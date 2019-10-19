ДУШАНБЕ, 19 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за прошлый год вырос почти на 25%, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Эффективно развиваются экономические отношения: за прошлый год товарооборот вырос почти на 25%", — сказал председатель Госдумы.

Володин в ходе переговоров в Душанбе также передал теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина. "Благодаря тому, что вы дружите, развиваются отношения между нашими странами', — сказал спикер Госдумы.

Рахмон отметил, что Россия является для Таджикистана ключевым партнером, и добавил, что межпарламентские связи будут способствовать развитию отношений двух стран.

Володин, в свою очередь, подчеркнул, что визит Рахмона в Госдуму в апреле этого года "придал импульс развитию отношений".