КРАСНОЯРСК, 19 окт — ПРАЙМ. Поврежденная в результате прорыва дамба в Курагинском районе Красноярского края не числится в списках Енисейского управления Ростехнадзора, сообщили РИА Новости в управлении.

"Гидротехническое сооружение в списках поднадзорных объектов Енисейского управления Ростехнадзора не входит. Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось. В настоящее время на место выехали наши специалисты", — сказала собеседница агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.

Как сообщил представитель экстренных служб региона, разрушение дамбы технологического водоема на золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края произошло, по предварительным данным, в результате износа тела плотины.

"В качестве основной версии разрушения дамбы на реке Сейба рассматривается износ тела плотины" — сказал собеседник агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.