МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрит в четверг законопроект об увеличении срока действия и выдаче многократных виз для иностранцев, инвестирующих в Дальний Восток, сообщила пресс-служба кабмина.

"Предлагается ввести преференции в части, касающейся увеличения срока действия обыкновенной деловой, обыкновенной рабочей виз и выдачи многократных виз для отдельных категорий иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию с целью проведения переговоров о заключении с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток (ТОР, СПВ) инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на указанных территориях", — говорится в сообщении.

Кроме этого, увеличение срока и получение многократных виз обсудят для работников и представителей компаний, заключивших такие инвестиционные соглашения, или заключивших трудовые договоры, связанные с реализацией данных инвестиционных проектов. Изменения предлагается ввести в федеральные законы "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".