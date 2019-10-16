МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Больше половины российских работодателей тратит на собеседование одного кандидата от 10 до 30 минут, при этом в 10 минут укладывается почти пятая часть компаний, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Сервис провел опрос среди 523 работодателей по всей России и выяснил их предпочтения при поиске кандидатов на вакансии. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопросы.

"Собеседования с соискателями обычно длятся от 10 до 30 минут — такое время отметили 63% работодателей. 19% компаний общаются с кандидатами в среднем до 10 минут, а 17% готовы посвятить собеседованию с каждым потенциальным сотрудником от 30 до 60 минут", — говорится в исследовании.

Что касается выбора соискателей, 67% работодателей предпочитают работать с теми, кто лично звонит в их компании для трудоустройства. Самостоятельным поиском резюме занимаются значительно меньшее число респондентов: только 44% из них готовы сами звонить кандидатам, 37% — искать сотрудников по базам, а 10% — работать с бумажными анкетами.

Большинство компаний (88%) проводят интервью с соискателями в офисах, 44% также готовы на телефонное интервью, и только 8% согласны провести собеседования по Skype или другим средствам видеосвязи. Кроме того, исследование показало, что 5% компаний готовы принять на работу кандидата даже без личного собеседования.

Активность соискателя — один из важнейших факторов быстрого и успешного поиска работы, уверен руководитель продуктов для соискателей сервиса "Работа.ру" Александр Каючкин. "Самостоятельный отклик на вакансии значительно повышает вероятность того, что работодатель просмотрит резюме и пригласит на собеседование потенциального кандидата", — советует он.