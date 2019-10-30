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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Украина перешла в отступление на Париж — Каждый шаг назад украинских военных приближает саммит в "нормандском формате" — Украина приступила к выполнению последнего условия для проведения саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция).

— В погоне за дешевой папиллярностью — Сотрудники негосударственного университета собирают отпечатки пальцев детей для своих исследований — Сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.

— Ускорение без перестройки — Правительство будет разгонять экономический рост, не прекращая дискуссий — Опубликованный во вторник, 29 октября, перечень поручений правительства — формально он посвящен ускорению экономического роста — призван поставить точку в ряде вопросов, о которых в Белом доме спорили на протяжении последних двух лет.

— Плоский тариф закругляется — Часть билетов "Аэрофлота" на Дальний Восток может подорожать — По данным "Ъ", в правительстве обсуждается частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дальним Востоком.

— Держи мониторинг шире — ФНС планирует снизить пороги для желающих открыться перед ней компаний — Число выездных налоговых проверок снизилось в 2019 году на треть, сборы же по-прежнему показывают положительную динамику, рассказал вчера на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате (ТПП) глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

— Гендер не при деньгах — Работодатели нанимают с учетом пола только на низовые рабочие места — Пол работника важен только при трудоустройстве на низкооплачиваемые рабочие места.

— Деньги не стремятся за границы — Мониторинг прямых инвестиций — Неопределенность в мировой экономике, связанная с замедлением роста и торговыми разногласиями, привела к резкому сокращению объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — за первое полугодие 2019 года в сравнении с предыдущим периодом он снизился на 20%, до $572 млрд, следует из данных ОЭСР (однако показатель по-прежнему был на 27% выше, чем в первом полугодии 2018 года, когда эффект от налоговой реформы в США ограничил объем исходящих инвестиций из страны).

— Евгений Примаков развернулся над Садовым — Как в Москве открывали памятник этому человеку — 29 октября в сквере через дорогу от здания Министерства иностранных дел был открыт памятник Евгению Примакову.

— Россия и Куба повстречались по-президентски — Мигель Диас-Канель посетил Москву в новой должности и с прежним настроем — Недавний визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Кубу "преподал миру урок, что позиции двух стран остаются неизменными под угрозами США".

— Взятки за назначения достались не чиновникам, а мошенникам — Слушается дело о попытке купить места главы МВД Дагестана и заместителя полпреда президента в Южном округе — В Тверском райсуде Москвы вчера начались слушания по скандальному уголовному делу о взятках, с помощью которых, по версии следствия, полковник полиции рассчитывал занять пост главы МВД Дагестана, а бизнесмен из Ставропольского края стать заместителем полпреда президента по Южному федеральному округу.

— Хищения в Ново-Огарево посчитали гостайной — Дело о растрате при реконструкции резиденции президента рассмотрят в закрытом режиме — Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве начался процесс по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), созданного с целью хищения 1,3 млрд руб. при строительстве и реконструкции объектов президентской резиденции в Ново-Огарево.

— Полиция разделила семью между странами — Компенсация за два месяца разлуки составила 30 тыс. рублей — Верховный суд Дагестана признал справедливыми претензии гражданки Азербайджана Самиры Мирзоевой к российскому МВД и обязал ведомство компенсировать ей материальный и моральный ущерб.

— Россельхозбанк спросил с должника за конфеты — Топ-менеджеры холдинга "Омни" обвиняются в крупном хищении — В Краснодаре завершается расследование уголовного дела в отношении Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, топ-менеджеров холдинга "Омни", которых обвиняют в присвоении кредитов АО "Россельхозбанк" на 860 млн руб.

— "Обычная для нашей страны история" — В Москве вспомнили жертв репрессий — В Москве в тринадцатый раз состоялась акция "Возвращение имен", организованная обществом "Мемориал".

— Автомат Калашникова возвращается в школу — Минпросвещения рекомендовало провести соревнования по сборке АК-47 к юбилею конструктора оружия — Министерство просвещения РФ рекомендовало учителям рассказать в школах об изобретении автомата Калашникова, сравнив его с американским автоматом М-16, и "подготовить состязание по сборке-разборке АК-47 или АК-74".

— Роль уличности в истории — Протестующие в Ливане и Ираке не слушают обещаний своих правительств — Участники продолжавшихся в Ливане две недели протестов во вторник одержали победу: премьер-министр Саад Харири объявил о своем решении уйти в отставку.

— СанПиН остаются на тарелке — Пилот по облегчению проверок ресторанов может не состояться — Эксперимент по исключению избыточных и устаревших требований при проверках кафе и ресторанов, который должен начаться с 2020 года, может пойти не так, как надеялся бизнес. Роспотребнадзор считает, что для принятия новых правил контроля может не хватить времени и пилот стоит проводить на основании действующих нормативов при возможности контрольных закупок. Участники рынка уверены, что в таком виде эксперимент обречен на провал.

— Автомобили быстрого приготовления — Вьетнамский концерн обсуждает производство машин в РФ — Первый вьетнамский автоконцерн VinFast, выпускающий автомобили на базе старых моделей BMW и работающий с GM, намерен выйти на российский авторынок и обсуждал локализацию производства в стране.

— "ФК Открытие" тарифицирует клиентов — Им принудительно меняют условия обслуживания карт — Банк "ФК Открытие" намерен принудительно перевести всех клиентов, включая присоединенных Бинбанка и МДМ-банка, на действующие тарифы Opencard.

— Будущих пенсионеров поддержали планами — Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость — Минфин и ЦБ презентовали новую добровольную систему накопления граждан на пенсию — гарантированный пенсионный план.

— Квалификация на вырост — Инвесторам оставили переходный период — ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.

— Сам себе банкомат — Система быстрых платежей снижает спрос на снятие и внесение наличных — Запущенная ЦБ в начале года система быстрых платежей (СБП) постепенно снижает востребованность банкоматов.

— К судостроению пристроили стратегию — Планы развития отрасли до 2035 года полны неясных обещаний — Несмотря на хронические проблемы российского судостроения, Минпромторг в стратегии отрасли до 2035 года ожидает даже в самом плохом сценарии построить 357 судов за 18 лет, добившись роста производства гражданских судов в 3,9 раза.

— "Хевел" привлекло венгерское солнце — Компания построит в стране электростанции за €77 млн — Крупнейший инвестор в строительство солнечной генерации в России "Хевел" хочет строить солнечные электростанции в Венгрии.

— Приобское месторождение утекло из бюджета — Опубликован законопроект о льготах на 60 млрд рублей в год — Вопрос выпадающих доходов бюджета при предоставлении налоговых льгот "Роснефти" и "Газпром нефти" по Приобскому месторождению по-прежнему не решен.

— Плоский тариф закругляется — Часть билетов "Аэрофлота" на Дальний Восток может подорожать — По данным "Ъ", в правительстве обсуждается частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дальним Востоком.

— Аптеки подвела профилактика — Продажи лекарств в упаковках упали впервые за четыре года — Впервые с 2015 года в России продажи лекарств в аптеках снизились в натуральном выражении.

— У Galaxy Fold почти сложились продажи — Реселлеры оценили спрос на смартфон Samsung — Как выяснил "Ъ", розничная сеть Samsung полностью распродала первую партию смартфонов Galaxy Fold со складным экраном. Устройство остается в наличии в ряде регионов, а также в некоторых магазинах "М.Видео".

— Ставки выведут из подозрения — Минфин доработает законопроект о букмекерах — Проект поправок к закону о букмекерах, который вводит понятия "необычных" и "подозрительных" ставок на спортивные соревнования, придется переделывать — он получил отрицательный отзыв Минэкономики.

— Электромобили зарядятся от МГТС — Оператор установит в Москве десять станций — Московская городская телефонная сеть планирует развернуть в столице десять электрозаправочных станций.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство готово защитить бизнес от силовиков ради роста инвестиций — До сих пор такие обещания власти не выполняли — Премьер-министр Дмитрий Медведев раздал министерствам и ведомствам поручения по ускорению экономического роста и созданию условий для привлечения инвестиций.

— Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года — Принять "Сармат" на вооружение планируют в 2021 году — Минобороны России приступит к проведению летно-конструкторских испытаний новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" в начале 2020 г., сообщил человек, близкий к Минобороны, и подтвердил менеджер предприятия оборонной промышленности.

— Ректор МГУ встретился с Путиным за два месяца до истечения своих полномочий — На новый срок Садовничего могут не переназначить, не исключают собеседники в Кремле — Президент Владимир Путин провел во вторник встречу с ректором Московского государственного университета (МГУ) Виктором Садовничим.

— "Батенька, да вы трансформер" оспаривает в суде критерии блокировки сайтов — В законе нет запрета на положительный образ потребителей наркотиков, утверждает издание — Сайт "Батенька, да вы трансформер" оспаривает в Верховном суде акт, на основании которого МВД заблокировало статью "Героин – собственность модели", в которой описана история наркозависимой девушки.

— Бизнес сможет переводить в российские офшоры частные фонды — У них будут полномочия управлять активами и инвестировать — Депутаты Госдумы предложили переводить в российские офшоры не только компании, но и фонды, которые управляют активами предпринимателей.

— Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно — На это потребуется дополнительно 430 млрд рублей — Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в "Мониторинге РАНХиГС".

— Куда переедет IKEA — Через два года руководства IKEA Йеспер Бродин переводит магазины из предместий в города и старается ликвидировать отставание в интернет-торговле.

— "Магнит" решил переделать гипермаркеты в "суперсторы" — Раньше от развития гипермаркетов отказался главный конкурент – X5 — О начатой трансформации рассказал аналитикам и инвесторам на телеконференции гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

— В России появился новый крупный экспортер зерна — Связанный с выходцем из "Лукойла" Александром Раппопортом "Зерно-трейд" вошел в топ-5 трейдеров — ООО "Зерно-трейд" по итогам прошедшего сельскохозяйственного сезона, длившегося с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г., впервые вошло в пятерку крупнейших в России экспортеров зерна.

— Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group — Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group — Необязывающее соглашение Сбербанк подписал с Газпромбанком – о приобретении доли в "МФ технологиях", акционере Mail.ru Group.

— Солнечная генерация в мире увеличится вдвое за шесть лет — Доля зеленой энергетики в мировом производстве вырастет до 30%, а в России – всего до 1% — В 2019–2024 гг. в мире будет введено 1200–1500 ГВт новых станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), их мощность увеличится на 50–88%.

— Минфин: новой накопительной пенсионной системой воспользуется миллион россиян — В нее можно перевести накопления, замороженные государством в 2014 г. — Минфин опубликовал для общественного обсуждения законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП).

— В России растет спрос на более дорогое бурение и ремонт скважин — Развитие рынка нефтесервисных услуг пока сдерживает сделка ОПЕК+ — Российские нефтесервисные компании в 2018 г. получили на 3% больше выручки, чем годом ранее, – 1,45 трлн руб., пишут эксперты Deloitte и Центра стратегических разработок (ЦСР) в "Обзоре нефтесервисного рынка России – 2019".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— С толстой пиццей на ремне — Как доставка еды изменила облик наших городов — Новый для России рынок доставки готовой еды растет беспрецедентными темпами — за этот год он удвоится, обогнав рост экономики в целом почти в сто раз.

— Тюрьма снизит вес — Заключенным запретят передачи тяжелее двадцати килограммов — Правительство России внесло в Госдуму законопроект, ограничивающий вес посылок и передач для заключенных двадцатью килограммами.

— Спешите расследовать — Несправедливый отказ в возбуждении дела расценят как волокиту — Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который дает жертвам преступлений право на компенсацию за волокиту в том случае, когда правоохранители слишком долго не возбуждали дело.

— Долговая разгрузка — Каждый пятый заемщик не сможет получить кредит — Ограничения предельной долговой нагрузки, которые начали действовать 1 октября, могут серьезно ослабить потребительскую активность населения.

— Больше не откладывают — Государство предложило льготы для добровольных отчислений граждан на будущую пенсию — Минфин и Банк России представили законопроект о новой системе пенсионных накоплений, она получила название "гарантированный пенсионный план".

— В масштабе личности — Владимир Путин принял участие в открытии памятника Евгению Примакову — Памятник известному российскому и советскому политику, дипломату, экономисту Евгению Примакова был открыт во вторник в Москве в присутствии президента России Владимира Путина.

— Остров дружбы — Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретились с президентом Кубы — Во вторник президенты России и Кубы провели переговоры в Ново-Огарево.

— Сила приложения — В пилотных регионах вышли из тени 250 тысяч самозанятых — За неполный год эксперимента в качестве самозанятых в России зарегистрировались уже более 250 тысяч граждан, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на Всероссийском налоговом форуме.

— Прокурор и картошка — Сделки о поставке в армию некачественных продуктов можно будет отменять через суд — Прокуроры получат полномочия обращаться в арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, заключенных в рамках государственного оборонного заказа.

— Пожилой фонд — Капремонт будут делать сначала в самых изношенных домах — Минстрой собирается изменить подход к проведению капремонта: в первую очередь планируется ремонтировать дома, которые находятся в критическом состоянии.

— Диалог состоялся — Судьи КС РФ приняли участие в российско-германском правовом форуме — Судьи Конституционного суда РФ приняли участие в XVII Диалоге высших судов России и Германии, который вчера (29 октября) завершился в Лейпциге.

— Продолжение работы над бюджетом — На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

— В магазин со своей бутылкой — В 2020 году в супермаркетах начнут принимать тару — Перечень потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторному использованию Минпромторг, Минприроды и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) должны определить в IV квартале этого года.

— Опасная романтика — Прогулки по крышам Санкт-Петербурга легализуют — Власти Петербурга отказались от идеи запретить прогулки по крышам. Практика показала, что желающих посмотреть на город с неожиданного ракурса так много, что ограничительные меры не работают.

— Гости проходят через общую дверь — Какие риски для России несет в себе сделка по приобретению активов крупнейшего игрока на рынке ресурсов — Федеральная антимонопольная служба сообщила (и об этом можно прочесть в ряде СМИ), что до конца текущего года в Закон № ФЗ-57 об иностранных инвестициях в стратегические предприятия могут быть внесены изменения.

— Бедность в тени — Доходы семей с детьми и пенсионеров посчитают по-новому — Минэкономразвития предлагает расширить методику обследований домохозяйств для выявления семей с низкими доходами.

— Автотуристы едут в Госдуму — Караванинг может вписаться в российское законодательство — Набирающие популярность автотуризм и караванинг могут быть закреплены в России законодательно.

— Пахнуло сакурой — В столичной подземке запустили поезда с ароматами — В столичной подземке стартовал необычный пилотный проект. В нескольких поездах установили оборудование по ароматизации воздуха.

— Без права передачи — Почему дети с ВИЧ не опасны для окружающих — Более 98% детей, рожденных от матерей, инфицированных ВИЧ, появляются на свет здоровыми, сообщил главный внештатный специалист минздрава Евгений Воронин.

— Авария за свой счет — Владелец автомобиля расплатится за ложные данные в полисе ОСАГО — Во вторник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь внесение ложных данных при оформлении договора ОСАГО может дорого обойтись автовладельцу.

— Икона от министра — Сергей Шойгу проинспектировал 102-ю военную базу РФ в Армении — Отвод вооруженных подразделений с приграничных Турции территорий Сирии, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен.

— Киллеры без масок — В Мособлсуде начался процесс над бандой, на счету которой десятки убийств — Процесс над одной из самых жестоких банд начался в Мособлсуде. Жертвами преступников становились государственные и муниципальные чиновники, а также члены собственной группировки и их конкуренты.

— Фальшивое завещание — Разоблачена банда, переоформлявшая квартиры москвичей после их смерти — Столичные полицейские разоблачили банду мошенников, которые присваивали квартиры умерших москвичей.

— История принцесс — Открылись XXII Елисаветинско-Сергиевские чтения — В Московском государственном лингвистическом университете прошла первая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений "Гессенские принцессы.

— Сидят дома в браслетах — Бизнесмен Майкл Калви остается под арестом — Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американский бизнесмен Майкл Калви и его бизнес-партнер по индустрии финансового сектора француз Филипп Дельпаль останутся под домашним арестом.

— Обанкротил намеренно — За невыплату зарплат задержан руководитель комбината — Подмосковные следователи задержали председателя совета директоров ОАО "Ногинский хлебокомбинат".

— Готовил в смертники — Вербовщик террористов получил 12 лет в колонии строгого режима — Военный суд приговорил Зурибека Рахматшоева к 12 годам лишения свободы за активную деятельность по вербовке лиц для участия в деятельности международной террористической организация ИГИЛ (запрещена в России по решению ВС).

— Трампа гонят из дома — Расследование по импичменту президента США переводят на официальные рельсы — Палата представителей США решила вынести на голосование резолюцию, которая официально даст старт расследованию об импичменте Дональда Трампа.

— Поспешили — Британия уничтожает монеты, выпущенные к Brexit — Казначейство Соединенного королевства начало отправлять в переплавку три миллиона памятных монет номиналом 50 пенсов (порядка 40 рублей).

— Живые мишени — Марин Ле Пен осудила нападение на мечеть в Байонне — Нападение на мечеть в городе Байонне на юго-западе Франции, в результате чего двое прихожан получили пулевые ранения, причем один из них тяжелое, вызвало возмущение в стране.

— Вернуть репутацию — Донбассу нужны инвестиции, а не кредиты — 29 октября в Донецке открылся первый международный инвестиционный форум.

— Защищают свой карман — Как США грабят нефтяные недра Сирии — Придумать предлог для оккупации и грабежа далекой и чужой страны? Это очень быстро получается у США, главная миссия которых в Сирии отныне заключается в "защите" сирийских нефтяных месторождений.

— Жизнь после школы — В карельском поселке более 30 детей из-за пожара остались без школы и детсада — В северном карельском поселке Луусалми сгорела единственная школа.

— Койкам не место — Почему некоторым хостелам в столице закон не писан?— Вот уже почти месяц, как принят закон о запрете размещения хостелов в жилых домах.

— Вагон экстрима — Как прошла ночь адреналина в закрытом метро — Визги велотормозов, беспрестанно крутящийся винил, разборки бородатых атлетов на ММА-ринге — все это во вторник до позднего вечера можно было наблюдать в закрытой станции метро "Деловой центр".

— Приятный бонус — Собрал раздельно мусор — сходи в театр — Акция "Искусство ради экологии", во время которой в сентябре москвичи за раздельный сбор мусора получали билеты в кино, театр, на выставки и концерты, в новом году станет постоянно действующей.

— План перехвата — К запуску МЦД открываются новые перехватывающие парковки — Запуск первых двух Московских центральных диаметров ожидается в столице уже в ноябре.

— Вместе против ВИЧ — В Москве подготовят инфекционистов нового поколения для Африки — Международный учебно-методический центр вирусологии человека создан в столице на базе Медицинского института РУДН.

— Кортежи подрежут — В Чечне ограничат число машин в свадебных процессиях — Чечня может стать первым регионом России, где ограничат число автомобилей в свадебных кортежах.

— "Ладе" горы не страшны — В полицию Монголии поступила первая партия вазовских внедорожников — Полиция Монголии приобрела 19 первых пятидверных вазовских внедорожников Lada 4х4.

— Камамбер по-дагестански — Сыр от махачкалинских студентов попробуют в европейских ресторанах — В Махачкале студенты Дагестанского государственного аграрного университета выиграли грант и организовали производство оригинальных сортов итальянских и французских сыров.

— Разыгрался не на шутку — В Сибири из-за сильного шторма начались отключения электроснабжения — Штормовой ветер стал причиной аварий в электросетевом комплексе Кузбасса, Хакасии, Алтайского и Красноярского краев.

— Элементарно, Оганесян — Российские ученые готовятся заполнить новую клетку таблицы Менделеева — На очереди еще один новый обитатель периодической системы Менделеева.

— 1,5 миллиона км над Землей — Обсерватория "Спектр-РГ" вышла на рабочую орбиту — Новая уникальная космическая обсерватория "Спектр-РГ" успешно прописалась на своем "рабочем месте" — на орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы "Солнце — Земля".

— Поймать удар — Землетрясения можно предсказать за несколько дней — Ученым удалось открыть способ, который сможет заранее сообщить о надвигающемся землетрясении.

— Вижу, значит, существую — Как искусственный интеллект восстанавливает изображение — Эту работу российских ученых уже называют прорывом в области нейронаук.

— Старый Свет под присмотром?— Почему ОБСЕ не стала "европейской ООН" — В этом году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может отмечать сразу две памятные даты.

— Охота на дроны — Ближний Восток выбирает наши системы ПВО — На территории Египта стартовали первые в истории военно-технического сотрудничества наших стран российско-египетские учения войск ПВО.

— Границу укрепили — Россия передала Таджикистану военную технику — На аэродроме Гиссар в Таджикистане российские военные передали местным коллегам очередную партию боевой техники и вооружения. Безвозмездный дар России партнеру по ОДКБ оценивается в 320 миллионов рублей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Бронзовый на век: президент призвал беречь наследие Евгения Примакова — Памятник выдающемуся политику, символизирует четыре сферы его деятельности — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве — В Москве 29 октября состоялось торжественное открытие памятника политику, который одним из первых сформулировал ключевые принципы развития современного мира.

— Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом — Такая технология позволит в три раза реже ремонтировать автодороги — В России нашли способ в несколько раз снизить износ автомобильных дорог. Для этого предлагается укрепить покрытие максимально прочным материалом –– сверхвысокомолекулярным полиэтиленом.

— Трудности переезда: четверть россиян готовы к смене места жительства — Самыми востребованными городами стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодар — Каждый четвертый россиян всерьез задумывается о переезде в другой город. Чаще всего это молодые люди от 25 до 34 лет.

— Экспорт невысоких достижений: несырьевые поставки снизились впервые за два года — Причиной тому стало падение цен, сокращение урожая и завершение крупных строек — Несырьевой неэнергетический экспорт товаров из России сократился впервые с 2017 года.

— "Боюсь, что опять проснусь на той тюремной койке" — Вернувшаяся из США Мария Бутина — о том, с чем ей пришлось столкнуться в Штатах, и планах на будущее — Россиянка Мария Бутина, на днях вернувшаяся из американской тюрьмы домой, в интервью "Известиям" рассказала, из-за чего на самом деле стала объектом преследования.

— За тезку ответишь: почему россияне расплачиваются по долгам "двойников" — Из-за несовершенства законодательства судебные приставы списывают средства со счетов однофамильцев недобросовестных заемщиков — Расплата по чужим долгам может настигнуть любого россиянина, особенно с распространенной фамилией.

— Цифровая моя Москва: в новостройках появятся базовые станции 5G — Столичная мэрия готовит правила, улучшающие качество связи — Сотовые операторы получат доступ к новостройкам Москвы и домам после капремонта. В том числе они смогут устанавливать в многоэтажках оборудование для 5G.

— НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом — Соединения укрепят регионы, на границах которых наращивает силы Североатлантический альянс — Морская авиация встала на защиту российских рубежей. Минобороны разворачивает в Калининградской области и Крыму две дивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления.

— Си и его команда: как Китай намерен модернизировать социализм — На пленуме ЦК компартии КНР политическая элита должна найти ответы на стоящие перед страной вызовы — На этой неделе в Пекине проходит четвертый пленум 19-го созыва Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

— Не дают на добро: Минфин забраковал льготы по НДФЛ для благотворителей — Документ с фискальными послаблениями для филантропов планируется утвердить в ближайшее время — Против введения ряда налоговых послаблений для благотворителей выступил Минфин.

— "Есть идея увеличить количество нацпроектов до 14 или 15" — Первый замминистра финансов Леонид Горнин — о расходах на реализацию госпрограмм, эффективности губернаторов и продолжительности жизни — В правительстве задумались об увеличении количества нацпроектов с 12 до 15.

— На вес Золотого: Киев пытается вытеснить радикалов из Петровского — После разведения войск на луганском участке в течение полутора недель отвод должен начаться между Украиной и ДНР — Нацгвардия Украины прибыла в Петровское для вывода оттуда добровольцев и радикалов, как это было сделано на другом участке разведения сил и средств — в Золотом.

— В ритме сальсы: Владимир Путин посетит Гавану — Глава РФ провёл двусторонние переговоры с новоизбранным президентом Кубы — Президент РФ принял приглашение кубинского лидера посетить Остров свободы.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Пресечение и показания — Генпрокуратора предложила закрепить в законодательстве новый вид сделки обвиняемых со следствием — Генпрокуратура предложила зафиксировать в УПК механизм "безарестного" возвращения покинувших Россию фигурантов экономических дел в обмен на их участие в следствии. Это позволит многим вернуться, полагают в аппарате Бориса Титова.

— Пенсионная гарантия на добровольной основе — Минфин завершил разработку законопроекта об альтернативных накоплениях на старость — Минфин опубликовал законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Россияне смогут сами назначать и менять размер взносов. Система вряд ли сможет претендовать на массовость, предрекают эксперты.

— Борис Джонсон на два чтения приблизился к цели — Британская оппозиция поддержала идею досрочных парламентских выборов — Джереми Корбин заявил о готовности поддержать досрочные выборы в парламент Соединенного Королевства, которые премьер Борис Джонсон предлагает назначить на 12 декабря. После этого палата общин одобрила билль в двух чтениях.

— "Газпром" просемафорил об исключениях — Газовый концерн запросил разрешения использовать в Арктике суда иностранных портов приписки — "Газпром" попросил власти разрешить ему использовать суда под иностранным флагом на шельфе Арктики, если не будет российских аналогов. Запрет на такие суда был введен с начала 2019 года для поддержки российского судостроения.

— "Силовые машины" атаковали Ханой через Сингапур — Компания Алексея Мордашова подала иск о возврате средств, вложенных в строительство электростанции во Вьетнаме — "Силовые машины" Алексея Мордашова потребовали от Вьетнама через суд вернуть потраченные на создание ТЭС $250 млн. Проект был остановлен из-за санкций США против российской компании. Вне суда решить проблему до сих пор не удалось.

— Один на "А101" — Михаил Гуцериев становится 100-процентным владельцем одного из крупнейших застройщиков Москвы — Михаил Гуцериев выкупит с баланса банка "Траст" 49% девелоперской компании "А101" и таким образом доведет свою долю в ней до 100%, рассказали источники РБК. Сделка оценивается в 40 млрд руб.

— Экосистема Сбербанка оперлась на третьего кита — У mail.ru group меняется миноритарный акционер — Банк планирует выкупить долю Газпромбанка в MAIL.RU GROUP. Ранее Сбербанк получил "золотую акцию" "ЯНДЕКСА" и пакет акций в RAMBLER GROUP, эксперты считают такую консолидацию негативной для ИТ-РЫНКА.

— Российское мясо не подготовилось к экспансии — Эксперты РАНХИГС предупредили о рисках роста экспорта продовольствия — Россия не сможет к 2025 году выполнить поставленные задачи по экспорту и импортозамещению продовольствия при текущих темпах роста АПК, предупредили экономисты. Их можно решить, лишь сократив потребление продуктов в стране.