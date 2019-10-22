МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла на 12% в годовом выражении, до 3,593 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,36 доллара против 1,22 доллара в 2018-19 финансовом году. Продажи компании за отчетный период выросли на 7% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности, составив 17,8 миллиарда долларов.

Глава компании Дэвид Тейлор (David Taylor) отмечает, что сильные результаты за квартал позволили улучшить прогноз по продажам. Теперь P&G ожидает, что продажи поднимутся на 3-5% в годовом выражении против старого прогноза в 3-4%.

Базирующаяся в американском штате Огайо Procter & Gamble была основана в 1837 году. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med.

В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает в стране более 70 торговых марок.