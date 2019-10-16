МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии подписали программу технологического сотрудничества и меморандум о взаимодействии в области массовых коммуникаций, сообщается на сайте Минкомсвязи.

"В ходе государственного визита в Саудовскую Аравию министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерство связи и информационных технологий Королевства Саудовская Аравия подписали исполнительную программу технологического сотрудничества и меморандум о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. Подписи под документами поставили министры двух стран – Константин Носков и Абдулла Амер Аль-Сваха", — говорится на сайте.

Отмечается, что исполнительная программа технологического сотрудничества должна придать дополнительный импульс развитию российско-саудовских отношений в области ИКТ. Подписание документа стало продолжением договоренностей во время визита российской делегации в Саудовскую Аравию в августе 2019 года. Дальнейшим шагом в данном направлении станет реализация совместных проектов в области искусственного интеллекта, технологий распознавания лица и голоса, "умных" городов, инновационных технологий в сельском хозяйстве, газовой и нефтяной промышленности.

"Меморандум о сотрудничестве в области массовых коммуникаций разрабатывался с 2017 года. Он направлен в первую очередь на расширение сотрудничества России и Саудовской Аравии в медиасфере, в том числе на информационный обмен между новостными агентствами, пресс-туры и стажировки журналистов, участие представителей СМИ в крупных форумах и конференциях в обеих странах", — говорится в материалах сайта министерства.

Также, по данным сайта, в рамках визита в Эр-Рияд подведомственный Минкомсвязи России фонд "Росинфокоминвест" подписал меморандум о взаимопонимании с Saudi Business Machines. Документ подразумевает реализацию маркетинговых и образовательных проектов по темам кибербезопасности, обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта.

"Меморандумы о взаимопонимании были заключены между МИА "Россия сегодня" и министерством информации Саудовской Аравии (об открытии официального представительства российского информагентства в Эр-Рияде), а также между АО "Крибрум" и Центром информации и арабо-российских исследований (о сборе и анализе информации в интернете из открытых источников, а также мониторинге и анализе социальных медиа). Константин Носков пригласил саудовскую делегацию посетить Россию с ответным визитом, чтобы познакомиться с российскими цифровыми решениями", — сообщает сайт Минкомсвязи.