МОСКВА., 15 окт /ПРАЙМ/. Совет директоров "Ростелекома" утвердил сделку по подключению 1,668 тысячи объектов ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) для дальнейшего их использования при подключении социально значимых объектов к услугам мобильной связи и интернета, говорится в сообщении "Ростелекома".

В нем уточняется, что работы будут осуществляться в рамках контракта между "Ростелекомом" и Минкомсвязью, его сумма – 4,173 миллиарда рублей. Работы должны быть завершены до 2 декабря 2019 года. Контракт не включает в себя подключение объектов РТРС в Крыму и Севастополе.

Как пояснили РИА Новости в "Ростелекоме", в 2020 году оператор начнет установку на этих вышках РТРС базовых станций для подключения 13 тысяч социально значимых объектов к услугам беспроводной связи.

В компании напомнили, что проект реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и распоряжения правительства, по которому "Ростелеком" определен единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью в 2019-2020 годах закупок услуг по подключению социально значимых объектов к сети мобильной связи, в том числе с использованием инфраструктуры РТРС.

Согласно распоряжению, в рамках этого проекта "Ростелеком" будет подключать к услугам мобильной связи и беспроводного интернета фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии.