанес упреждающий удар. Согласно опубликованному в официальном журнале ЕС постановлению, повышенные пошлины будут действовать на американские и российские сельхозудобрения. Так же в списке "пострадавших" — химическая продукция из Тринидада и Тобаго.

— Правила съема — Власти ФРГ безуспешно пытаются сдержать рост цен на аренду жилья — Пилотный проект властей ФРГ, замораживающий повышение арендной платы за жилье в отдельных районах страны, выходит на новый уровень. Накануне немецкое правительство приняло решение продлить его до 2025 года.

— 100 дорог за 100 дней — В Польше правящая партия подкупает избирателей обещаниями — 100 окружных дорог за 100 дней? Чем ближе к парламентским выборам в Польше, тем больше чудес обещают политики. 13 октября польским избирателям предстоит решить, кто будет управлять их страной в ближайшие четыре года.

— Трамп обидел друзей — Что общего у импичмента главе США и операцией Турции против курдов — Американские конгрессмены подготовили санкции против Турции и ее лидера Тайипа Эрдогана. Таким способом законодатели с Капитолийского холма собираются наказать Анкару за военную операцию, которую та начала на севере Сирии. Пыль еще не улеглась после прохода турецкой техники через сирийскую границу, как в Вашингтоне сенатор-демократ Крис Ван Холлен и его коллега республиканец Линдси Грэм озвучили предлагаемый перечень финансовых и визовых рестрикций.

— Пресс-рынок — Президент Украины провел первую после избрания встречу со СМИ — В четверг президент Украины Владимир Зеленский, еще ни разу не дававший больших пресс-конференций, решил разом удовлетворить интерес все СМИ. Для этого он провел "пресс-марафон" расчетной длительностью в десять часов. Все животрепещущие вопросы были заданы в первые часы, однако назвать сказанное Зеленским ответами можно с большой натяжкой. Это были скорее эмоциональные комментарии на злободневные темы, в рамках которых украинский президент избегал говорить однозначное "да" или "нет", и старался не давать обещаний, исполнение которых можно было бы проконтролировать.

— Сел на брюхо — В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12 — Аварийная посадка произошла в четверг в аэропорте Кольцово: у самолета военно-транспортной авиации Ан-12 не вышло шасси, и он проскользил по взлетно-посадочной полосе на брюхе. Судно летело в Екатеринбург из Челябинской области, на борту по разным данным находилось от 17 до 20 человек.

— Диагноз поставлен — Комиссия Минздрава проверила работу онкоцентра имени Блохина — История с увольнением сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина вызвала в обществе большой резонанс. Чтобы выяснить все обстоятельства, Минздрав направил в центр комиссию из 23 человек — ведущих специалистов в области здравоохранения. И вот что показала проверка.

— "Золотые микрофоны" розданы — В Москве вручены награды "Радиомании-2019" — Яркая и праздничная 18-я церемония вручения всероссийского радийного "Оскара" прошла 9 октября в Vegas City Hall, в очередной раз показав все жанровое богатство и стилевое разнообразие нашего радиоэфира. Отбор прошли сотни работ из десятков регионов, номинации охватили все творческие и технологические стороны FM-проектов.

— Не тот Конек — Воспитательницу уволили за объяснение фразы из "Конька-Горбунка" — Воспитательница детского сада из Таганрога проиграла в суде, пытаясь восстановиться на работе после скандала с прочтением знаменитой сказки Ершова "Конек-Горбунок". Она ответила на вопрос ребят, что значит "сажать на кол".

— Не глаз — алмаз — Профессор Ярослав Груша: Чтобы спасти зрение, надо прооперировать веки — В офтальмологии есть раздел, мало кому известный. Хотя значение его очень велико. Речь о том, что наше зрение весьма зависит от состояния век, и всего, что окружает глаз. Этим занимаются офтальмопластики. С таким специалистом — руководителем отдела орбитальной и глазной реконструктивно-пластической хирургии НИИ глазных болезней Ярославом Грушей наш сегодняшний разговор.

— Баю-бай — "Умная" подушка проследит за сном младенца — Ученые Южно-Уральского госуниверситета создали подушку, которая может контролировать сердцебиение младенца во время сна. Вся фишка устройства — в электродах из мягкой токопроводящей ткани. Они "вшиты" в подушку и позволяют считывать ЭКГ-сигнал через кожу спящего.

— Перенастроить организм — От диабета избавят хирурги — Впервые в России интерпозицию тонкой кишки выполнила бригада хирургов Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА вместе с зарубежными коллегами.

— Прививочный день — Бригада сотрудников 62-й московской поликлиники работала в редакции "Российской газеты" — Это уже стало традицией: накануне нашествия сезонного гриппа в "Российскую газету" приходит бригада столичных медиков, чтобы, как говорится, не отходя от кассы вакцинировать наших сотрудников. При этом обязательно выбирается та вакцина, которая "нацелена" именно на ожидаемый грипп. На этот раз была вакцина "Гриппол+".

— Операция в прямом эфире — Лечение инфаркта миокарда: чему учит международный курс — В Москве проходит 6-й Международный курс, посвященный современным тенденциям в лечении острого инфаркта миокарда. Очередной профессиональный форум с отчетами-докладами? Отнюдь.

— Снимут маску — Луне удалили "пятно Бэтмена" — В Краснодаре врачи клиники лазерной терапии успешно провели девочке из США Луне Феннер первую операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена", похожего на маску.

— Город, где встает солнце — Станет ли Владивосток еще одной культурной столицей России?— Этот "город нашенский" у всех на слуху. Шумный, заполоненный автомобилями форпост на берегу океана, который люди опрометчиво назвали Тихим.

— Минотавр до моря доведет — Зачем надо лететь в Афины? Чтобы увидеть Пикассо — Пабло Пикассо никогда не был в Греции. Однако эллинский миф владел им всецело — еще с тех пор, как в юности будущий "отец кубизма" копировал гипсовые слепки с греческой скульптуры. Одна из главных европейских выставок этого сезона — "Пикассо и античность. Линия и глина", которая скромно проходит на площадке Музея кикладского искусства в Афинах, вовлекает гостей в неординарный квест. Это прогулка сквозь лабиринт зеркальных образов, созданных безвестными мастерами древности и мэтром, играющим в классику.

ИЗВЕСТИЯ

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— На суше и в твиттере: у границы Сирии готовятся к наземным боям — В первый день активной турецкой операции появились жертвы с обеих сторон — Обострение обстановки на северо-востоке Сирии в связи с военной операцией турецких войск вызывает сдержанную обеспокоенность Москвы. Лидеры Запада и Ближнего Востока осуждают действия Анкары. Турецкие силы тем временем показали намерение наступать сразу по нескольким направлениям и отчитались о 174 "уничтоженных террористах". Обе стороны сообщают и о первых мирных жертвах. На территории под контролем курдских формирований, как передали источники "Известий", царит административный и финансовый хаос.

— Возраст с согласия: время выхода на пенсию по НПО ограничат сверху — Это не позволит работодателям искусственно удерживать сотрудников — В России может появиться верхняя возрастная планка выхода на негосударственную пенсию: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Как он пояснил "Известиям", ограничение необходимо для работодателей, которые могут в договорах о корпоративной пенсии завысить сроки, чтобы удержать сотрудников.

— Линия отторжения: разведение в Донбассе могут отложить до 15 октября — У Киева остался последний шанс выполнить договоренности по отводу войск до заседания контактной группы — Если 11 октября разведения сил и средств на линии соприкосновения в Петровском и Золотом не произойдет, этот вопрос будет отложен до заседания контактной группы в Минске 15 октября. Об этом "Известиям" заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. Задержка отвода войск также ставит под угрозу проведение саммита "нормандской четверки". По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, проблема во многом связана с активностью украинских добровольческих батальонов и националистов, которые пытаются сорвать договоренности, достигнутые контактной группой.

— Волна народная: лимит взносов на ИИС хотят поднять в пять раз — Также реформа предусматривает выпуск государственных облигаций для населения, номинированных в валюте — Россиянам готовят реформу инвестиционных накоплений. Правительству, Банку России и Совету Федерации предложили одобрить пятикратное повышение максимального уровня взносов на индивидуальные инвестиционные счета, по которым предусмотрена нулевая ставка налога на доход. С такой инициативой выступила Ассоциация банков России (АБР).

— Запираться бесполезно: 75 тыс. кодов от московских подъездов попали в Сеть — Наказать злоумышленников, открывших беспрепятственный доступ в столичные дома, вряд ли получится — В интернете появилась база с кодами замков и домофонов московских подъездов — в ней более 75 тыс. записей. Этот реестр может облегчить проникновение в дома мошенникам и спамерам, предупреждают специалисты по информационной безопасности. База может быть служебным справочником одной или нескольких компаний по доставке или крупных интернет-магазинов, не исключают они.

— Ударят по правам: сервисы такси смогут пробивать водителей по базе ГИБДД — МВД прорабатывает механизм для массовых проверок, его планируют сделать обязательным для агрегаторов и каршеринга — МВД даст агрегаторам такси возможность в онлайн-режиме выявлять водителей, лишенных прав. Сейчас прорабатывается создание такого сервиса, сообщили "Известиям" в пресс-центре ведомства. Им также смогут воспользоваться компании, предоставляющие услуги каршеринга. Не исключено, что такие проверки в перспективе станут обязательными и массовыми.

— 3000 человек и амфибия: рассекречены документы об освобождении Риги — Минобороны опубликовало архивы к 75-летию избавления Латвии от фашизма — Минобороны России рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистской оккупации. Их публикацию приурочили к завершению операции советских войск в столице Латвии — немцы начали отступать в ночь на 15 октября 1944 года.

— Вице-премьерный показ: кураторов нацпроектов оценили по активности — Первое место в рейтинге занял глава Минфина Антон Силуанов, отвечающий за программы экономического развития — Эффективность замов Дмитрия Медведева, ответственных за реализацию нацпроектов, оценили по уровню их публичной активности. Лидером индекса, который был представлен авторами аналитического доклада Центра политических технологий (ЦПТ), стал министр финансов Антон Силуанов. Первый вице-премьер курирует программы развития малого и среднего бизнеса, а также отвечает за поддержку занятости населения. Замыкает рейтинг Ольга Голодец, в сферу ответственности которой входит нацпроект "Культура".

— Торг уже не тот: кредиторы юрлиц-банкротов зачастую остаются ни с чем — По мнению экспертов, это может привести к ужесточению выдачи займов бизнесу — За последние пять лет процедуры банкротства компаний в 63–68% дел заканчивались не в пользу кредиторов. Банки, различные инвесторы, партнеры, как правило, остаются ни с чем, следует из данных "Федресурса", с которыми ознакомились "Известия". В ФНС "Известиям" ранее заявляли, что у действующего законодательства есть ряд недостатков, позволяющих уклоняться от погашения задолженности.

— Налогов три года ждут: бизнесу прописали гарантии для крупных проектов — Инициатива Минфина о защите капиталовложений застрахует предпринимателей от резких изменений правил игры — Фискальные изменения для бизнеса будут вступать в силу через три года после их принятия. Об этом говорится в законопроекте о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также в изменениях в Налоговый кодекс (оба документа есть у "Известий"). 10 октября инициативы были одобрены на заседании правительства.

— В США задержали двух помогавших Джулиани в деле Байдена человек — Власти США задержали двух выходцев из СССР, которые якобы содействовали адвокату американского президента Рудольфу Джулиани в том, что касается проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

— WADA камень точит — Россия выполняет все требования агентства — Россия в полном объёме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия — спортивная держава", который открылся 10 октября в Нижнем Новгороде.

РБК daily

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— Владимир Зеленский пришел ответить на базар — Как прошла большая пресс-конференция президента Украины в Кyiv food market — "Эффективно или нет, скажите вы мне. Все понимают, что был какой-то вакуум, что мы мало встречаемся с журналистами", — объяснил на девятом часу общения его цель Владимир Зеленский.

— Министерская диагностика выявила болезни онкоцентра — Какие нарушения эксперты госкомиссии обнаружили в НМИЦ им. Н.Н. Блохина — Минздрав провел проверку крупнейшего российского онкологического центра после конфликта между врачами и руководством. Комиссия ведомства отвергла большинство претензий онкологов, но признала "скученность" пациентов в палатах.

— Минтруд требует должного ухода — Ведомство Максима Топилина предложило новую схему выдачи пособий на детей до полутора лет — Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.

— От персонального к общедоступному — ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж личной информации — Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России). Только 1,5 тыс. из них (12%) — это базы кредитно-финансовых организаций. В предыдущих докладах подобную статистику ЦБ не раскрывал.

— Инфляция не может догнать прогнозы ЦБ — Эльвира Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки — ЦБ в октябре в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме "Финополис" в Сочи. На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.

— Хрущевка бизнес-класса — "Такском" выявил в Москве дом, в котором зарегистрировано 1113 организаций — В московской пятиэтажке зарегистрировано свыше 1 тыс. юрлиц, выяснил "Такском". Это втрое больше, чем в небоскребе "Империя" в "Москва-Сити". Большинство юрлиц из хрущевки уже ликвидировано или вскоре будет, заверили в ФНС.

— Серверный поток направляют в регионы — Эксперты iKS-Consulting представили прогноз развития рынка дата-центров — В 2019 году рынок коммерческих дата-центров будет расти чуть медленнее, чем в прошлом году, но темп останется двузначным. Лидером рынка остается "Ростелеком". Активно развивают дата-центры и услуги, связанные с ними, другие крупные операторы связи и интернет-компании. Но небольшие компании вынуждены будут уйти с рынка, проиграв крупным игрокам в качестве оказываемых услуг.

— Граница на крючке — Рыбаки предлагают пересмотреть соглашение 1990 года между СССР и США о разделе морских акваторий — Валентина Матвиенко поручила сенаторам изучить последствия соглашения 1990 года между СССР и США о морской границе. Рыбаки говорят как минимум о?150 млрд потерь из-за невозможности лова на отошедших США участках Берингова моря.

— Технологии завели в болото — Где власти Китая задумали создать "умный" город — Вступая на престол, императоры Древнего Китая провозглашали девиз своего царствования. Руководители КНР свои социально-экономические манифесты выражают иначе, например, возводя образцовые, по их мнению, города. Первым, кто взялся за программное изменение населенного пункта, был Дэн Сяопин, который в 1979 году запустил проект по созданию "витрины социализма" в Шэньчжэне.