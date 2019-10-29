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МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Кабмин РФ распорядился провести в 2019 году аукцион на Бухаринский участок недр со стартовым платежом 2,133 миллиарда рублей, говорится в распоряжении правительства.

Организатором аукциона выступят Роснедра.

"Провести в 2019 году аукцион на право пользования Бухаринским участком недр федерального значения, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и частично в Обской и Тазовской губах Карского моря, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии, в порядке согласно приложению", — говорится в документе.

Площадь участка составляет 2447,4 квадратного километра, в том числе в пределах суши — 1607,7 квадратного километра и в пределах Обской и Тазовской губ Карского моря — 839,7 квадратного километра.

В соответствии с государственным балансом запасов полезных ископаемых в пределах участка недр запасы составляют: газа — 977,052 миллиарда кубометров по категории До; конденсата (извлекаемые ресурсы) — 29,670 миллиона тонн по категории До. Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах участка недр составляют: газа — 103,5 миллиарда кубометров по категории Д1, 109,4 миллиарда кубометров по категории Д2; конденсата (извлекаемые) — 17,6 миллиона тонн по категории Д1, 26,3 миллиона тонн по категории Д2.

Также сообщается, что к обязательным условиям относится "использование ресурсной базы месторождения на участке недр для производства сжиженного природного газа на построенных и планируемых в соответствии с решениями правительства РФ на территории ЯНАО и прилегающей акватории производственных мощностях по сжижению природного газа и объектах сопутствующей инфраструктуры". Кроме того отмечается, что участие в аукционе может принять компания, которая уже имеет лицензию на право пользования участком недр на полуострове Ямал или Гыдан, включая прилегающие акватории.