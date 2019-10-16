МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Повысить производительность смартфона можно при помощи удаления лишнего "мусора" — пользователи теряют около 20% памяти в устройстве из-за фотографий плохого качества, говорится в исследовании компании Avast, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на анализе анонимных данных примерно 6 миллионов пользователей программного обеспечения Avast Cleanup из 45 стран мира. Данные были собраны за шесть месяцев, с декабря 2018 года по июнь 2019 года.

"В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, темные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения; среднее количество снимков экрана — 86. Регулярное удаление таких фотографий может освободить не менее 20% места на смартфоне", — подсчитали авторы обзора.

По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, нехватка объема памяти на смартфоне может заметно повлиять на его качество работы. "Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", — сказал он.

Исследование показало, что 18-24-летние представители "поколения селфи" хранят наименьшее число фотографий в своих смартфонах. "Возможно, это из-за растущей популярности историй Snapchat и Instagram, которые хранятся всего сутки и затем сохраняются непосредственно в аккаунтах. Как ни странно, больше всего фотографий на своем устройстве имеют пользователи в возрасте 25-44 лет: более 1000 снимков. Женщины в среднем делают на 24% больше фотографий, чем мужчины: в женских смартфонах в общей сложности около 1053 фото, тогда как у мужчин — 851 снимок", — пишут эксперты.

"Почему люди не удаляют откровенно плохие фотографии? Возможно, в этой возрастной группе много родителей и активно работающих людей. Первые делают множество фотографий своих детей и хотят оставить все случайные фото, даже не самые качественные. У вторых не так много времени, чтобы регулярно чистить телефон", — полагает Федоров.