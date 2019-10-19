Товарооборот между РФ и Таджикистаном за 2018 год вырос почти на 25%
ДУШАНБЕ, 19 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за прошлый год вырос почти на 25%, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Эффективно развиваются экономические отношения: за прошлый год товарооборот вырос почти на 25%", — сказал председатель Госдумы.
Володин в ходе переговоров в Душанбе также передал теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина. "Благодаря тому, что вы дружите, развиваются отношения между нашими странами', — сказал спикер Госдумы.
Рахмон отметил, что Россия является для Таджикистана ключевым партнером, и добавил, что межпарламентские связи будут способствовать развитию отношений двух стран.
Володин, в свою очередь, подчеркнул, что визит Рахмона в Госдуму в апреле этого года "придал импульс развитию отношений".
https://1prime.ru/News/20191019/830429291.html