МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по предварительной оценке, составила 0,7% против уровня сентября в 0,8%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годом ранее, в октябре 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 2,3%.

Базовая инфляция в октябре текущего года, по предварительной оценке, составила 1,1% против уровня сентября в 1%, аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.