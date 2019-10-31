Годовая инфляция в еврозоне в октябре ожидаемо замедлилась до 0,7%
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по предварительной оценке, составила 0,7% против уровня сентября в 0,8%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Годом ранее, в октябре 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 2,3%.
Базовая инфляция в октябре текущего года, по предварительной оценке, составила 1,1% против уровня сентября в 1%, аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.
https://1prime.ru/News/20191031/830486023.html