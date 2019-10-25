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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Льготы выходят на лед — Правительство объявило о принципиальном согласовании льгот — в первую очередь для арктического нефтяного мегапроекта "Роснефти" "Восток Ойл". Он может получить специальный режим в рамках налога на добавленный доход, а также обнуление НДПИ на 12 лет для ряда месторождений. Исходя из оценки вице-премьера Юрия Трутнева, выпадающие доходы бюджета при цене $60 за баррель составят 60–70 млрд руб. в год, тогда как "Роснефть" добивалась льгот на 80–90 млрд руб.

— Губернаторам положили партбилет на стол — Тринадцать губернаторов на встрече с Дмитрием Медведевым заявили о желании возглавить региональные отделения "Единой России" (ЕР). По мнению собеседников "Ъ", это повысит ответственность губернаторов за результат ЕР перед думскими выборами 2021 года. Ранее в тех регионах, где у партии высок антирейтинг, главам регионов разрешили баллотироваться в качестве самовыдвиженцев.

— Армения поделится опытами — Российским специалистам, в том числе военным, будет гарантирован доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона. Как стало известно "Ъ", соответствующий меморандум планируется подписать во время визита в Ереван главы МИД РФ Сергея Лаврова. Россия неоднократно критиковала США за "военную медико-биологическую активность" у российских границ и обещала добиться того, чтобы деятельность лабораторий, действующих в соседних странах, стала для нее открытой.

— Зрители дождались рекламной паузы — Рынок платного ТВ в России по итогам третьего квартала, по предварительным оценкам, показал максимальный прирост в этом году — на 190 тыс. клиентов. На спрос повлияло сворачивание рекламной кампании по переходу России на эфирное цифровое ТВ с 20 бесплатными телеканалами. Также на динамике рынка отразилась маркетинговая активность МТС, впервые вошедшей в топ-3 крупнейших операторов платного ТВ.

— ЕЦБ возвращается в Европу — Глава Европейского центрального банка Марио Драги провел последнее заседание управляющего совета регулятора. Восемь лет его руководства ЕЦБ были почти полностью посвящены защите европейской банковской системы и евро от последствий европейского долгового кризиса.

— Бухгалтеры не сокращаются — Консолидация бухгалтерских функций министерств в Федеральном казначействе (ФК) помогла ему добиться роста финансовой дисциплины ведомств и прозрачности их деятельности. Однако первый опыт такой передачи функций от Миннауки, Минпросвещения и Минвостокразвития выявил проблемы как с правовым регулированием новой модели, так и с ее технологическим и методическим обеспечением.

— Гадание на надбавке к потенциалу — Вчера в Москве прошла ежегодная конференция агентства Moody"s: аналитики обсуждали, помогут ли реформы повысить слабый потенциал роста российской экономики. Дискуссия свелась к вопросу о влиянии нацпроектов на потенциальный рост экономики. Консенсус в том, что финансирование нацпроектов лишь смягчит некоторые структурные ограничения, но его эффект будет разовым.

— Дмитрий Медведев понизил проходной балл — В четверг на заседании совета по повышению международной конкурентоспособности вузов председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что проект "5–100" будет расширен с 21 до 30 университетов, а федеральный бюджет выделит им за семь лет около 70 млрд руб. Проект "5–100" был создан в 2012 году и предусматривал выход пяти российских высших учебных заведений в топ-100 глобальных рейтингов к 2020 году. Ранее СМИ сообщали, что российские вузы увеличивают количество публикаций, необходимых для попадания в рейтинги, "за счет сомнительных стратегий".

— Вейпы выкурят позже — Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию законопроект о возврате курилок в аэропорты. Ко второму чтению были учтены пожелания Минздрава: места для курения должны иметь непрозрачные стены. Депутаты-единороссы Сергей Неверов, Сергей Боярский и Андрей Исаев хотели с помощью поправок к этому законопроекту приравнять курительные смеси к сигаретам в части ограничения мест их употребления, но комитет решил, что поправки противоречат концепции законопроекта и должны рассматриваться отдельно.

— Губернаторам положили партбилет на стол — Тринадцать губернаторов на встрече с Дмитрием Медведевым заявили о желании возглавить региональные отделения "Единой России" (ЕР). По мнению собеседников "Ъ", это повысит ответственность губернаторов за результат ЕР перед думскими выборами 2021 года. Ранее в тех регионах, где у партии высок антирейтинг, главам регионов разрешили баллотироваться в качестве самовыдвиженцев.

— Кредитная история созрела для ознакомления — Как стало известно "Ъ", следователи столичной полиции завершили расследование громкого уголовного дела о хищении более 1 млрд руб. из банка "Пересвет". По версии следствия, совладелец и гендиректор аффилированной с банком девелоперской группы компаний (ГК) "Пересвет-инвест" Олег Пронин под видом получения кредитов вывел деньги за границу. При этом источники сообщают, что бизнесмен якобы выражает готовность признать свою вину, хотя ему грозят и новые обвинения, в том числе в обмане дольщиков жилья.

— "Булат" проверят на чистоту — Как стало известно "Ъ", руководство Росгвардии проводит служебную проверку сведений, изложенных в обращении бывших сотрудников подмосковного специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Булат". Те утверждают, что заместитель командира отряда подполковник Алексей Касьян якобы находился среди участников произошедшей в конце 2015 года и вызвавшей большой резонанс разборки на Рочдельской улице в Москве. Те события, напомним, привели к осуждению влиятельного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР).

— Врачи обратились за помощью психиатру — Руководство Российского общества психиатров попросило президента РФ Владимира Путина взять на контроль ситуацию с астраханским психиатром Александром Шишловым. Ранее врач был приговорен к двум годам колонии из-за убийства, которое совершил его бывший пациент. По мнению общества психиатров, их коллега невиновен, а приговор "дискредитирует авторитет правоохранительной системы и судебных органов".

— НАТО обороняется от Huawei — Министры обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе в четверг заглянули в ближайшее будущее, обсудив требования к телекоммуникационным системам в мирное время и в условиях конфликта. Такая необходимость возникла в связи с намерением ряда европейских стран вопреки предупреждениям со стороны США подключить китайскую корпорацию Huawei к строительству сетей 5G.

— С Африкой надо чаще встречаться — В Сочи завершился первый в истории саммит "Россия—Африка", в работе которого приняли участие представители полусотни государств. Пленарное заседание итогового дня форума превратилось в многочасовую дискуссию, участники которой пытались за один день успеть обсудить все то, что не могли сказать друг другу на протяжении многих лет. Каждый говорил о своем, но в итоге стороны пришли к главному выводу: в отношениях России и Африки больше не должно быть потерянных десятилетий.

— Санкции для себя — Совет под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой на этой неделе рассмотрел вопросы развития донорства костного мозга в России. Ниже "Ъ" публикует фрагменты доклада Льва Амбиндера.

— "Руслан" застоялся в Ульяновске — Лизинговая компания "Ильюшин Финанс" (ИФК) рассматривает возможность реализации своего единственного самолета Ан-124-100 "Руслан" по демпинговой цене, рассказывают источники "Ъ". Его пытаются продать за $25 млн при цене $85 млн, но большого интереса самолет не вызывает. Однако, по данным "Ъ", на "Руслан" претендовала китайская компания, а КНР уже покупает всю документацию на более тяжелую версию Ан-124 — "Мрию" и может войти в капитал производящего двигатели для них украинского "Мотор Сич".

— Рыбаки ловят рентабельность — С января 2020 года вступят в силу новые требования для рыболовецких судов: им запретят сжигать топливо с массовой долей серы более 0,5%. Это уже привело к росту цен на топливо на 20%. Новые правила и возможное повышение с начала будущего года ставок сборов за вылов водных биоресурсов снизят рентабельность в отрасли, а нагрузка на нее увеличится на 20–25 млрд руб., утверждают рыбопромышленники. Они просят власти пересмотреть планы по повышению сборов.

— "Яндекс" выдавливает пасту — "Яндекс" готовится заключить мировое соглашение с Munitor Gruppe — владельцем товарного знака Alisa, использующегося для шоколадно-ореховой пасты. По данным "Ъ", интернет-компания может заплатить около $100 тыс. за право использовать бренд для своего голосового помощника "Алиса". Если компании договорятся о мировом соглашении, случай будет исключительным, говорят юристы, чаще всего такие истории заканчиваются длительными судебными разбирательствами.

— Утечка из коллектора — Канал утечки информации о заемщиках Сбербанка был раскрыт почти моментально. МВД отчиталось о задержании подозреваемого в распространении персональных данных, которым оказался сотрудник коллекторского агентства "Национальная служба взысканий". По словам юристов, ему грозит до пяти лет колонии. Однако к официальной версии остается много вопросов.

— Ломбарды бьются за дневной процент — Ломбарды хотят добиться через Верховный суд (ВС) возможности начислять проценты за день выдачи и день погашения займа. В своих разъяснениях участникам рынка Банк России, ссылаясь на судебную практику, посчитал такое начисление правомерным, однако региональные управления регулятора продолжают наказывать компании.

— Банки уходят в цифру — Российские банки к настоящему времени научились оперативно отвечать на несложные вопросы клиентов в колл-центрах и общаться в соцсетях. Однако, как указывает в своем исследовании компания Naumen, искусственный интеллект в банках пока в зачаточном состоянии. Кредитные организации намерены глубже погружаться в цифровое пространство, но эксперты по информационной безопасности указывают на рост риска мошенничеств.

— Новый вес на старые рельсы — ОАО РЖД, которое отложило инвестиции в инфраструктуру Восточного полигона в размере 161 млрд руб., намерено закрыть пробел закупкой новых локомотивов и увеличением частоты движения. Тем не менее Совет потребителей монополии обеспокоен тем, что та рискует не вывезти целевые объемы грузов в направлении дальневосточных портов. А источники "Ъ" на рынке отмечают, что заменить локомотивами инфраструктурные работы можно отнюдь не всегда — так, пострадают месторождения, ввод которых зависит от постройки железнодорожной ветки.

— Орловское зерно отправят эмиру — Власти Орловской области пытаются найти каналы для экспорта зерна, собранного аграриями региона. Для этого чиновники договорились с агрохолдингом Al Dahra из ОАЭ создать на паритете СП, которое получит в управление зерновой кластер в Мценске и доступ к логистическому хабу в порту эмирата Фуджейра для реэкспорта российского зерна в Персидский залив и Африку. Экспертам, правда, этот проект кажется сомнительным: существующие мощности позволяют и сейчас без проблем отправлять в эти страны российский урожай.

— Rusonyx заняла базу — Компания Rusonyx, среди совладельцев которой японский венчурный фонд United Managers Japan, приобрела одного из старейших столичных хостинг-провайдеров "Зенон Н.С.П.". На протяжении последних лет выручка компании снижалась, несмотря на рост рынка. Главным приобретением Rusonyx считает клиентскую базу конкурента, еще с 1990-х годов включающую крупные международные компании.

— Ритейлеры идут на рынок — В надежде сохранить падающий трафик и сократить издержки на аренду продуктовые сети решили обновить свои магазины по принципу гастромаркетов, ставших популярными в последнее время среди москвичей. Так, X5 Retail Group намерена открывать подобные объекты на месте закрывающихся гипермаркетов "Карусель". Подобный формат намерена развивать и "Азбука вкуса".

— Зрители дождались рекламной паузы — Рынок платного ТВ в России по итогам третьего квартала, по предварительным оценкам, показал максимальный прирост в этом году — на 190 тыс. клиентов. На спрос повлияло сворачивание рекламной кампании по переходу России на эфирное цифровое ТВ с 20 бесплатными телеканалами. Также на динамике рынка отразилась маркетинговая активность МТС, впервые вошедшей в топ-3 крупнейших операторов платного ТВ.

— Центр на проводе — Госхолдинг "Россети" начинает новый этап борьбы за полную консолидацию своих дочерних структур, что в итоге может привести к переходу на единую акцию. По данным "Ъ", холдинг уже начал обсуждать с инвесторами схему, по которой бумаги миноритариев дочерних межрегиональных сетевых компаний будут конвертированы в акции "Россетей" через масштабную допэмиссию.

— "Нет доверия, которое необходимо для столь масштабных действий" — О том, как миноритарные акционеры относятся к идее консолидации акций "Россетей", "Ъ" рассказал исполнительный директор АПИ, член комитета по стратегии "Россетей" Александр Шевчук.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как Минтранс предложил распределить керосиновые субсидии авиакомпаниям — Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд руб. авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 г. 21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и само правительство, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника.

— Медведев против самовыдвижения кандидатов от власти на губернаторских выборах — Премьер и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев в четверг выступил против того, чтобы кандидаты, поддерживаемые единороссами, шли на губернаторские выборы как самовыдвиженцы (в 2019 г. так поступили 6 из 16 кандидатов от власти).

— Депутаты спросят силовиков об исполнении поручения Путина о бизнесе — Депутаты Госдумы обратятся в администрацию президента и в правоохранительные органы за информацией о том, как исполняется поручение президента исключить применение к бизнесу ст. 210 УК об организованном преступном сообществе. Об этом в четверг заявил на заседании межфракционной группы по законодательному обеспечению прав предпринимателей ее руководитель Андрей Голушко.

— Кремль: действия ФСБ не противоречат условиям амнистии капитала — Решение Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъять специальную декларацию при расследовании дела Валерия Израйлита не противоречит условиям амнистии капитала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— ЕЦБ готовится к смене президента — Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг провел последнее заседание под руководством Марио Драги. В ноябре на посту президента ЕЦБ его сменит Кристин Лагард, которая прежде руководила МВФ. Как и ожидалось, ЕЦБ не стал менять денежную политику после того, как смягчил ее в сентябре. Но ее эффективность продолжает вызывать споры на фоне замедления экономики еврозоны.

— Оператор мусорной реформы рассказал, как поможет ей — Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) на следующей неделе рассмотрит 11 способов поддержать проекты переработки и утилизации коммунальных отходов, рассказала заместитель гендиректора компании Румяна Свистунова, но все не назвала.

— Власти готовы нарушить бюджетное правило ради Арктики — В четверг чиновники договорились, как развивать Арктику, пообещав бизнесу беспрецедентные льготы для добычи нефти и газа. Законопроект о поддержке освоения региона был согласован в четверг на совещании у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. Были в целом определены меры поддержки проектов в арктической зоне, подтверждает представитель Минфина.

— Косметический ритейлер "Золотое яблоко" откроет магазины под новым брендом — Первый магазин нового формата "Золотое яблоко" откроет в кинотеатре "Ангара" неподалеку от метро "Варшавская". Об этом рассказали "Ведомостям" два поставщика косметической продукции для ритейлера и два человека, компании которых арендуют площади в "Ангаре". Магазин будет называться Applebox, говорят собеседники "Ведомостей".

— Кредиторы компании Бориса Минца требуют от нее 95 млрд рублей — Кредиторы SPV-компании О1 Group Бориса Минца "О1 груп финанс", в отношении которой с сентября идет процедура банкротства, начали предъявлять требования для включения в реестр: уже набралось 95 млрд руб. У "О1 груп финанс" пять выпусков облигаций на 87 млрд руб., по трем из них, на 22 млрд руб., неоднократно пропускались выплаты купона.

— Telegram переносит срок запуска блокчейн-платформы — Telegram заручился согласием большинства инвесторов на продление срока запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), написал Павел Дуров инвесторам. "Ведомости" ознакомились с копией письма Дурова, подлинность содержания подтвердили два инвестора. Это означает, что инвесторы не будут требовать у компании возврата своих вложений до 30 апреля 2020 г. Предыдущий срок был 31 октября 2019 г.

— Мэрия Москвы хочет снести бизнес-центр "Квадрат" на Аминьевском шоссе — Правительство Москвы добивается признания самовольной постройкой офисного комплекса "Квадрат" на Верейской улице недалеко от Аминьевского шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали два консультанта, работавших с объектом.

— Почему банковские облигации не всегда выгоднее депозитов — Банки все чаще предлагают долговые бумаги в качестве альтернативы вкладам. После того как в 2017 г. Минфин начал выпуск народных облигаций (ОФЗ-Н) – промежуточного инструмента между вкладами и инвестициями на фондовом рынке, его примеру последовали сразу несколько крупнейших банков. Свои облигации розничным клиентам предложили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Хоум кредит" (бонды "ХК финанс").

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Мирный приговор — 25 октября в ступают в силу правила примирительных процедур. Граждане получат уникальную возможность договориться по-хорошему и отменить даже вступившее в силу решение суда. Мирные правовые механизмы особенно могут пригодиться в семейных спорах.

— Места сбываются — Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020. В ротации, которая отражает простоту регистрации компаний, уплаты налогов, совершения таможенных формальностей, Россия пока остается лучшей из стран БРИКС, опережает половину стран Европы.

— Зона повышенной безопасности — Российскую военную полицию, патрулирующую сирийско-турецкую границу, усилят. Сейчас в Генштабе решается вопрос о том, какие разумные дополнительные силы надо перебросить на Ближний Восток.

— Звонок на обед — Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий качество и безопасность детского питания. Рацион школьников должен быть полезным и разнообразным, уверены депутаты.

— Забывчивым — штраф — В Госдуме предложили ужесточить наказание для водителей, не поставивших машину на учет в ГИБДД вовремя. Сейчас штрафы за просрочку варьируются в размере от 1,5 до 10 тысяч рублей. Это не опустошающие суммы, считают авторы инициативы.

— Выход на континент — Первый в истории саммит Россия-Африка завершился в Сочи. Россия заключила соглашения о ВТС с более чем тридцатью странами Африки. Решено, что такой представительный форум будут проводить раз в три года.

— "Умный" торг уместен — Цифровизация процедур госзакупок позволит достичь сразу нескольких целей стратегического развития, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это и развитие цифровой экономики, и поддержка малого бизнеса.

— Границы веры — Субъект РФ нельзя приравнивать к населенному пункту — такую позицию Конституционный суд РФ высказал по вопросам миссионерской деятельности. С жалобой на нарушение свободы вероисповедания в КС РФ обратились представители Церкви евангельских христиан-баптистов "Примирение". Эта религиозная организация официально зарегистрирована как местная в Йошкар-Оле.

— Помощь по видеомосту — На Чистопрудном бульваре прошел необычный личный прием начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майора Валентины Казаковой. Переселенцы, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, находясь за тысячи километров от Москвы, могли вживую рассказать высокому руководителю о своей беде.

— Диалог в Страсбурге — Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на европейской конференции председателей парламентов, которая проходит в Страсбурге под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Политик представил российские предложения по повышению эффективности организации. В первую очередь, необходим уход от двойных стандартов, а также консолидация ради борьбы с общими вызовами.

— Переступили черту — В этом году 34 человека были признаны судами виновными в оскорблении госсимволов, 13 дел было прекращено, еще 9 — рассматривают. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

— Подняли нижнюю планку — Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года собираются повысить на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей. А в ряде регионов "минималка" вырастет еще существеннее. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

— Точки опоры — "Единая Россия" будет возвращать своих губернаторов в руководители региональных отделений партии. Поддержавший инициативу Дмитрий Медведев считает, что нужно отказываться от практики участия "единороссов" в выборах в качестве самовыдвиженцев.

— Вторая смена — Три четверти россиян хотели бы подрабатывать, более трети уже имеют подработки, выяснили эксперты. Но дело не только в нехватке денег. 9 процентов получают удовольствие от дополнительной занятости, 5 процентов — опыт по своей профессии.

— Дойдем до Красного моря — Популярность туров в Египет среди россиян выросла в этом году на 20%. В начале 2018 года открыли регулярные рейсы из Москвы в Каир. На очереди — возобновление чартерных рейсов, после чего в течение 10 дней будут сформированы турпрограммы.

— Подъемные механизмы — Российская экономика может вырасти за счет национальных проектов. Но главное, что должно вывести ВВП на рост от 3% и выше, — изменение поведения бизнеса, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

— Портфель для Африки — С плацдарма первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", где уже готовятся к заливке бетона, российские атомщики планируют масштабное продвижение своих технологий на всем Африканском континенте. Здесь, как заявил на форуме Россия — Африка генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, "мы можем совершить рывок".

— Энергия в чистом виде — У европейского бизнеса созрел запрос на возвращение к идее "большой Европы" от Лиссабона до Владивостока, показал XII Евразийский форум в Вероне. С 2015 года поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу увеличились на 7%, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

— Ниже среднего — К среднему классу в России можно отнести 38 процентов населения. Такой вывод содержится в докладе "Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика", подготовленном в НИУ ВШЭ. К ядру среднего класса отнесено 7 процентов граждан.

— В небе пахнет керосином — Россия и Китай объявили о готовности приступить к консультациям о технической модернизации гражданской авиации. Предложенный ими вариант повысит безопасность полетов, в том числе экологическую. Международные авиаперевозки — это одна из самых быстрорастущих отраслей мировой экономики. В 2018 году в России их объем вырос на 11%, в Китае — еще больше, в Европе он прирастает на 3% в год.

— Кто дал добро — Федеральная таможенная служба будет внедрять в свою работу технологии искусственного интеллекта. Это предусмотрено стратегией развития ведомства до 2030 года. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

— Судьба, ставшая историей — К дате рождения Евгения Примакова вышел биографический очерк о политике. В издании описывается история жизни и основные этапы его карьеры. О том, как создавалась книга и чем она интересна, "РГ" рассказал автор предисловия Владислав Малькевич.

— Умная кнопка против угонщиков — Разработчики научного центра Росгвардии показали новые технологичные системы безопасности автотранспорта, водителя, а также банкоматов. Они были представлены в рамках выставки INTERPOLITEX-2019, которая проходит в Москве на ВДНХ.

— Заправились в воздухе — К почти трем десяткам мировых рекордов, которые имеются на счету Ту-160, впору добавить еще один. На военно-воздушную базу в окрестностях столицы ЮАР два российских ракетоносца приземлились после 13-часового беспосадочного рейса.

— Свобода за наличные — Следственный комитет по Москве обратился в Бабушкинский суд с ходатайством об аресте заместителя председателя общественной правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова. Его обвинили в серьезном уголовном преступлении.

— Вот такой "Аншлаг" — Жуткий инцидент произошел 23 октября в карельском городе Олонец во время представления цирка-шапито "Аншлаг". На глазах шокированных зрителей на дрессировщика напал медведь. Отогнать хищника от человека удалось только с помощью электрошокера.

— Без ночных прогулок — Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя и продлил сестрам Хачатурян на два месяца запрет на определенные действия. Этот срок продлен до 28 декабря и подразумевает запрет на ночные прогулки, кроме того, девушки должны своевременно являться к следователю и в суд.

— С-400 в Европе — Зенитный ракетный дивизион С-400 "Триумф" и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" ВКС РФ доставлены в Сербию. Российские оружейные комплексы впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства.

— Испания разделена — В Испании 24 октября перезахоронили диктатора Франсиско Франко. На церемонию пришли несколько сотен человек, но допустили только 22 члена семьи Франко. С подробным репортажем с места событий — корреспондент "РГ".

— Зачем Трампу льды?— Таяние льдов за Полярным кругом и навязчивое желание прибрать к рукам больший кусок "Арктического пирога" не дает покоя Вашингтону. Несмотря на категорический отказ Дании рассматривать "абсурдную" идею президента Дональда Трампа о покупке Гренландии, Белый дом, похоже, не оставляет попыток добиться поставленной стратегической задачи не мытьем, так катаньем.

— Важный шаг вперед — На днях Россия и Турция пришли к консенсусу по ситуации в Сирии. Эксперт объясняет, почему итоги переговоров Эрдогана и Путина имеют судьбоносное значение не только в военном, но также в политическом плане.

— Шоу "Слуг народа" — В отсутствие президента Украины Владимира Зеленского, отправившегося в Японию, главными поставщиками новостей стали депутаты президентской фракции в Верховной раде: они обвиняют друг друга в коррупции, а истинность своих утверждений проверяют с помощью полиграфа.

— Оперируем не паспорт — Травматолог Дмитрий Конев из клинической больницы N 67 — это гарантия избавления от беды с суставами. Он считает, что лечиться за границей не имеет смысла, ведь хирургическая практика, умения наших ортопедов не уступают зарубежным коллегам.

— К врачам без бумаг — Скоро у каждого жителя Санкт-Петербурга появится свой личный электронный медицинский кабинет, который поможет ему получать врачебную помощь без лишней бумажной волокиты. Пациенты знают: участковый врач не даст направление к узкому специалисту или в стационар, пока не получит хотя бы минимальные данные о состоянии больного.

— Погода в доме — Температура в квартире не должна быть ниже 18 C. За окном то солнце, то мрак и дождь. В такую капризную погоду особенно важен комфорт дома, в родных стенах. Роспотребнадзор обращает на это особое внимание.

— Реакция живота — Рабочий день позади. Вы вернулись домой. Перекусили. А случается и без перекуса, укладываетесь на кровать или диван, включаете телевизор или открываете ноутбук и… прочь заботы. Блаженный отдых, расслабление.

— Инфекция на рогах — В Дагестане вспышка сибирской язвы. С признаками опасного заболевания в Республиканский центр инфекционных болезней госпитализировано пять человек, у четверых диагноз подтвержден.Все случаи зарегистрированы в селе Новокули. Первые симптомы появились у местных жителей после разделки туши молодого бычка: поднялась температура, а на теле возникли характерные язвы.

— Не то сына, не то дочь — 24 октября "Российская газета" рассказала о шокирующей ситуации: вполне благополучная мама, живущая в Америке, вопреки даже мнению мужа, решила, чтобы ее маленький сын, который с явным удовольствием играет в мальчишеские игры, стал… девочкой. Маме так хочется. О желании мальчика речи нет: он еще маленький, и проблемы трансгендеров ему неведомы.

— Герою — 95 — Участник ВОВ и герой публикаций "РГ" Иван Кипа в четверг встретил свой 95-й день рождения. Этот день ветеран-танкист провел как обычно: зарядка, 3000 шагов возле дома и ведро холодной воды на себя перед завтраком.

— С рук на руки — Хакера, подозреваемого в убийстве следователя, передали России. В четверг правоохранительные органы Грузии передали России Ярослава Сумбаева, подозреваемого в причастности к убийству в октябре прошлого года в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной.

— Поедет до Певека — В Тольятти откроется мелкосерийное производство усовершенствованного вазовского "Ларгуса". Автомобиль модифицируют специально для туристов и путешественников. АвтоВАЗ не причастен к данной разработке, проект создавался частными силами.

— Робот выведет на чистоту — Пермские власти объявили войну расклейщикам уличных объявлений. Теперь авторы этого "спама" сами начнут платить деньги в муниципальный бюджет. Средство борьбы с чересчур предприимчивыми пермяками нашлось простое — это автодозвон, не прекращающийся целый день.

ИЗВЕСТИЯ

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— На безопасной высоте: владельцам "легких" дронов откроют небо — Легким бытовым дронам разрешат свободные полеты. Минтранс согласовал проект постановления, позволяющий без разрешения авиавластей поднимать в воздух — на высоту до 150 м — небольшие беспилотники, сообщили "Известиям" в ведомстве. В ближайшее время документ направят в правительство РФ. Послабления готовятся на фоне ужесточения других правил использования дронов.

— Звоночек коллектору — Поймать возможного похитителя базы кредитных клиентов Сбербанка и других финансовых организаций помогла контрольная закупка. Об этом "Известиям" рассказал источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, продавец персональных данных, работавший в коллекторском агентстве НСВ, также торговал устройствами для взлома автосигнализации и покупал фейковые дипломы.

— Без юрлица — За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. В частности, негативно на предприятия повлияли повышение НДС, окончание действия пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков ряда налогов и внедрение контрольно-кассовой техники.

— Нефтяные рокировки — Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор. Следующий этап военной операции будет проходить на востоке страны, и его основная цель — полный вывод американцев с месторождений. Об этом "Известиям" заявили в парламенте арабской республики. Требования прозвучали в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что США останутся на востоке САР у нефтяных залежей. В Совфеде поддержали требования Дамаска, осудив планы Трампа.

— Африканская мечта — Москва планирует наращивать со странами Африки совместные усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В частности, речь идёт об усилении координации между спецслужбами и правоохранительными органами РФ и африканских государств. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка, который завершился 24 октября многочасовой пленарной сессией. По мнению экспертов, столь масштабное событие позволит РФ укрепить позиции в регионе.

— Сирийский дозор — К несению дежурства на северо-востоке Сирии привлекут четыре батальона российской военной полиции, которые будут находиться на территории САР посменно. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны. Подразделения, которые станут гарантом выполнения мирных соглашений и обеспечения безопасности в регионе, оснащены лёгким стрелковым оружием и бронеавтомобилями.

— "Лучше бы мужа никуда не переводили" — Россиянина Виктора Бута, приговорённого в США к 25 годам заключения, в декабре этого года или январе следующего могут перевести в другую тюрьму, менее строгого режима. При этом сам гражданин РФ хочет остаться в прежнем пенитенциарном учреждении из соображений безопасности. Об этом "Известиям" заявила его жена Алла Бут, впервые почти за восемь лет увидевшая мужа.

— Томатная касса — Цены на иранские фрукты и овощи в России могут снизиться примерно на 3–4%, а доля продукции из этой страны — вырасти с 5 до 30%, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Такие изменения возможны благодаря почти двукратному уменьшению таможенных платежей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, говорится в обзоре Минэкономразвития (есть у "Известий"). В среднем тарифы для бизнеса объединения снизятся на 23%, а для Тегерана — на 64%.

— Винным шрифтом — Роспотребнадзор и Минсельхоз поддержали инициативу по продвижению российского виноделия. Российские вина собираются особым образом выделять в меню ресторанов. Такую инициативу поддержали сразу два федеральных ведомства — Минсельхоз и Роспотребнадзор, сообщили "Известиям" в их пресс-службах. Поручение проработать вопрос ранее дал вице-премьер Алексей Гордеев.

— Бюро военных историй — Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), рассказал "Известиям" руководитель департамента стратегии и проектов развития кредитной организации Борис Ярышевский. Необходимость возникла из-за опасений сохранности персональных данных. В трех крупнейших бюро, услугами которых пользуются большинство банков, есть американские акционеры.

— Джихад с молоком матери — В трёх лагерях на северо-востоке Сирии остаются в заточении около 9,5 тыс. детей 40 национальностей, чьи родители связаны с ИГИЛ (организация запрещена в РФ), сообщили в гуманитарной организации Save the Children. С января этого года чуть более трёх сотен детей были приняты обратно на родину. Призывы к странам репатриировать с территорий Сирии и Ирака как бывших боевиков, так и членов их семей звучат постоянно, но большинство государств не горит желанием возвращать своих радикализованных сограждан.

— Отбой по расписанию — В российской армии ввели контроль за распорядком рабочего дня офицеров и солдат-контрактников. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны. Командиров, которые допоздна задерживают подчинённых на службе, станут привлекать к ответственности, вплоть до увольнения из ВС. Проверки показали, что переработки в армии достигают четырёх-семи часов в день.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Экономисты ушли в бюджетный пессимизм — Госдума 23 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021– 2022 годов. Этому предшествовало рассмотрение проекта в комитетах нижней палаты, а также академических и деловых кругах. Свои заключения, в частности, предоставили РАНХиГС и Институт Гайдара, МГУ, НИУ ВШЭ, Финансовый университет при правительстве и т.д.

— Единороссов возвращают в партию — В четверг, 24 октября, лидер "Единой России" премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости прекратить практику самовыдвижения поддерживаемых партией кандидатов на губернаторских выборах. "Эту практику нужно прекратить",—сказал он на встрече с губернаторами, которые возглавят региональные отделения партии власти.

— ФСБ ответит телефонным террористам — Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий. Об этом РБК рассказали три источника на рынке телекоммуникаций и подтвердил представитель аппарата Совбеза.

— Санкции вышли из кредитного риска — Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов—CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов—минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

— Транссибирский маршрут влетит норвежцам в Superjet — Производитель Sukhoi superjet подписал меморандум с авиакомпанией Norwegian Air о поставке 4 0 самолетов. В обмен норвежцы предлагают открыть им транссибирский маршрут для полетов из Европы в Азию и дать скидку на оплату полетов.

— Правительство достигло согласия в Арктике — В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.

— Сервисы Mail.ru заработают в контакте — Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение). "Мы считаем, что у "ВКонтакте" есть все перспективы стать супераппом. Развитие супераппов на базе нашей экосистемы, платежных систем и других связанных продуктов будет самым большим приоритетом на ближайшие три года",—говорится в поступившем в РБК сообщении Mail.Ru Group.