НИКЕЛЬ (Мурманская область), 17 окт /ПРАЙМ/. Экономическое развитие приграничных территорий, молодежное и культурное взаимодействие станут ключевыми темами IX Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества, которые откроются в поселке Никель Мурманской области в четверг.

Начиная с 2011 года по инициативе правительства Мурманской области Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества стали дискуссионной площадкой для обсуждения основных направлений двустороннего взаимодействия. В их деловой программе уделяется особое внимание, прежде всего, практическим вопросам, важным для жителей небольших приграничных городов и поселков.

Встречи и дискуссии на форуме посвящены вопросам, затрагивающим интересы обычного жителя приграничья, — в общественной жизни, культуре, образовании, в других сферах жизни. В широком формате запланировано обсуждение вопросов межмуниципального сотрудничества, развития торговых и деловых взаимоотношений, совершенствования инфраструктуры приграничья, связей в области культуры и туризма.

"Ключевыми темами для обсуждения в текущем году станут вопросы экономического развития приграничных территорий, молодежного и культурного взаимодействия. Отдельные дискуссии будут посвящены туризму, расширению экспортного потенциала приграничья и историческим событиям, связанными с 75-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка", — сообщается на сайте министерства экономического развития Мурманской области.