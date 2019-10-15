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КОММЕРСАНТ

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— Лиха война начало — Заканчивать турецкую операцию придется России — Турецкая армия и лояльные Анкаре отряды сирийской оппозиции продолжают наступление на юг, расширяя контроль над населенными курдами приграничными районами Сирии. Навстречу им продвигаются сирийские правительственные войска, получившие приказ выйти к границе и дать отпор турецкой агрессии.

— Труба не сходит с рельсов — "Транснефти" не удалось отвязать свои тарифы от железнодорожных — Правительство отказало "Транснефти" в либерализации тарифов на прокачку нефтепродуктов. В Белом доме сочли, что решение должно быть комплексным для всех естественных монополий. Это устраивает ОАО РЖД, которое резко возражает против дерегулирования тарифов "Транснефти", опасаясь оттока нефтяных грузов с железной дороги.

— "Яндексу" предложили размыть акционеров — Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений — У "Яндекса" есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах,. Интернет-компания, вероятно, будет соответствовать предложенным требованиям об ограничении голосующих прав для иностранцев, если проведет частичное размытие долей акционеров путем выпуска нового класса акций.

— Маркетплейс — старший по подъезду — Жильцам многоквартирных домов предложат "умное ЖКХ" — АНО "Цифровая экономика" предложила Минстрою концепцию развития рынка "умного ЖКХ", включающую возможность сбора данных со счетчиков цифровыми платформами и проведения собраний жильцов в электронном виде.

— Бедность на троих — Нобелевская премия по экономике присуждена за эксперименты в борьбе с нищетой — Основное достижение лауреатов Нобелевской премии — экономистов в 2019 году — скорее метод, а не открытия. Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер отмечены в первую очередь как реформаторы экспериментального подхода в выработке мер по борьбе с бедностью.

— Белый дом требует пересчета умерших и объяснений губернаторов — Дмитрий Медведев раскритиковал реализацию социальных нацпроектов — 14 октября премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов исполнение нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

— Счетная палата рассчиталась с бюджетом — Госаудиторы оценили проект главной финансовой сметы — Бюджетный комитет Госдумы приступил к рассмотрению проекта закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы. В представленном к заседанию заключении Счетной палаты на законопроект госаудиторы усомнились в реалистичности достижения заявленного экономического роста, досчитали Минфину не учтенные им доходы.

— РФ конкурирует зерном, бревном и нефтью — Мониторинг конкурентоспособности — За последние пять лет рост конкурентоспособности российских товаров произошел по таким группам, как продовольствие и сельхозсырье, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Суммарный коэффициент конкурентоспособности за пять лет вырос с 25,2 до 30,7 пункта.

— Политический кречетатив — С чем и с кем в Саудовскую Аравию приехал Владимир Путин — 14 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел официальный визит президента России Владимира Путина.

— НКО запрограммировались на грант — Среди получателей президентских грантов оказались чемпионат по программированию, борцы с абортами и эмоциональным выгоранием — В понедельник были оглашены результаты конкурса президентских грантов для НКО. Всего на поддержку некоммерческого сектора выделено порядка 4,3 млрд руб. Самые большие гранты получили организаторы фестиваля "Золотая маска" и Международного студенческого чемпионата по программированию.

— У Дмитрия Захарченко нашлось оправдание — Полковник ГУЭБиПК МВД получил взятку ни за что — Стали известны основания, которые защита бывшего полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко собирается привести в Мосгорсуде, чтобы добиться его оправдания по обвинениям во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.

— Адвокату подготовили заокеанский процесс — Дело проживающего в США правозащитника рассмотрят в Тверском суде — В Тверской суд поступили материалы дела главы правозащитного объединения "Справедливость" адвоката Андрея Столбунова. Следствие считает его участником совершенного более десяти лет назад вымогательства не менее $22,5 млн у нескольких человек.

— Миллиард исчез в "Империи" — Выявлены крупные махинации на рынке форекс — Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью.

— По году за акцию — Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову, осужденному по "дадинской статье" — Московский городской суд в понедельник отклонил апелляцию Константина Котова, признанного виновным в "неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга" (ст. 212.1 УК РФ).

— Евразийским университетам пересчитали места — Четыре российских вуза вошли в топ-10 рейтинга QS для стран Европы и Центральной Азии с переходной экономикой — Опубликован ежегодный рейтинг университетов британского рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS) "Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой". В этом году в десятку лучших евразийских университетов вошло четыре российских вуза.

— Следственный эксперимент выехал за рамки — Под Нижним Новгородом погиб участник реконструкции ДТП — В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о гибели статиста во время следственного эксперимента по воссозданию ДТП с автобусом. На участке с перекрытым движением в Кстово разбился мотоциклист Денис Бывшев, по просьбе полицейских превысивший скорость.

— Его величество выход — Елизавета II представила главный приоритет своего правительства — На этой неделе в Брюсселе пройдет заседание Европейского совета, в ходе которого у лидеров европейских стран будет последний шанс договориться с премьер-министром Борисом Джонсоном об условиях выхода Британии из ЕС. Сделать это в срок едва ли удастся.

— Владимира Зеленского объявили капитулянтом — Как в Киеве отметили День защитника Украины — В понедельник в Киеве прошло сразу несколько протестных акций с призывом к властям Украины отказаться от предусмотренного минскими соглашениями плана урегулирования конфликта в Донбассе.

— Бархатный резон — Инвесторов заманивают в Крым льготами — Чтобы крымские гостиницы могли конкурировать с турецкими отелями, "Опора России" предлагает снизить стоимость выдаваемых на их строительство кредитов до 3% и предоставить бизнесу налоговые послабления.

— Предпринимателей выставят на платформу — Банки узнают о своих клиентах от ЦБ — ЦБ представил банкирам новый проект — создание платформы "знай своего клиента" (KYC-платформы). В ней риски отмывания и вовлечение клиентов в легализацию преступных доходов мегарегулятор будет определять сам и доводить их до сведения кредитных организаций.

— Турбины всероссийской мощности — Для испытаний ГТБМ предложено создать единый стенд — Правительство намерено организовать стенд для испытания газовых турбин большой мощности, доступ к нему смогут получить как российские, так и иностранные машиностроители. На площадке можно будет испытывать до четырех турбин мощностью от 65 до 190 МВт.

— Управляющие заменили ключевой квартал — Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением — Третий квартал 2019 года оказался для рынка коллективных инвестиций самым успешным за последние два года. Рынок активно рос как за счет перераспределения пенсионных накоплений, так и за счет восстановления спроса на инвестиционные продукты со стороны розничных инвесторов.

— Местная авиация крупнеет на субсидиях — Совладельцы "ИрАэро" вложились в региональные перевозки — Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), принадлежащая совладельцу "ИрАэро" Юрию Лапину и его партнерам, купила читинскую региональную авиакомпанию "Аэросервис". Сделка прошла на фоне планов правительства увеличить субсидии для полетов в дальневосточные регионы.

— Банкам облегчат сдачу нормативов — ЦБ меняет регулирование рынка — Банк России решил начать работу по оптимизации регуляторных требований к банкам. Он анонсировал отказ от ряда обязательных нормативов и отчетности, а также сокращение объема публикуемой банками информации.

— Лекарства предложат врачам — Фармкомпании меняют стратегию продвижения товара — Производители лекарств разочарованы в сотрудничестве с фармацевтической розницей по продвижению своих препаратов. Большая часть фармацевтических компаний предпочла маркетинговым бонусам взаимодействие с врачами, которые непосредственно назначают препарат. Это становится особенно актуальным в условиях роста продаж рецептурных лекарств.

— Земля и неволя — Василий Бойко-Великий перед арестом продал участок в Басманном районе — Глава компании "Вашъ финансовый попечитель" и агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий успел продать один из заметных своих девелоперских активов в центре Москвы незадолго до повторного ареста. Девелопер "Колди" приобрел у бизнесмена 0,63 га в Басманном районе, где можно построить около 20 тыс. кв. м жилья.

— Хлорная нефть оказалась слишком токсичной — Правительство отложило споры по качеству нефти — Власти не смогли сформировать консенсус по спору между "Транснефтью" и "Роснефтью" вокруг вопросов, связанных с загрязнением нефти хлоридами. Как следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в начале октября, жаркие дискуссии окончились ничем — "Транснефть" получит лишь доступ к пунктам приема нефти, а не операционный контроль над ними, а "Роснефть" не смогла добиться снижения норматива содержания хлоридов до 1 ppm.

— Покупки поехали на почтовых — Число экспресс-отправлений "Почты России" стало рекордным — Количество доставленных "Почтой России" экспресс-отправлений через службу EMS выросло на 67% и впервые достигло 10 млн штук уже по итогам восьми месяцев года. Участники рынка доставки связывают рост с развитием интернет-торговли и удешевлением услуги на фоне обострившейся конкуренции.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бюджет не поможет достичь целей программы Владимира Путина — На такие риски указали Счетная палата и эксперты Высшей школы экономики — Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, а сам бюджет слишком жесткий, предупредили аудиторы Счетной палаты и эксперты Высшей школы экономики в отзывах на проект закона о федеральном бюджете на 2020–2022 гг.

— Эксперты назвали знаковым отказ суда смягчить приговор Константину Котову — Но реанимировать дело о массовых беспорядках в Москве вряд ли получится — Мосгорсуд в понедельник оставил в силе приговор участнику летних протестов в Москве Константину Котову, приговоренному Тверским райсудом к четырем годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов (ст. 212.1 УК).

— "Лига безопасного интернета" научит школьников бороться с опасным контентом — Самые крупные президентские гранты для НКО получили культурные и образовательные проекты — В число крупнейших получателей президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) по итогам второго конкурса 2019 г. вошла "Лига безопасного интернета", получившая 11 млн руб. на акцию "Месяц безопасного интернета".

— Курды договорились с властями Сирии о действиях против Турции — Но помешать наступлению турецких войск сирийская армия вряд ли сможет — На пятый день турецкого наступления на севере Сирии произошли драматические изменения. Оборона противостоящих туркам курдских отрядов народной самообороны (YPG) начала разваливаться, а руководство этих сил, которые ранее поддерживались уходящей из региона армией США, заключило соглашение с властями официального Дамаска и ждет помощи от сирийской армии.

— Испанский суд наказал каталонских сепаратистов — Бывшие руководители автономии проведут в тюрьме от 9 до 13 лет — Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор лидерам Каталонии, причастным к организации референдума о независимости этой испанской автономии в 2017 г. Все 12 подсудимых были признаны виновными, девятерых из них приговорили к разным срокам заключения.

— Ответственность за качество нефти в трубе полностью возложат на "Транснефть" — Но за усиление контроля придется доплатить нефтяникам — Система контроля и ответственности за качество нефти в трубопроводах будет реформирована – будущие изменения описаны в протоколе совещания у профильного вице-премьера Дмитрия Козака, опубликованном 14 октября.

— "Траст" продает акции "Русснефти" на 62 млрд рублей — Банку принадлежат все кумулятивные привилегированные акции компании – 25% ее уставного капитала — Банк непрофильных активов "Траст" намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций "Русснефти", или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.

— "Магнит" прекратит возить продукты до магазинов фурами в основных городах — Менее крупные грузовики партнеров должны ускорить доставку и сократить затраты- Второй по выручке ритейлер в России – "Магнит" решил изменить подход к доставке продуктов в магазины, рассказал "Ведомостям" представитель компании.

— Москва заняла второе место в Европе по стоимости аренды в дорогих ТЦ — По этому показателю российская столица уступает лишь Лондону — Средняя ставка аренды в премиальных торговых центрах Москвы составляет 256 000 руб., или более 3500 евро, за 1 кв. м в год, подсчитала консалтинговая компания CBRE. В Европе, пишет CBRE, максимальные московские ставки аренды уступают лишь Лондону, где самые дорогие помещения сдаются в среднем по 3900 евро.

— "Эксмо" пожаловалось в полицию на пользователей Avito — Издательство требует привлечь их к административной ответственности за незаконную продажу электронных книг — Издательство "Эксмо" обратилось в отдел МВД по Хорошевскому району г. Москвы с требованием возбудить административные дела в отношении пользователей сайта объявлений Avito, сообщил гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко (АЗАПИ; представляет интересы издательства).

— Российские производители удобрений увеличат поставки в Африку в несколько раз — Потребление минеральных удобрений в этом регионе будет расти на 5–6% ежегодно — Потребление удобрений будет расти не только в России, Бразилии, азиатских странах, но и в Африке: на трети территории этого континента можно заниматься устойчивым сельским хозяйством, уверен гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.

— "Аэрофлот" впервые за 12 лет сократит флот — Вовремя сделать заказы на Boeing и Airbus помешали ожидания российского самолета МС-21 — В этом году парк "Аэрофлота" сократится впервые за 12 лет, следует из материалов авиакомпании. На конец 2018 г. у нее было 253 магистральных судна: 39 дальнемагистральных и 164 среднемагистральных (различные модели Airbus и Boeing), а также 50 российских региональных SSJ100.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Без права мести — Почему в обществе вновь и вновь возникают дискуссии о применении смертной казни — Дискуссия о том, надо ли возвращать смертную казнь в уголовную политику нашей страны, ведется уже много лет. Все аргументы как за, так и против давно уже выложены на стол. Они носят как морально-этический, так и прагматический характер.

— Класс в законе — Ученик и учитель: у кого больше прав? Не торопитесь с ответом — С шести лет — карманные деньги? Штраф директору школы за домашнее задание на каникулы? В 10-11-м классах ученик — сам себе учитель? "Учителя и ученики: права и обязанности".

— Джип обойдется дешевле — Во вторник в Госдуме в первом чтении обсудят поправки в закон об ОСАГО — Во вторник в Госдуме в первом чтении будут обсуждать многострадальные поправки в закон об ОСАГО. Предполагается, что эти поправки дадут старт второму этапу либерализации этой обязательной страховки и индивидуализации тарифов.

— Таблетка едет домой — Союз пациентов предложил продавать рецептурные лекарства через интернет — Пациентские организации считают необходимым разрешить дистанционную продажу не только безрецептурных, но и рецептурных лекарств: чтобы была возможность заказать их через интернет и получить с курьером-провизором. Свое предложение руководители Всероссийского союза пациентов направили на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

— Здравствуйте, вы — должник — Судебные извещения и приказы начнут рассылать через портал госуслуг — Готовится инициатива, разрешающая рассылать судебные извещения через портал госуслуг. Такой подход позволит решить или, по крайней мере, свести к минимуму проблему заочных решений.

— Прием по-королевски — Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом — Президент России посетил Саудовскую Аравию с государственным визитом. Сотрудничество двух государств направлено на укрепление мира и стабилизацию в энергетике, заявил он. После переговоров с королем этой страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом был подписан пакет документов, среди которых — Хартия сотрудничества стран-производителей нефти и правительственный меморандум об упрощении выдачи виз.

— Балканский консенсус — Валентина Матвиенко встретилась с президентом Сербии — Россия и Сербия продолжат укреплять сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и проекта газопровода "Турецкий поток". Об этом говорили в понедельник в Белграде президент Сербии Александар Вучич и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Акцент на эффективность — В Госдуме представили замечания к новому бюджету — Проект бюджета на ближайшие три года необходимо принять в первом чтении, а ко второму — доработать. Такова позиция думских комитетов, которые уже рассмотрели проект. Слово — за профильным комитетом по бюджету и налогам, который провел первое заседание по новому бюджету.

— Проверка на темпы — Дмитрий Медведев ждет от губернаторов отчета за срыв сроков ввода социальных объектов — Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов, в чьих регионах фиксируется отставание в строительстве социальных объектов, письменные отчеты. Премьер также предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности.

— Анонимно и не доказано — Появился новый фейк о наших военных в Сирии — В военном ведомстве России жестко отреагировали на статью в американской газете New York Times, в которой утверждалось, что наша авиация якобы разбомбила в Сирии несколько госпиталей.

— Препарат до востребования — Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции — Сейчас он включает 735 препаратов. "Но главное — включить в него современные, эффективные, востребованные препараты", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

— 118-я неделя — Прошла очередная, 118-я, Нобелевская неделя — Нобелевские премии (НП) и число лауреатов (НЛ) — один из довольно ярких маркеров общего уровня науки в стране, университете и т.д. В этом году 9 лауреатов. 5 работают в США, 2 — в Англии, по 1 — в Японии и Швейцарии.

— Все четко — Россия перешла на цифровое телевизионное вещание — Подготовка к переходу на цифровое телевизионное вещание в части строительства инфраструктуры обошлась государству в 43 миллиарда рублей. Еще 39 миллиардов рублей привлекли из внебюджетных источников, сообщил гендиректор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) Андрей Романченко на официальной церемонии отключения "аналога" в Центре управления полетами (ЦУП) в городе Королев.

— Деление с достатком — Нобелевская премия по экономике присуждена за борьбу с бедностью — Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Крамер. Об этом говорится в Twitter Нобелевского комитета. Эстер Дюфло стала второй женщиной в истории, которой присуждена Нобелевская премия по экономике (первой в 2009 году стала Элинор Остром из США).

— Включайте разум — Минкомсвязь представила дорожную карту по искусственному интеллекту — На развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий в России в ближайшие пять лет может понадобиться почти 392 миллиарда рублей. Из них 334,9 миллиарда власти рассчитывают привлечь из внебюджетных источников.

— Запретный дым сладок — Каждый четвертый курильщик в России нарушает антитабачный закон — Больше четверти курильщиков России нарушают антитабачный закон. Установленные в 2013 году правила, запрещающие курить в общественных местах — в кафе, ресторанах, ночных клубах, электричках, на детских площадках и прочих, нарушают 26 процентов курящих мужчин и 28 процентов курящих женщин.

— Зеленый пояс затянули — Города остаются без защитных лесов — Региональные власти не торопятся создавать защитные леса вокруг крупных городов. Только 7 регионов полностью прошли всю процедуру по созданию "зеленых щитов", показал мониторинг ОНФ. Это Башкортостан, Амурская, Кировская, Рязанская, Свердловская, Смоленская и Тюменская области.

— Банки дают капитал на отсечение — ЦБ РФ решил отменить ряд требований на банковском рынке в рамках своей "регуляторной гильотины" — Банк России решил смягчить ряд пруденциальных требований к банкам. Практически одновременно с правительством он запускает свою "регуляторную гильотину".

— Экоскауты с Волги — В России зарождается новое молодежное движение — В Волгограде появился любопытный проект, который уже на старте принимает глобальные масштабы. В городе начала действовать программа экологического просвещения "Экоскауты", предназначенная для обучения детей раздельному сбору мусора.

— Из кабинета на пожар — МЧС поменяет статус центров управления — В МЧС России продолжается реорганизация органов управления. В этот раз предметом для кардинальных изменений могут стать региональные ситуационные центры управления и даже один из главных символов ведомства — Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

— Под "Калибром" — Фрегат "Адмирал Макаров" выполнил боевые стрельбы в Средиземном море — Фрегат "Адмирал Макаров" — третий из так называемой "адмиральской серии" кораблей Черноморского флота проекта 11356, несущий сейчас службу в восточной части Средиземноморья, успешно выполнил учебные стрельбы из артиллерийской установки А-190 "Универсал".

— Смартфон с "нагрузкой" — Челябинка обжаловала услуги, навязанные салоном связи — Тракторозаводский суд Челябинска рассмотрел интересный иск о защите прав потребителей. Покупательница флагманской версии смартфона пожаловалась на навязанные ей дополнительные аксессуары и услуги общей стоимостью свыше 30 тысяч рублей.

— Какой спрос с эксперта — Следователей обяжут согласовывать с адвокатами вопросы для экспертизы — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в УПК, обязывающий следователя знакомить с постановлением о назначении экспертизы всех заинтересованных лиц: потерпевших, обвиняемого, адвокатов. Принципиальное уточнение: знакомить надо до того, как материалы ушли эксперту.

— Приказано — в тюрьму — Назначен новый начальник "Матросской Тишины" — В знаменитом столичном СИЗО "Матросская Тишина" появился новый начальник. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

— Расследование продолжается — В Москве задержали еще двух граждан за летние беспорядки — 14 октября СК назвал подозреваемыми еще четырех участников несанкционированных акций в Москве. Утром на допрос в Следственный комитет РФ доставили двух граждан — Дэнни Кулинича и Андрея Баршай. Кроме этих двух задержанных граждан стали известны еще несколько фамилий тех, кто участвовал в беспорядках и у кого 14 октября также прошли обыски.

— Гончарук и секира — Премьер Украины отдохнул в компании неонацистов — Премьер Украины Алексей Гончарук посетил рок-концерт и попал в серьезный, даже по украинским меркам, скандал. Дело в том, что аудиторией этого мероприятия были местные неонацисты, а его организацией занимался до сих пор не осужденный убийца. Любой европейский чиновник после подобного наверняка был бы выброшен из власти с волчьим билетом еще до того, как затихнут последние аккорды.

— Референдум приравнен к мятежу — Суд отправил в тюрьму каталонских политиков за организацию референдума о независимости — Верховный суд Испании приговорил девятерых каталонских политиков к реальным тюремным срокам за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств. Таким образом, семеро судей поставили точку в деле о неудавшейся попытке Каталонии обрести независимость в 2017 году.

— В сетях закона — В ФРГ хотят ввести наказание за оскорбления в Интернете — После событий в немецком городе Галле, где злоумышленник транслировал нападение на синагогу и убийство людей в Интернете, власти Германии вернулись к вопросу об ответственности за разжигание ненависти и оскорбления в Сети.

— Правые партии съедают "собратья" — Эксперты рассказали, почему националисты побеждают на выборах в Европе — В Польше победу на парламентских выборах одержала правящая партия националистов-консерваторов "Закон и справедливость" (PiS). Получив 239 из 460 мест в Сейме, она теперь может формировать правительство без участия других партий.

— Королева указала на выход — Бориса Джонсона вынуждают провести внеочередные выборы — Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что поддержит перенос сроков "брекзита". Тем временем королева Елизавета II, выступая в парламенте, сообщила, что приоритетом правительства является "обеспечение выхода Британии из Евросоюза 31 октября".

— Тариф — камерный — За день в СИЗО по напрасному обвинению предлагается платить 15 тысяч рублей — В ближайшее время в Госдуму планируется внести проект поправок в Гражданский кодекс, устанавливающий минимальные тарифы компенсаций жертвам ошибок суда и следствия.

— Страховка в нагрузку — Верховный суд защитил права клиентки банка, отказавшейся от навязанного полиса — Очень полезное решение вынесла недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда отменила решение своих коллег из Воронежа. Там местные суды просто отказались рассматривать иск клиентки банка на страховщиков, навязавших гражданке договор страхования жизни при получении банковского кредита.

— Ошибся рублем — Случайно взять деньги с чужой карты не является преступлением — Краснооктябрьский районный суд Волгограда оправдал инвалида, случайно оплатившего счет за интернет с чужой банковской карты. Пресловутая карта раздора была забыта владельцем в банкомате. А подсудимый, не разобравшись, перечислил с нее деньги на счет оператора сотовой связи.

— На амурской волне — Новый авиатерминал в Хабаровске принял первых пассажиров — Рейс N 4305 из Москвы прибыл в понедельник в Хабаровск на полчаса раньше расписания — мощный ветер на высоте подгонял самолет, словно понимая: этот Airbus на Дальнем Востоке особенно ждут.

— Был завод — станет храм — В Екатеринбурге подвели итоги опроса общественного мнения по поводу места возведения собора Святой Екатерины — Почти 100 тысяч екатеринбуржцев проголосовали в воскресенье за место для кафедрального собора. По мнению большинства, его должны построить на месте бывшего приборостроительного завода.

— Бремя знаний — Ранцы школьников в два-три раза тяжелее нормы — Нормы по предельному весу школьного ранца с учебниками и прочими принадлежностями, рекомендованные Роспотребнадзором накануне учебного года, на деле не соблюдаются. Вес школьного портфеля часто превышает норму в два, а то и в три раза.

— Следствие ведет… — Корреспондент "РГ" стала лауреатом конкурса МВД "Щит и перо" — В академии управления МВД России состоялось награждение победителей и лауреатов XVIII международного конкурса "Щит и перо".

— Первая, кто рядом — Скорой медицинской помощи Москвы — 100 лет — Вот уже сто лет подряд достаточно набрать короткий номер: раньше — 03, теперь — 103, и человек абсолютно уверен: помощь придет. Неважно, что на дворе: день, ночь, гроза, жара… "Скорая" работала и тогда, когда над Москвой летали фашистские самолеты, и город нещадно бомбили.

— Проценты и рубли — В рейтинге доходностей банковские депозиты заняли последнее место — Представляем топ-5 популярных у россиян идей приумножения капитала в рублях. Рейтинг составлен на основе анализа данных 2019 года из открытых источников — публикуемой аналитики банков, агентств недвижимости и брокерских компаний.

— Бренды — на все пять — Товарные знаки пересчитают на таможне — Создается единый таможенный реестр интеллектуальной собственности всех пяти стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. Когда он заработает в полную силу, контрафактных товаров на нашем общем рынке должно стать значительно меньше.

— Не волнуйтесь, вы банкрот — Новый сервис помогает выбраться из кредитной кабалы — Ростовчане Сергей Черкашов и Антон Силинский создали электронный сервис, который помогает заемщикам законно уменьшить суммы начисленных долгов, сократить платежи и защититься от коллекторов.

— Зимний тариф — Проезд на платных трассах стал дешевле — С сегодняшнего дня перестали действовать увеличенные летние тарифы на платных участках трасс М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург". Их отмена случилась в 00.00. С этой минуты проезд по трассам будет стоить столько же, сколько стоил до 15 апреля.

ИЗВЕСТИЯ

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— Одна на всех — Правительство поддержит появление единой платёжки — Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платёжке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина. С появлением единого платёжного документа (ЕПД) россиянам будет проще оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям — контролировать рост тарифов.

— ЗаТор на границе — Новые зенитные комплексы защитят Калининград — До конца нынешнего года зенитный полк из Калининградской области получит новейшие комплексы "Тор-М2". Это самые совершенные в мире установки ПВО ближнего радиуса действия. Они способны сбить одной ракетой любую цель — самолёт, беспилотник и даже управляемую авиабомбу.

— Войны источник — Операция в Сирии закрыла Турции путь в Евросоюз — Операция Анкары на севере Сирии перечеркнула перспективы Турции стать членом Евросоюза, заявили опрошенные депутаты Европарламента (ЕП). На этой неделе в Брюсселе пройдёт саммит, на котором обсудят возможные санкции против Анкары. Один из вариантов — скоординированное эмбарго на военные поставки в Турцию.

— Полёт засчитан — В России появятся крупные промышленные дроны — В России создаётся инфраструктура под разработку и массовый выпуск крупных промышленных дронов. Для их сертификации организуют сеть испытательных площадок стоимостью не менее 570 млн рублей, в НТИ "Аэронет".

— Всей Аравией — Как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде — Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА). В частности, стороны подписали хартию сотрудничества стран — производителей нефти. Владимир Путин во время переговоров отметил, что Москва рассматривает российско-саудовскую координацию как "необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

— Условно-досрочные — Испания защитится от вмешательства в выборы — Испания готова противостоять иностранному вмешательству в избирательный процесс, заявили в МИДе страны. По мнению экспертов, в дестабилизации мог бы быть заинтересован Вашингтон, тем более что он уже был замечен в подобной деятельности.

— Финансовый саудит — К добыче нефти в Сибири могут привлечь инвесторов из КСА — Новые сибирские месторождения могут быть освоены в том числе на саудовские деньги. "РуссНефть" обсуждает с инвесторами из Саудовской Аравии возможность создания совместного предприятия для добычи сырья, сообщил президент компании Евгений Толочек.

— Подадут на отвод — Киев и Донбасс повторно согласуют разведение сил — группы, на котором будет принято повторное решение о разведении сил и средств в Петровском и Золотом. Об этом рассказали собеседники, близкие к переговорам. Как пояснили в ЛНР, республики Донбасса потребуют от Киева объяснить причины срыва достигнутых ранее договорённостей.

— Бедность — за порог — Кто и почему получил Нобелевку по экономике — Нобелевскую премию по экономике в 2019 году присудили за исследования в борьбе с бедностью. Американско-индийский учёный Абхиджит Банерджи, американец Майкл Кремер, а также француженка Эстер Дюфло в своих трудах показали решение проблем глобальной нищеты.

— На гребне оптимизма — 53% компаний ожидают роста бизнеса в 2020 году — Владельцы более половины средних и малых предприятий ожидают улучшения бизнес-климата и роста их компаний в 2020 году. Оптимизм связан с усилением поддержки государством предпринимательства, говорится в исследовании.

— Топовые перестановки — В первую тридцатку банков войдёт "Зенит" — Расклад сил в топ-30 кредитных оранизаций скоро изменится. Активы банка "Зенит" увеличатся до 271 млрд рублей в середине следующего года, когда он завершит объединение под своим брендом четырёх региональных финансовых организаций. "Зенит" займёт 29-е место в рейтинге.

— TONны проблем — Какие новые неприятности грозят криптовалюте Павла Дурова — Риск запрета криптовалюты Gram в разных странах — не единственный, с которым могут столкнуться братья Дуровы. Против выпуска цифровой валюты и блокчейн-платформы TON — нового проекта создателей Telegram — играют его слишком большой масштаб, повышенная секретность и затишье на рынке криптоактивов.

— Плата за льготу — Интернет-мошенники рассылают фиктивные письма о соцвыплатах — В этом году россияне столкнулись с новым способом мошенничества: им приходят письма или поступают звонки с сообщениями о полагающихся людям социальных выплатах, которые якобы должны быть переведены на банковскую карту или интернет-кошелёк. Пошедший на поводу у преступников, как правило, лишается определённой суммы.

— Код доступа — Участники хакатонов попадут в магистратуру без экзаменов — Московские вузы планируют упростить приём в магистратуру для победителей международных хакатонов — соревнований IT-разработчиков. Уже со следующего года призёры таких состязаний могут получить преимущество при поступлении на профильные магистерские программы Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского физико-технического института (МФТИ).

— Небесные дела — Тяжёлые беспилотники приравняют к обычным самолётам — Тяжёлые военные беспилотники "Альтиус" и "Охотник" будут включены в реестр государственной авиации, получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а их операторов приравняют к командирам экипажей. После регистрации аппараты, габариты которых приближаются к размерам небольших пассажирских лайнеров, станут полноправными участниками воздушного движения.

— "Зубр" даю — ВМФ обновит десантные корабли на воздушной подушке — Десантные корабли на воздушной подушке (ДКВП) в ближайшее время будут серьёзно модернизированы. Их планируют превратить в настоящие "корабли звёздных войн". Новая АСУ в режиме реального времени будет управлять огневыми средствами и десантом. ДКВП считаются самыми совершенными в своём классе, но сейчас часто простаивают из-за технических проблем.

РБК daily

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— Следствие фокусируется на насильственной составляющей — В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля. Еще двое скрылись, сообщили в ведомстве.

— НКО получат от Кремля еще 4,35 миллиарда — Два самых крупных президентских гранта выделены на чемпионат по программированию и проведение "Золотой маски". На третьем месте грант фонду во главе с медиаменеджером Иваном Демидовым — на поиск молодых талантов в сфере искусства.

— Три претензии к трехлетнему бюджету — Счетная палата представила заключение на проект бюджета 2020–2022 годов. Аудиторы не верят в прогноз по росту экономики, недовольны низким финансированием образования и медицины, а также сомневаются в объеме дивидендов госкомпаний.

— "Источник мира" примирил курдов и Дамаск — В воскресенье Анкара, которая 9 октября начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, объявила о взятии под контроль приграничных городов Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд. Это обеспечило турецким войскам продвижение до трассы M4 — об установлении контроля над шоссе, которое находится в 20–30 км от границы, уже заявило турецкое Минобороны.

— Владимир Зеленский одержал первую победу на российском фронте — Социологи зафиксировали рекордное в "посткрымский" период улучшение отношения россиян к Украине — 56% опрошенных позитивно относятся к соседней стране. Эксперты связывают это со сменой президента Украины и риторики Москвы.

— "Новомет" расширяется до Ближнего Востока — Один из крупнейших в мире производителей нефти, саудовская госкомпания Saudi Aramco, суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали обязывающие документы о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет" у "Роснано".

— Риски в красках — ЦБ будет относить российские компании к зеленой, желтой или красной группам. Это должно упростить жизнь банкам, которые жалуются на законодательство об отмывании денег.

— Сервис в пику риелторам — Группа ПИК запустила сервис "ПИК-Брокер", который занимается выкупом и продажей готовых квартир. В пресс-службе девелопера подтвердили запуск сервиса, не раскрыв подробностей.

— Рунет отказывается быть значимым — Внесенный в Госдуму законопроект о значимых интернетресурсах может осложнить жизнь не только "Яндексу". Под ограничения могут попасть сайты бронирования билетов и отелей, банковские сервисы и др., предупредили участники рынка.

— Ставки под партийным руководством — После десятилетий борьбы с азартными играми правительство КНР решило поставить их на службу обществу: государство разрешило лотерею и забирает себе до двух третей ее выручки. Схожий опыт есть и в Гонконге.