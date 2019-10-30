БРЮССЕЛЬ, 30 окт — ПРАЙМ. Риск "жесткого" отделения Великобритании от Евросоюза сохраняется, это может произойти как 31 января, в новую дату Brexit, так и позже — в конце 2020 года, если договор о "разводе" будет ратифицирован всеми сторонами, но безрезультатно закончится переходный период в отношениях страны и союза, сказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Риск Brexit без ратифицированного соглашения еще есть. Это может случиться в конце января, но может произойти и в конце 2020 года — это если у нас будет ратифицированная сделка к 31 января, но мы не сможем внедрить новое соглашение о будущих отношениях до конца декабря 2020 года, и если не будет продлен переходный период", — сказал он, выступая на пленарной сессии Европейского социально-экономического комитета.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил 28 октября, что ЕС согласился отложить Brexit 31 января 2020 года по просьбе Великобритании, которая так и не ратифицировала договор об условиях Brexit.

По новому соглашению о Brexit, Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".

Предыдущий вариант сделки, который был согласован Евросоюзом и правительством Британии почти год назад, был трижды отклонён парламентом Соединенного Королевства, поскольку власти страны не устраивал механизм так называемой поддержки границы между Ирландией (страной ЕС) и Северной Ирландией (частью Великобритании), которые находятся на одном острове.