(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дамбы не удержали реку — Прорыв воды унес жизни 15 старателей — Следственный комитет России (СКР) определился с основной версией обстоятельств ЧП, происшедшего в минувшие выходные в Красноярском крае, где из-за разрушения дамбы были смыты дома артельщиков из золотодобывающей компании "Сисим". Погибли как минимум 15 человек, 9 находятся в больницах, еще 5 рабочих числятся пропавшими без вести. Как считают следователи, гидротехнические сооружения были возведены старателями незаконно и без соблюдения требований безопасности.

— Не больше триллиона — ЦБ и Минфин определились с масштабом расходов ФНБ до 2022 года — Белый дом и Банк России обсуждают порядок инвестирования средств ФНБ — около 1 трлн руб в 2020-2022 годах — с учетом необходимости сохранения успехов монетарных властей в борьбе с инфляцией, рассказал на сессии МВФ первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

— Энергоцены прирастают Сибирью — Электроэнергия для промышленности там резко подорожает — Бизнес Сибири столкнется с самым резким ростом цен на энергоснабжение за последние годы. В 2020 году электроэнергия в регионе подорожает на 3,3%, а мощность — почти на 12%, следует из расчетов "Совета рынка".

— Региональный самолет сажают на бюджет — Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей — Как выяснил "Ъ", Минпромторг планирует найти 20-25 млрд руб на опытно-конструкторские работы (ОКР) по чешскому проекту регионального самолета L-610, разработанному в конце 1980-х годов.

— Убеждение от противного — МВФ и Всемирный банк призывают мир торговать и не рисковать — Опасения новой рецессии уже вошли в официальную повестку переговоров глав финансовых ведомств стран "двадцатки" — именно этой теме было посвящено прошедшее в Вашингтоне двухдневное заседание в рамках сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

— Переоснащение вписывают в паспорта — Минздрав обнародовал принципы обновления кадров здравоохранения — В понедельник регионы РФ начнут анализ мощностей первичного звена здравоохранения. До 15 ноября они представят свои данные в межведомственную комиссию правительства в виде паспортов поликлиник и схем их оптимального размещения. Данные, которые регионам поручено собрать в рекордно короткие сроки, должны стать основой для масштабной реформы больниц и поликлиник по всей стране.

— Сверхстоличные расходы — Как московский бюджет поделил дополнительные 350 млрд руб — Параллельно с федеральным бюджетным процессом идет принятие бюджета Москвы на 2020-2022 годы — в пятницу состоялось его первое чтение в Мосгордуме. Основные изменения в сравнении с действующим — дополнительные 350 млрд руб доходов, резкий рост вложений в соцсферу, в первую очередь в здравоохранение, образование и транспорт.

— Пожилым пациентам расписали расходы — Старение населения ЕС, против ожиданий, в будущем не вызовет резкого увеличения расходов национальных систем здравоохранения, констатируют эксперты Всемирной организации здравоохранения в своей работе "Финансовая устойчивость систем здравоохранения на фоне старения населения".

— Оппозиция встает против "Солнца" — КПРФ, СР и "Яблоко" выступили против строительства колеса обозрения на ВДНХ — Представители фракций КПРФ, "Справедливой России" (СР) и "Яблока" в Мосгордуме (МГД) объединятся против строительства самого большого в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" — его, напомним, планируется установить в южной части ВДНХ.

— Геннадий Зюганов разгоняет партийную аристократию — Он предложил провести ротацию депутатов-коммунистов, избранных по партийным спискам — Лидер КПРФ предложил провести ротацию корпуса депутатов-коммунистов, ограничив право гарантированного избрания по партсписку двумя сроками.

— А вас я попрошу избраться — Граждане России считают Штирлица и профессора Преображенского лучшими кандидатами на пост президента — Социологи ВЦИОМа и эксперты Центра политической конъюнктуры повторили эксперимент 20-летней давности и предложили россиянам выбрать киногероев, которые в наибольшей мере соответствуют их представлениям об идеальном политическом лидере. Два первых места в итоге заняли Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" Татьяны Лиозновой (1973) и профессор Преображенский из "Собачьего сердца" Владимира Бортко (1988).

— Ходатайство из Петербурга в Москву — Пятеро депутатов заксобрания вступились за фигурантов уголовных дел о протестах в столице — Депутаты петербургского заксобрания, а также муниципальные депутаты города и Ленинградской области подписали открытое письмо "За освобождение фигурантов "московского дела"". По состоянию на вечер воскресенья подписи под ним оставили 112 человек.

— Бизнес-омбудсмен усомнился в квалификации компьютерной сделки — Борис Титов попросил президента о проверке уголовного преследования главы АО "Т-Платформы" — Как стало известно "Ъ", уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Владимиру Путину с письмом в поддержку акционера и гендиректора АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко. Один из крупнейших предпринимателей в сфере IT-технологий обвиняется в подстрекательстве должностного лица к злоупотреблениям при реализации контракта на поставку в МВД крупной партии компьютеров. Предполагаемый ущерб оценивается в сумму около 300 млн руб.

— Строительство в Ново-Огарево оценит военный суд — Дело о хищении 1,3 млрд рублей рассмотрят со второй попытки — Как стало известно "Ъ", Главная военная прокуратура (ГВП) добилась в апелляции отмены решения суда первой инстанции о возврате надзорному ведомству для устранения недостатков, перечень которых занял два десятка страниц, материалов резонансного уголовного дела о хищении 1,3 млрд руб при строительстве и реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарево.

— У кассы выстроили преступное сообщество — По делу о модифицированных аппаратах проходят полтора десятка человек — Как стало известно "Ъ", УВД по Юго-Западному округу столицы завершило расследование уголовного дела о неуплате налогов благодаря массовой установке в магазинах Москвы и Подмосковья контрольно-кассовых аппаратов с модифицированной программой. Благодаря изменениям в программном обеспечении злоумышленники, по версии следствия, либо передавали в налоговую инспекцию искаженные данные о покупках клиентов, либо вообще скрывали их.

— "Хорошо хоть, что она в России умерла" — "Ъ" рассказывает подробности жалобы жертв советских репрессий в Конституционный суд — Завтра Конституционный суд РФ приступит к рассмотрению жалобы трех москвичек, родившихся в ссылке во время советских репрессий. Дело касается системной проблемы в российском законодательстве: юристы утверждают, что репрессированные не могут получить гарантированную государством компенсацию — бесплатное жилье в том городе, где их семьи жили до ареста. Жалобу поддержал президентский Совет по правам человека, призвав решить этот вопрос "как можно скорее".

— "Когда страна вступает в НАТО, ее экономика растет" — Замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер об отношениях с Россией и расширении альянса — Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер после трех лет работы в Брюсселе покинула свой пост. Перед самым уходом она ответила на вопросы корреспондента "Ъ" Елены Черненко, в том числе об интеграционных перспективах Грузии и Украины, а также о том, как НАТО оценивает предложения Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

— Борис Джонсон обратился не по форме — Прошение в ЕС об отсрочке "Брексита" станет предметом судебного разбирательства — Минувшая суббота, прозванная в британской прессе "суперсубботой", могла поставить долгожданную точку в вопросе выхода Британии из Евросоюза, однако в итоге закончилась конфузом для британского премьера. Палата общин не поддержала, но и не отвергла последнюю предложенную Борисом Джонсоном версию сделки с ЕС, вынудив его просить у Брюсселя очередную отсрочку.

— Украинская люстрация не прошла Страсбург — Европейский суд по правам человека вынес вердикт против Киева — В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект об отмене люстрации. Документ, предлагающий признать утратившим силу принятый при президенте Петре Порошенко нашумевший закон "Об очищении власти", внес на рассмотрение Рады депутат от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

— Арктические льготы положили на стол — Проект о поддержке добычи сырья внесен в правительство — Обсуждение налоговых льгот для совместного проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова выходит на финишную прямую. Как выяснил "Ъ", Минвостокразвития внесло в Белый дом пакет законопроектов, один из которых предполагает поддержку арктического кластера этих компаний на 2,6 трлн руб.

— Bringly потерял лояльность — "Яндекс" и Сбербанк заморозили развитие онлайн-площадки — Аудитория онлайн-витрины по продаже товаров из-за рубежа Bringly, созданной в рамках совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка, с апреля по сентябрь сократилась в 27 раз, до 91 тыс человек в месяц, следует из данных SimilarWeb. С ноября Bringly закроет программу лояльности для пользователей, которая позволяла им частично оплачивать товары бонусами.

— Банки раздали долги взыскателям — Коллекторы могут получить почти полтриллиона — В январе-сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Анализ переданных портфелей показывает, что средняя сумма долга снижается за счет потребительских кредитов, но в то же время растет доля передаваемых долгов по автокредитам и картам.

— Сбербанк пригласил нерезидентов — Иностранные фонды согласились работать через него на Мосбирже — Сбербанк запустил брокерскую платформу для иностранных фондов, им будет дан электронный доступ к торгам на Московской бирже. Банк стал не первым институтом с такой услугой, основными конкурентами выступают не только российские брокеры, но и крупные иностранные банки.

— Аудиорекламу снимают с рейса — У ФАС возникли претензии к объявлениям в самолетах "Победы" — У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возникли претензии к авиакомпании "Победа" в отношении аудиорекламы средства от укачивания "Драмина", которая транслируется в салоне самолета. Это первое подобное разбирательство, хотя "Победа" начала продавать аудиорекламу еще 2,5 года назад. Если компанию признают нарушителем, ей грозит штраф от 100 тыс до 500 тыс руб и запрет на распространение такой рекламы. "Победа" не согласна с претензиями и настаивает, что реклама позволяет поддерживать низкие тарифы.

— Круизный флот заплывает в бюджет — Морская коллегия обсудила потребности в его господдержке — Как выяснил "Ъ", вице-премьер Юрий Борисов рекомендовал Минпромторгу вновь внести в правительство предложение выделить 105 млрд руб на программу льготного лизинга судов. Такой подход обсуждался в ходе заседания Морской коллегии.

— Инвесторы охладели к индейке — Продажа "Евродона" частным компаниям не состоялась — У ВЭБ.РФ возникли сложности с продажей некогда второго производителя индейки в стране ГК "Евродон". Банк планировал выручить за актив около 10 млрд руб., но потенциальные интересанты, среди которых группа "Черкизово" и ГК "Дамате", были готовы к сделке только с дисконтом более 50%. Теперь "Евродон" может отойти Россельхозбанку (РСХБ). Ключевые игроки сами наращивают производство индейки, и продать им актив по приемлемой для банка цене будет сложно.

— У интернет-пользователей проверят чеки — Фискальные данные используют для таргетирования рекламы — Крупнейший российский оператор фискальных данных (ОФД) "Платформа ОФД" и компания Segmento, среди совладельцев которых Сбербанк, договорились об использовании данных чеков для таргетирования рекламы в интернете.

— Level Group поднимает планку — Девелопер приобрел лучший участок "Букета" — Группа "Букет" продает свой самый ликвидный земельный участок — в районе станции МЦК "Шелепиха" на левом берегу Москвы-реки на западе Москвы. Покупателем может стать Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича. Хотя другой компании предпринимателя, "Русагро", перешли права требования по кредитам "Букета", участники рынка недвижимости считают, что сделка с площадкой у станции МЦК "Шелепиха" будет денежной.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи — Для этого им придется поделиться прибылью с покупателями — С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу. Как рассказал "Ведомостям" вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.

— Россия и Турция поищут общие интересы на севере Сирии — Ради достижения соглашения Анкара готова оставить приграничные территории под контролем Дамаска — После подписания вечером в четверг меморандума с США о действиях на севере Сирии турецкое правительство надеется договориться и с Москвой.

— Подводники отстрелялись по неполной программе — Устаревшая ракета дала сбой на учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019" — Во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к Минобороны. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа", а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Александр Ильин. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

— Штирлиц и профессор Преображенский могли бы стать лучшими российскими политиками — Они воплощают главные качества политических лидеров – честность, компетентность и близость к народу, выяснили эксперты — Главные качества, необходимые политикам, из числа российских киногероев в наибольшей мере присущи Штирлицу ("17 мгновений весны") и профессору Преображенскому ("Собачье сердце"). Таковы выводы исследования, проведенного ВЦИОМом и Центром политической конъюнктуры (ЦПК), с которым ознакомились "Ведомости".

— Британские власти предупредили о повышении вероятности жесткого Brexit — Премьер Джонсон попросил у ЕС отсрочку, но будет настаивать на одобрении парламентом новой сделки — Британское правительство в воскресенье запустило чрезвычайный план действий, разработанный на случай выхода из Евросоюза без соглашения. "Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit предоставлено не будет", – сообщил министр Майкл Гоув в интервью Sky News.

— Правительство отказалось от приватизации ряда крупных компаний — Министерства не хотят расставаться с активами — Несколько крупных компаний, приватизация которых обсуждалась в правительстве, не войдут в список на 2020–2022 гг, сообщила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко "Интерфаксу": "Алроса", "Росспиртпром", "Зарубежнефть", "Первый канал", Государственная транспортная лизинговая компания. Из крупных в списке остаются "Совкомфлот", Объединенная зерновая компания (ОЗК), рассматриваются и "Аэрофлот", Новороссийский морской торговый порт, РЖД.

— Бизнес ищет пути упростить расчеты по госзаказу — Введение эскроу-счетов для госзакупок поддержал Сбербанк — Сбербанк на прошлой неделе написал бизнес-омбудсмену Борису Титову, что готов участвовать в подготовке механизма, с помощью которого бизнес получал бы плату за исполненные госконтракты и заказы госкомпаний через эскроу-счета. "Ведомости" ознакомились с копией письма, подлинность содержания подтвердили представители обеих сторон.

— Президент Familia Torres: "Еженедельно дегустирую наши вина – с членами семьи и технологами" — Мигель Торрес рассказывает, зачем покупает электрические тракторы, почему поменял дистрибутора вина в России и как делит полномочия с сыном — Великий испанский винодел Мигель Торрес вновь приехал в Москву. Передав оперативное управление семейной компанией Familia Torres сыну, 78-летний подвижник не отошел от дел. Он по-прежнему дегустирует все вина, которые создает его компания, проверяет все финансовые отчеты, лично руководит всеми экологическими проектами компании. И по-прежнему путешествует по всему миру два месяца в году, встречаясь с клиентами, сомелье и журналистами.

— Отчетность банка "Восточный" пришлось переписывать — После ее публикации на сайте регулятора некоторые нормативы были исправлены в меньшую сторону — Это "редкое исключение" – так "Ведомостям" прокомментировал изменение нормативов достаточности капитала "Восточного" на сайте ЦБ аналитик Fitch Антон Лопатин. Случилось следующее: на сайте ЦБ ежемесячно публикуется отчетность банков. В отчетности "Восточного" по состоянию на 1 сентября пришлось исправлять обязательные нормативы достаточности капитала. Сначала норматив базового капитала (Н1.1) был равен 5,15%, собственных средств (Н1) – 8,8% и основного капитала (Н1.2) – 7,6%. Позже они изменились в меньшую сторону: до 4,9, 8,6 и 7,3% соответственно.

— В России закроются магазины американского бренда Under Armour — Перезапустить этот бизнес в России может обувной ритейлер Zenden — О закрытии российских магазинов Under Armour "Ведомостям" рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour. Все магазины американского бренда будут закрыты в ближайшее время, говорит один из собеседников.

— 15 человек погибли из-за затопления золотого прииска в Красноярском крае — К трагедии 19 октября привело разрушение каскада из пяти дамб — В ночь на 19 октября произошел прорыв дамбы на реке Сейба рядом с поселком Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Селевой поток смыл несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели холдинга "Сибзолото". Он входит в топ-20 золотодобывающих компаний России и добыл в 2018 г. 3 т золота.

— Evraz Абрамовича и партнеров представил обновленную стратегию — Компания инвестирует $1,34 млрд за четыре года в расширение мощностей — 18 октября на дне инвесторов в Лондоне Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова представил обновленную стратегию. В планах компании на 2020–2023 гг. довести ежегодные инвестиции до $1 млрд. (Прежний план состоял в инвестициях от $830 млн до $990 млн в период с 2019 по 2022 г.) 50% капитальных затрат Evraz направит на поддержание действующих мощностей, более трети средств поступит на реализацию новых проектов.

— СП "Камаза" и Daimler остановило выпуск грузовиков Mitsubishi Fuso — Выпуск может возобновиться в 2020 году после распродажи складских запасов — Российские дилеры Mitsubishi Fuso продают грузовики, собранные в 2018 г и первой половине 2019 г. Машины более позднего выпуска пока не поставляются, рассказал "Ведомостям" человек, знакомый с контрагентами японской марки.

— Дом.РФ начинает первый арендный проект за пределами столицы — Госкорпорация купила квартиры в жилом комплексе в Воронеже — Госкорпорация Дом.РФ приобрела 7700 кв м в жилом комплексе "Современник", который строит АО "ДСК-1" в Воронеже, следует из сообщения Дом.РФ. Там уточняется, что речь идет о 165 квартирах и 40 машино-местах. Заместитель гендиректора ДСК-1 Оксана Красных эту информацию подтвердила.

— Почему сотрудникам так не нравится алгоритмический менеджмент — Компании все чаще используют алгоритмы для управления сотрудниками, работающими удаленно. Остается только приучить к алгоритмическому менеджменту самих сотрудников.

— Что будут смотреть в ближайшее время на экранах телевизоров и гаджетов — В Каннах прошел рынок цифрового контента Mipcom — Разговоры о том, что настоящее кино уходит в сериалы, идут давно. Но, в отличие от кинематографистов, аналитики цифрового контента рассуждают на эту тему прозаично: идет конкуренция за свободное время, и все прорывные сериалы – лишь удачные случаи на поле этой конкуренции. Меняется и само поле: команда крупных стриминговых игроков скоро прирастет "Диснеем", противостоять гигантам все сложнее, "мелкие" ищут новые пути выживания.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Быстрее, выше, синее — Станцию метро "Окская" достроят в декабре — Строительство метро "Окская" на юго-востоке Москвы должно завершиться уже в декабре этого года. Такие сроки назвали мэру Сергею Собянину подрядчики.

— Ставим на счетчик — Глава Росстандарта Алексей Абрамов — о новом порядке поверок и борьбе с недоливом бензина — Бумажные свидетельства о поверке счетчиков, которыми массово торгуют мошенники, отменяются, точнее, становятся необязательными. Подтверждением результата поверки станет запись в базе данных, которая доступна через портал госуслуг.

— Плотина слепоты — Номер машины можно разглядеть из космоса, а незаконную плотину никто не заметил — В вахтовый поселок золотодобытчиков в Курагинском районе Красноярского края, где в субботу прорыв дамбы унес жизни 15 человек.

— Детские споры — Планируется создать сеть центров медиации для подростков — Министерство юстиции РФ планирует создать межведомственную рабочую группу по развитию примирительных процедур. В планах в том числе развитие сети служб медиации для работы с трудными подростками.

— Аварийный выход — Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку — Минстрой нашел способ переселить россиян из ветхого жилья в новые квартиры. Ведомство предлагает дать региональным властям право устанавливать дополнительные меры поддержки владельцев аварийных квартир. Но только при условии, что жилье в собственности в аварийном доме у человека единственное.

— Анонимка от Джонсона — Британский премьер переложил ответственность за отсрочку Brexit на парламент — Выход Британии из ЕС снова может быть отложен — теперь до конца января. Несмотря на многократные заверения Бориса Джонсона, что он не будет просить у Брюсселя отсрочки брекзита, в субботу поздно вечером он вынужден был отправить соответствующее письмо главе Евросовета Дональду Туску.

— Шуя войдет в историю — Владимир Путин обсудил будущее малых городов — Древнерусские Шуя и Кинешма вернут свой исторический облик. О развитии малых городов шла речь на встрече президента с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

— Селу добавят ума — В России может появиться проект "Цифровой регион" — В России могут запустить новый федеральный проект — "Цифровой регион". С инициативой о его создании выступил Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде.

— Рубль вместо санкций — Николай Патрушев призвал страны БРИКС отказаться от доллара при взаимных расчетах — Действия США могут привести к катастрофическим последствиям не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира — человечество снова может оказаться на пороге неконтролируемой гонки вооружений. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в Бразилиа, где он проводил переговоры со своими коллегами из стран БРИКС и принял участие во встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

— Граница в ответе — Предлагается смягчить правила наказания пограничников — Пограничники, нарушившие правила службы, попадут на скамью лишь в том случае, если из-за этого (например, сна на посту) пострадала безопасность государства. Скажем, мимо спящего часового прошел враг.

— Русский язык объединяет — Парламенты РФ и Таджикистана укрепят связи — Парламентарии России и Таджикистана "недорабатывают" в плане сотрудничества. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в республику призвал исправить этот недочет. По итогам переговоров российских депутатов с коллегами решено, что после 11-летнего перерыва возобновит свою работу межпарламентская комиссия двух стран.

— Не подменяя нормы — Дмитрий Медведев рассказал Европе о справедливом мире — Цель манипуляций историческими фактами, открытой пропаганды нацистских идей — перекроить мир, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. Россия считает справедливым только многополярный мир, в котором государства не заставляют выбирать между Западом и Востоком.

— Привет, оружие — Сергей Шойгу провел День военной приемки — В Минобороны под руководством главы ведомства Сергея Шойгу состоялся Единый день приемки военной продукции.

— Поправка на статус — Гражданам Беларуси и Украины упростят путь в российское гражданство — Гражданам Беларуси и Украины отменят собеседование для получения статуса носителя русского языка. Он дает право на упрощенный порядок выдачи гражданства России.

— Барселона горит независимо от Мадрида — Корреспондент "РГ" оказался в одной толпе с поджигавшими мусорные баки радикалами — Ближе к ночи я оказался в одной толпе с радикалами. Вместе с ними убегал от полиции и очутился в переулках старого города, где за каждым углом горели мусорные баки, а ребята и девушки в черных худи били витрины дорогих магазинов и расписывали стены призывами "Смерть капитализму!", серпами и молотами и знаками анархистов — буквой А в круге. С одной стороны приближалась полиция, с другой — грабили салон сотовой связи, в переулке, куда можно было бы свернуть, горела баррикада. Стало по-настоящему опасно.

— Один и без оружия — Банк России упрощает работу с наличными — Банки смогут перевозить монету без вооруженной охраны, контролировать обработку наличности с применением видеонаблюдения, автоматизировать передачу информации о загрузке и изъятии денег из разных устройств. Это следует из проекта указания Банка России. В частности, это должно оживить их угасший интерес к монете, из-за чего мелочь все более неохотно принимает торговля.

— Жизнь продолжается — В Сколкове французы построят уникальный реабилитационный центр — Высокотехнологичный реабилитационный центр в ближайшее время начнет строиться в Московском международном центре Сколково. Французская компания Orpea Group по договору с правительством Москвы обещает открыть его в течение полутора-двух лет. Об этом сообщил генеральный директор компании Эммануэль Массон.

— Импульс добра — В России формируется пул инвесторов, готовых вкладывать деньги в проекты социального предпринимательства — Социальное предпринимательство, пожалуй, самое общественно полезное экономическое новшество последних десятилетий, фактически совершившее революцию в базовых принципах современного бизнеса.

— За право на рождение — В Москве прошел XXIII Всемирный русский народный собор — 160 миллионов в 2050 году — таким должно быть население России, уверены спикеры открывшегося в Москве XXIII Всемирного русского народного собора, главная тема которого "Народосбережение — настоящее и будущее России".

— Мой дядя мирных правил — Племянник президента США рассказал "Российской газете" и ТАСС о Карибском кризисе — 16 ноября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося дипломата и общественного деятеля, Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в США на протяжении почти четверти века Анатолия Федоровича Добрынина. К этой юбилейной дате выйдет документальный фильм Михаила Гусмана "23 года и 14 дней из жизни Посла".

— Перемирия снова нет — США выторговали курдам передышку — Не успел побывавший в минувший четверг с визитом в Турции вице-президент США Майк Пенс отрапортовать о согласии Анкары установить режим "перемирия" на сирийско-турецкой границе, как в воскресенье боевые действия в этом регионе САР разгорелись с новой силой.

— Туристов снова обложили — Гости Рима будут платить за посещение туалетов в ресторанах — В области Лацио и входящем в нее городе Риме через несколько дней вступит в силу так называемый "закон о туалетах". Он ударит по карману туристов и автоматически позволит обогатиться владельцам питейных заведений.

— Есть билет на протест?— Вместо телеграфа и банка современные протестующие "оккупируют" метро и аэропорты — Массовые протесты в чилийской столице вспыхнули после того, как решением правительства была увеличена стоимость проезда в метро в час пик. До повышения поездка в подземке обходилась в 72,09 рубля, после — в 74,65. Однако местные эксперты сходятся во мнении, что парализовавшие Сантьяго манифестации не связаны с этим, по сути, несущественным ростом стоимости проезда.

— Нефть высокой выдержки — Антон Силуанов: Россия справится с резким снижением цен на сырье — Россия сможет выдержать резкое падение цен на нефть. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNBC первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

— Странствующее население — Что случится, если столицы богаты, а провинция не очень? Если окрестные страны бедны, как мыши? Что произойдет? Все будут слетаться в крупные города, чтобы кормиться. Часть российского населения — в странствиях. Примерно в 25-30 процентах семей из небольших городов, есть те, кто работает в других регионах и мегаполисах — отходники, на выезде.

— Скандал на Заречной улице — Родители и чиновники не могут договориться об интересах детей — В Самарской области у многодетного отца Ивана Сидорова пытаются отобрать детей. Органы опеки угрожают лишением родительских прав за то, что трое его сыновей не смотрят телевизор. И вообще… "не такие, как все". В вину ему ставят и привлечение детей к обычной работе по хозяйству — якобы непосильному труду, наносящему вред здоровью подростков…

— Просто взял зажигалку — При пожаре в Ростове Великом погибли семь человек — 20 октября СК сообщил, что подозреваемый в поджоге жилого дома в Ростове Великом, унесшем жизни двух взрослых и пятерых малолетних детей, задержан.

— "Лабиринт" в центре Кремля — Президентский полк завершил XV сезон развода пеших и конных караулов — В субботу на Соборной площади Кремля прошла заключительная в этом году церемония развода пеших и конных караулов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Мне страшно проходить мимо женщин, потому что кто знает, что у них на уме?" — Как в Twitter появился российский MeToo и за день превратился в бессмысленную межгендерную травлю — "Я боюсь мужчин" и "Я боюсь женщин" — посты под этими хештегами боролись за первенство в трендах русскоязычного Twitter в пятницу, 18 октября.

— Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику — Новинки бронетехники на выставке AUSA 2019 — В США завершилась ежегодная выставка-конференция Ассоциации армии США AUSA-2019. В этом году мероприятие примечательно тем, что на нём массово представлены первые результаты работ по программам перевооружения бронетанковых частей американской армии. О наиболее важных новинках в материале "Известий".

— Повернуть стрелу: Как ездить в дождь на суперкаре с мотором в корме — Что произошло с Porsche 911 и чем хорош 718 Cayman — Стрела, летящая наконечником назад, — лучше, чем легендарный дизайнер Анатолий Лапин, про Porsche 911 и не скажешь. Дождь тем временем всё больше заливает трассу Moscow Raceway. Вот-вот даст о себе знать коварство мотора в заднем свесе, но инструкторы настроены оптимистично: занятия пройдут при любой погоде. Корреспондент "Известий" поездил за рулем нового Porsche 911 и выяснил, как в Центре вождения Porsche учат получать невероятные эмоции.

— С яйца воду не пить: рекордное употребление этого продукта не страшно — Специалисты — об идеальной яичнице, пользе, мифах и вреде продукта — Аналитики подсчитали количество яиц, которое ежегодно съедают россияне. Согласно результатам, мы настолько любим этот продукт, что превышаем норму потребления на целых 8% — 280 штук в год вместо 260. О том, действительно ли вреден холестерин в желтке, сколько нужно есть яиц для здоровья и какая яичница считается полезной, — читайте в материале "Известий".

— Табор уходит в небыль: коучей в России выведут из тени — В Госдуме предложили разработать профстандарт для тренеров, чтобы разобраться с "инфоцыганами" — В России может появиться профессиональный стандарт для работы коучей. С предложением урегулировать сферу тренингов депутаты обратились к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину.

— "Мы сократим отъезд выпускников вдвое" — Ректор МФТИ Николай Кудрявцев — о возвращающихся в страну ученых, открытии центра под руководством нобелевского лауреата и новых лабораториях — В России впервые будет создан центр двумерных материалов под научным руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова. Об этом "Известиям" рассказал ректор МФТИ Николай Кудрявцев. Он также назвал основные причины отъезда молодых ученых за границу, меры, которые помогут вернуть их обратно, и объявил количество баллов, которые Физтех готов добавить абитуриентам за творческие достижения при поступлении.

— Дорого и сердито: турпоездки в Барселону не дешевеют на фоне протестов — Цены остаются на прежнем уровне, хотя во время прошлых митингов отельеры устраивали акции — Путевки и авиабилеты в Барселону не подешевели на фоне протестов, туристический рынок замер в ожидании негативных влияний, однако пока радикальных скачков нет.

— Пятое чувство: в России разрабатывают алгоритмы тактильного интернета — Развитие 5G-сетей позволит проводить дистанционные хирургические операции и уроки музыки, а также сделает компьютерные игры более реалистичными — С помощью новой компьютерной сети ученым удалось максимально ускорить обмен информацией и ее обработку, снизив задержку при передаче данных до одной миллисекунды. В дальнейшем это позволит реализовать технологию тактильного интернета, благодаря которой хирурги смогут проводить дистанционные операции с помощью роботов, музыканты — удаленно репетировать и давать уроки, а геймеры получат компьютерные игры с эффектом полного погружения в виртуальную реальность.

— Сутки по-пекински: "серый" туризм из Китая ограничат — В Госдуме предложили изменить порядок работы турфирм КНР в России — В Госдуме озабочены ростом "серого" въездного туризма из КНР. Из-за этого бюджет РФ ежегодно недополучает миллиарды рублей. России нужно сделать так, чтобы доходы от туристов из Поднебесной шли в нашу экономику, а не какую-либо другую, заявили "Известиям" в комитете по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи нижней палаты парламента.

— Чисто по-детски: с младенцев предлагают снять плату за вывоз мусора — Сегодня тариф рассчитывается вне зависимости от возраста проживающих — В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. Письмо с этой инициативой направила главе Минстроя Владимиру Якушеву общественная организация "Деловая Россия".

— Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины — В Госдуме разработали поправки о крупных штрафах к иностранным медиа — За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей. Такие поправки в законодательство подготовлены в Госдуме. Сейчас отдельного наказания для иностранных изданий не существует.

— Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения — Но в целом рынок труда находится в стабильном состоянии, отмечают чиновники — Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей.

— На грани нервного снова: россияне стали чаще покупать антидепрессанты — Продажи психотропных и седативных препаратов за год выросли на 13–15% — Аптечные продажи антидепрессантов и успокоительных выросли на 12–15% относительно уровня прошлого года, зафиксировали аналитики.

— Килоgram слива: в интернете продают базу из 20 млн аккаунтов Instagram — Это уже второй международный скандал с утечкой информации у крупнейшей соцсети в 2019 году — Крупная утечка персональной информации международного масштаба произошла в Instagram. Мошенники выставили на продажу за 2,8 биткоина ($22 тыс) базу данных из 20 млн аккаунтов. 20 тыс. записей из нее оказались в открытом доступе. В том числе — ники пользователей, описания профилей, электронные почты и мобильные телефоны, рассказали "Известиям" в Device Lock.

— Дело в генах: как работает первое в стране индустриальное предприятие по производству наборов для ДНК-тестирования — Такие тесты нужны криминалистам, поисковикам и простым гражданам, но до недавнего времени почти все они поставлялись из-за рубежа.

— Красные перспективы: Россия и Египет готовятся к возобновлению полетов — Каир рассчитывает на восстановление авиасообщения после встречи Путина и ас-Сиси в Сочи — Президенты Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка в Сочи 23–24 октября. Об этом "Известиям" заявили в посольстве Египта в России.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Насилие изгоняют из дома — СПЧ предложил новые методы борьбы с бытовой тиранией — СПЧ предложил закрепить в законодательстве понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него—в частности, особый ордер, не позволяющий насильнику приближаться к жертве ближе чем на десять метров. Сенаторы готовы учесть эти идеи.

— А Пресни довольно одной — Какие округа столицы вносят самый большой вклад в городской бюджет — Центральные районы Москвы в 2020 году принесут в ее бюджет почти 0,5 трлн руб от уплаты НДФЛ, прогнозирует мэрия. Больше всего даст Пресненский район, налоговые доходы которого превышают доходы бюджетов некоторых регионов России.

— "Источник мира" иссяк на пять дней — Три вопроса о договоренностях Турции и США относительно военных действий в Сирии — Анкара и Вашингтон договорились о приостановке турецкой операции в Сирии на пять дней. По мнению экспертов, эти договоренности выгодны Анкаре. В случае их нарушения США пообещали вернуться к санкциям.

— Военные строители возвращаются в гражданской форме — Новая компания Минобороны станет единственным претендентом на освоение 1 трлн бюджетных средств — Новая строительная компания Минобороны сможет строить не только военные, но и социальные объекты, в том числе жилье. ВСК будет как создавать инфраструктуру для ядерных комплексов, так и разрабатывать типовые архитектурные проекты.

— Эльвира Набиуллина продемонстрировала вербальную решительность — Эксперты допустили, что ЦБ на этой неделе снизит ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — Принимая решение снизить ключевую ставку, Банк России может действовать более решительно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал ЦБ, поэтому он может отказаться от умеренных темпов.

— Иноинвесторы получили надбавку в 30% — Правительство поддержало законопроект о значимых сайтах с существенными оговорками — Правительство готово поддержать законопроект о значимых онлайн-ресурсах при условии его доработки и ограничении доли иностранцев в них на уровне 50% минус одна акция. Такой подход должен устроить инвесторов "Яндекса".

— Каршеринг с собственным потенциалом — Каршеринг YouDrive предложил пользователям приобрести автомобили из своего парка. В компании это называют взаимовыгодным сотрудничеством, но эксперты рынка уверены, что найти покупателя на такие машины будет сложно.

— ГАЗу оказана скорая помощь — Госзаказ помог предприятию Олега Дерипаски избежать сокращения рабочей недели — Автопроизводитель, попавший полтора года назад под санкции США, планировал перевести персонал на сокращенный график работы. Но в планы компании вмешался госзаказ на 10 млрд руб.

— "Эксмо-АСТ" забросила учебу — У одного из крупнейших игроков рынка школьной литературы сменился владелец — Издательская группа "Эксмо-АСТ" продала за 6 млрд руб свой бизнес по выпуску школьных учебников компании бывшего чиновника Росимущества Алексея Кисина. Покупатель не исключает дальнейшей перепродажи актива.

— "Антиотмывочные" нормы подведены под гильотину — Игроки платежного рынка предложили изменить законодательство по борьбе с нелегальным капиталом — Банки и другие финансовые игроки направили в ЦБ предложения по отмене "антиотмывочных" норм. В частности, они не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивать у иностранцев миграционные карты.