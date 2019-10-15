МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит Объединенные Арабские Эмираты, где обсудит с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, обстановку в регионе Персидского залива, а также встретится с деловыми кругами России и ОАЭ.

О визите Путина в ОАЭ ранее сообщил его помощник Юрий Ушаков. Он рассказал, что на переговорах планируется обсуждение вопросов наращивания взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Ушаков добавил, что состоится обмен мнениями по вопросам региональной проблематики с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, обстановку в регионе Персидского залива.

После переговоров Путин и Аль Нахайян встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов. Эта встреча состоится после официального обеда от имени наследного принца Абу-Даби.

В преддверии визита в ОАЭ Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Он рассказал, что Россия находится в постоянном контакте с руководством ОАЭ, страны "сверяют часы" по различным направлениям с большой пользой для двух государств и региона в целом. По словам российского лидера, ОАЭ вносят очень серьезный вклад в разрешение кризисов, играют стабилизирующую роль.

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Путин уже бывал в ОАЭ. В прошлый раз с официальным визитом он посетил эту страну в 2007 году. Между сторонами поддерживается регулярный политический диалог. Всего Путин и Аль Нахайян встречались десять раз, неоднократно беседовали по телефону, последний разговор состоялся 10 июня.

В контакте находятся министры иностранных дел, в этом году они обменялись визитами. Налажено взаимодействие по линии советов безопасности. Так, в начале года в ОАЭ побывал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В конце лета ОАЭ посетил с рабочей поездкой специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Он встретился в Дубае с министром по иностранным делам ОАЭ Анваром Гаргашем. В ходе встречи обсуждались вопросы развития многоплановых российско-эмиратских связей. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки, в частности обсудили обстановку в Йемене, Сирии, Ливии и зоне Персидского залива.

В июне 2018 года страны подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Также действует межправительственная комиссия, очередное заседание которой прошло в Абу-Даби 12-13 октября.

НЕФТЬ, АВТО И ОТХОДЫ

Ушаков отметил, что в 2018 году товарооборот между странами увеличился на 3,6%, до 1,69 миллиарда долларов, а в январе-июле этого года составил 889,1 миллиона долларов. Развивается партнерство между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратским суверенным фондом Mubadala. Реализовано более 45 сделок объемом свыше 2,3 миллиарда долларов.

В сфере энергетики в 2018 году было создано совместное предприятие для развития месторождений нефти в Томской и Омской областях с участием "Газпром нефти", РФПИ и Mubadala Petroleum. Россия и ОАЭ продолжают координацию по ситуации на мировом рынке углеводородов как в формате ОПЕК+, так и на площадке Форума стран-экспортеров газа.

Летом этого года министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с министром ОАЭ, гендиректором Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Султаном Ахмедом Аль-Джабером сотрудничество в энергетике, в частности, в сфере добычи углеводородов, сжиженного природного газа и геологоразведки. Новак отметил, что энергетическое сотрудничество России и ОАЭ активно развивается и обладает колоссальным потенциалом.

По его словам, ряд крупных российских нефтегазовых компаний имеют свои представительства в стране, активное взаимодействие с ОАЭ ведут ПАО "Лукойл" и ПАО "Газпром нефть". Кроме того, по словам Новака, российские компании, в частности "Росгеология", готовы развивать сотрудничество с партнерами из ОАЭ в разведке углеводородного сырья, в том числе проведении 3D-сейсморазведки.

Позже в июле глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что надеется, что компания в сентябре-октябре подпишет договор о приобретении 5% в концессии по месторождению Ghasha в ОАЭ. Он отмечал, что идет активная финальная часть переговоров.

Также укрепляется российско-эмиратская промышленная кооперация. В феврале подписано соглашение о приобретении холдингом Tawazun 36% акций в российской компании Aurus по производству автомобилей одноименной марки.

Сообщалось, что Россия и ОАЭ обсуждают сотрудничество в сфере развития мирного атома, обработки и удаления радиоактивных отходов. Как рассказал главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, изучаются и другие сферы для сотрудничества: в области науки и разработок, учета и контроля топлива, а также управления и технического обслуживания в будущем. По его словам, в ОАЭ рассматривают варианты, как подключить российские компании к работе в стране.

КУЛЬТУРА И КОСМОС

Россия и ОАЭ развивают отношения и в космической сфере. С 25 сентября по 3 октября состоялся полет на Международную космическую станцию первого эмиратского космонавта.

Также Ушаков рассказал, что ОАЭ остаются популярным направлением для российских туристов. В 2018 году страну посетила 941 тысяча человек. С февраля этого года с ОАЭ у России действует безвизовый режим. А исполнительный председатель департамента правительственных связей Шарджа Фахим аль-Касеми отмечал, что туристы из России стабильно входят в первую тройку по числу приезжающих в эмират. Он объяснил это тем, что россияне ценят культуру и искусство.

Сообщалось, что ведутся переговоры об открытии в Шардже российского культурного центра, где люди смогли бы изучать русский язык.

По словам аль-Касеми, яркими примерами сотрудничества РФ и ОАЭ в области культуры стали неделя культуры Шарджи в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, на которой гости смогли примерить национальную эмиратскую одежду, изучить историю ОАЭ, а также участие эмирата в качестве почетного гостя на книжной ярмарке в Москве. Кроме того, аль-Касеми считает возможным обсуждение организации выставок российского современного искусства в ОАЭ и эмиратского в России.

Также аль-Касеми сообщал, что эмират Шарджа готов обсуждать с российской стороной обмены студентами для изучения иностранных языков.