МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поправила законопроект об усилении ответственности за картели, исключив пункт об уголовном наказании за сговоры заказчиков и участников торгов, сообщил начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев.

"Нами были учтены предложения коллег из правительства Москвы… Исключена часть, предусматривающая уголовную ответственность за сговоры заказчиков и участников торгов", — сказал Тенишев газете "Ведомости".

Как утверждает издание, против первоначального текста законопроекта выступил мэр Москвы Сергей Собянин. По данным "Ведомостей", он полагает, что в такой версии проект несет риски, не способствует благоприятному деловому климату, не гарантирует защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и противоречит курсу на декриминализацию.

В середине октября глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что рассчитывает на принятие законопроекта об усилении ответственности за картельные сговоры в этом году, максимум — в следующем. Тот проект, по словам замглавы ведомства Андрея Цариковского, предполагал изменения в закон "О защите конкуренции", Уголовный кодекс и КоАП, он предусматривал усиление ответственности за картели и ряд мер, направленных на повышение эффективности работы ФАС.

Тенишев отмечал, что проектом предлагалось ввести санкции за картели в пяти частях статьи 178 УК РФ. В частности, за картель на товарном рынке предлагалось до четырех лет лишения свободы, за картель на торгах и за сговор с заказчиком на торгах — до пяти лет. В случае если это совершено при отягчающих обстоятельствах (когда картель организовали акционеры, члены совета директоров, других коллегиальных органов), если картель повлек особо крупный ущерб — до шести лет лишения свободы. В случае если картель совершен с насилием или с угрозой применения насилия — до семи лет лишения свободы.