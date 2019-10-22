МОСКВА, 22 окт /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Министерству промышленности и торговли РФ ограничить в России продажу детского шампанского.

Милонов в своем обращении к главе министерства Денису Мантурову (текст есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что детские шампанское и сигареты не содержат в себе ни алкоголя, ни никотина, но уже с юных лет формируют у детей лояльное отношение ко взрослым "прообразам" этих товаров.

"Аналогичная ситуация складывается вокруг популярных сейчас так называемых детских татуировок и детской косметики — буквально с первых лет жизни детям навязывают искаженные представления о внешности, которые перерастают в нечто большее в подростковом возрасте", — полагает депутат.

Милонов также опирается на мнение родителей и психологов, которые, по его словам, считают, что перечисленные товары представляют опасность для здорового развития детей.

"Замена алкоголя сладким лимонадом, сигарет — шоколадом, навязывание идеалов взрослой вульгарности искажают у подрастающего поколения критическое восприятие и закладывают повышенную толерантность к употреблению полноценного алкоголя и табака в будущем. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи данных товаров на территории Российской Федерации ввиду их реальной опасности для здорового развития юных соотечественников", — обращается к министру депутат.