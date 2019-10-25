ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — ПРАЙМ. Представитель пресс-службы администрации Приморья на просьбу прокомментировать заложенное в краевой бюджет повышение зарплаты губернатора почти на 230 тысяч рублей заявил, что глава региона Олег Кожемяко отказался от увеличения расходов на губернаторское содержание.

Власти Приморья внесли в октябре в краевой парламент законопроект о бюджете на 2020 год. Из документа следует, что на зарплату губернатора предусмотрены 7 255 638 рублей, что на 2 258 226 рублей больше, чем в 2019 году (4 997 412). Рост месячной зарплаты превысит 225 тысяч рублей — с 374 784 до 604 636,5 (до вычета налогов). На зарплаты вице-губернаторов закладывают почти вдвое больше, чем годом ранее: 104 879 149 рублей против 47 037 757 в 2019-м. В расчете на 11 заместителей главы региона рост зарплат составит 438 193 рублей в месяц (с 356 346 до 794 539).

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с планируемым ростом зарплат чиновников, представитель пресс-службы администрации сказал: "В 2020 году расходы на содержание губернатора Приморского края не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона".

"Олег Кожемяко принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание губернатора Приморского края на прежнем уровне, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона", — сказал собеседник агентства.