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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— ВГИК, ВГИК, ВГИК! Уноси готовенького — Что сделал Владимир Путин в Институте — кинематографии — 17 октября президент России Владимир Путин приехал во ВГИК, где по случаю 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии выслушал обширные чаяния деятелей кино и некоторые удовлетворил.

— Борис Джонсон нашел выход через таможню — Британия почти завершила развод с Евросоюзом — Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неожиданно объявили в четверг о достижении договоренности между ЕС и Лондоном по "Брекситу".

— Утихсбор — Дискуссия о росте барьера для импорта машин откладывается — Как узнал "Ъ", Минпромторг после обсуждений с автопроизводителями может оставить без изменений как текущий уровень барьера для импорта машин, так и правила распределения компенсаций утильсбора.

— Коллекторы берут ипотеку — Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов — Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.

— Почем перековывают мечи — Аналитики ПСБ оценили планы реструктуризации долгов ОПК — В ближайшие годы вклад оборонных расходов в ВВП стабилизируется на уровне 2,6% ВВП, обороты экспорта останутся на уровне $15,5 млрд в год, как и реальные объемы гособоронзаказа (ГОЗ), предполагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

— Доходы оттолкнулись от дна — Они выросли впервые с 2014 года — После пяти лет снижения Росстат обнаружил увеличение реальных располагаемых доходов населения — в третьем квартале 2019 года они выросли на 3% в годовом выражении.

— Губернаторов предложили вернуть в Москву — Внесен законопроект, позволяющий главам регионов представлять их в Совете федерации — Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) внес законопроект, который предполагает фактическое возвращение прежнего порядка формирования Совета федерации, разрешая губернаторам и главам заксобраний представлять в палате свои регионы.

— У генерала повысилось давление от полковников — Заместителю начальника Генерального штаба вооруженных сил предъявлено обвинение в хищениях — Как стало известно "Ъ", начальнику войск связи генерал-полковнику Халилу Арсланову, одновременно являющемуся заместителем начальника Генерального штаба, предъявили обвинение в причастности к хищению 2,2 млрд руб.

— Двое фигурантов дела "Нового величия" вскрыли вены в суде — Это произошло после очередного отказа в переводе из СИЗО под домашний арест — В четверг на заседании Люблинского суда Москвы во время рассмотрения громкого дела о создании экстремистского сообщества "Новое величие" двое обвиняемых — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены.

— Следователей просят соблюдать очередь — Федеральная палата адвокатов обратилась к омбудсмену за защитой — Федеральная палата адвокатов (ФПА) попросила омбудсмена Татьяну Москалькову решить проблему доступа защитников в СИЗО.

— "С таким беспределом встречаюсь впервые" — Генерал и два полковника СКР оценили следствие, проведенное ФСБ — Вчера в Мосгорсуде начался процесс в отношении генерал-майора и двух полковников Следственного комитета России (СКР). Все трое обвиняются в получении особо крупной взятки от неустановленного лица за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

— Инфантильное здравоохранение — Врачи не имеют инструментов для устранения разногласий — На прошлой неделе комиссия Минздрава РФ разобрала конфликт, разгоревшийся в онкологическом центре имени Блохина между новым руководством и старыми сотрудниками.

— Копия — это оригинал — Дорогие лекарства законодательно заменят дешевыми — Госдума приняла в первом чтении законопроект о взаимозаменяемости лекарств. Этот документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" (№61-ФЗ).

— Тарифы равняются на Сбербанк — Банки определились с комиссиями в системе быстрых платежей — Введение с 1 января 2020 года для банков платы за переводы через систему быстрых платежей (СБП) побудило кредитные организации определиться с тарифами на переводы между гражданами (р2р-переводы).

— Дядю Федора отправят в школу — "Союзмультфильм" заработает на образовательных программах — "Союзмультфильм" начнет продавать детским садам и школам образовательные программы и наборы инвентаря с персонажами мультфильмов.

— "Трансконтейнер" отцепляет Казахстан — Он готов продать "Кедентранссервис" не дешевле $73 млн — "Трансконтейнер" готов продать 50% "Кедентранссервиса" (КДТС) железным дорогам Казахстана (КТЖ) — но не дешевле $73–80 млн и с обязательными договоренностями, позволяющими российской компании самой работать на рынке страны.

— Микрофинансисты поделились BigData — МФК допустила утечку персональных данных — Более миллиона кредитных историй россиян нашлись в открытом доступе. Произошло это в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации.

— Уголь поедет на Запад со скидкой — Если производители увеличат объемы поставок — Железные дороги дали угольщикам долгожданную скидку на северо-западном экспортном направлении, которая нивелирует экспортную надбавку и призвана разгрузить восточный маршрут.

— DocDoc стал легальным — Сервис подключился к порталу госуслуг — Почти два года потребовалось профильным игрокам рынка телемедицинских консультаций, чтобы выполнить одно из требований регулятора и интегрироваться с порталом госуслуг.

— Gram теряет вес — Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON — Предложение команды Telegram Open Network (TON) Павла и Николая Дуровых о переносе запуска проекта на полгода, до 30 апреля 2020 года, негативно отразится на инвесторах, ожидают последние.

— Госкомпаниям освежат память — Kraftway выведет на рынок отечественный накопитель информации — Разработчик IT-оборудования Kraftway планирует вывести на рынок собственный твердотельный накопитель информации (SSD) и локализовать в России производство микросхем для него.

— Duet Group ныряет в Ocean Plaza — На крупный торгцентр в Киеве появился новый претендент — У Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева, претендующего на покупку подконтрольного "ТПС Недвижимости" киевского торгцентра Ocean Plaza, появился конкурент.

— "Татспиртпром" нальет за рубежом — Холдинг запускает водочный завод в Азербайджане — Стагнация на российском водочном рынке вынуждает игроков искать точки роста в соседних странах. Государственный "Татспиртпром" откроет завод в Азербайджане совместно с местным дистрибутором Carchioglu Group.

— Частники освоились на рынке — Куда граждане перекладывают деньги с банковских депозитов — Частные инвесторы постепенно завоевывают российский фондовый рынок. Число уникальных клиентов на Московской бирже превысило 3 млн человек, а остатки на их счетах превышают 1 трлн руб.

— "Часто создаются неправильные ожидания относительно доходов" — Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Реальные доходы показали взрывной рост в III квартале — Экономисты связывают его с ростом зарплат и замедлением инфляции — Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей) резко выросли за III квартал – сразу на 3% в годовом выражении, обнародовал оценку Росстат.

— Смена председателя Совета по правам человека может стать концом СПЧ — В условиях обострения политической борьбы власть больше не готова терпеть критику, считает эксперт. — Новым председателем Совета по правам человека (СПЧ), консультативного органа при президенте, вместо Михаила Федотова может стать секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

— Борису Джонсону удалось заключить новую сделку с ЕС — В случае ее провала ожидается выход без соглашения — Европейский союз (ЕС) и Великобритания согласовали сделку по выходу страны из сообщества.

— Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится на треть — Это может ударить по инвестициям в переработку отходов. — Национальный проект "Экология" оказался единственным, финансирование которого из федерального бюджета будет сокращено в следующие три года.

— ЦБ не хочет постоянно отдавать дивиденды Сбербанка напрямую бюджету — Это уменьшит его независимость, считает ЦБ.

— "В нашей картине бедности преобладают карикатуры и штампы" — Новый лауреат Нобелевской премии по экономике Эстер Дюфло доказывает, что лекарства от бедности нужно искать совместно с получателями помощи.

— "Трансконтейнер" резко подорожал перед приватизацией — За 1,5 месяца до продажи контрольного пакета он стоит в 1,6 раза больше оценки РЖД.

— Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей — Они получили больше всего лотов на добычу краба на Дальнем Востоке.

— Дуров предложил вернуть инвесторам криптовалюты Gram 77% вложений — Несогласным придется смириться с переносом даты выпуска криптовалюты.

— "Мечел" обратился за помощью к Дмитрию Козаку — Компания просит помочь вернуть средства, вложенные в Донецкий электрометаллургический завод, и реструктурировать 340 млрд рублей долгов.

— "Роснефть" остановила работы на одном из блоков в Курдистане из-за войны в Сирии — Ущерб для госкомпании несущественный, а военные действия могут вскоре прекратиться.

— Минпромторг поручил разработку нового "кукурузника" заводу Махмудова — Конкурс на 1,25 млрд руб. выиграла одна из структур УГМК.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Чиновник: удаленный доступ — В четверг Мособлдума приняла закон, разрешающий переводить госслужащих на надомную работу — В четверг депутаты Московской областной думы приняли закон, разрешающий переводить госслужащих на удаленную работу.

— Тройка рассудит — Палата адвокатов разъяснила, как новые правила помогут гражданам исправлять судебные ошибки — Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев ответил на вопросы читателей "Российской газеты", поступившие в ходе прямой линии по поводу стартовавшей судебной реформы.

— Не упадешь — Для спасения детей изменят строительные нормы — При проектировании оконных блоков их конструкции снабдят системами безопасности. И будут установлены новые, более строгие требования к высоте ограждений лестничных маршей, площадок, балконов и кровель.

— Документ оформит робот — Загранпаспорт можно будет получить проще и без очередей — Россияне до конца 2019 года получат возможность оформлять биометрические загранпаспорта с помощью "роботов". Это позволит ликвидировать очереди, сделать процесс проще и быстрее.

— Кино для всех — Владимир Путин назвал отечественных кинематографистов "мягкой силой" России — Президент посетил Всероссийский государственный институт кинематографии и встретился с мастерами, молодыми выпускниками и студентами.

— Знать границы — Экс-сотрудникам ФСБ смогут ограничивать на пять лет выезд за рубеж — Бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) смогут запрещать выезд за рубеж на срок до пяти лет.

— Первый клик — Документы и выплаты при рождении ребенка можно будет оформить через суперсервис — Суперсервис, который поможет при рождении ребенка быстро и удобно оформлять нужные документы, запустят в России в 2020 году.

— Без потери в зарплате — Женщинам на селе гарантируют сокращенный рабочий день — Женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, будет гарантирована сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю.

— Контент в Сети — Кабмину поручено изучить предпочтения молодежи в Рунете — Президент России Владимир Путин указал правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российской части интернета.

— Досье на каждого — Спецслужбы должны составлять интернет-профиль террористов — Знать все о каждом террористе — задача мировых спецслужб. Они должны знать, чем каждый из них, условно говоря, дышит, и даже добывать его "интернет-профиль".

— Вам положено — Государство создает систему информирования граждан о мерах социальной поддержки — Правительство намерено повысить качество информирования граждан о положенных им мерах социальной поддержки.

— Нескончаемая дискуссия — В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— С завода — в послы — Российская дипломатическая академия мира празднует 85-летие — Дипломатическая академия МИД России — старейшая дипломатическая академия мира, уникальный многопрофильный учебно-научный центр, известный во всем мире — празднует свое 85-летие.

— Кто примерит халат?— В регионах готовят программы, которые помогут увеличить доступность медпомощи — На конец октября запланировано заседание Госсовета, главной темой которого станет модернизация первичного уровня медицины — это одна из ключевых задач нацпроекта "Здравоохранение".

— С кем кашу сваришь — Детей в начальной школе обеспечат горячим питанием и молоком — Профильный Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект о горячем питании детей в начальной школе.

— Приложите руки — У въезжающих в Россию иностранцев предложено брать отпечатки пальцев — В МВД в очередной раз предложили проводить процедуру дактилоскопии со всеми въезжающими в Россию иностранцами — неважно, турист ли он, гастарбайтер или беженец.

— Кто крайний?— За нерасходование средств на капремонт могут ввести "наказание" — Эксперты отрасли ЖКХ предлагают ввести ответственность региональных Фондов капремонта за собранные с жильцов взносы, которые лежат мертвым грузом и не расходуются, тогда как дома продолжают ветшать.

— Вас слушают — Звонки с красных таксофонов на мобильные могут стать бесплатными — "Ростелеком" обсуждает возможность отмены платы за звонки с таксофонов на мобильные номера.

— Родиться в космосе — Через 12 лет в космосе появится первый ребенок?— Новость, к которой, если честно, с ходу не знаешь, как и отнестись: американский стартап собирается послать женщину на последних сроках беременности в космос.

— Огню гореть долго — Из искры референдума в Каталонии разгорелся нешуточный протест, конца которому не видно — Протесты в Барселоне и не думают стихать. Напротив, с каждым днем они становятся агрессивнее.

— Москва направит США ноту протеста — Российская сторона направит ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами, которые попытались без разрешения въехать в Северодвинск — город с регламентированным посещением для иностранных граждан.

— У ФРГ будет рекордный военный бюджет — В следующем году военный бюджет ФРГ достигнет рекордной отметки — 50,36 миллиарда евро. В то время как немецкая оппозиция называет такие траты "помешательством на вооружении", в Вашингтоне все равно недовольны "недостаточным вкладом Германии в трансатлантическую солидарность".

— Ремонт на миллион — Пристрастие посла США при Евросоюзе к роскоши влетело в копеечку американским налогоплательщикам. Счет за ремонт особняка-резиденции дипломата в Брюсселе превысил миллион долларов.

— И вам не хромать! — Новые технологии хирургического лечения и грамотная реабилитация ставят на ноги самых безнадежных — Реабилитация ныне в моде. А если совсем точно, не сама реабилитация, а разговоры о ней.

— Ловушка для токсина — Ученые создали уникальное средство против заражения крови — Молодые ученые — резиденты Научного парка МГУ разработали уникальное средство для борьбы с сепсисом.

— Сердце выдержало — После восьми инфарктов — в Книгу рекордов — Пенсионерка Зинаида Хлусова из Курской области попала в национальную Книгу рекордов с достижением, необычным даже для перечня неординарных явлений: 72-летняя женщина перенесла восемь инфарктов миокарда и продолжает здравствовать.

— Аварийный час — ГАИ предлагает "прикрепить" участки дорог к ближайшим больницам — Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение Госавтоинспекции по привязке участков дорог к ближайшим больницам. Об этом он сообщил на выставке "Дорога-2019".

— Штраф — на миллион — Все детские лагеря пройдут проверку по новым требованиям — Требования к организации детского отдыха, к детским санаториям и лагерям становятся более жесткими, вводятся штрафы за их нарушение.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сбер с Уолл-стрит — Госбанк стал дороже Goldman Sachs и Morgan Stanley — Сбербанк обогнал по рыночной стоимости одного из грандов Уолл-стрит — инвестбанк Goldman Sachs, в обиходе называемый машиной по зарабатыванию денег.

— Убыточная доходность — Пенсионным резервам могут разрешить уйти в минус — У будущих пенсионеров, которые копят на старость самостоятельно или при помощи работодателя, появится риск уйти в минус.

— Пакетное сокращение — Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые мешки — Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.

— "Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может её начать" — Михаил Горбачёв — о падении Берлинской стены, разрушении ДРСМД и обращении к Владимиру Путину.

— Дважды в одну сделку — Договору по Brexit прочат провал в палате общин — Обновлённое соглашение Соединённого Королевства с Евросоюзом по Brexit может не получить одобрения британского парламента, а это значит, что на повестке вновь окажется риск обвального выхода.

— ГРОМкая премьера — Как прошли самые масштабные в истории России учения — Стратегические командно-штабные учения "Гром-2019" отметились самыми масштабными пусками баллистических и крылатых ракет за всю постсоветскую историю.

— Голевая передачка — Клуб "Барселона" поддержал осуждённых сепаратистов — Игроки "Барселоны" могут выйти на поле в форме цветов флага Каталонии во время одного из ближайших матчей чемпионата Испании по футболу.

— На сдачу — Услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассе магазина — Три российские кредитные организации — татарстанский банк "Ак Барс", крымский РНКБ и федеральный Райффайзенбанк — рассматривают возможность внедрения сервиса по оплате услуг ЖКХ в кассах магазинов.

— Помощь по делу — Бизнесмены получат свои МФЦ — До конца года центры "Мой бизнес" откроются во всех субъектах России, за исключением Новосибирской, Смоленской областей и Республики Карелия.

— Индекс прикажет долго жить — Росстат по-новому измерит долголетие — Уже в этом году Росстат измерит качество жизни пожилых людей по 22 новым индикаторам. По ним ведомство также впервые рассчитает индекс активного долголетия.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— СПЧ выбрал "Время" для смены руководства — Валерий Фадеев стал основным претендентом на замену главы президентского совета Михаила Федотова — После Михаила Федотова председателем Совета по правам человека может стать глава Общественной палаты и член высшего совета "Единой России" Валерий Фадеев. Эксперты говорят о риске превращения этой организации в сервильный орган.

— Урожайная пора реальных доходов — Росстат отчитался о росте уровня жизни населения в третьем квартале — После трех кварталов падения реальные денежные доходы россиян резко выросли на 3%, следует из данных Росстата.

— Я никуда не эмигрировал, я— гражданин России — Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский в первом блиц-интервью после отставки заявил РБК, что не эмигрировал в Швейцарию, а новость об уголовном деле против него—фейк.

— Выходные данные Бориса Джонсона — Три вопроса о достигнутом Великобританией и ЕС консенсусе по Brexit — Борис Джонсон договорился о новом соглашении о Brexit с Евросоюзом. В четверг его одобрили лидеры ЕС, а в субботу рассмотрит британский парламент. Для согласования документа премьеру по-прежнему не хватает поддержки оппозиции.

— Развитие Арктики подогреют на сжиженном газе — Минэнерго предложило создать компанию для инвестиций в СПГ-проекты — Глава Минэнерго Александр Новак предложил создать госкомпанию для соинвестирования в крупномасштабные проекты по производству сжиженного природного газа. Цель— удвоить долю России на мировом рынке СПГ.

— Подпись уходит в облака — В России начнут эксперимент по новому способу заверения электронных документов — В России протестируют дистанционную выдачу электронной подписи, которая позволяет подписывать документы на недвижимость и получать банковские гарантии. Ранее развитие этой технологии сдерживали по соображениям безопасности.

— Страны ЕАЭС подсластят перепроизводство — На сахар предложено установить минимальные цены — Рекордный урожай сахарной свеклы в России и скопившиеся излишки обрушили оптовые цены на сахар. Евразийская экономическая комиссия уже предложила определить минимальную цену, при которой производители смогут получить господдержку.