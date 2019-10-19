ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Размещение кабмином РФ 200 миллиардов рублей на депозите в ВЭБе необходимо как для финансирования газового проекта в Усть-Луге, так и для других проектов госкорпорации, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

Ранее правительство опубликовало распоряжение о размещении Казначейством РФ на депозите в ВЭБе 200 миллиардов рублей на пять лет.

"Под Усть-Лугу там небольшая часть. Это ряд проектов", — сказал он.

"Газпром" в конце марта сообщил о решении совместно с "Русгаздобычей" реализовать крупный проект переработки и сжижения газа в районе Усть-Луги. Он предусматривает сооружение мощностей для переработки 45 миллиардов кубометров газа в год и производства 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов. Инвестиции в проект оцениваются в 750 миллиардов рублей, реализацией займется СП "Русхимальянс".

Строительство этого комплекса технологически связано с проектом газохимического предприятия "Русгаздобычи" (компания специального назначения — ООО "Балтийский химический комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий синхронизированы: первые очереди — в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди — в четвертом квартале 2024 года.