МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российское ледокольное судно с 33 людьми на борту подало сигнал бедствия у берегов Норвегии, передает газета Афтенпостен со ссылкой на норвежскую службу спасения.

Сообщается, что сигнал от судна поступил во время шторма недалеко от западного побережья Норвегии.

По данным спасателей, изначально судно изначально потеряло мощность двигателя, однако позднее смогло начать маневрирование. Как отмечается, на место следуют буксиры.

"В районе бедствия вылетел вертолет, в районе наблюдает сильный шторм", — сообщил позднее спасательный центр Южной Норвегии.

Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и шло на Ямал.