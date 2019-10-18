ВАШИНГТОН, 18 окт /ПРАЙМ/. Переговоры Украины и Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе сотрудничества идут быстро и продуктивно, сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

"Это будет долгосрочная программа. Мы обсуждаем (срок) на три года… Обсуждение этой программы идет быстрее, чем предыдущих в прошлом году или три года назад. Эти дискуссии идут продуктивно", — заявила Маркарова, выступая в фонде Carnegie в Вашингтоне.

В Вашингтоне Маркарова принимала участие в переговорах с МВФ.

МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Впоследствии речь зашла о формировании новой кредитной программы.

В пятницу министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов сообщил, что миссия МВФ в течение ближайших недель повторно приедет на Украину. Миссия МВФ посетила Киев 12-26 сентября. По итогам визита МВФ заявил, что в ближайшие недели продолжит обсуждать новую кредитную программу для Украины. Однако в заявлении были отмечены слишком низкие темпы роста экономики страны.