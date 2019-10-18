КИЕВ, 18 окт /ПРАЙМ/. Парламент Украины в пятницу рассмотрит в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП и инфляцией на уровне в 6%. Планируется, что треть бюджета пойдет на погашение госдолга.

Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на следующий год. В документе закладывается рост ВВП на уровне 3,3%. На заседании правительство намерено представить депутатам проект документа. Премьер Алексей Гончарук заявил, что этот проект госбюджета будет последним документом, который утверждается на год. В последующем кабмин будет составлять главный финансовый документ страны на три года.

Ряд оппозиционных фракций Верховной рады раскритиковали документ. По мнению депутатов, он предусматривает лишь незначительное повышение социальных стандартов на фоне обещания властей "покончить с эпохой бедности".

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Проект госбюджета рассчитан исходя из курса 28,2 гривны за доллар. Курс Нацбанка Украины по состоянию на 15 сентября составляет 24,83 гривны за доллар. Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен (22,06 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (189,42 доллара).

Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% — до 2189 гривен (около 88,5 доллара).

Украина намерена в 2020 году заимствовать 14,6 миллиарда долларов, из них 4,8 миллиарда долларов на внешнем рынке. Также правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2020 год 9,9 миллиарда долларов расходов на безопасность и оборону по сравнению с 7,43 миллиарда долларов в этом году.

По мнению представителя кабмина в Верховной раде Ирины Верещук, проект госбюджета на 2020 год является реалистичным и сбалансированным, один из его приоритетов — укрепление обороноспособности страны.

"Бюджет сформирован на двух базовых принципах – реалистичность и сбалансированность. Приоритетами являются укрепление обороноспособности, медицинская реформа, реформа образования, поддержка малого и среднего бизнеса", — сказала Верещук.

Она также призвала депутатов активизировать работу над документом, чтобы он был принят вовремя.

ТРЕТЬ БЮДЖЕТА ПОЙДЕТ НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что треть бюджета страны в 2020 году пойдет на погашение госдолга.

"На следующий и последующий годы на нашу долю выпадает необходимость отдать наибольшую часть долгов. Например, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов", — заявил Гончарук.

Минфин Украины ранее заявлял, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем — до 82,4 миллиарда долларов.

Гончарук также отметил, что страна с 2020 года будет планировать госбюджет на три года вперед.

"В этом году в определенной мере мы последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование сначала среднесрочно мы должны будем посмотреть на три года вперед, как это делают на самом деле нормальные страны, а после этого будем говорить, как в рамках этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года", — сказал премьер.

По его словам, кабмин до конца октября подготовит уточнения показателей проекта госбюджета на будущий год.

"Относительно цифр показателей государственного бюджета. Сейчас министерство экономики завершает пересмотр макропрогноза на следующий год… Я думаю, что до конца этой недели у нас уже будут внутренние цифры. Возможно, на следующей неделе, точно до конца месяца мы будем готовы поделиться со всеми этими цифрами", — заявил он.

Ранее замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал консервативным проект госбюджета на 2020 год. При этом он отметил, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.

ОППОЗИЦИЯ КРИТИКУЕТ ПРОЕКТ

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук завил, что депутаты партии не поддержат внесенный правительством Украины проект бюджета на 2020 год.

"Этот бюджет мы не признаем. Я имею в виду наша фракция. Авторство этого документа, может быть, и принадлежит новой команде, но сам законопроект – это произведение прежней власти во всех отношениях", — сказал Медведчук.

По его словам, "Оппозиционная платформа" подала альтернативную смету страны на следующий год, но ее предложения не учтены.

"Если будет принят бюджет, предлагаемый правительством (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского, миллионы украинцев так и останутся нищими. Но внесенный кабинетом министров законопроект о государственном бюджете на 2020 год свидетельствует, увы, о непонимании и незнании властью того, как изменить ситуацию в стране, повысить благосостояние и уровень доходов наших граждан",? добавил депутат.

Проект главного финансового документа страны также раскритиковали в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Эпоха (президента Владимира) Зеленского — это борьба между холодильником и телевизором, в которой пока что побеждает второй. Глядя на сегодняшний бюджет, который предложил нам новый кабмин, я не очень понимаю, а где же те 40% роста (обещание премьера за пять лет добиться роста экономики на 40% — ред.)? Где повышение зарплат и пенсий? Где забота о народе? На учителей денег не нашлось, но нашлись, например, для повышения расходов на офис президента. Так и живем, строим водные замки, показываем шоу и думаем, что народ будет верить вечно", — заявил депутат от фракции Алексей Гончаренко.